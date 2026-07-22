İzmir'in Beydağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

E.K'nin (29) kullandığı hafif ticari araç, Beydağ-Nazilli kara yolu 17. kilometresi Palamutçuk mevkisinde karşı yönden gelen A.G. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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10 İŞÇİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 10 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar Beydağ Devlet Hastanesi ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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