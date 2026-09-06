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Kaynak: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerindeki Koruklu Mahallesi mevkisinde oldu. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

19 KİŞİ KANALDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çalışmalar sonucunda araçta bulunan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 19 kişi kanaldan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akçakale, Harran ve Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Şanlıurfa-Akçakale karayolu, minibüsün vinçle kanaldan çıkarılmasının ardından yeniden normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.