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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Beko, uzun yıllardır formasını giyen Tarık Biberovic’in takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

NBA’E TRANSFER OLDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2018 yılında takıma katılan Tarık Biberovic’in kariyerine NBA’de devam etme kararı aldığı belirtildi.

KULÜPTEN DUYGUSAL VEDA

Fenerbahçe Beko açıklamasında, “2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri hâline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA’de devam etme kararı almıştır. Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık! Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek.” ifadelerine yer verdi.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Tarık Biberovic, Fenerbahçe Beko formasıyla 4 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 EuroLeague şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine adını yazdırdı.