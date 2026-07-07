OLAYLAR

1521 - Türk ordusu Böğürdelen'e girdi (Böğürdelen Kuşatması).

1543 - Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.

1668 - Isaac Newton, Cambridge'deki Trinity Koleji'nden master derecesi aldı.

1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

1929 - İlk havayolları hostesi Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başladı.

1930 - Sanayici Henry J. Kaiser, bugün bilinen adıyla Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.

1937 - Pasifik Cephesi: İkinci Çin-Japon Savaşı başladı.

1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1939 - Tunceli'deki olağanüstü hâl 31 Aralık 1942'ye kadar uzatıldı.

1939 - İskenderun Limanı Devlet Demiryolları İdaresi'ne, Payas-İskenderun demiryolu Devlet Limanları İdaresi'ne devredildi.

1939 - Tapu ve Kadastro İdaresi Adalet Bakanlığı'na devredildi

1941 - II. Dünya Savaşı: Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.

1943 - İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.

1948 - İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan ve kamuoyunda Harika Çocuklar Yasası olarak bilinen 5245 sayılı özel yasa çıktı.

1964 - Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.

1974 - FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.

1978 - Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1980 - İran'da şeriat esaslarına göre devlet yönetiminin başlangıcı.

1980 - Led Zeppelin, Berlin'de son konserini verdi.

1985 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nı Boris Becker kazandı. (turnuvayı kazanan ilk Alman ve henüz 17 yaşında).

1994 - Kuzey ve Güney Yemen arasında savaş, Kuzeylilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

1996 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nı Richard Krajicek kazandı. (turnuvayı kazanan ilk Hollandalı).

1998 - Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarında meydana gelen kazada, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk Heyeti'nin otomobiline çarpan otomobildeki Makedon karı koca öldü.

2000 - Yargıtay, eski Milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı.

2005 - Londra'da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.

2007 - Dünyanın pek çok şehrinde Live Earth konserleri düzenlendi.

2007 - Dünyanın yeni 7 Harikası belirlendi.

2020 - Mustafa Şentop yeniden TBMM başkanı seçildi.

DOĞUMLAR

611 - Eudokia Epifaneia, Bizans İmparatoru Herakleios'un ilk eşi Fabia Eudokia ile birlikteliğinden olan tek kızı

1053 - Shirakawa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 72. imparatoru (ö. 1129)

1119 - Sutoku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 75. imparatoru (ö. 1164)

1540 - II. János, 1540-1571 arası Transilvanya ve Macaristan Kralı (ö. 1571)

1616 - John Leverett, İngiliz hakim, tüccar ve askerdi (ö. 1678)

1746 - Giuseppe Piazzi, İtalyan rahip, matematikçi ve astronom (ö. 1826)

1752 - Joseph Marie Jacquard, Fransız mucit (ö. 1834)

1833 - Félicien Rops, Belçikalı bir sanatçıydı (ö. 1898)

1843 - Camillo Golgi, İtalyan doktor, patolog, bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1926)

1848 - Rodrigues Alves, Brezilya'nın ilk Hazine Bakanı ve beşinci devlet başkanı (ö. 1919)

1854 - Nikolay Morozov, Rus bilim insanı ve Yeni Kronoloji'nin kurucusu (ö. 1946)

1860 - Gustav Mahler, Avusturyalı besteci (ö. 1911)

1861 - Nettie Maria Stevens, Amerikalı genetikçi (ö. 1912)

1882 - Yanka Kupala, Beyaz Rus şair ve yazar (ö. 1942)

1887 - Marc Chagall, Rus asıllı Fransız ressam (ö. 1985)

1891 - Tadamichi Kuribayashi, II. Dünya Savaşı'nda Japon İmparatorluğu generali (ö. 1945)

1899 - George Cukor, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1983)

1901 - Vittorio De Sica, İtalyan yeni gerçekçi yönetmen ve oyuncu (ö. 1974)

1902 - Vittorio de Sica, İtalyan yönetmen (ö. 1974)

1907 - Robert A. Heinlein, Amerikalı roman ve bilimkurgu yazarı (ö. 1988)

1911 - Gian Carlo Menotti, İtalyan asıllı Amerikalı besteci (ö. 2007)

1917 - Guri Richter, Danimarkalı oyuncu (ö. 1995)

1919 - Jon Pertwee, İngiliz oyuncu (ö. 1997)

1921 - Adolf von Thadden, aşırı sağcı Alman politikacı (ö. 1996)

1924 - Kerim Olowu, Nijeryalı sporcu (ö. 2019)

1927 - Doc Severinsen, Amerikalı caz trompetçisi

1928 - Pat Hitchcock, İngiliz aktris ve film yapımcısı (ö. 2021)

1930 - Bilyana Plavsiç, Bosna Hersekli politikacı

1930 - Hank Mobley, Amerikalı hard bop ve soul jazz saksofoncusu (ö. 1986)

1931 - David Eddings, Amerikalı yazar (ö. 2009)

1931 - Talât Sait Halman, Türk şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi (ö. 2014)

1933 - David McCullough, Amerikalı yazar, anlatıcı, tarihçi ve öğretim üyesi (ö. 2022)

1936 - Lisa Seagram, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1936 - Jo Siffert, İsviçreli otomobil yarışı pilotu (ö. 1971)

1936 - Nikos Xylouris, Yunan besteci ve şarkıcı (ö. 1980)

1938 - Jan Assmann, Alman Mısırbilimci ve dinbilimci

1939 - Robert Nixon, İngiliz çizer (ö. 2002)

1939 - Yelena Obraztsova, Rus mezzo-soprano (ö. 2015)

1940 - Ringo Starr, İngiliz müzisyen ve The Beatles müzik grubu üyesi

1941 - Michael Howard, Britanyalı muhafazakâr siyasetçi

1941 - Jim Rodford, İngiliz müzisyen ve şarkıcı (ö. 2018)

1942 - Carmen Duncan, Avustralyalı oyuncu, eğitimci ve aktivist (ö. 2019)

1944 - Feri Cansel, Türk sinema oyuncusu (ö. 1983)

1944 - Jürgen Grabowski, Alman eski futbolcu

1944 - Tony Jacklin, İngiliz golfçü

1944 - Ian Wilmut, İngiliz embriyolog

1945 - Adele Goldberg, Amerikalı bilgisayar bilimcisi

1947 - Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, Nepal eski Kralı

1949 - Shelley Duvall, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı

1952 - Nevzat Tarhan, Türk hekim ve psikiyatrist

1960 - Ralph Sampson, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu

1962 - Akiva Goldsman, Amerikalı film senaristi ve yapımcısı

1962 - Sırrı Süreyya Önder, Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi

1962 - Ali Teoman, Türk yazar (ö. 2011)

1968 - Jorja Fox, Amerikalı oyuncu

1969 - Ali İhsan Yavuz, Türk siyasetçi

1969 - Metin Feyzioğlu, Türk hukukçu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı

1970 - Erik Zabel, emekli Alman yol bisikleti yarışçısı

1972 - Kirsten Vangsness, Amerikalı oyuncu

1975 - Nina Hoss, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1976 - Bérénice Bejo, Arjantin asıllı Fransız oyuncu

1976 - Ercüment Olgundeniz, Türk disk ve gülle atıcısı

1978 - Chris Andersen, Amerikalı basketbolcu

1978 - Yasemin Kozanoğlu, Türk manken ve oyuncu

1979 - Patricia Aulitzky, Avusturyalı aktris ve şarkıcı

1979 - Zahide Yetiş, Türk sunucu

1980 - Serdar Kulbilge, Türk sporcu

1980 - Michelle Kwan, Amerikalı buz patenci

1981 - Mahendra Singh Dhoni, Hint bir Kriket oyuncusu

1981 - Synyster Gates, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve Avenged Sevenfold müzik grubunun gitaristi

1981 - Michael Silberbauer, Danimarkalı millî futbolcu

1982 - Cassidy, Amerikalı müzisyen

1982 - Jan Laštůvka, Çek millî kaleci

1982 - George Owu, Ganalı futbolcu

1983 - Jakub Wawrzyniak, Polonyalı millî futbolcu

1984 - Alberto Aquilani, İtalyan futbolcu

1984 - Stephanie Stumph, Alman aktris

1986 - Ana Kasparian, Amerikalı ilerici bir siyaset yorumcu, medya sunucusu, üniversite öğretim üyesi ve gazeteci

1986 - Sevyn Streeter, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1987 - Volkan Şen, Türk futbolcu

1990 - Lee Addy, Ganalı millî futbolcu

1991 - Alesso, İsveçli DJ ve prodüktör

1991 - James Forrest, İskoç millî futbolcu

1992 - Dominik Furman, Polonyalı futbolcu

1992 - Nathalia Ramos, İspanyol oyuncu

1993 - Capital Steez, Amerikalı hip hop sanatçısı (ö. 2012)

1994 - Mattheus Oliveira, Brezilyalı futbolcu

1999 - Moussa Diaby, Fransız futbolcu

1999 - Zehra Güneş, Türk millî voleybolcu

2000 - Eren Elmalı, Türk millî futbolcu

2008 - Sky Brown, Britanyalı-Japon kaykaycı

ÖLÜMLER

1162 - II. Haakon, Norveç Kralı (1157-1162) (d. 1147)

1304 - XI. Benedictus, 22 Ekim 1303'ten ölümüne kadar, yani bir yıla yakın Papalık yapmıştır (d. 1240)

1307 - I. Edward, İngiltere Kralı (d. 1239)

1572 - II. Zygmunt August, Lehistan (Polonya) Kralı (d. 1520)

1573 - Giacomo Barozzi da Vignola [en], İtalyan mimar (d. 1507)

1718 - Aleksey Petroviç, Rus çareviç (d. 1690)

1865 - George Atzerodt, John Wilkes Booth ile birlikte Abraham Lincoln suikastının komplocusu (d. 1835)

1865 - Lewis Powell, Amerika Konfedere Devleti askeri (d. 1844)

1879 - Béla Wenckheim, Macar siyasetçi (d. 1811)

1890 - Henri Nestlé, Alman şekerlemeci ve Nestlé fabrikalarının kurucusu (d. 1814)

1901 - Johanna Spyri, İsviçreli yazar (d. 1827)

1927 - Gösta Mittag-Leffler, İsveçli matematikçi (d. 1846)

1930 - Arthur Conan Doyle, İskoç yazar ve tıp doktoru (d. 1859)

1933 - Mikola Skripnik, Ukraynalı Bolşevik devrimci ve Ukrayna Halk Komiserleri Konseyi Başkanı (d. 1872)

1936 - Georgiy Vasilyeviç Çiçerin, Sovyet diplomat (d. 1872)

1939 - Axel Hägerström, İsveçli filozof (d. 1868)

1955 - Ali Naci Karacan, Türk gazeteci ve yazar (d. 1896)

1956 - Gottfried Benn, Alman dışavurumcu şair ve doktor (d. 1886)

1962 - Neveser Kökdeş, Türk besteci, güfteci ve tamburi (d. 1904)

1965 - Moşe Şaret, İsrail'in ikinci başbakanı (1954-1955) (d. 1894)

1972 - I. Athenagoras, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin 268. Patriği (d. 1886)

1972 - Kral Talal, Ürdün Kralı (d. 1909)

1973 - Max Horkheimer, Alman düşünür ve toplum bilimci (d. 1895)

1973 - Veronica Lake, Amerikalı aktris (d. 1922)

1976 - Gustav Heinemann, Almanya'nın 3. Devlet Başkanı (d. 1899)

1989 - George Voorhis, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

1993 - Rıfat Ilgaz, Türk şair ve yazar (d. 1911)

2006 - Syd Barrett, İngiliz müzisyen (d. 1946)

2006 - Rudi Carrell, Hollandalı şarkıcı (d. 1934)

2010 - Mahmut Erdal, Türk şair, yazar ve halk ozanı (d. 1938)

2013 - MC Daleste, Brezilyalı rapçi (d. 1992)

2014 - Dick Jones, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu (d. 1927)

2014 - Alfredo Di Stéfano, Arjantinli futbolcu (d. 1926)

2014 - Eduard Şevardnadze, Gürcü devlet adamı (d. 1928)

2015 - Jaime Morey, İspanyol şarkıcı (d. 1942)

2016 - Turgay Şeren, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)

2017 - Pierrette Bloch, Fransa doğumlu İsviçreli ressam ve tekstil sanatçısı (d. 1928)

2017 - Pam McConnell, Kanadalı kadın siyasetçi (d. 1946)

2017 - Kenneth Silverman, Pulitzer Ödüllü biyografi yazarı (d. 1936)

2018 - Hacène Lalmas, Cezayirli eski futbolcu (d. 1943)

2018 - Bourbon-Parma Prensi Michel, Fransız soylu, iş insanı, asker ve otomobil yarışçısı (d. 1926)

2018 - Feyruz Mustafayev, Eski Azerbaycan başbakanı ve siyasetçi (d. 1933)

2019 - Ora Namir, İsrailli siyasetçi ve diplomat (d. 1930)

2020 - Hernán Alemán, Venezuelalı politikacı (d. 1955)

2020 - Jale Aylanç, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı (d. 1948)

2020 - Çınıbay Tursunbekov, siyasetçi, şair ve aktivist (d. 1960)

2021 - Ahmed Cibril, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık örgütünün kurucusu ve lideri (d. 1938)

2021 - Robert Downey Sr., Amerikalı oyuncu, yazar ve film yönetmeni (d. 1936)

2021 - Erin Gilmer [en], Amerikalı engelli hakları aktivisti ve avukattı (d. 1982)

2021 - Abdurrahman Kılıç, Türk akademisyen, bürokrat ve bilim insanı (d. 1951)

2021 - Dilip Kumar, Hint aktör ve film yapımcısıydı (d. 1922)

2021 - Jovenel Moïse, Haitili iş insanı ve siyasetçi (d. 1968)

2021 - Carlos Reutemann, Arjantinli eski Formula 1 pilotu (d. 1942)

2021 - Chick Vennera, Amerikalı aktör (d. 1947)

2025 - Hikmet Çetinkaya, Türk gazeteci ve yazar (d. 1942)