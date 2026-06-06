OLAYLAR
1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.
1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.
1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.
1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.
1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.
1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.
1920 - İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı idama mahkûm etti.
1930 - Arnavutluk Futbol Federasyonu kuruldu.
1939 - İsmet İnönü, Ali Râna Tarhan'ı Müstakil Grup Başkanvekilliğine atadı
1944 - Normandiya Çıkarması: Müttefikler Normandiya’ya çıkarma yaptı.
1962 - Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ruanda ve Burundi'yi ayrı devletler olarak bağımsızlığının tanınması kararlaştırıldı.
1967 - Arap devletleri ortaklaşa uyguladığı politika gereğince, İsrail'e destek veren devletlere yaptığı petrol ihracatını durdurdu.
1976 - Kozmonotlar Boris Volinov ve Vitali Jolobov ekibinden oluşan Soyuz 21 uzay aracı yolculuğuna başladı.
1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Partinin Genel Başkanlığına Erdal İnönü seçildi.
1982 - İsrail Galile'de "Barış" adlı operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti.
1984 - Hindistan ordusuna bağlı askerler, Sih'lerin kutsal mabedi olan "Altın Tapınak"a kanlı bir baskın düzenlediler. Bu baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler de silahlanmaya başladılar.
1985 - Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris yayınlandı.
2000 - Şili eski diktatörü Augusto Pinochet'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Pinochet'in 17 yıl süren iktidarı süresince; binlerce devrimci, demokrat öldürülmüş ya da kaybolmuştu.
2006 - Somali'de yaşanan iç savaş'ta İslam Mahkemeleri Örgütü başkent Mogadişu'yu kontrolü altına aldı.
2011 - Apple Kaliforniya'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı bulut depolama servisi iCloud'un lansmanını yaptı.
2012 - Venüs geçişi gerçekleşti.
2013 - Rami Hamdallah, Filistin Başbakanı olarak göreve başladı.
DOĞUMLAR
1519 - Andrea Cesalpino, İtalyan bitki bilimci (ö. 1603)
1576 - Giovanni Diodati, Cenevreli protestan ilâhiyatçı (ö. 1649)
1599 - Diego Velazquez, İspanyol ressam (ö. 1660)
1606 - Pierre Corneille, Fransız şair (ö. 1684)
1714 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (ö. 1777)
1799 - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Rus yazar (ö. 1837)
1850 - Karl Ferdinand Braun, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1918)
1857 - Aleksandr Lyapunov, Rus matematikçi (ö. 1918)
1868 - Robert Falcon Scott, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması subayı ve kâşifi (ö. 1912)
1875 - Thomas Mann, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1955)
1887 - İzzet Melih Devrim, Türk şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1966)
1898 - Ninette de Valois, İrlanda doğumlu İngiliz dansçı ve koreograf (ö. 2001)
1901 - Sukarno, Endonezya bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk Devlet Başkanı (ö. 1970)
1903 - Aram İlyiç Haçaturyan, Ermeni asıllı Sovyet besteci (ö. 1978)
1917 - Maria Montez, Amerikalı aktris (ö. 1951)
1918 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (ö. 2002)
1919 - Peter Carington, Britanyalı siyasetçi (ö. 2018)
1924 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (ö. 2015)
1926 - Erdal İnönü, Türk bilim insanı ve siyasetçi (ö. 2007)
1932 - Senih Orkan, Türk aktör (ö. 2008)
1933 - Heinrich Rohrer, İsviçreli bilim insanı ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)
1934 - II. Albert, Belçika Kralı
1936 - Mompati Merafhe, Botsvanalı politikacı (ö. 2015)
1939 - Ergüder Yoldaş, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2016)
1941 - David Crystal, İngiliz dil bilimci, akademisyen ve yazar
1943 - Richard Smalley, Amerikalı bilim insanı (ö. 2005)
1944 - Edgar Froese, Alman müzisyen (ö. 2015)
1944 - Phillip Allen Sharp, Amerikalı bilim insanı
1945 - Abdirahman Mohamud Farole, Somalili politikacı
1946 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (ö. 1979)
1947 - Robert Englund, Amerikalı aktör
1947 - Laura Phillips "Laurie" Anderson, Amerikalı avangart sanatçısı, besteci, müzisyen ve film yönetmeni
1947 - Zeynep Avcı, Türk gazeteci, öykü ve oyun yazarı ve çevirmen
1950
Cem Ersever, Türk asker (ö. 1993)
Meral Zeren, Türk oyuncu ve şarkıcı
1951 - Geoffrey Rush, Avustralyalı aktör ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1953 - Dimitris Avramopulos, Yunan diplomat ve siyasetçi
1954 - Władysław Żmuda, Polonyalı eski millî futbolcu
1955 - Sam Simon, Amerikalı televizyon yapımcısı ve senarist (ö. 2015)
1956 - Bjorn Borg, İsveçli tenisçi
1956 - Faruk Tınaz, Türk müzisyen (ö. 2021)
1956 - Mervan Barguti, Filistinli siyasetçi ve askeri lider
1958 - Tracey Adams, Amerikalı porno yıldızı
1959 - Jimmy Jam, Amerikalı yapımcı
1960 - Ahmet Yıldız, Türk yazar
1960 - Steve Vai, Amerikalı müzisyen
1961 - Garin Nugroho, Endonezyalı yönetmen
1961 - Tom Araya, Şilili müzisyen
1963 - David Koepp, Amerikalı film senaristi ve yönetmen
1963 - Jason Isaacs, İngiliz oyuncu
1965 - Ahmet Karcılılar, Türk yazar
1965 - Osamu Hirose, Japon futbolcu
1966 - Angela Cavagna, İtalyan model
1966 - Faure Gnassingbé, Togo Devlet Başkanı
1966 - Lukas Hacilukas, Kıbrıslı teknik direktör ve eski millî futbolcu
1967 - Katharina Abt, Alman oyuncu
1967 - Paul Giamatti, Amerikalı oyuncu
1967 - Roger Lukaku, Kongolu futbolcu (ö. 2025)
1968 - Molly Glynn, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
1969 - Fernando Redondo, Arjantinli eski futbolcu
1969 - Selçuk Dereli, Türk futbol hakemi
1970 - Albert Ferrer, İspanyol eski millî futbolcu
1970 - James Shaffer, Amerikalı müzisyen
1971 - Ertan Aydın, Türk siyasetçi
1972 - Cristina Scabbia, İtalyan müzisyen ve şarkı sözü yazarı
1972 - Hideki Yoshioka, Japon futbolcu
1972 - Satoshi Oishi, Japon futbolcu
1972 - Tomohiro Hasumi, Japon futbolcu
1973 - Patrick Rothfuss, Amerikalı epik fantezi yazarı ve akademisyen
1974 - Rolando Fonseca, Kosta Rikalı futbolcu
1974 - Sonya Walger, İngiliz oyuncu
1975 - Fábio Camilo de Brito, Brezilyalı futbolcu
1975 - Hasibe Eren, Türk oyuncu
1977 - David Connolly, İrlandalı futbolcu
1978 - Faudel, Cezayir kökenli Fransız şarkıcı
1978 - Judith Barsi, Amerikalı çocuk oyuncu (ö. 1988)
1978 - Mariana Popova, Bulgar şarkıcı
1978 - Naoki Matsushita, Japon futbolcu
1978 - ODB, Amerikalı profesyonel güreşçi
1978 - Yusuke Sasuda, Japon futbolcu
1980 - Pete Hegseth, Amerikalı sunucu, yazar ve subay
1981 - Hasan Küçükçetin, Türk oyuncu
1982 - Selçuk Aydemir, Türk senarist ve yönetmen
1982 - Yasemin Hadivent, Türk aktris ve sunucu
1982 - Uku Suviste, Eston şarkıcı
1983 - Gianna Michaels, Amerikalı porno yıldızı
1983 - Michael Krohn-Dehli, Danimarkalı futbolcu
1983 - Yasutaka Homma, Japon futbolcu
1984 - ByeAlex, Macar şarkıcı
1984 - Igor Cukrov, Hırvat şarkıcı
1984 - Roman Hubník, Çek millî futbolcu
1985 - Drew McIntyre, İskoç güreşçi
1985 - Sota Hirayama, Japon futbolcu
1986 - Ante Kulušić, Hırvat futbolcu
1986 - Didem Kınalı, Türk dansçı
1986 - Kim Hyun Joong, Güney Koreli aktris ve müzisyen
1986 - Leandrinho, Brezilyalı futbolcu
1986 - Sergey Krivets, Beyaz Rus futbolcu
1986 - Vagner da Silva, Brezilyalı futbolcu
1987 - Andreas Avraam, Kıbrıslı futbolcu
1987 - Cássio Ramos, Brezilyalı futbolcu
1987 - Rubin Okotie, Avusturyalı futbolcu
1988 - Aleksey Rogonov, Rus buz patenci
1988 - Andrea Preti, İtalyan aktör ve senarist
1988 - Ferhat Bıkmaz, Türk futbolcu
1988 - Jon Errasti, İspanyol futbolcu
1989 - Jonathan Reis, Brezilyalı futbolcu
1989 - Robert Sacre, Amerikalı basketbolcu
1990 - Vid Belec, Sloven kaleci
1991 - Rodrigo Ríos Lozano, İspanyol futbolcu
1992 - Mitch McGary, Amerikalı basketbolcu
1992 - Raid İbrahim Salih, Ummanlı futbolcu
1994
Kevin Sousa, Yeşil Burunlu futbolcu
Yvon Mvogo, İsviçreli futbolcu
Gakuto Notsuda, Japon futbolcu
1995 - Julian Green, Amerikalı futbolcu
1995 - Semih Ergül, Türk futbolcu
1997 - Alessandro Buongiorno, İtalyan millî futbolcu
2003 - Arif Boşluk, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
913 - Aleksandros, Bizans İmparatoru (d. 866)
1138 - Raşid, Abbâsî Hâlifesi (d. 1109)
1393 - Go-En'yū, Japonya'da Kuzey Talibi (d. 1359)
1671 - Stepan Razin, Kazak lider (d. 1630)
1747 - Jean-Baptiste Barrière, Fransız çellist ve besteci (d. 1707)
1813 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (d. 1739)
1832 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (d. 1738)
1861 - Camillo Benso, İtalyan devlet adamı (d. 1810)
1891 - John A. Macdonald, Kanada Dominyonu'nun ilk Başbakanı (d. 1815)
1916 - Yuan Shikai, Çinli komutan ve devlet adamı (d. 1859)
1920 - Grigoriy Potanin, Rus etnograf ve doğa tarihçisi (d. 1835)
1856 - Edward Goodrich Acheson, Amerikalı kimyacı (ö. 1931)
1941 - Louis Chevrolet, İsviçreli Amerikan yarış arabası sürücüsü ve İş insanı (d. 1878)
1942 - Harald Tammer, Eston gazeteci, atlet ve halterci (d. 1899)
1943 - Guido Fubini, İtalyan matematikçi (d. 1879)
1944 - Paul Cornu, Fransız mühendis ve mucit (d. 1881)
1946 - Gerhart Hauptmann, Alman dramatist, oyun yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1862)
1948 - Louis Lumière, Fransız film yapımcısı (d. 1864)
1961 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (d. 1875)
1962 - George Sargent, İngiliz golfçü (d. 1882)
1962 - Yves Klein, Fransız ressam (d. 1928)
1964 - Ragıp Gümüşpala, Türk asker ve siyasetçi
1968 - Kazım Özalp, Türk asker ve siyasetçi (Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (d. 1882)
1968 - Robert Kennedy, Amerikalı senatör ve Başkan adayı (suikast) (d. 1925)
1970 - Camille Bombois, Fransız ressam (d. 1883)
1975 - Hiroshi Ōshima, Japon asker ve bürokrat (d. 1886)
1980 - Hamit Görele, Türk ressam (d. 1903)
1987 - Burhan Atak, Türk futbolcu (d. 1905)
1991 - Adnan Süvari, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1926)
1992 - Hikmet Feridun Es, Türk gazeteci (d. 1909)
1994 - Orhan Eralp, Türk bürokrat (d. 1915)
1996 - George Davis Snell, Amerikalı bilim insanı (d. 1903)
1996 - Marc de Jonge, Fransız aktör (d. 1949)
1998 - Cafer Şerif İmami, İran eski Başbakanı (d. 1910)
2002 - John Frankenheimer Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen (d. 1930)
2003 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (d. 1944)
2005 - Anne Bancroft, Amerikalı aktris (d. 1931)
2006 - Billy Preston, Amerikalı müzisyen (d. 1946)
2009 - Jean Dausset, Fransız immunolog ve Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1916)
2012 - Manolo Preciado, İspanyol teknik adam ve eski futbolcu (d. 1957)
2013 - Esther Williams, Amerikalı oyuncu ve yüzücü (d. 1922)
2013 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager (d. 1918)
2013 - Tom Sharpe, İngiliz yazar (d. 1928)
2014 - Abdurrahman Ünsal, Türk siyasetçi (d. 1930)
2014 - Darío Barrio, İspanyol yemek uzmanı ve TV programcısı (d. 1972)
2014 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (d. 1928)
2015 - Aarthi Agarwal, Amerikalı aktris (d. 1984)
2015 - Pierre Brice, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1929)
2016 - Theresa Saldana, Amerikalı oyuncu (d. 1954)
2016 - Peter Shaffer, İngiliz oyun yazarı ve senarist (d. 1926)
2016 - Kimbo Slice, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1974)
2017 - Ragnhild Queseth Haarstad, Norveç Merkezi Partisi üyesi siyasetçi ve bakan (d. 1939)
2017 - Adnan Kaşıkçı, Suudi iş insanı (d. 1935)
2017 - Davey Lambert, İngiliz motosiklet yarışçısı (d. 1969)
2017 - Sandra Reemer, Hollandalı şarkıcı (d. 1950)
2017 - Márta Antal-Rudas, Macar cirit atma sporcusu (d. 1937)
2017 - Rokas Žilinskas, Litvan gazeteci ve siyasetçi (d. 1972)
2018 - Tinus Bosselaar, Hollandalı eski millî futbolcu (d. 1936)
2018 - Ümit Kayıhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)
2018 - Kira Muratova, Ukraynalı Sovyet film yönetmeni, senarist (d. 1934)
2018 - Alan O'Neill, İrlandalı oyuncu (d. 1971)
2018 - Monique Papon, Fransız siyasetçi ve senatör (d. 1934)
2018 - Ralph Santolla, Amerikalı heavy metal müziği-rock gitaristi (d. 1969)
2018 - Mary Wilson, İngiliz şair (d. 1916)
2018 - Franz M. Wuketits, Avusturyalı biyolog, eğitimci, epistemolog ve akademisyen (d. 1955)
2019 - Joan Callahan, Amerikalı feminist filozof (d. 1943)
2019 - Dr. John, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (d. 1940)
2020 - Christel DeHaan, Almanya doğumlu Amerikalı iş insanı ve hayırsever (d. 1942)
2020 - Dietmar Seyferth, Alman kimya profesörü (d. 1929)
2020 - Ramazan Şallah, Filistin İslâmi Cihat örgütünün kurucusu (d. 1958)
2020 - Constantin Xenakis, Mısır doğumlu Yunan asıllı Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1931)
2020 - Ali-Asker Zarei, İranlı asker ve muhafazakâr siyasetçi (d. 1956)
2021 - Camilla Amado, Brezilyalı oyuncu ve eğitimci (d. 1938)
2021 - Teoman Duralı, Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen (d. 1947)
2021 - Michel Host, Fransız yazar (d. 1942)
2021 - Ei-ichi Negishi, Japon kimyager (d. 1935)
2022 - Valeri Ryumin, Sovyet kozmonot (d. 1939)
2022 - Michele Scandiffio, İtalyan Roma Katolik piskopos (d. 1928)
2025 - Burgl Färbinger, Alman alp disiplini kayakçısı (d. 1945)