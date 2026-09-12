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Yeşilçam'ın unutulmaz jönü ve aydınlık yüzü Tarık Akan için vefatının 10. yılında duygu yüklü bir anma programı hazırlandı. 16 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinliklere; usta oyuncunun ailesi, sanatçı dostları, öğrencileri, mesai arkadaşları ve Bakırköy halkı yoğun bir katılım gösterecek.

ANMA PROGRAMI KURUCUSU OLDUĞU OKULDA BAŞLAYACAK

Etkinliklerin ilk adresi, Tarık Akan'ın eğitime verdiği önemin en büyük simgesi olan ve 1991 yılında bizzat kurduğu Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu olacak. Eğitim yuvasında gerçekleşecek anlamlı buluşmanın ardından program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Bakırköy Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla Bakırköy Meydanı'na taşınacak. Saat 19.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek meydan etkinliği, sanatseverleri ve Akan'ın hayranlarını bir araya getirecek.

YEŞİLÇAM KLASİKLERİ VE NOSTALJİK ŞARKILAR SAHNEYE TAŞINIYOR

Anma gecesinin sanat bölümü, Tarık Akan'ın beyazperdeye damga vuran eserlerine ayrıldı. Sanatçının unutulmaz filmlerinden özel kesitlerin gösterileceği programda, bu yapımlarla özdeşleşen ve Türk halkının kalbinde yer edinen şarkılar hep bir ağızdan söylenecek.

Çeşitli sanatçıların ve Taş Okul Korosu'nun sahne alacağı müzik dinletisinde; "Yalancı Yarim", "Ateş Böceği", "Mavi Boncuk", "Her Şey Seninle Güzel", "Deli Mavi" ve "Ayrılık" gibi sevilen eserler seslendirilecek. Bu nostaljik müzik ziyafetine, usta ismin farklı dönemlerine ait görüntülerin yer aldığı özel bir sinevizyon gösterisi eşlik edecek. Gecede ayrıca, Tarık Akan'ın özel yaşamından ve yarım asırlık sanat yolculuğundan nadir fotoğrafların yer aldığı bir video belgesel de katılımcıların izlenimine sunulacak.