Olaylar

1297 - Monako bağımsızlığını kazandı.

1499 - Fransa'da XII. Louis, Anne de Bretagne ile evlendi.

1610 - İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki uydusunu (İo ve Europa) tespit etti.

1784 - Osmanlı Devleti, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıdı.

1835 - ABD'nin ulusal borcu ilk ve son kez olarak 0 (sıfır) oldu.

1916 - İtilaf Devletleri, Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale direnişini kıramadılar. Yenilgiye uğrayarak Gelibolu Yarımadası'ndan çekilmeye başladılar. Başarısızlığı nedeniyle İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı, Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

1918 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak toplantısında, Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için, kendi adıyla anılacak olan 14 prensibi ortaya attı.

1920 - Kuvâ-yi Milliye komutanlarından Yahya Kaptan, Gebze'de İstanbul Hükûmeti'nin adamlarınca öldürüldü.

1933 - Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

1940 - Türkiye, İngiltere ve Fransa ile 2 yıl süreyle krom satış antlaşması imzaladı.

1941 - İstanbul’da 401 ilkokulda 1846 öğretmen ve 74.488 öğrencinin öğrenim yaptığı açıklandı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde Sovyetler Birliği ile Almanya arasında Rjev Muharebeleri başladı.

1943 - Yoksullara ucuz ekmek verilmesine ilişkin kararname yayımlandı.

1945 - İskenderun Limanı hizmete açıldı.

1946 - Celâl Bayar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı oldu.

1958 - 14 yaşındaki Bobby Fischer, Amerika Birleşik Devletleri satranç şampiyonu oldu.

1959 - Charles de Gaulle, Beşinci Fransa Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı olarak görevine başladı.

1960 - Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali açıldı.

1962 - Hollanda'da tren kazası: 93 kişi öldü.

1977 - Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit, Milletvekillerine yapılan zamlara tepki gösterdi; maaş zammını kabul etmeyeceğini açıkladı.

1979 - İlk çocuk haber programı "Gökkuşağı" yayımlanmaya başladı.

1980 - Akaryakıt yokluğu nedeniyle fabrikaların %80'i üretimi durdurdu.

1982 - Yılmaz Güney, "komünizm propagandası yapmaktan" gıyabında 7,5 yıla mahkûm edildi.

1983 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Talih Oyunları Yönetmeliği"ni yürürlüğe koydu.

1984 - Başbakan Turgut Özal, Türk Parasını Koruma Kanunu'nun herkesin başına bela olduğunu söyledi.

1986 - 8 sanatçıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "profesörlük" unvanı verildi. Unvan verilen sanatçılar arasında, Yıldız Kenter, Hikmet Şimşek ve Nevit Kodallı da vardı.

1986 - Hacker manifestosu, ABD'de duyuruldu.

1986 - Henry Miller'in Oğlak Dönencesi adlı romanı, müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatıldı.

1987 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilere tavsiyesi: "Gericilerle komünistler birleşme hâlindedirler, buna dikkatli olun."

1988 - Bülent Ersoy'un sahneye çıkma yasağı kaldırıldı. Operasyonla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un sahneye çıkmasına, Emniyet Genel Müdürlüğü 7 yıldır izin vermiyordu.

1988 - Türkiye Emlak Bankası kuruldu.

1989 - Birleşik Krallık'ta East Midlands Havaalanı yakınlarında Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, karayolu üzerine düştü: 46 kişi öldü, 80 kişi yaralı kurtuldu.

1991 - Hükûmetle anlaşan maden işçileri, eylemlerine son vererek Zonguldak'a geri döndüler.

1992 - Ankara'da bir depoda kilitli tutulan "yasak" kitaplar Kültür Bakanlığı'nda sergilenmeye başladı. Kitaplar ileride oluşturulacak Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi'ne konulacak.

1993 - Aziz Nesin, "12 Eylül'de 5 deli bir kuyuya taş attı, 60 milyon insan çıkaramıyor." dedi.

1993 - Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı Hakija Turajlić, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu ile görüşmesinin ardından Saraybosna Havaalanı'ndan şehre doğru giderken, Fransız BM askerlerinin eşliğinde ve bir BM zırhlı aracı içinde bulunduğu halde Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından öldürüldü.

1996 - Antonov An-32 tipi bir kargo uçağı, Kinşasa'da (Zaire) bir pazar yerine düştü: 350 kişi öldü.

1996 - Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra, Eyüp Spor Salonu yanındaki parkta ölü bulundu.

1997 - Vehbi Koç'un çalınan naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda boş bir mezarda bulundu ve çalanlar yakalandı. Koç'un naaşı, 10 Ocak'ta ikinci kez toprağa verildi.

1998 - Karşıyaka Müftüsü Nadir Kuru'nun, İzmir'de Dr. Tibet Kızılcan'ın cenaze namazını kıldırırken; "İsteyen hanımlar namaza gelebilir" sözleri üzerine, kadınlar ilk kez erkeklerle saf tutarak cenaze namazı kıldı.

2001 - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, fakültede katıldığı toplantıda, türban konusunun tartışıldığı sırada çıkan karışıklıkta bıçaklandı.

2002 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Tütün Yasası"nı onayladı.

2003 - Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da askeri üsler kurmaya başladı.

2003 - THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RC-100 tipi uçağı, Diyarbakır'a inişi sırasında düştü: 74 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak kurtuldu.

2004 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği'nin gizliliğini kaldıran yasanın ardından hazırlanan yeni yönetmelik de yürürlüğe girdi. MGK Genel Sekreterliği yönetmelikte, Başbakan'a bağlı bir kuruluş olarak tanımlandı.

2008 - Orhan Alkaya, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne getirildi.

2010 - Halep ile Gaziantep arasında konulan yolcu treni ilk seferini yaptı.

2011 - Başbakan Erdoğan, Kars Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde, kentteki “İnsanlık Anıtı”nı, "ucube" olarak nitelendirdi. Anıt, daha sonra alınan kararla yıkıldı.

2016 - Başbakanlık tarafından, Cuma namazı ile öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2020 - İran'da Ukraine International Airlines'e ait yolcu uçağı düştü, 176 kişi hayatını kaybetti.[1]

2021 - Türksat 5A uzaya fırlatıldı.

Doğumlar

1037 - Su Shi, Çinli şair, ressam, akademisyen ve devlet adamı (ö. 1101)

1345 - Kadı Burhâneddin, Türk devlet adamı, alim ve Azerbaycan Edebiyatı ve Divan Edebiyatı şairi (ö. 1398)

1632 - Samuel von Pufendorf, Alman filozof (ö. 1694)

1793 - Ludwig Reichenbach, Alman bitki bilimci ve ornitolog (ö. 1879)

1822 - Carlo Alfredo Piatti, İtalyan çellist ve besteci (ö. 1901)

1823 - Alfred Russel Wallace, İngiliz doğa bilimci, antropolog ve biyolog (ö. 1913)

1836 - Lawrence Alma-Tadema, Hollandalı ressam (ö. 1912)

1849 - Stepan Makarov, Rus koramiral ve okyanus bilimci (ö. 1904)

1862 - Frank Nelson Doubleday, Amerikalı yayımcı (ö. 1934)

1863 - Ellen Churchill Semple, Amerikalı coğrafyacı (ö. 1932)

1864 - Albert Victor, Galler Prensi (ö. 1892)

1867 - Emily Greene Balch, Amerikalı ekonomist ve yazar (ö. 1961)

1881 - Claud Buchanan Ticehurst, İngiliz ornitolog (ö. 1941)

1885 - Archibald Cochrane, İskoç siyasetçi ve deniz subayı (ö. 1958)

1885 - John Curtin, Avustralyalı politikacı (ö. 1945)

1889 - Erhard Raus, Alman asker (ö. 1956)

1891 - Walther Bothe, Alman matematikçi, kimyacı, fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1957)

1894 - Vilmos Tkálecz, Macar-Sloven eğitimci ve politikacı (ö. 1950)

1899 - Mabel Strickland, Maltalı gazeteci, gazete sahibi ve politikacı (ö. 1988)

1902 - Carl Rogers, Amerikalı psikolog (ö. 1987)

1902 - Georgi Malenkov, Sovyet devlet adamı (Jozef Stalin'in yakın mesai arkadaşı ve Stalin'in ölümünden sonra SSCB Başbakanı) (ö. 1988)

1904 - Karl Brandt, Alman hekim ve Nazi savaş suçlusu (ö. 1948)

1905 - Carl Gustav Hempel, Alman filozof (ö. 1997)

1908 - William Hartnell, İngiliz aktör ve Doctor Who dizisinin ilk doktoru (ö. 1975)

1909 - José Ferrer, Porto Rikolu oyuncu ve yönetmen (ö. 1992)

1916 - Emin Bilgiç, Türk akademisyen ve sümerolog (ö. 1996)

1917 - Peter Taylor, Amerikalı romancı, kısa öykü ve oyun yazarı (ö. 1994)

1919 - Edward Robert Harrison, Britanyalı gök bilimci ve kozmolojist (ö. 2007)

1921 - Leonardo Sciascia, İtalyan yazar ve siyasetçi (ö. 1989)

1922 - Artemio Franchi, İtalyan futbol adamı (ö. 1983)

1923 - Larry Storch, Amerikalı aktör

1924 - Ron Moody, İngiliz oyuncu (ö. 2015)

1927 - André Manaranche, Fransız rahip, ilahiyatçı ve yazar (ö. 2020)

1927 - Gabriel Gascon, Kanadalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2018)

1928 - Bab Christensen, Norveçli aktris (ö. 2017)

1928 - Slade Gorton, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu (ö. 2020)

1929 - James Ferguson-Lees, Britanyalı kuş bilimcisi (ö. 2017)

1932 - Michel Gentot, Fransız hukukçu

1933 - Juan Marsé, İspanyol romancı, senarist ve gazeteci (ö. 2020)

1933 - Meryem Fahreddin, Mısırlı aktris (ö. 2014)

1934 - Jacques Anquetil, Fransız bisikletçi (ö. 1987)

1934 - Jan Kirsznik, Polonyalı saksafoncu (ö. 2018)

1934 - Phạm Văn Rạng, Güney Vietnamlı millî futbolcu (ö. 2008)

1935 - Elvis Presley, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (ö. 1977)

1936 - Robert May, Avustralyalı bilim insanı ve akademisyen (ö. 2020)

1937 - Louis Le Pensec, Fransız siyasetçi

1937 - Meral Niron, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)

1937 - Shirley Bassey, Galli şarkıcı

1939 - Nanda, Hint oyuncu (ö. 2014)

1940 - Sid Ganis, Amerikalı film yapımcısı

1941 - Graham Chapman, İngiliz komedyen ve oyuncu (ö. 1989)

1942 - Yvette Mimieux, Amerikalı oyuncu (ö. 2022)

1942 - Gülcan Tunççekiç, Türk balerin (ö. 1992)

1942 - Junichirō Koizumi, Japonya Başbakanı

1942 - Stephen Hawking, İngiliz teorik fizikçi (patlayan kara delikler teorisiyle görelilik teorisi ve kuantum mekaniğinde çığır açan) (ö. 2018)

1943 - Jacques Huntzinger, Fransız diplomat

1943 - Norodom Buppha Devi, Kamboçyalı prenses, siyasetçi, aktivist ve balerin (ö. 2019)

1944 - Terry Brooks, Amerikalı fantastik kurgu roman yazarı

1945 - Francisco Villar y Ortiz de Urbina, İspanyol diplomat

1945 - Kadir Topbaş, Türk mimar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (ö. 2021)

1946 - Félix Gallardo, Meksikalı uyuşturucu baronu

1946 - Fritz Künzli, İsviçreli millî futbolcu (ö. 2019)

1946 - Robby Krieger, Amerikalı rock gitaristi ve söz yazarı

1947 - Ashura Hara, Japon profesyonel güreşçi ve rugby oyuncusu (ö. 2015)

1947 - David Bowie, İngiliz şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 2016)

1947 - Samuel Schmid, İsviçreli politikacı

1947 - Şansal Büyüka, Türk gazeteci ve spor yazarı

1947 - William Bonin, Amerikalı seri katil (ö. 1996)

1948 - Arkadaş Zekai Özger, Türk şair (ö. 1973)

1949 - Anne Schedeen, Amerikalı oyuncu

1949 - Aykut Işıklar, Türk gazeteci, radyocu, köşe yazarı ve televizyoncu (ö. 2019)

1949 - Kozo Kinomoto, Japon futbolcu (ö. 2017)

1949 - Nuri Kurtcebe, Türk çizgi-romancı ve karikatürist

1953 - Gülistan Okan, Türk ses sanatçısı

1957 - Ron Cephas Jones, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi (ö. 2023)

1958 - Rey Mysterio, Sr., Amerikalı güreşçi ve oyuncu (ö. 2024)

1961 - Jérôme Bonnafont, Fransız bürokrat ve diplomat

1966 - Gökhan Gedikali, Türk futbolcu

1967 - R Kelly, Amerikalı R&B şarkıcı

1969 - Jeremy Davies, Amerikalı oyuncu

1969 - Laura Novoa, Arjantinli aktris

1971 - Pascal Zuberbühler, İsviçreli millî kaleci

1972 - Burak Aydos, Türk şarkıcı

1972 - Giuseppe Favalli, İtalyan futbolcu

1972 - Paul Clement, İngiliz futbolcu, futbol antrenörü ve teknik direktör

1975 - Elena Grushina, Ukraynalı buz patenci

1975 - Dirk Verbeuren, Belçikalı müzisyen

1975 - Vatan Şaşmaz, Türk oyuncu, sunucu ve yazar (ö. 2017)

1976 - Bora Sancar, Türk basketbolcu

1977 - Amber Benson, Amerikalı oyuncu

1977 - Erdal Bibo, Türk basketbolcu

1977 - Manuela Arcuri, İtalyan model ve aktris

1978 - Marco Fu, Hong Konglu snooker oyuncusu

1979 - Adrian Mutu, Rumen futbolcu

1979 - Seol Ki-hyeon, Güney Koreli millî futbolcu ve teknik direktör

1979 - Stipe Pletikosa, Hırvat millî kaleci

1979 - Sarah Polley, Kanadalı oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi

1983 - Chris Masters, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983 - Felipe Colombo, Meksikalı dizi oyuncusu

1983 - Kim Jong-un, Kuzey Kore Devlet Başkanı

1985 - Karina Ocasio, Porto Rikolu voleybolcu

1986 - David Silva, İspanyol futbolcu

1988 - Adrián López Álvarez, İspanyol futbolcu

1988 - Alex Tyus, ABD kökenli İsrailli millî profesyonel basketbolcu

1988 - Michael Mancienne, İngiliz futbolcu

1991 - Stefan Johansen, Norveçli futbolcu

1991 - Stefan Savić, Karadağlı futbolcu

1992 - Koke, İspanyol futbolcu

1996 - Orkun Işıtmak, Türk YouTuber

1999 - Damiano David, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı

2000 - Noah Cyrus, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

Ölümler

307 - Hui, Çin'de Jin Hanedanı'nın ikinci imparatorudur (d. 259)

1198 - III. Caelestinus, 21 Mart 1191 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır (d. 1106)

1324 - Marco Polo, İtalyan seyyah (d. 1254)

1337 - Giotto di Bondone, İtalyan ressam ve mimar (d. 1267)

1642 - Galileo Galilei, İtalyan fizikçi, matematikçi ve astronom (d. 1564)

1704 - Lorenzo Bellini, İtalyan doktor ve anatomist (d. 1643)

1713 - Arcangelo Corelli, İtalyan besteci (d. 1653)

1825 - Eli Whitney, Amerikalı mucit ve sanayici (d. 1765)

1878 - Nikolay Nekrasov, Rus şair ve gazeteci (d. 1821)

1896 - Paul Verlaine, Fransız şair (d. 1844)

1916 - Rembrandt Bugatti, İtalyan heykeltıraş (d. 1884)

1920 - Yahya Kaptan, Türk Kuvâ-yi Milliye komutanlarından (d. ?)

1921 - Leonid Pozen, Rus-Ukraynalı heykeltıraş ve avukat (d. 1849)

1935 - Rauf Yekta, Türk müzisyen, müzikolog ve besteci (d. 1871)

1937 - Felix Körling, İsveçli bestecisi (d. 1864)

1939 - Charles Eastman, Amerika yerlisi hekim, fizikçi ve sosyal reformcu (d. 1858)

1941 - Robert Baden-Powell, Britanyalı asker, İzci lideri ve izciliğin kurucusu (d. 1857)

1946 - Dion Fortune, İngiliz okültist ve yazar (d. 1890)

1948 - Ahmet Sungur, Türk siyasetçi (d. 1894)

1948 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (d. 1887)

1949 - Yoshijirō Umezu, Japon asker (d. 1882)

1950 - Abdullah Sabri Aytaç, Türk müderris ve siyasetçi (d. 1870)

1950 - Joseph Alois Schumpeter, Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci (d. 1883)

1953 - Charles Edward Merriam, Amerikalı siyaset bilimci (d. 1874)

1961 - Yaşar Doğu, Türk Dünya şampiyonu güreşçi (d. 1913)

1963 - Kay Sage, Amerikalı şair ve ressam (d. 1898)

1963 - Temel Karamahmut, Türk film yönetmeni, senarist ve oyuncu (d. 1916)

1964 - Julius Raab, Avusturyalı politikacı (d. 1891)

1964 - Karekin Deveciyan, Türk-Ermeni zoolog ve yazar (d. 1868)

1967 - İlhan Tarus, Türk savcı, yargıç ve hikâye, oyun ve roman yazarı (d. 1907)

1967 - Walter Bruno Henning, Doğu Prusya doğumlu Alman dilbilimci (d. 1908)

1975 - Richard Tucker, Amerikalı tenor (d. 1913)

1976 - Zhou Enlai, Çin Başbakanı (d. 1898)

1982 - Reta Shaw, Amerikalı oyuncu (d. 1912)

1983 - Gerhard Barkhorn, Alman pilot asker (d. 1919)

1983 - Hüseyin Alp, Türk basketbolcu (d. 1935)

1985 - Vladimir Maneyev, Rus güreşçi (d. 1932)

1986 - Mehmet İzmen, Türk siyasetçi ve bürokrat (d. 1909)

1986 - Pierre Fournier, Fransız çellist (d. 1906)

1988 - Duygu Aykal, Türk balerin ve koreograf (d. 1943)

1990 - Georgie Auld, Amerikalı saksofon ve klarnet müzisyeni (d. 1919)

1990 - Kasım Emre, Türk siyasetçi (d. 1934)

1990 - Terry-Thomas, İngiliz oyuncu ve komedyen (d. 1911)

1991 - Steve Clark, İngiliz gitarist (d. 1960)

1992 - Nicolas Schöffer, Fransız sanatçı (d. 1912)

1994 - Sri Chandrasekharendra Saraswathi, Hint dini lider ve aziz (d. 1894)

1996 - François Mitterrand, Fransız sosyalist siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1916)

1996 - John Hargreaves, Avustralyalı aktör (d. 1945)

1996 - Metin Göktepe, Türk gazeteci (d. 1968)

1997 - Melvin Calvin, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1911)

1998 - Marie-Madeleine Dienesch, Fransız siyasetçi ve diplomat (d. 1914)

1998 - Michael Tippett, Britanyalı opera ve klasik müzik bestecisi (d. 1925)

2000 - Sohban Koloğlu, Türk sinema dekoratörü, yönetmen ve oyuncu (d. 1918)

2002 - Aleksandr Prohorov, Sovyet fizikçi (d. 1916)

2005 - Jacqueline Joubert, Fransız televizyon yapımcısı, yönetmen ve sunucu (d. 1921)

2005 - Raif Aybar, Türk siyasetçi (d. 1915)

2006 - Özdemir Birsel, Türk film yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1929)

2007 - Yvonne De Carlo, Kanadalı-Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1922)

2011 - Oleg Grabar, Fransız asıllı Amerikalı sanat tarihçisi ve arkeolog (d. 1929)

2012 - Françoise Christophe, Fransız oyuncu ve komedyen (d. 1923)

2014 - Armen Mazmanyan, Ermeni yönetmen ve oyuncu (d. 1960)

2014 - Madeline Gins, Amerikalı ressam, mimar ve şair (d. 1941)

2014 - Selçuk Uluergüven, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2015 - Andraé Crouch, Amerikalı gospel şarkıcısı, besteci ve söz yazarı (d. 1942)

2015 - Kep Enderby, Avustralyalı siyasetçi ve yargıç (d. 1926)

2016 - German Moreno, Filipinli TV sunucusu, aktör ve menajer (d. 1933)

2016 - Hamdi Ahmed, Mısırlı aktör, gazeteci ve siyasetçi (d. 1933)

2016 - Maria Teresa de Filippis, İtalyan otomobil yarışçısı (d. 1926)

2016 - Oscar Fritschi, İsviçreli siyasetçi ve diplomat (d. 1939)

2016 - Otis Clay, Amerikalı blues, gospel ve soul müzisyeni ve şarkıcı (d. 1942)

2017 - Buddy Bregman, Amerikalı müzik yapımcısı, film yönetmeni, müzisyen ve besteci (d. 1930)

2017 - Dominique Appia, İsviçreli ressam (d. 1926)

2017 - Haşimi Rafsancani, İranlı devlet adamı ve İran'nin 4. Cumhurbaşkanı (d. 1934)

2017 - James Mancham, Seyşelli gazeteci, avukat, yazar ve siyasetçi (d. 1939)

2017 - Jovanka Nikolić, Sırp yazar ve şair (d. 1952)

2017 - Miriam Goldberg, Amerikalı muhabir (d. 1916)

2017 - Peter Sarstedt, İngiliz pop-folk şarkıcısı (d. 1941)

2017 - Svennik Høyer, Norveçli siyaset bilimci, akademisyen ve araştırmacı (d. 1931)

2017 - Zacharie Noah, Kamerunlu futbolcu (d. 1937)

2018 - Denise LaSalle, Amerikalı blues şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı (d. 1939)

2018 - Donnelly Rhodes, Kanadalı aktör (d. 1937)

2018 - Hans Aabech, Danimarkalı millî futbolcu (d. 1948)

2018 - George Maxwell Richards, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı (d. 1931)

2018 - Juan Carlos García, Honduraslı millî futbolcu (d. 1988)

2018 - Vojtěch Lindaur, Çek gazeteci, eğitimci ve müzik yapımcısı (d. 1957)

2018 - Yvonne Englich, Alman kadın güreşçi (d. 1979)

2019 - Armando Bortolaso, İtalyan Roma Katolik piskopos (d. 1926)

2019 - Arturo Rojas de la Cámara, İspanyol çizgi roman sanatçısı ve karikatürist (d. 1930)

2019 - Larry Langford, Amerikalı siyasetçi (d. 1946)

2019 - Khosro Harandi, İranlı satranç oyuncusu (d. 1950)

2019 - Susanne Humphrey, Amerikalı kütüphaneci ve yazar (d. 1944)

2020 - Buck Henry, Amerikalı oyuncu, senarist, film yönetmeni (d. 1930)

2020 - Edd Byrnes, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1932)

2020 - Pilar, İspanyol Hanedan Üyesi (İspanya Kralı I. Juan Carlos'un ablası) (d. 1936)

2020 - Zhu Yuli, Çinli siyasetçi ve iş insanı (d. 1934)

2021 - Afolabi Olumide, Nijeryalı akademisyen ve cerrah (d. 1939)

2021 - Cástor Oswaldo Azuaje Pérez, Venezuelalı Roma Katolik piskoposu (d. 1951)

2021 - Diana Millay, Amerikalı aktris (d. 1935)

2021 - Ed Bruce, Amerikalı country müzik şarkıcısı, söz yazarı ve aktör (d. 1939)

2021 - Eve Branson, İngiliz dansçı, hayırsever ve çocuk hakları aktivisti (d. 1924)

2021 - Květa Eretová, Çek satranç oyuncusu (d. 1926)

2021 - Michael Shaw, Baron Shaw of Northstead, İngiliz siyasetçi (d. 1920)

2021 - Steve Carver, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve fotoğraf sanatçısı (d. 1945)

2021 - Steve Lightle, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (d. 1959)

2021 - Vladimir Tretyakov, Rus matematikçi ve akademisyen (d. 1936)

2022 - Nina Roçeva, Sovyet-Rus kayaklı koşucudur (d. 1948)

2023 - Sietse Bosgra, Hollandalı politik aktivist (d. 1935)

2023 - Roberto Dinamite, Brezilyalı millî futbolcudur (d. 1954)

2023 - Bernard Kalb, Amerikalı gazeteci, sunucu, medya eleştirmeni, öğretim görevlisi ve yazar (d. 1922)

2023 - Aleksey Slapovski, Sovyet-Rus roman yazarıdır (d. 1957)

2023 - Keshari Nath Tripathi, Hint siyasetçi (d. 1934)

2023 - Adriaan Vlok, Güney Afrikalı siyasetçi (d. 1937)

2024 - Adan Canto, Meksikalı aktör, film yönetmeni ve senarist (d. 1981)

2025 - Françoise Choay, Fransız mimarlık ve şehircilik tarihçisi ve teorisyeni (d. 1925)

2025 - Pritish Nandy, Hint şair, ressam, gazeteci, yapımcı, aktör ve siyasetçi (d. 1951)

2025 - Nedim Celkan, Türk ressam ve balıkadam (d. 1945)

2025 - Kjell-Olof Feldt, İsveçli siyasetçi (d. 1931)

2025 - Gabriel de Broglie, Fransız tarihçi, siyasetçi ve akademisyen (d. 1931)

2025 - José Linhares Ponte, Brezilyalı papaz, filozof ve siyasetçi (d. 1930)

2025 - Selim İleri, Türk yazar, senarist ve eleştirmen (d. 1949)