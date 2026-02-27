Avrupa’daki ilk sınavına Nottingham Forest deplasmanında çıkan Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tarık Çetin, “Buraya gelirken çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Sahaya keyif alarak oynamak için çıktık. Bu kadar eksiğe rağmen büyük bir özveriyle mücadele ettik. 2-0’dan sonra açıkçası turu geçebileceğimize inandık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Taraftar desteğine de ayrı bir parantez açan 29 yaşındaki file bekçisi, “Bizi son dakikaya kadar müthiş desteklediler, bir an olsun susmadılar. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Performansıyla ilgili gelen övgülere de yanıt veren Tarık Çetin, “Kaleci olarak uzun süre forma şansı bulamayınca yeniden oynadığınızda başlangıçta zorlanabiliyorsunuz. Bu süreci antrenmanlarda ekstra çalışarak aşmaya gayret ettim. Eksiklerimin üzerine gidiyorum. İnşallah takımıma daha fazla katkı sağlarım” diye konuştu.