Gazeteci Fuat Uğur, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın 1,5 milyon lira maaş aldığı iddiasını gündeme getirdi. Uğur bu iddiaların doğruluğunu sorgularken, şu soruları yöneltti:

-155 bin lira huzur hakkı

-Merkez Birliği: Maaş + 3 ayda bir ikramiye

-Yılda bir kez teşvik primi ve harcırah

-Razi şirketinden aylık 10 bin Euro maaş

Bu iddialar doğru mu, değil mi?

İktidara yakın gazeteci Fuat Uğur, bu paylaşımının ardından bu tweeti apar topar sosyal medya hesabından kaldırdı. Paylaşımını kaldıran Uğur, şu sözleri sarfetti:

Hüseyin Aydın iddialara yanıt vermek yerine araya birçok kişiyi sokarak bu tweeti kaldırmak istiyor. İddialar doğru mu değil mi? dedi.

Uğur daha sonra her 2 paylaşımını da kaldırdı.