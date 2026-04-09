OLAYLAR

1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.

1932 - İlk Türk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.

1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Almanya; Danimarka ve Norveç istilasına başladı.

1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

1945 - II. Dünya Savaşı: Königsberg Kuşatması sona erdi.

1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.

1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.

1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.

1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

1967 - Bugüne kadar 10.575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.

1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

1979 - Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

1982 - Anıtkabir Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Anıtkabir Komutanlığına bağlandı.

1985 - Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

1991 - Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.

1991 - Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan otobüs, akli dengesi bozuk bir şahıs tarafından Vezneciler Hamidiye Oteli önünde kundaklandı. Olayda, 5'i çocuk 33 kişi yanarak can verdi.

2003 - Irak'ın ABD önderliğindeki Koalisyon Güçleri tarafından işgalinin başlamasından birkaç hafta sonra Bağdat düştü.

2011 - Alphen Aan den Rijn Alışveriş Merkezi Saldırısı: Amsterdam'ın 33 km güneybatısındaki Alphen aan den Rijn'de altı kişi Ridderhof Alışveriş Merkezi'ne giren bir katil tarafından öldürüldü.

DOĞUMLAR

1096 - Muktefî, 31. Abbasi halifesi (ö. 1160)

1285 - Buyantu Han, 8. Moğol Hanı, Yuan Hanedanının 4. İmparatoru ve Çin imparatoru (ö. 1320)

1802 - Elias Lönnrot, Fin fizikçi, filolog ve şair (ö. 1884)

1815 - Louis de Mas Latrie, Fransız tarihçi ve diplomat (ö. 1897)

1821 - Charles Baudelaire, Fransız şair (ö. 1867)

1830 - Eadweard Muybridge, İngiliz asıllı Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1904)

1835 - II. Léopold, Belçika Kralı (ö. 1909)

1865 - Erich Ludendorff, Alman general (ö. 1937)

1865 - Charles Proteus Steinmetz, Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi (ö. 1923)

1867 - Chris Watson, Avustralyalı siyasetçi (ö. 1941)

1872 - Léon Blum, Fransız siyasetçi (ö. 1950)

1892 - Mary Pickford, Kanada asıllı Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1979)

1895 - Michel Simon, Fransız aktör (ö. 1975)

1898 - Paul Robeson, Amerikalı ses sanatçısı (ö. 1976)

1906 - Rafaela Aparicio, İspanyol sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1996)

1906 - Victor Vasarely, Macar asıllı Fransız ressam (ö. 1997)

1908 - Vecihe Daryal, Türk kanun virtüözü (ö. 1970)

1909 - Robert Helpmann, Avustralyalı dansçı, oyuncu ve yönetmen (ö. 1986)

1918 - Jørn Utzon, Danimarkalı mimar (ö. 2008)

1921 - Mary Jackson, Amerikalı matematikçi ve uzay mühendisi (ö. 2005)

1921 - Yitzhak Navon, İsraelli siyasetçi (ö. 2015)

1925 - Virginia Gibson, Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu (ö. 2013)

1926 - Hugh Hefner, Amerikalı iş insanı (ö. 2017)

1928 - Tom Lehrer, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, piyanist ve matematikçi (ö. 2025)

1930 - F. Albert Cotton, Amerikalı kimyager (ö. 2007)

1931 - Cheeta, Amerikalı şempanze (ö. 2011)

1933 - Jean Paul Belmondo, Fransız sinema oyuncusu (ö. 2021)

1933 - René Burri, İsviçreli fotoğrafçı (ö. 2014)

1934 - Les Thornton, İngiliz profesyonel güreşçi (ö. 2019)

1936 - Ferdinando Imposimato, İtalyan hukukçu, aktivist, hâkim ve siyasetçi (ö. 2018)

1936 - Ljubomir Ćipranić, Sırp aktör (ö. 2010)

1936 - Valerie Solanas, Amerikalı radikal feminist yazar (ö. 1988)

1944 - Leyla Halid, Filistin Halk Kurtuluş Örgütü üyesi

1948 - Patty Pravo, İtalyan şarkıcı

1949 - Tony Cragg, İngiliz heykeltıraş

1952 - Tania Çanaklidu, Yunan şarkıcı

1952 - Ted Tally, Amerikalı oyun yazarı, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi

1954 - Dennis Quaid, Amerikalı oyuncu

1955 - Joolz Denby, İngiliz şair ve yazar

1956 - Cahide Birgül, Türk yazar (ö. 2009)

1957 - Seve Ballesteros, İspanyol golfçü (ö. 2011)

1963 - Marc Jacobs, Amerikalı modacı

1963 - Erdal Tosun, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2016)

1965 - Mark Pellegrino, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu

1966 - Cynthia Nixon, Amerikalı oyuncu

1967 - Sam Harris, Amerikalı filozof, sinirbilimci, yazar ve podcast sunucusu

1969 - Linda Kisabaka, Alman atlet

1971 - Jacques Villeneuve, Kanadalı eski Formula 1 sürücüsü

1972 - Barış Falay, Türk oyuncu

1974 - Jenna Jameson, Amerikalı porno oyuncusu

1974 - Aleksandr Piçuşkin, Bitsevski Manyağı ve Satranç Tahtası Katili olarak bilinen Rus seri katil

1975 - David Gordon Green, Amerikalı film yapımcısı

1976 - Jan Trousil, Çek futbolcu

1976 - Serena M. Auñón; Amerikan doktor, mühendis ve NASA astronotu

1976 - Barış Şimşek, Türk futbol hakemi

1977 - Gerard Way, Amerikalı müzisyen ve My Chemical Romance vokalisti

1978 - Jorge Andrade, Portekizli eski futbolcu

1978 - Cameron Cartio, İran asıllı İsveçli vokalist

1978 - Naman Keïta, Fransız atlet

1978 - Rachel Stevens, İngiliz şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, dansçı ve manken

1979 - Katsuni, Fransız aktris ve eski pornografik film oyuncusu

1980 - Luciano Galletti, Arjantinli futbolcu

1980 - Albert Hammond Jr., Amerikalı gitarist, şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı

1981 - Ireneusz Jeleń, Polonyalı eski millî futbolcu

1982 - Jay Baruchel, Kanadalı aktör

1982 - Carlos Hernández, Kosta Rikalı millî futbolcu

1985 - Antonio Nocerino, İtalyan futbolcu

1986 - Leighton Meester, Amerikalı oyuncu

1987 - Kassim Abdallah, Fransız kökenli Komorlu millî futbolcu

1987 - Jesse McCartney, Amerikalı şarkıcı ve aktör

1987 - Jazmine Sullivan, Amerikalı R&B/soul şarkıcısı ve söz yazarı

1990 - Kristen Stewart, Amerikalı oyuncu

1991 - Gai Assulin, İsrailli futbolcu

1991 - Ryan Kelly, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1992 - Fernando Aristeguieta, Venezuelalı futbolcu

1996 - Giovani Lo Celso, Arjantinli millî futbolcu

1997 - Shogo Hayashi, Japon futbolcu

1998 - Elle Fanning, Amerikalı oyuncu

1998 - Enes Batur Sungurtekin, Türk youtuber

1999 - Isaac Hempstead Wright, İngiliz oyuncu

1999 - Lil Nas X, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER

MÖ 585 - Jimmu, Japon mitolojisinde Japonya'nın kurucusu ve ilk imparatoru (d. MÖ 660)

491 - Zeno, Doğu Roma İmparatoru (d. 425)

715 - Constantinus, 25 Mart 708-9 Nisan 715 arası papa (d. 708)

1024 - VIII. Benedictus, 18 Mayıs 1012'den 9 Nisan 1024 tarihine kadar papalık yapmıştır

1483 - IV. Edward, 1461-1470 döneminde birinci kez ve 1471-1483 döneminde ikinci kez olmak üzere İngiltere Kralı (d. 1442)

1492 - Lorenzo de' Medici, İtalyan devlet adamı ve Floransa Şehir Devleti Hükümdarı (d. 1449)

1550 - Elkas Mirza, Safevi Şehzadesi ve Şirvan Eyaleti Valisi (d. 1516)

1553 - François Rabelais, Fransız yazar (d. 1494)

1557 - Mikael Agricola, 16. yüzyılda yaşamış Fin, Lüterci din adamı (d. 1510)

1626 - Francis Bacon, İngiliz devlet adamı ve filozof (d. 1561)

1754 - Christian Wolff, Alman filozof (d. 1679)

1806 - V. William, Oranj Prensi (d. 1748)

1882 - Dante Gabriel Rossetti, İngiliz şair, ressam, çizer ve çevirmen (d. 1828)

1889 - Michel-Eugène Chevreul, Fransız kimyager (d. 1786)

1904 - II. Isabel, İspanya Kraliçesi (d. 1830)

1916 - Mehmet Muzaffer, Türk subay

1936 - Ferdinand Tönnies, Alman sosyolog (d. 1855)

1940 - Bayan Patrick Campbell, İngiliz tiyatro oyuncusu (d. 1865)

1945 - Dietrich Bonhoeffer, Alman teolog (Nazizm karşıtlığıyla bilinen) (d. 1906)

1945 - Georg Elser, Alman marangoz (Hitler'e karşı başarısız suikast girişiminde bulunan) (d. 1903)

1945 - Hans Oster, Nazi Almanyası'nda Wehrmacht generali (d. 1887)

1945 - Wilhelm Canaris, Alman amiral ve Nazi Almanyası'nda Abwehr Başkanı (d. 1887)

1950 - Cemil Cem, Türk karikatürcü (d. 1882)

1951 - Fesa Evrensev, ilk Türk savaş pilotu (d. 1878)

1959 - Frank Lloyd Wright, Amerikalı mimar (d. 1867)

1961 - Ahmet Zogoğlu, Arnavutluk Kralı (d. 1895)

1963 - Xul Solar, Arjantinli ressam ve heykeltıraş (d. 1887)

1964 - Nuriye Ulviye Mevlan Civelek, Türk gazeteci ve Türkiye'nin ilk kadın hakları savunucularından (d. 1893)

1976 - Phil Ochs, Amerikalı protest müzik sanatçısı (d. 1940)

1980 - Muhammed Bakır es-Sadr, din adamı, Şii taklit mercii ve Iraklı siyasetçi (d. 1935)

1982 - Turan Güneş, Türk siyasetçi (d. 1922)

1982 - Robert Havemann, Alman kimyacı (d. 1910)

1985 - Şaziye Moral, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1903)

1988 - Şevket Rado, Türk şair, gazeteci ve yazar (d. 1913)

1990 - James V. McConnell, Amerikalı biyolog, hayvan psikoloğu ve yazar (d. 1925)

1993 - Kemal Ilıcak, Türk gazeteci ve Tercüman Gazetesi'nin sahibi (d. 1932)

2000 - Tony Cliff, Osmanlı doğumlu İngiliz, Marksist siyaset kuramcısı (d. 1917)

2011 - Sidney Lumet, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1924)

2012 - Meral Okay, Türk senarist, oyuncu ve söz yazarı (d. 1959)

2012 - José Guardiola, İspanyol şarkıcı (d. 1930)

2013 - Emilio Pericoli, İtalyan şarkıcı ve şarkı yazarı (d. 1928)

2014 - Arthur Robinson, Trinidad ve Tobagolu siyasetçi (d. 1926)

2015 - Nina Companéez, Fransız senarist ve film yönetmeni (d. 1937)

2016 - Arthur Anderson, Amerikalı radyo, sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1922)

2017 - Knut Borge, Norveçli gazeteci ve televizyon sunucusu (d. 1949)

2017 - Carme Chacón, İspanyol siyasetçi ve İspanya'nın ilk kadın savunma bakanı (d. 1971)

2017 - Margarita Isabel, Ariel Ödülü sahibi Meksikalı kadın sinema ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2018 - Felix Chen, Tayvanlı orkestra şefi (d. 1942)

2018 - Peter Grünberg, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1939)

2019 - Elwyn Ralph Berlekamp, Amerikalı matematikçi ve bilgisayar mühendisi (d. 1940)

2019 - Charles Lincoln Van Doren, Amerikalı yazar, editör ve yayıncı (d. 1926)

2019 - Nikolay Stepanoviç Gorbaçov, Rus kano yarışçısı (d. 1948)

2019 - Aykut Işıklar, Türk gazeteci, radyocu ve köşe yazarı (d. 1949)

2019 - Marilynn Smith, Amerikalı eski profesyonel golfçü (d. 1929)

2020 - Tullio Abbate, İtalyan girişimci ve motorlu tekne pilotu (d. 1944)

2020 - Reggie Bagala, Louisiana Temsilciler Meclisinde görev yapan Amerikalı politikacı (d. 1965)

2020 - Jocelyn Barrow, İngiliz siyasetçi, iş insanı, insan hakları aktivisti ve eğitimci (d. 1929)

2020 - Leila Benitez-McCollum, Filipin doğumlu Amerikalı radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci ve yayıncı (d. 1930)

2020 - Marc Engels, Belçikalı film ses mühendisi (d. 1965)

2020 - Harvey Goldstein, İngiliz istatistikçi (d. 1939)

2020 - Ho Kam-ming, Makao doğumlu Kanadalı dövüş sanatçısı (d. 1925)

2020 - Lee Nurse, İngiliz kriketçi (d. 1976)

2020 - Vitor Sapienza, Brezilyalı politikacı ve ekonomist (d. 1933)

2020 - Dmitri Smirnov, Rus-İngiliz besteci ve akademisyen (d. 1948)

2021 - Raosaheb Antapurkar, Hint siyasetçi (d. 1958)

2021 - Ramsey Clark, Amerikalı hukukçu, eski kamu görevlisi ve aktivist (d. 1927)

2021 - Ekkehard Fasser, İsviçreli uzunkızakçı (d. 1952)

2021 - Nikki Grahame, İngiliz model ve televizyon sunucusu (d. 1982)

2021 - Prens Philip, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi ve Edinburgh Dükü (d. 1921)

2021 - Judith Reisman, Amerikalı muhafazakar yazar (d. 1935)

2021 - Abdul Hamid Sebba, Brezilyalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1934)

2021 - Earl Simmons, Amerikalı hip hop müzik sanatçısı (d. 1970)

2022 - Uwe Bohm, Alman aktör (d. 1962)

2022 - Michel Delebarre, Fransız siyasetçi (d. 1946)

2022 - Chiara Frugoni, İtalyan tarihçi, yazar ve akademisyen (d. 1940)

2022 - Dwayne Haskins, Amerikan futbolcu (d. 1997)