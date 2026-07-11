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Kaynak: Haber Merkezi

Türk basketbolu adına önemli bir transfer resmiyet kazandı. Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kariyerine NBA’de devam etmeye hazırlanıyor.

DALLAS MAVERİCKS AÇIKLADI

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, milli oyuncu Tarık Biberovic’i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Böylece genç yıldız, dünyanın en prestijli basketbol liginde forma giyecek.

NBA HAYALİNE KAVUŞTU

Uzun yıllardır Avrupa’da gösterdiği performansla dikkat çeken Tarık Biberovic, Dallas Mavericks’e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

TÜRK BASKETBOLU İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Tarık Biberovic’in NBA’e transferi, Türk basketbolu adına son yılların en önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Milli oyuncunun yeni takımında alacağı süre ve göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.