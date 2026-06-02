Kökez Mahallesi 5109 Sokak'ta Abut A. idaresindeki minibüs, Mustafa D. idaresindeki minibüse çarptı. Minibüs yol kenarında bulunan tek katlı evin duvarına çarparak durdu.
Kazada henüz kimlikleri tespit edilemeyen yabancı uyruklu 5 kadın tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası sürücülerden Abut A'nın aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.