Akan’ın kişisel tanıklıklarından beslenen roman; cezaevi günlerini, annelerle kurulan güçlü bağı ve baskı ortamında insan kalabilmenin yollarını ele alıyor. Sahne uyarlaması, metnin taşıdığı duygusal yükü ve tarihsel arka planı koruyarak izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.

Oyunun, Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından sahneleneceği bilgisi paylaşılırken, uyarlama sürecinde eserin özüne sadık kalındığı vurgulanıyor. Yapım, yakın tarihle hesaplaşmayı ve kolektif hafızayı canlı tutmayı hedefliyor.

Tiyatro oyunu, hem Tarık Akan’ın edebi mirasını anmak hem de Türkiye’nin yakın geçmişine sanat aracılığıyla yeniden bakmak isteyenler için anlamlı bir buluşma olmayı vaat ediyor.

Tarık Akan kimdir?

Tarık Akan, Türk sinemasının en önemli isimlerinden biridir. 13 Aralık 1949’da İstanbul’da doğan sanatçının asıl adı Tarık Tahsin Üregül’dür.

1970’li yıllarda sinemaya adım atan Akan, kariyerinin ilk döneminde popüler filmlerle tanındı. Zamanla toplumsal içerikli yapımlara yönelerek “Sürü”, “Yol”, “Maden” gibi filmlerle sinemada kalıcı bir iz bıraktı.

12 Eylül döneminde yaşadıklarını “Anne Kafamda Bit Var” adlı kitabında anlattı. Sanatı yalnızca bir meslek değil, bir duruş olarak gören Tarık Akan, 2016 yılında hayatını kaybetti ve ardında güçlü bir kültürel miras bıraktı.