Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında konserlerin yanı sıra tarım ve hayvancılık konferansları, kültürel etkinlikler, çocuk programları, geleneksel yarışmalar ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Festival boyunca kurulan Kültür Sokağı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanında yer alan İki Sıfır stantları da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çivril’in yöresel lezzetleri ve İki Sıfır markasının ürünleri festival boyunca vatandaşlarla buluşurken, ürünlere yoğun ilgi gösterildi. Festival kapsamında Çivril’in tarımsal ve kültürel değerleri tanıtılırken, ilçenin yöresel ürünleri de ziyaretçilere sunuldu.