İzmir'in Beydağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
E.K'nin (29) kullandığı hafif ticari araç, Beydağ-Nazilli kara yolu 17. kilometresi Palamutçuk mevkisinde karşı yönden gelen A.G. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
10 İŞÇİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 10 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar Beydağ Devlet Hastanesi ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.