Ekonomik tablo gittikçe kötüye giderken firmalarda birer birer iflas bayraklarını çekiyor.

Egedesonsöz’ün haberine göre; İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Egemen Gübre Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato başvurusunu yaptı. Firmanın merkezi Kemalpaşa’da olurken, üretim fabrikası ise Manisa’nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteriyor.

Yıllık cirosu 12 milyon Euro’ya ulaşan firmanın 22 çalışana sahip oldukları aktarıldı. Ayrıca firma, yerel ürünleri ihraç etmesiyle tanınıyor.

Bölgenin kimyasal gübre ihtiyacını karşılayan ve kendi üretimlerini yapan firma ve firmanın sahibi Süleyman Kavasoğlu hakkında geçici mühlet kararı verildi.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Mali Müşavir Melek Doğan, geçici konkordato komiseri olarak atandı.