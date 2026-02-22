Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain’i 91-74 mağlup etmeyi başardı.

TARIK MAÇA DAMGA VURDU

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip iyi başlasa da Fenerbahçe Beko oyuna ağırlığını koyarak maçı kazandı. Sarı-lacivertli ekipte Tarık Biberovic, attığı 28 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparak maça damga vurdu ve MVP oldu.

Çeyrek Sonuçları:

1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 22-24 Beşiktaş Gain

2. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 46-42 Beşiktaş Gain

3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 70-56 Beşiktaş Gain

Maç Sonucu: Fenerbahçe Beko 91-74 Beşiktaş Gain

Fenerbahçe Beko, aldığı galibiyetle Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü ve 10. Türkiye Kupası zaferini kazandı.

FENERBAHÇE BEKO ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

Beşiktaş Gain'i geçerek Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü kez kupaya uzandı.

2024-25 sezonunda da siyah-beyazlıları 104-81 mağlup ederek şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunda ise Anadolu Efes'i 80-67 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.