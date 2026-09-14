Yeniçağ Gazetesi
14 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Yaşam Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı

Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, ünlü pop sanatçısı Derya Uluğ’un sahne aldığı muhteşem bir konserle sona erdi.

Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı - Resim: 1

Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, ünlü sanatçı Derya Uluğ’un sahne aldığı muhteşem finalle sona erdi. Dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan festivalde vatandaşlar müzik, eğlence, kültür ve tarım etkinlikleriyle dolu dolu günler yaşadı.

1 7
Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı - Resim: 2

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında konserlerin yanı sıra tarım ve hayvancılık konferansları, kültürel etkinlikler, çocuk programları, geleneksel yarışmalar ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Festival boyunca kurulan Kültür Sokağı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanında yer alan İki Sıfır stantları da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çivril’in yöresel lezzetleri ve İki Sıfır markasının ürünleri festival boyunca vatandaşlarla buluşurken, ürünlere yoğun ilgi gösterildi. Festival kapsamında Çivril’in tarımsal ve kültürel değerleri tanıtılırken, ilçenin yöresel ürünleri de ziyaretçilere sunuldu.

2 7
Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı - Resim: 3

Festivalin, Çivril Belediyesi bütçesinden harcama yapılmadan gerçekleştirildiği belirtildi. Festivalin final gecesinde sahne alan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını Çivrilliler için seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik ederken, Derya Uluğ’un sahne performansı ve enerjisi geceye damga vurdu.

3 7
Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı - Resim: 4

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, festivalin finalinin büyük bir coşku içerisinde gerçekleştiğini belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

4 7
Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı - Resim: 5

Başkan Dere, "Çivril Uluslararası 28. Elma, Tarım ve Kültür Festivalimizin finalini, Derya Uluğ’un sevilen şarkıları ve muhteşem enerjisiyle büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirdik. Dört gün boyunca dolu dolu yaşadığımız festivalimizin hazırlanmasından düzenlenmesine kadar emeği geçen belediye personelimize, güvenlik güçlerimize, sağlık ekiplerimize, katkı sunan kurum ve kuruluşlarımıza, BuMenejer’e ve tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

5 7
Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı - Resim: 6

Dört gün boyunca Çivril’de festival coşkusu yaşanırken, 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali’nin muhteşem finalini Derya Uluğ yaptı.

6 7
Tarım, kültür ve müzik bir arada: Elma festivalinin kapanışını sanatçı Uluğ yaptı - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro