Tarım ve Orman Bakanlığı dondurulmuş ürünlerle ilgili yeni bir adım attı. Bundan sonra yenilebilir buzlu ürünlerde dondurma algısını oluşturan yanıltıcı ifadeler yasaklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, 'İsimde netlik seçimde güven' başlığıyla yeni düzenleme duyuruldu. Yeni kuralla birlikte yenilebilir buzlu ürünlerin etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısını oluşturacak ifadelere yer verilmesi yasaklandı.

Açıklamada, şeffaf etiketleme ve doğru bilgilendirme ile tüketicinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenlemenin güvenilir gıda politikaları kapsamında hayata geçirildiğini bildirdi.