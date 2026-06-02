Tarımdan Haber sitesindeki habere göre Türkiye tarım ve gıda piyasası, Türkşeker’in fiyat artışı öncesinde iki farklı holdinge duyuru yapmaksızın 100 bin ton şeker sattığı iddialarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Kamunun 600 milyon TL zarara uğratıldığı ve sektördeki adil rekabet koşullarının zedelendiği öne sürülen bu operasyon hakkında resmi makamlar sessizliğini korurken, perde arkasında yeni gelişmelerin yaşandığı iddia ediliyor.

GAZETECİLERE YÖNELİK "YUMUŞAK SANSÜR" İDDİASI

Sektör kulislerinden edinilen bilgilere göre, Tarımdan Haber’in gündeme taşıdığı bu skandalın yaygın medyada yankı bulmasını engellemek ve konuyu yalnızca sektörel bir tartışma olarak sınırlandırmak amacıyla bir karartma lobisi harekete geçti. Bazı odakların, sektörde faaliyet gösteren deneyimli gazetecileri telefonla arayarak markaj altına almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Yapılan telefon görüşmelerinde, Türkşeker Genel Müdürü Muhittin Şahin hakkında olumlu ifadeler kullanıldığı ve kuruma zarar verilmemesi gerektiği yönünde ikna çabaları yürütüldüğü iddia edildi. Bu iyi niyet vurgularının arkasında ise dolaylı yoldan, söz konusu 100 bin tonluk şeker satışı iddialarına yönelik haberlerin yapılmaması yönünde bir baskı ve rica mekanizmasının bulunduğu savunuluyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ŞEFFAFLIK TEPKİSİ

Hukuki ve rasyonel açıklamalar yapmak yerine bürokratların kişisel özellikleri üzerinden bir halkla ilişkiler (PR) stratejisi yürütülmesi, tarım sektöründe tepkiyle karşılanıyor. Sektör paydaşları ve üreticiler, bir kamu görevlisinin şahsından bağımsız olarak, ilan edilmeden gerçekleştirilen ve devleti zarara uğrattığı iddia edilen bu satışın şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini vurguluyor.

Medya terminolojisinde "yumuşak sansür" olarak nitelendirilen bu adımların temel amacının şunlar olduğu öne sürülüyor:

Haberin tek bir mecrada kalmasını sağlayarak konuyu kişisel bir iddia gibi göstermek,

Diğer gazetecilerin konuyu takibini engelleyerek zincirleme etkiyi kırmak,

Resmi bir soruşturma açılmasını engellemek amacıyla süreci zamana yayarak unutturmak.

GÖZLER TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE ADLİ MAKAMLARDA

Türkşeker yönetiminin, kapalı kapılar ardında gerçekleştiği iddia edilen 100 bin tonluk şaibeli satış ve sonrasındaki medya süreçlerine dair sessizliğini ne kadar sürdüreceği merak ediliyor. Sektör bileşenleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile adli makamların kamu maliyesini yakından ilgilendiren bu iddialar karşısında ne zaman harekete geçeceğini bekliyor.