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Kaynak: DHA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle parti genel merkezinde toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen YENİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, ekonomiden işsizliğe ve gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de vatandaşların öncelikli gündeminin geçim ve işsizlik olduğunu belirten Emre, özellikle kadınların iş gücüne katılımında yaşanan gerilemeye dikkat çekti.

“KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKEDEN HER ŞEYİNİ İTHAL EDEN TÜRKİYE”

Türkiye’nin gıda enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emre, savaşın içerisinde olan birçok ülkeden daha yüksek gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalındığını öne sürdü.

Emre, “Kendi kendine yeten bir ülkeden her şeyini ithal eden bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Geçmişte yüksek gıda fiyatlarının nedeninin marketler ve stokçular üzerinden açıklandığını belirten Emre, sorunun temelinde ekonomideki bozulma ve yapısal problemlerin bulunduğunu belirtti.

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE ZARAR VE İSTİHDAM DÜŞÜŞÜ İDDİASI

Emre, geçmiş dönemde fahiş fiyatlarla mücadele amacıyla yaygınlaştırılan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 2026 yılının ilk yarısında 1 milyar 91 milyon lira zarar açıkladığını belirten Emre, şirketin çalışan sayısında da ciddi düşüş yaşandığını söyledi. Emre’nin açıklamasına göre çalışan sayısı 11 bin 615’ten 9 bin 807’ye geriledi.

YENİ Parti Sözcüsü, ekonomik koşulların ve işsizliğin ağır olduğu bir dönemde çalışan sayısındaki düşüşün yeni bir geçim sorununu beraberinde getirdiğini dile getirdi.

KADIN İSTİHDAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Emre, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının son yıllarda yüzde 36 seviyesine kadar gerilediğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerde kadınların iş gücüne katılımının önemli bir gösterge olduğunu belirten Emre, özellikle çocuk sahibi annelerin çalışma hayatına katılabilmesi için teşvik ve desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti. Emre ayrıca, evde çalışan, çocuk bakan ve evin bakımını üstlenen annelere devlet sigortası yapılacağını söyledi.

İMAMOĞLU DAVASI İÇİN “CANLI İZLESİNLER” ÇAĞRISI

Zeynel Emre, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu’nun mahkemede yeterli süre savunma yapmasına izin verilmediğini öne süren Emre, savunmanın kitaplaştırılması sürecinde yaşandığını iddia ettiği gelişmeleri de gündeme taşıdı.

Emre, “Madem iddialarınıza bu kadar güveniyorsunuz, madem bu kadar dosyada deliller var, bırakın insanlar mahkemeyi canlı bir şekilde izlesin” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Sözcüsü, yargılama sürecinin kamuoyunun şahitliğinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.