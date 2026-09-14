Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var
Manisa Alaşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda tarım işçisi yaralandı.Kaynak: DHA
Alaşehir-Tepeköy yolu, Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.U.'nun (62) kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti.
Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsteki 17 kişiden 14'ü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter de kaza yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.
Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.