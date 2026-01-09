OLAYLAR

475 - Bizans İmparatoru Zeno, Başkent Konstantinopolis'i terkederek Antioch'a (Antakya) kaçmaya zorlandı, böylelikle birinci saltanatı sona ermiş oldu.

1788 - Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onaylayan 5. eyalet oldu.

1792 - Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 5 yıllık savaşın ardından, Yaş Antlaşması imzalandı.

1839 - Fransız Bilimler Akademisi, Daguerreotype adı verilen bir fotoğrafçılık işlemini duyurdu.

1853 - Osmanlı İmparatorluğu için "hasta adam" tabiri ilk kez Rus Çarı I. Nikolay tarafından kullanıldı.

1861 - Mississippi, Birleşik Devletlerden ayrıldı.

1900 - Mısır'da Kahire demiryolu tamamlandı ve ilk tren hizmete girdi.

1900 - İtalya'da Lazio takımı kuruldu.

1905 - Moskova'da Kışlık Saray'a yürüyen işçilerin üzerine ateş açıldı.

1916 - Seddülbahir Muharebeleri bitti.

1916 - İngilizler'in Gelibolu Yarımadası'ndan çekilip gitmeleri üzerine, sabah 08.45'te Alçıtepe'den Başkomutanlık Vekaleti'ne telgraf çeken 5. Ordu Komutanı Mareşal Otto Liman von Sanders, "Tanrı'ya şükür Gelibolu Yarımadası tamamen düşmandan temizlenmiştir. Diğer ayrıntılar ayrıca sunulacaktır" dedi.

1922 - Hatay'ın Dörtyol ilçesi Fransız işgalinden kurtuldu. (İtilaf güçlerine karşı "ilk kurşun" Dörtyol'un Karakese beldesinde Ömer Hoca'nın oğlu Kara Mehmet tarafından 19 Aralık 1918 tarihinde atılmıştır.)

1926 - Piyango çekilişinin yalnızca Tayyare Cemiyeti'ne ait olduğuna ilişkin kanun kabul edildi.

1936 - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Atatürk'ün de katıldığı bir törenle öğrenime başladı. Törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Saffet Arıkan "Çürümüş görünen dünya kültürünü yeniden yaratacak olan Türk çocuklarıdır" dedi.

1937 - Josef Stalin'in sürgüne gönderdiği Lev Troçki, Meksika'ya gitti.

1942 - Türk Tarih Kurumu Ziya Gökalp'in bütün eserlerinin yayımlanmasına, Türk Dil Kurumu da yeni bir Kur'an çevirisine karar verdi.

1949 - Türkiye'nin 7. Başbakanı Hasan Saka görevinden çekildi.

1951 - Birleşmiş Milletler genel merkezi açıldı.

1951 - Washington Capitols kulübü kapatıldı.

1955 - Devlet Operası sopranosu Leyla Gencer, temsiller vermek üzere İtalya'ya gitti.

1957 - Birleşik Krallık Başbakanı Anthony Eden, sağlık nedenleriyle istifa etti.

1961 - Basın İlan Kurumu kuruldu.

1964 - Panama Kanalı bölgesinde çıkan Amerikan karşıtı gösterilerde, 21 Panamalı ve 3 Amerikan askeri öldü.

1964 - ATAŞ Rafinerisi'ndeki grev, "millî güvenliği bozucu" nitelikte olduğu gerekçesiyle Bakanlar Kurulu tarafından 1 ay süreyle ertelendi.

1968 - Surveyor 7 adlı uzay aracı ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı. Bu yolculuk Amerikalıların insansız ay yüzeyi araştırmalarının sonuncusu oldu.

1968 - Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bir köpeğin kalbi değiştirildi. Ameliyattan kırk dakika sonra bakım güçlüğü nedeniyle köpek "uyutuldu".

1968 - Meksiko tarihinde bilinen ilk ve son kez kar yağışı gözlendi, yağış 2 gün daha devam etti.

1969 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bir ay süreyle tatil edildi. 6 Ocak günü üniversitede Amerikan Büyükelçisi Robert Komer'in makam otomobili öğrenciler tarafından yakılmıştı.

1969 - Ses hızını aşan ilk yolcu uçağı Concorde, deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

1970 - Birleşik Krallık'ta yapılan açıklamaya göre, bir hafta içinde Hong Kong gribinden 2850 kişi öldü.

1972 - RMS Queen Elizabeth yolcu gemisi, Hong Kong'un Victoria Limanı'nda çıkan bir yangın sonucu yarı batık halde kaldı. Bu enkaz 1974 yılında bir James Bond filmi olan Altın Tabancalı Adam'da dekor ve plato olarak kullanıldı.

1978 - Akaryakıt sıkıntısı had safhada; akaryakıtı biten hastaneler hasta kabul etmemeye ve yatan hastaları taburcu etmeye başladılar.

1978 - Bir günde 14 yer bombalandı. İstanbul'da 5, Ankara'da 7, Trabzon ve Afşin'de de birer yere atılan bombalar hasara yol açtı.

1978 - İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi şiddetli soğuk nedeniyle tatil edildi.

1978 - TEKEL Genel Müdür Vekili Esat Gühan görevden alındı, yerine vekaleten Orhan Özet getirildi.

1979 - Ankara'da iki tren çarpıştı. Çoğu işçi ve öğrenci olan 32 kişi öldü.

1979 - Yeşilköy Havalimanı'nda kanlı baskını gerçekleştirdikten sonra müebbet hapse mahkûm olan Muhammed Reşit ve Mehdi Muhammed adlı iki Filistinli gerilla, Sağmalcılar Cezaevi'nden kaçtı.

1979 - Ege Kıta Sahanlığı görüşmeleri, Viyana'da büyük bir gizlilik içinde başladı.

1984 - Yargıtay bir karar verdi; emekli işçiye verilen altın madalyanın bedeli, kıdem tazminatından düşülecek.

1986 - Polaroid'in açtığı patent davalarını kaybeden Kodak firması, anında fotoğraf veren kamera (instant camera) işine son vermek zorunda kaldı.

1987 - Yargıtay, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Alparslan Türkeş'in üzerinde bulunan mal varlığının Hazine'ye devrine karar verdi.

1991 - Toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi ve tütün mamullerinin reklamının yapılması yasaklandı.

1992 - Karadzic liderliğinde Bosnalı Sırplar, “Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti”ni kurduklarını açıkladılar.

1995 - Güner Ümit'in, İnter Star'da yayınlanan "Süper Turnike" programında, Alevilerde "ensest" olduğunu ima eden sözleri üzerine, Aleviler iki gün boyunca televizyon önünde gösteri yaptı. İki günün sonunda programın yayından kaldırılacağı açıklandı.

1996 - Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin cesedi Eyüp Spor Salonu'nun yakınındaki arsada bulundu. Gazeteci Metin Göktepe bir gün önce görevini yaparken polisçe engellenmiş ve gözaltına alınmıştı.

1996 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, Sabancı Center'da vurularak öldürüldü. Olayı DHKP/C örgütü üstlendi.

1997 - Başbakanlık Kriz Yönetimi Merkezi yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, kriz hallerinde kimi yürütme yetkilerini Genelkurmay Genel Sekreterliği'ne veriyor.

2003 - İkinci Afrika Sosyal Forumu sona erdi.

2005 - Mahmud Abbas, Filistin Devlet Başkanlığına seçildi.

2007 - Merkez üssü Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'in 200 kilometre güneydoğusu olan, 8 şiddetinde deprem meydana geldi.

2007 - Adana'dan Irak'a giden, içinde Türk işçilerinin bulunduğu, Moldovalı bir şirkete ait Antonov tipi bir uçak, Bağdat'ın Beled Havaalanı pistine 200 metre kala düştü: 34 kişi öldü.

2009 - Nâzım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 1951 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı.

2011 - Iran Air'e ait 277 sefer sayılı uçuşu Urmiye yakınlarında düştü. 72 kişi hayatını kaybetti.

2011 - Güney Sudan'da bağımsızlık referandumu yapıldı.

2020 - Çin, SARS-CoV-2 virüsünden ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

DOĞUMLAR

1554 - XV. Gregorius, 9 Şubat 1621 - 8 Temmuz 1623 döneminde papa (d. 1623)

1590 - Simon Vouet, Fransız ressam ve dekoratör (ö. 1649)

1624 - Meishō, Japonya hükümdarı (ö. 1696)

1671 - Jean-Baptiste Vanmour, Fransız ressam (ö. 1737)

1715 - Robert-François Damiens, Fransız suikastçı (Fransa Kralı XV. Louis'ye başarısız suikast girişiminde bulunan) (ö. 1757)

1778 - Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi, Türk müzikadamı (ö. 1846)

1835 - İvasaki Yataro, Japon finansör ve Mitsubishi'nin kurucusu (ö. 1885)

1856 - Stevan Stojanović Mokranjac, Sırp bestekâr, müzik eğitmeni, orkestra şefi, halka ait sanat ürünleri koleksiyoncusu ve yazar (ö. 1914)

1857 - Anna Kuliscioff, Yahudi-Rus devrimci, feminist, anarşist, İtalya'da tıp eğitimi yapan ilk kadınlardan (ö. 1925)

1868 - Søren Sørensen, Danimarkalıı biyokimyacı (ö. 1939)

1878 - John B. Watson, Amerikalı psikolog (ö. 1958)

1881 - Lascelles Abercrombie, İngiliz şair ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1938)

1881 - Giovanni Papini, İtalyan gazeteci, denemeci, edebiyat eleştirmeni, şair ve romancı (ö. 1956)

1882 - Otto Ruge, Norveçli general (ö. 1961)

1890 - Karel Capek, Çek romancı, kısa öykü, oyun ve deneme yazarı (ö. 1938)

1890 - Kurt Tucholsky, Alman gazeteci ve yazar (ö. 1935)

1893 - Pierre Renouvin, Fransız diplomat ve tarihçi (ö. 1974)

1899 - Harald Tammer, Eston gazeteci, atlet ve halterci (ö. 1942)

1899 - Arda Bowser, Amerikalı profesyonel futbolcu (ö. 1996)

1900 - Fahrettin Kerim Gökay, Türk bürokrat ve siyasetçi (İstanbul Valisi ve Belediye Başkanlarından) (ö. 1987)

1902 - Stanisław Wojciech Mrozowski, Polonyalı fizikçi (ö. 1999)

1908 - Glyn Smallwood Jones, Britanyalı siyasetçi (ö. 1992)

1908 - Simone de Beauvoir, Fransız yazar ve feminist (varoluşçuluk akımını edebiyatta sürdüren) (ö. 1986)

1913 - Richard Nixon, Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 37. Başkanı (ö. 1994)

1914 - Kenny Clarke, Amerikalı caz davulcusu (ö. 1985)

1917 - Cahit Külebi, Türk şair (ö. 1997)

1918 - Hikmet Tanyu, Türk akademisyen, şair ve yazar (ö. 1992)

1921 - Ágnes Keleti, Macar artistik jimnastikçi (ö. 2025)

1922 - Ahmed Sékou Touré, Gine Cumhuriyeti'nin ilk Devlet Başkanı (ö. 1984)

1922 - Har Gobind Khorana, Amerikalı molekuler biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2011)

1925 - Lee Van Cleef, Amerikalı oyuncu (ö. 1989)

1928 - Domenico Modugno, İtalyan şarkıcı, oyuncu ve film yönetmeni (ö. 1994)

1929 - Brian Friel, İrlandalı çevirmen ve oyun yazarı (ö. 2015)

1933 - Wilbur Smith, Rodezyalı yazar (ö. 2021)

1937 - Klaus Schlesinger, Alman yazar ve gazeteci (ö. 2001)

1940 - Sergio Cragnotti, İtalyan spor adamı

1941 - Joan Baez, Amerikalı folk şarkıcı (1960'larda gençliğin Amerikan halk müziğine ilgisini çeken şarkıcı ve siyasal eylemci)

1942 - Adnan Keskin, Türk siyasetçi

1942 - Halil Güngördü, Türk eski futbolcu, teknik direktör ve spor yazarı (ö. 2025)

1944 - Jimmy Page, İngiliz müzisyen ve Led Zeppelin grubunun gitaristi

1945 - Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı

1947 - Dave Laing, İngiliz gazeteci, yazar ve tarihçi (ö. 2019)

1948 - Jan Tomaszewski, Polonyalı eski kaleci

1950 - Alec Jeffreys, İngiliz genetikçi

1950 - Mevlüt Çetinkaya, Türk bürokrat

1950 - David Johansen, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktör (ö. 2025)

1951 - Michel Barnier, Fransız siyasetçi

1954 - Mirza Delibašić, Bosnalı basketbolcu (ö. 2001)

1955 - J. K. Simmons, Amerikalı aktör ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1955 - Mehmet Müezzinoğlu, Türk hekim ve siyasetçi

1956 - Imelda Staunton, İngiliz oyuncu

1958 - Mehmet Ali Ağca, Türk suikastçı (Papa ve Abdi İpekçi suikastlerinin sanığı)

1960 - Mübeccel Vardar, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2006)

1965 - Haddaway, Trinidad asıllı pop şarkıcısı

1967 - Claudio Caniggia, Arjantinli futbolcu

1967 - Steve Harwell, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2023)

1968 - İskender Iğdır, Türk dağcı (ö. 2000)

1968 - Joey Lauren Adams, Amerikalı oyuncu

1970 - Lara Fabian, Belçikalı şarkıcı

1973 - Sean Paul, Jamaikalı DJ, dancehall ve reggae şarkıcısıdır

1977 - Scoonie Penn, Amerikalı basketbolcu

1978 - Alpay Kemal Atalan, Türk oyuncu

1978 - Esra İçöz, Türk Sanat Müziği şarkıcısı

1978 - Gennaro Gattuso, İtalyan futbolcu

1980 - Édgar Álvarez, Honduraslı futbolcudur

1980 - Sergio García, İspanyol golfçü

1980 - Francisco Pavón, İspanyol futbolcudur

1981 - Danielson Ferreira Trindade, Brezilyalı futbolcu

1981 - Euzebiusz Smolarek, Polonyalı futbolcu

1982 - Kate Middleton, Cambridge Dükü Prens William'ın eşi

1984 - Hussein Yasser, Katarlı futbolcu

1984 - Engin Nurşani, Türk Sanat Müziği şarkıcısı (ö. 2020)

1985 - Bobô, Brezilyalı futbolcu

1985 - Enver Işık Türk futbolcu

1985 - Juanfran, İspanyol eski millî futbolcudur

1985 - Sinem Öztürk, Türk oyuncu ve sunucu

1987 - Felipe Flores, Şilili futbolcu

1987 - Lucas Leiva, Brezilyalı millî futbolcudur

1987 - Paolo Nutini, İskoçya şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1988 - Marc Crosas, İspanyol futbolcu

1988 - Lee Yeon-hee, Güney Koreli oyuncu

1989 - Michael Beasley, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Nina Dobrev, Bulgar-Kanadalı oyuncu, model

1989 - Ethem Yılmaz Türk futbolcu

1989 - Michaëlla Krajicek, Hollandalı tenisçi

1991 - Can Maxim Mutaf, Türk basketbolcu

1992 - Franck Mbarga, Kamerunlu futbolcu

1993 - Katarina Johnson-Thompson, İngiliz atlet

1994 - Paweł Cibicki, Polonyalı futbolcu

1995 - Dominik Livaković, Hırvat futbolcu

1995 - Jilke Deconinck, Belçikalı futbolcu

1996 - Ivanildo Cassamá, Gine-Bissaulu futbolcu

2001 - Eric García, İspanyol futbolcu

2001 - Rodrygo, Brezilyalı millî futbolcu

ÖLÜMLER

1529 - Wang Yangming, Ming Hanedanı döneminde yaşamış bir Çinli hattat, filozof ve devlet adamı (d. 1472)

1757 - Bernard le Bovier de Fontenelle, Fransız aydınlanmasının düşünürü (d. 1657)

1848 - Caroline Herschel, Alman-İngiliz astronom (d. 1750)

1852 - Mirza Taki Han, İran Başbakanı (d. 1807)

1854 - Almeida Garrett, Portekizli şair, oyun yazarı, romancı ve siyasetçi (d. 1799)

1873 - III. Napolyon, Fransa İmparatoru (d. 1808)

1878 - II. Vittorio Emanuele, Sardinya Krallığı'nın Kralı (d. 1820)

1878 - Ömer Fevzi Paşa, Osmanlı askeri ve devlet adamı (d. 1818)

1907 - Muzaffereddin Şah, İran Şahı (d. 1853)

1918 - Charles-Émile Reynaud, Fransız fen öğretmeni ve mucit (d. 1844)

1923 - Katherine Mansfield, Yeni Zelandalı romancı, kısa öykü yazarı ve deneme yazarı (d. 1888)

1927 - Houston Stewart Chamberlain, İngiliz yazar ve filozof (d. 1855)

1933 - Daphne Akhurst, Avustralyalı tenisçi (d. 1903)

1940 - Ali Rıza Arıbaş, Türk siyasetçi (d. 1882)

1943 - R.G. Collingwood, İngiliz filozof ve tarihçi (d. 1889)

1945 - Osman Cemal Kaygılı, Türk yazar (d. 1890)

1947 - Karl Mannheim, Alman sosyolog (d. 1893)

1947 - Yusuf Ziya Zarbun, Türk siyasetçi (d. 1877)

1951 - Ahmet Hamdi Akseki, Türk din bilgini ve Diyanet İşleri'nin 3. Başkanı (d. 1887)

1953 - Bedros Baltazar, Osmanlı Ermenisi tiyatro oyuncusu ve operet sanatçısı (d. 1866)

1957 - Hamdi Çelen, Türk siyasetçi (d. 1892)

1961 - Emily Greene Balch, Amerikalı ekonomist, yazar ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1867)

1963 - Fridolin von Senger und Etterlin, Nazi Almanyası generali (d. 1891)

1964 - Halide Edip Adıvar, Türk yazar (d. 1884)

1968 - Avni Yukaruç, Türk siyasetçi (d. 1893)

1979 - Pier Luigi Nervi, İtalyan inşaat mühendisi (d. 1891)

1980 - Naim Erem, Türk siyasetçi (d. 1894)

1982 - Hürrem Müftügil, Türk siyasetçi (d. 1898)

1982 - Nurullah Berk, Türk ressam ve yazar (d. 1906)

1984 - Alp Zeki Heper, Türk yönetmen (d. 1939)

1990 - Cemal Süreya, Türk şair (d. 1931)

1993 - Ragıp Sarıca, Türk siyasetçi (d. 1912)

1995 - Alaettin Eriş, Türk siyasetçi (d. 1908)

1995 - Peter Cook, İngiliz oyuncu, varyete sanatçısı ve yazar (d. 1937)

1996 - Özdemir Sabancı, Türk iş insanı (d. 1941)

2001 - Yusuf Bozkurt Özal, Türk siyasetçi (d. 1940)

2004 - Burçin Bircan, Türk manken (d. 1984)

2009 - Irène Mélikoff, Rus ve Azeri asıllı Fransız Türkolog (d. 1917)

2009 - Süleyman Çağlar, Türk siyasetçi (d. 1920)

2010 - Saltuk Kaplangı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1932)

2012 - Malam Bacai Sanhá, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı (d. 1947)

2013 - James M. Buchanan, Amerikalı iktisatçı (d. 1919)

2013 - Vivian Brown, San Francisco ikizlerinden biri (d. 1927)

2014 - Amiri Baraka, Afrikalı-Amerikalı yazar, şair ve aktivist (d. 1934)

2014 - Dale T. Mortensen, Amerikalı ekonomist (d. 1939)

2014 - Erdal Alantar, Türk ressam (d. 1932)

2014 - Lorella De Luca, İtalyan sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

2015 - Amedy Coulibaly, Fransız suçlu (d. 1982)

2015 - Brian Friel, İrlandalı çevirmen ve oyun yazarı (d. 1929)

2015 - Roy Tarpley, Amerikalı profesyonel basketbolcu (d. 1964)

2015 - Samuel Goldwyn, Jr., Amerikalı film yönetmeni (d. 1926)

2015 - Frans Molenaar, Hollandalı moda tasarımcısı (d. 1940)

2016 - Bircan Pullukçuoğlu, Türk müzisyen (d. 1948)

2016 - Cielito del Mundo, Filipinli şarkıcı ve oyuncu (d. 1935)

2016 - Maria Teresa de Filippis, İtalyan otomobil yarışçısı (d. 1926)

2016 - Zelimhan Yakub, Azerbaycanlı şair ve siyasetçi (d. 1950)

2018 - Terence Marsh, İngiliz sanat yönetmeni ve tasarımcı (d. 1931)

2018 - Jean-Marc Mazzonetto, Fransız ragbi oyuncusu (d. 1983)

2018 - Robert Minlos, Sovyet-Rus matematikçi (d. 1931)

2018 - Odvar Nordli, Norveçli siyasetçi (d. 1927)

2018 - Yılmaz Onay, Türk yazar, yönetmen ve çevirmen (d. 1937)

2018 - Kato Ottio, Papua Yeni Gineli ragbi oyuncusu (d. 1994)

2018 - Aleksandr Vedernikov, Rus-Sovyet opera sanatçısı, oda şarkıcısı ve eğitmen (d. 1927)

2019 - Gebran Areiji, Lübnanlı siyasetçi (d. 1951)

2019 - Kjell Bäckman, İsveçli sürat patencisi (d. 1934)

2019 - Verna Bloom, Amerikalı oyuncu (d. 1938)

2019 - Óscar González-Quevedo, İspanyol-Brezilyalı Cizvit rahibi ve yazar (d. 1930)

2019 - Conxita Julià, Katalan kökenli İspanyol şair (d. 1920)

2019 - Paul Koslo, Alman-Kanadalı oyuncu (d. 1944)

2019 - Anatoli Lukyanov, Sovyet-Rus komünist siyasetçi (d. 1930)

2019 - Paolo Paoloni, İtalyan oyuncu (d. 1929)

2019 - Alan Trask, Amerikalı siyasetçi (d. 1933)

2020 - Walter J. Boyne, Amerikalı havacı rütbeli asker, savaş pilotu, tarihçi ve yazar (d. 1929)

2020 - Rudolf de Korte, Hollandalı politikacı ve iş insanı (d. 1936)

2020 - Pampero Firpo, Ermeni kökenli Arjantinli-Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1930)

2020 - Ivan Passer, Çek-Amerikalı film yönetmeni ve senarist (d. 1933)

2021 - Mehdi Attar-Eşrefi, İranlı orta sıklet halterci (d. 1948)

2021 - Jerry Douglas, Amerikalı pornografik film ve tiyatro yönetmeni, senarist (d. 1935)

2021 - František Filip, Çek film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1930)

2021 - Anatolii Mokrousov, Ukraynalı siyasetçi (d. 1943)

2021 - Margaret Morrison, Kanadalı bir filozoftur (d. 1954)

2021 - John Reilly, Amerikalı aktör (d. 1936)

2022 - Viktor Çakrıgin, Rus eski profesyonel futbolcudur (d. 1984)

2022 - Fiona Denison, İskoç hekim ve akademisyen (d. 1970)

2022 - Vail el-İbraşi, Mısırlı gazeteci ve televizyon sunucusu (d. 1963)

2022 - Tehani el-Cibali, Mısırlı hukukçu (d. 1950)

2022 - Dwayne Hickman, Amerikalı aktör, televizyon yapımcısı ve yönetmeni (d. 1934)

2022 - Bob Saget, Amerikalı oyuncu, stand-up'çı, komedyen, yazar, yönetmen ve yapımcı (d. 1956)

2023 - Yahya Baş, Türk siyasetçi (d. 1952)

2023 - Melinda Dillon, Amerikalı bir aktris (d. 1939)

2023 - Simone Kramer, Hollandalı çocuk kitabı yazarı ve çevirmen (d. 1939)

2023 - Ferenc Mészáros, Macar eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1950)

2023 - Alex Müller, İsviçreli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1927)

2023 - Mikio Sato, Japon matematikçi (d. 1928)

2023 - Norma Whiteman, Avustralyalı kriketçi (d. 1927)

2025 - Ahmet İyimaya, Türk siyasetçi (d. 1950)

2025 - Margaret Baba Diri, Ugandalı eğitimci ve siyasetçi (d. 1954)

2025 - Jorge Luis Sánchez, Kübalı film yönetmeni (d. 1960)

2025 - Otto Schenk, Avusturyalı oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1930)

2025 - Bill Byrge, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1932)