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Kaynak: DHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tarım arazilerinin güncel kullanım durumunun belirlenmesine yönelik referans parsel tespiti çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, uydu görüntüleri üzerinden belirlenen tarım parsellerini sahada inceleyerek mevcut kullanım durumunu yerinde tespit ediyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ SAHADA DOĞRULANIYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında teknik ekipler, tarım arazilerinde gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini, ekili alanları ve parsellerin güncel durumunu detaylı şekilde inceliyor.

Sahadan elde edilen veriler, uydu görüntüleriyle karşılaştırılarak kayıt altına alınıyor. Böylece tarım arazilerine ilişkin bilgilerin daha doğru ve güncel hale getirilmesi amaçlanıyor.

AMAÇ GÜNCEL VE DOĞRU VERİ OLUŞTURMAK

Yetkililer, referans parsel tespiti çalışmalarının tarımsal üretim alanlarının güncel durumunun belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Lüleburgaz genelinde sürdürülen çalışmalar sayesinde tarım arazilerine ilişkin veri altyapısının güçlendirilmesi, üretim alanlarının güncel bilgilerle kayıt altına alınması ve tarımsal planlamaların daha sağlıklı yapılması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki incelemelerinin belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.