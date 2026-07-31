Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis kürsüsünden tarım sektöründe yaşanan derin krize dikkat çekti. İktidarın bitkisel üretimdeki artış iddialarına rakamlarla yanıt veren Gürer, asıl gerçeğin artan maliyetler ve çiftçinin omuzlarındaki ağır borç yükü olduğunu gözler önüne serdi.

1 TON BUĞDAYLA ALINAN MAZOT 73 LİTRE ERİDİ

Çiftçinin alım gücündeki sert düşüşü çarpıcı bir örnekle açıklayan Gürer, üretimdeki en büyük gider kalemlerinden olan mazot fiyatlarına vurgu yaptı.

2021 yılında litresi 7 lira olan mazot, 2026 yılı itibarıyla 77 liraya fırlamış durumda. 2025 yılında 1 ton buğday satan bir üretici elde ettiği gelirle 287 litre mazot alabiliyordu. Bu yıl ise aynı miktarda buğday satışıyla çiftçinin alabildiği mazot miktarı 214 litreye geriledi.

SADECE BİR AYDA 5 BİN 400 TARLAYA İCRA GELDİ

Tarım kesiminin örgütsüzlüğüne ve banka kredilerine olan bağımlılığına değinen CHP'li Gürer, borçların ödenememesi nedeniyle kırsalda yaşanan dramı rakamlarla paylaştı. Yalnızca bu ay içinde 77 traktör ile 5.400 tarlaya icra geldiğini belirten Gürer, çiftçi sayısının her geçen yıl daha da azaldığını ifade etti. Çözüm olarak ise çiftçiye gübrede yüzde 50 sübvansiyon sağlanması, mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması ile Ziraat Bankası'na olan borçların faizlerinin silinerek ötelenmesi gerektiğini söyledi.

"TMO ÇİFTÇİYİ TÜCCARA MAHKUM EDİYOR"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım politikalarını da sert bir dille eleştiren Gürer, kurumun 2006'da depolarını satarak serbest piyasa mantığına yenik düştüğünü iddia etti.

Gürer, “TMO'nun uyguladığı randevu sistemindeki pürüzler ve ödeme sorunları çiftçiyi zorluyor. Sınırlı noktalarda alım yapılması, borçlu üreticiyi tarlasına gelen tüccara zararına ürün satmaya itiyor. Bu yıl ton başına açıklanan 16 bin 500 liralık buğday alım fiyatı, Çukurova'da 20 bin lira, İç Anadolu'da ise 24 bin lira olan üretim maliyetlerinin çok altında kaldı” dedi.

FINDIKTA KİLO BAŞINA 370 TL ÇAĞRISI

Açıklanması beklenen fındık alım fiyatları için de hükümete seslenen Gürer, CHP olarak üreticinin refahını sağlayacak olan 370 liralık (kilo başına) fiyatı önerdiklerini açıkladı. Dünya markası olduğumuz fındığın, tekelleşmiş yabancı şirketlere peşkeş çekilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Gürer, tarımsal üretimde "ithal ürünü işleyip satarak övünmek" yerine doğrudan yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.