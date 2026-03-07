Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 16 ALT 855 plakalı mısır ekim mibzeri yüklü kamyonet, yolda savruldu.

Tarım kamyonu savruldu: O anlar kameraya böyle yansıdı: 3 yaralı - Resim : 1

M.Ş. (53), V.Ş. (22) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

