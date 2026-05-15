Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 30’uncu kilometresinde oldu. Şanlıurfa'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine tarım işçilerini taşıyan İbrahim Çavlı (35) yönetimindeki 50 ADV 205 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önünde giden Mehmet Çelik (60) idaresindeki 42 EDC 32 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

2 AĞIR YARALI VAR

Kazada sürücü İbrahim Çavlı ile araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkan sürücü ile yolcular ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. 12 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 9'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. 2'si ağır 3 kişinin tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.