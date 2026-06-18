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Kaynak: AA

İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen kaza sonucu sürücü dahil 22 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Alınan bilgiye göre, Necati Ayerden idaresindeki 10 L 4802 plakalı işçi servisi, Kızılcaağaç Mahallesi yakınlarında ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayerden ile 21 işçi, Bayındır ve Tire'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.