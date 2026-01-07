OLAYLAR

1558 - Fransa, İngiltere'nin Kıta Avrupası'ndaki son toprağı olan Calais'yi de ele geçirdi.

1598 - Boris Godunov, Rus Çarı oldu.

1610 - İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki uydusunu (Ganymede, Callisto) tespit etti.

1634 - IV. Murad'ın emriyle, Şeyhülislam Ahîzâde Hüseyin Efendi boğdurularak öldürüldü. Böylelikle Osmanlı'da ilk defa bir şeyhülislam öldürülmüş oldu.

1714 - İngiliz mühendis Henry Mill, daktilo makinesinin patentini aldı.

1785 - Fransız havacı Jean-Pierre Blanchard ve Amerikalı fizikçi John Jeffries, bir balonla Manş Denizi'ni geçtiler.

1789 - İlk Amerikan Başkanlık seçimleri yapıldı. Seçmenler delegeleri, onlar da bir ay sonra ülkenin ilk Başkanını belirlediler: George Washington.

1887 - Thomas Stevens, dünya çapında bisiklet turu tamamlayan ilk kişi oldu.

1904 - İlk uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali "CQD" kabul edildi, ancak iki yıl sonra yerini SOS sinyaline bırakacaktır.

1913 - Ham petrolden benzin eldesi patentlendi.

1924 - Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı yabancı okulların binaları içinde bulunan dinî simge ve işaretlerin kaldırılması için bir genelge yayımladı.

1927 - Okyanus aşırı ilk telefon görüşmesi, New York'tan Londra'ya yapıldı.

1935 - İtalya diktatörü Benito Mussolini ile Fransa Dışişleri Bakanı Roma'da görüştü. Resmi açıklamaya göre iki ülkenin Afrika'daki çıkarlarıyla ilgili anlaşmalar yapıldı.

1942 - Hamlet davası sonuçlandı. Muhsin Ertuğrul, Peyami Sefa ve Celaleddin Ezine'ye verilen cezalar ertelendi.

1942 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde başlayan Moskova Muharebesi, kesin Sovyetler Birliği zaferiyle sonuçlandı.

1946 - CHP'den ayrılan Celâl Bayar ile Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan, Demokrat Parti'nin kuruluş başvurusunu yaptılar.

1946 - İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar "Eniac", Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma girdi. Eniac, elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955'e kadar kullanıldı.

1950 - Demokrat Parti, yeni Seçim Kanunu'yla ilgili bildiri yayınladı: "Önümüzdeki seçimler mutlaka dürüst olmalıdır."

1950 - Karabük Demir ve Çelik İşletmesi'nde "Zeynep" adı verilen yüksek fırın hizmete açıldı.

1953 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, ülkesinin hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı.

1954 - Demokrat Parti, "Genç Demokratlar" adında bir gençlik örgütü kurdu.

1957 - Millî Türk Talebe Birliği, "rock and roll" ve "striptiz"in yasaklanmasını istedi.

1959 - Amerika Birleşik Devletleri, Fidel Castro'nun yeni Küba Hükûmetini tanıdı.

1960 - Su altından atılabilen nükleer Polaris füzesi'nin ilk denemesi yapıldı.

1963 - Cibali Tütün Fabrikası'nda 3500 işçi yemek boykotu yaptı.

1967 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir açıklama yaptı; "Türkiye'de 25.000 frengili, 10.000 cüzamlı, 750.000'de veremli var."

1979 - Vietnam Ordusu, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'i ele geçirdi ve Khmer Rouge rejimine son verdi.

1980 - Hindistan'da yapılan seçimleri, İndira Gandhi'nin Kongre Partisi kazandı.

1984 - Başbakan Turgut Özal ilk basın toplantısını düzenledi.

DOĞUMLAR

1502 - Papa XIII. Gregorius, Katolik Kilisesi'nin 226. Papası (ö. 1585)

1768 - Joseph Bonaparte, Napoli ve İspanya Kralı (Napolyon Bonapart'ın kardeşi) (ö. 1844)

1777 - Lorenzo Bartolini, İtalyan heykeltıraş (ö. 1850)

1800 - Millard Fillmore, Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 13. Başkanı (ö. 1874)

1830 - Albert Bierstadt, Amerikalı ressam (ö. 1902)

1844 - Bernadette Soubirous, Roma Katolik Kilisesi azizi (ö. 1879)

1855 - Eliezer Ben-Yehuda, Yahudi gazete editörü (ö. 1922)

1864 - Phillip Jaisohn, Koreli aktivist, gazeteci, politikacı ve doktor (ö. 1951)

1871 - Émile Borel, Fransız matematikçi ve siyasetçi (ö. 1956)

1873 - Charles Péguy, Fransız şair (ö. 1914)

1873 - Rudolf Eisler, Yahudi asıllı Avusturyalı felsefeci (ö. 1926)

1887 - Kurt Schneider, Alman psikiyatrist (ö. 1967)

1890 - Henny Porten, Alman aktris (ö. 1960)

1895 - Clara Haskil, Rumen piyanist (ö. 1960)

1895 - Vasili Blohin, Sovyet general (ö. 1955)

1898 - Al Bowlly, Mozambik doğumlu İngiliz şarkıcı, caz gitaristi ve kompozitör (ö. 1941)

1899 - Francis Poulenc, Fransız besteci (ö. 1963)

1901 - Fahrelnisa Zeyd, Türk ressam (ö. 1991)

1901 - Fikret Adil, Türk yazar (ö. 1973)

1903 - Antanas Sniečkus, Litvan komünist, partizan ve siyasetçi (ö. 1974)

1907 - Baha Gelenbevi, Türk fotoğraf ve sinema sanatçısı (ö. 1984)

1914 - İhsan Devrim, Türk oyuncu (ö. 2010)

1916 - Elena Çavuşesku, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı (ö. 1989)

1922 - Mario Almada, Meksikalı oyuncu (ö. 2016)

1922 - Orhan Asena, Türk oyun yazarı, şair ve çocuk hastalıkları uzmanı (ö. 2001)

1926 - Atanas Zabaznoski, Makedon komünist aktivist, Yugoslavya Cephesi'nde savaşan asker ve Halk Kahramanı Nişanı sahibi (ö. 2013)

1934 - Peri Han, Türk sinema oyuncusu (ö. 2008)

1934 - Tasos Papadopulos, Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve siyasetçi (ö. 2008)

1935 - Sophie Behr, Alman gezeteci ve yazar

1937 - Zaccaria Cometti, İtalyan futbolcudur ve teknik direktör (ö. 2020)

1938 - Roland Topor, Fransız oyun yazarı (ö. 1997)

1941 - John E. Walker, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1945 - David Spangler, Amerikalı filozof

1945 - Raila Odinga, Kenyalı siyasetçi ve eski Kenya başbakanı (ö. 2025)

1947 - Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türk tıp doktoru ve siyasetçi (Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadele ile tanınan) (ö. 1995)

1948 - Rana Alagöz, Türk pop şarkıcısı

1951 - Talgat Musabayev, Kazak kozmonot (ö. 2025)

1952 - Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Türk siyasetçi ve eski Sağlık Bakanı müsteşarı

1956 - Leonard Lansink, Alman oyuncu

1957 - Katie Couric, Amerikalı haber spikeri

1960 - Emrullah İşler, Türk akademisyen ve siyasetçi

1962 - Aleksandr Dugin, Rus siyaset bilimci ve faşist görüşleriyle tanınan strateji uzmanı

1962 - Hallie Todd, Amerikalı sinema ve TV oyuncusu

1964 - Nicolas Cage, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1966 - Ergin Ataman, Türk basketbol antrenörü

1967 - Claudia Amengual, Uruguaylı çevirmen ve yazar

1967 - Nick Clegg, İngiliz politikacı

1969 - Marco Simone, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1969 - Mahir el-Muaykli, Arap imam

1970 - Saruhan Hünel, Türk oyuncu

1971 - Jeremy Renner, Amerikalı aktör, film yapımcısı ve müzisyen

1973 - Liu Bolin, Çinli sanatçı

1977 - Sofi Oksanen, Eston asıllı Finlandiyalı yazar

1979 - Aloe Blacc, Amerikalı soul şarkıcısı ve rapçi

1979 - Christian Lindner, Alman siyasetçi

1985 - Lewis Hamilton, İngiliz Formula 1 pilotu

1985 - Wayne Routledge, İngiliz futbolcu

1987 - Davide Astori, İtalyan futbolcu (ö. 2018)

1987 - Lyndsy Fonseca, Amerikalı oyuncu

1987 - Stefan Babović, Sırp millî futbolcu

1987 - Tepki, Türk rapçi

1988 - Hardwell, Hollandalı DJ ve prodüktör

1990 - Gregor Schlierenzauer, Avusturyalı kayakla atlayıcı

1990 - Liam Aiken, Amerikalı sinema oyuncusu

1991 - Caster Semenya, Güney Afrikalı orta mesafe koşucusu

1991 - Eden Hazard, Belçikalı futbolcu

1992 - Lynn Knippenborg, Hollandalı hentbolcu

ÖLÜMLER

312 - Antakyalı Lukianos, Hristiyan teolog ve şehit (d. 240)

1220 - I. İzzeddin Keykavus, Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı (d. 1180)

1285 - I. Carlo, Fransa Kralı VIII. Louis'in en küçük oğlu (d. 1226)

1325 - I. Diniz, Portekiz Krallığı'nın 6. Kralı (d. 1261)

1451 - VIII. Amadeus, Savoy Dükü (d. 1383)

1536 - Aragonlu Catherine, İngiltere Kraliçesi (d. 1485)

1548 - Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, Osmanlı şeyhülislamı (d. ?)

1655 - X. Innocentius, Katolik Kilisesi'nin 236. Papası (d. 1574)

1715 - François Fénelon, Fransız Roma Katolik başpiskoposu, ilahiyatçı, şair ve yazar (d. 1651)

1786 - Jean-Étienne Guettard, Fransız doğa bilimci, botanikçi ve mineralog (d. 1715)

1838 - Josef Grassi, Avusturyalı ressam (d. 1757)

1847 - Maria Schicklgruber, Adolf Hitler'in babaannesi (d. 1795)

1858 - Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı Sadrazamı, diplomat ve Osmanlı Devleti'nde Tanzimât'ın mimarı (d. 1800)

1882 - Ignacy Łukasiewicz, Polonyalı eczacı ve petrol sanayii öncüsü (d. 1822)

1892 - Tevfik Paşa, Mısır Hidivi (d. 1852)

1920 - Edmund Barton, Avustralyalı politikacı, hakim ve Avustralya'nın ilk Başbakanı (d. 1849)

1934 - Anton Hanak, Avusturyalı heykeltıraş (d. 1875)

1935 - James Alfred Ewing, İskoç fizikçi ve mühendis (d. 1855)

1943 - Nikola Tesla, Sırp asıllı Amerikalı fizikçi (d. 1856)

1945 - Alexander Stirling Calder, Amerikalı heykeltıraş (d. 1870)

1951 - René Guénon, Fransız metafizikçi yazar (d. 1886)

1968 - Fahri Kopuz, Türk besteci (d. 1882)

1989 - Hirohito, Japon İmparatoru (d. 1901)

1995 - Murray Rothbard, Amerikalı ekonomist (Avusturya Okulu'nun liberteryen ekonomisti) (d. 1926)

1996 - Károly Grósz, Macar komünist siyasetçi (d. 1930)

1998 - Richard Hamming, Amerikalı matematikçi (d. 1915)

1998 - Vladimir Prelog, Hırvat-İsviçreli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1906)

2001 - Şarl Helu, Lübnanlı siyasetçi ve Lübnan Cumhurbaşkanı (d. 1913)

2004 - Ingrid Thulin, İsveçli oyuncu (d. 1926)

2006 - Heinrich Harrer, Avusturyalı dağcı, gezgin, coğrafyacı ve yazar (d. 1912)

2010 - Philippe Séguin, Fransız siyasetçi (d. 1943)

2013 - David R. Ellis, Amerikalı film yönetmeni, dublör ve aktör (d. 1952)

2013 - Huell Howser, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1945)

2014 - Huban Öztoprak, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1987)

2014 - Run Run Shaw, Hong Konglu girişimci ve yapımcı (d. 1906)

2015 - Bernard Maris, Fransız ekonomist, gazeteci ve yazar (d. 1946)

2015 - Cabu (Jean Cabut), Fransız çizgi roman sanatçısı ve karikatürist (d. 1938)

2015 - Charb (Stéphane Charbonnier), Fransız çizer, gazeteci ve çizgi film yapımcısı (d. 1967)

2015 - David Rolfe, Avustralyalı yüzücü (d. 1964)

2015 - Elsa Cayat, Fransız psikiyatr, psikanalist ve köşe yazarı (d. 1960)

2015 - Georges Wolinski, Fransız karikatürist (d. 1934)

2015 - Jean Paul Parise, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu (d. 1941)

2015 - Mompati Merafhe, Botsvanalı politikacı (d. 1936)

2015 - Mustapha Ourrad, Cezayir asıllı Fransız yayıncı ve editör (d. 1954)

2015 - Philippe Honoré, Fransız çizer ve çizgi roman sanatçısı (d. 1941)

2015 - Rod Taylor, Avustralyalı oyuncu (d. 1930)

2015 - Tignous (Bernard Verlhac), Fransız karikatürist (d. 1957)

2016 - Richard Libertini, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1933)

2016 - Remzi Evren, Türk sinema sanatçısı (d. 1957)

2016 - Sergey Şustikov, Rus futbolcu ve teknik direktör (d. 1970)

2016 - Valerio Zanone, İtalyan politikacı (d. 1936)

2017 - Lech Trzeciakowski, Polonyalı tarihçi (d. 1931)

2017 - Mário Soares, Portekizli siyasetçi ve Portekiz Cumhurbaşkanı (d. 1924)

2017 - Nat Hentoff, Amerikalı romancı, tarihçi ve müzik eleştirmeni (d. 1925)

2017 - Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı'nın reisi (d. 1924)

2017 - Refik Erduran, Türk oyun yazarı, yayımcı ve gazeteci (d. 1928)

2018 - Anna Mae Hayes, Amerikalı asker (d. 1920)

2018 - France Gall, Fransız şarkıcı (d. 1947)

2018 - Jim Anderton, Yeni Zelandalı siyasetçi (d. 1938)

2019 - Aline Kiner, Fransız gazeteci ve roman yazarı (d. 1959)

2019 - Aristeo Benavídez, Arjantinli kayak sporcusu (d. 1927)

2019 - Barbara Elaine Ruth Brown, Amerikalı biyolog ve hayırsever (d. 1929)

2019 - Bernard Tchoullouyan, Fransız judocu (d. 1953)

2019 - Carmencita Reyes, Filipinli siyasetçi ve hukukçu (d. 1931)

2019 - Clydie King, Amerikalı şarkıcı (d. 1943)

2019 - Dave Laing, İngiliz gazeteci, yazar ve tarihçi (d. 1947)

2019 - Edwin Erickson, Amerikalı siyasetçi ve iş insanı (d. 1938)

2019 - Ivan Mašek, Çek siyasetçi (d. 1948)

2019 - Jocelyne Saab, Lübnanlı gazeteci ve film yönetmeni (d. 1948)

2019 - John Joubert, Güney Afrika doğumlu İngiliz besteci (d. 1927)

2019 - John Mendelsohn, Amerikalı fizikçi (d. 1936)

2019 - Moşe Arens, İsrailli siyasetçi (d. 1925)

2019 - Thomas Rukavina, Amerikalı siyasetçi (d. 1950)

2020 - Elizabeth Wurtzel, Amerikalı feminist, hukukçu, yazar ve gazeteci (d. 1967)

2020 - Hamis ed-Dusari, Suudi futbolcu (d. 1973)

2020 - Larry Gogan, İrlandalı radyo sunucusu ve DJ (d. 1938)

2020 - Neil Peart, Kanadalı müzisyen, söz yazarı ve yazar (d. 1952)

2020 - Silvio Horta, Amerikalı senarist, televizyon yapımcısı ve yazar (d. 1974)

2021 - Biserka Cvejić, Sırp opera sanatçısı ve akademisyen (d. 1923)

2021 - Deezer D, Amerikalı aktör ve rap şarkıcısı (d. 1965)

2021 - Genival Lacerda, Brezilyalı forró şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1931)

2021 - Jamie O'Hara, Amerikalı country şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (d. 1950)

2021 - Marion Ramsey, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1947)

2021 - Michael Apted, İngiliz aktör, senarist, film yapımcısı ve yönetmen (d. 1941)

2021 - Munira Yamin Satti, Pakistanlı siyasetçi (d. 1966)

2021 - Tommy Lasorda, Amerikalı beyzbolcu ve spor yöneticisi (d. 1927)

2021 - Valeri Hlevinski, Sovyet-Rus tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1943)

2022 - Deanna Booher, Amerikalı aktris, profesyonel güreşçi ve sürat patencisi (d. 1948)

2022 - Mark Forest, Amerikalı aktör, opera sanatçısı, eğitimci ve vücut geliştirme sporcusu (d. 1933)

2022 - Vitaliano Trevisan, İtalyan yazar, senarist ve aktör (d. 1960)

2023 - Russell Banks, Amerikalı yazar (d. 1940)

2023 - Djão, Mozambik asıllı Portekizli millî futbolcu (d. 1958)

2023 - Joseph A. Hardy III, Amerikalı hayırsever iş adamı (d. 1923)

2023 - Modeste M'bami, Kamerunlu eski futbolcu (d. 1942)

2023 - Yuri Manin, Rus matematikçi (d. 1937)

2023 - Adam Rich, Amerikalı aktör (d. 1968)

2023 - Dorothy Tristan, Amerikalı aktris, senarist ve model (d. 1934)

2024 - Yüksel Uzel, Türk solist ve şarkıcı (d. 1950)

2024 - Franz Beckenbauer, Alman eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1945)

2025 - Walter Martos, Perulu general ve eski başbakan (d. 1957)

2025 - Volker Sklenar, Alman çiftçi ve siyasetçi (d. 1944)

2025 - Jean-Marie Le Pen, Fransız aşırı sağ siyasetçi (d. 1928)

2025 - Brian Dunsby, İngiliz hayırsever iş adamı (d. 1940)

2025 - Ayla Erduran, Türk keman sanatçısı (d. 1934)