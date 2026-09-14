Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Manisa Alaşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda tarım işçisi yaralandı.

Kaynak: DHA
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Alaşehir-Tepeköy yolu, Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.U.'nun (62) kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsteki 17 kişiden 14'ü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter de kaza yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 5

Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 6
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 7
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