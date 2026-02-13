Fenerbahçe Beko'nun transfer gündeminde olan Nigel Hayes-Davis, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos' a imza atmıştı.

Amerikalı yıldız için Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Tarık Biberovic'ten yorum geldi.

Tarık şu ifadeleri kullandı:

"Panathinaikos, Yunanistan'da neyse, Türkiye'de Fenerbahçe odur. Tarihsel olarak Yunanistan'ın en büyük kulübü olduklarını düşünüyorum.

Nigel bu takıma gelerek neyle karşılaşacağını çok iyi biliyor. Taraftarlar ondan çok şey bekleyecek. O da bu rolü bilerek ve isteyerek kabul ediyor.

Onlara yardımcı olacağına eminim. Ergin Hoca yetenekli oyuncuları sever. Onlara güvenir, sorumluluk verir ve en iyi performanslarını ortaya koymaları için onları serbest bırakır.

Nigel ile hocanın çok iyi anlaşacağını ve başarılı olacaklarını düşünüyorum."