MSM Akademi, Dr. Faruk Özlü öncülüğünde Düzce’nin gastronomi alanında gelişimine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, bu kez MARKA iş birliğiyle hazırlanan projeye ev sahipliği yaptı. Programa, Düzce Belediyesi Meclis Üyeleri Fahrettin Altun ve Ayşe Nimet Özer’in yanı sıra, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı da katılım sağladı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Tarım Akademisi kursiyerlerine pastacılığın sevilen tatlıları arasında yer alan ekler ve profiterolün yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitmenler rehberliğinde düzenlenen atölyede; hamurun doğru hazırlanmasından krema yapımına, iç dolgu tekniklerinden estetik sunum aşamalarına kadar pastacılığın püf noktaları detaylı şekilde aktarıldı. Kursiyerler ise öğrendiklerini uygulayarak kendi ekler ve profiterollerini hazırlama fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan kursiyerler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür eğitim ve atölye çalışmalarının devam etmesini istediklerini ifade etti.