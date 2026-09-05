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İBB Kültür, Bakırköy Belediyesi ve Taş İlkokulu’nun katkılarıyla düzenlenecek etkinlik, 16 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Bakırköy Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Tarık Akan’ın vefatının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, sanatçının Yeşilçam’a bıraktığı izler ve Bakırköy’le olan bağı öne çıkarılacak.

FİLMLERİ VE MÜZİKLERİYLE HATIRLANACAK

Anma gecesinde sanatçı Onur Akın ile Taş Okul Korosu sahne alacak. Program boyunca Tarık Akan’ın unutulmaz filmlerinden seçkiler izleyiciyle buluşacak.

Film müzikleri eşliğinde gerçekleştirilecek gösterimlerde, Akan’ın Bakırköy’den başlayıp Yeşilçam’a uzanan sanat yolculuğundan kesitler aktarılacak.

Tarık Akan’ın kurucusu olduğu Taş Okul’un da katkı sunduğu anma programı, tüm Bakırköy sakinlerinin katılımına açık olacak.

Yeşilçam’ın hafızalarda yer eden oyuncularından Tarık Akan, ölümünün 10. yılında filmleri, müzikleri ve sanat yaşamından izlerle Bakırköy Meydanı’nda bir kez daha anılacak.