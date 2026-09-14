Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, ünlü sanatçı Derya Uluğ’un sahne aldığı muhteşem finalle sona erdi. Dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan festivalde vatandaşlar müzik, eğlence, kültür ve tarım etkinlikleriyle dolu dolu günler yaşadı.
Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı
Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, ünlü pop sanatçısı Derya Uluğ’un sahne aldığı muhteşem bir konserle sona erdi.Kaynak: İHA
Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında konserlerin yanı sıra tarım ve hayvancılık konferansları, kültürel etkinlikler, çocuk programları, geleneksel yarışmalar ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Festival boyunca kurulan Kültür Sokağı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanında yer alan İki Sıfır stantları da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çivril’in yöresel lezzetleri ve İki Sıfır markasının ürünleri festival boyunca vatandaşlarla buluşurken, ürünlere yoğun ilgi gösterildi. Festival kapsamında Çivril’in tarımsal ve kültürel değerleri tanıtılırken, ilçenin yöresel ürünleri de ziyaretçilere sunuldu.
Festivalin, Çivril Belediyesi bütçesinden harcama yapılmadan gerçekleştirildiği belirtildi. Festivalin final gecesinde sahne alan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını Çivrilliler için seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik ederken, Derya Uluğ’un sahne performansı ve enerjisi geceye damga vurdu.
Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, festivalin finalinin büyük bir coşku içerisinde gerçekleştiğini belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Başkan Dere, "Çivril Uluslararası 28. Elma, Tarım ve Kültür Festivalimizin finalini, Derya Uluğ’un sevilen şarkıları ve muhteşem enerjisiyle büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirdik. Dört gün boyunca dolu dolu yaşadığımız festivalimizin hazırlanmasından düzenlenmesine kadar emeği geçen belediye personelimize, güvenlik güçlerimize, sağlık ekiplerimize, katkı sunan kurum ve kuruluşlarımıza, BuMenejer’e ve tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Dört gün boyunca Çivril’de festival coşkusu yaşanırken, 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali’nin muhteşem finalini Derya Uluğ yaptı.