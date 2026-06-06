OLAYLAR

1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.

1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.

1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.

1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.

1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.

1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.

1920 - İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı idama mahkûm etti.

1930 - Arnavutluk Futbol Federasyonu kuruldu.

1939 - İsmet İnönü, Ali Râna Tarhan'ı Müstakil Grup Başkanvekilliğine atadı

1944 - Normandiya Çıkarması: Müttefikler Normandiya’ya çıkarma yaptı.

1962 - Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ruanda ve Burundi'yi ayrı devletler olarak bağımsızlığının tanınması kararlaştırıldı.

1967 - Arap devletleri ortaklaşa uyguladığı politika gereğince, İsrail'e destek veren devletlere yaptığı petrol ihracatını durdurdu.

1976 - Kozmonotlar Boris Volinov ve Vitali Jolobov ekibinden oluşan Soyuz 21 uzay aracı yolculuğuna başladı.

1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Partinin Genel Başkanlığına Erdal İnönü seçildi.

1982 - İsrail Galile'de "Barış" adlı operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti.

1984 - Hindistan ordusuna bağlı askerler, Sih'lerin kutsal mabedi olan "Altın Tapınak"a kanlı bir baskın düzenlediler. Bu baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler de silahlanmaya başladılar.

1985 - Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris yayınlandı.

2000 - Şili eski diktatörü Augusto Pinochet'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Pinochet'in 17 yıl süren iktidarı süresince; binlerce devrimci, demokrat öldürülmüş ya da kaybolmuştu.

2006 - Somali'de yaşanan iç savaş'ta İslam Mahkemeleri Örgütü başkent Mogadişu'yu kontrolü altına aldı.

2011 - Apple Kaliforniya'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı bulut depolama servisi iCloud'un lansmanını yaptı.

2012 - Venüs geçişi gerçekleşti.

2013 - Rami Hamdallah, Filistin Başbakanı olarak göreve başladı.

DOĞUMLAR

1519 - Andrea Cesalpino, İtalyan bitki bilimci (ö. 1603)

1576 - Giovanni Diodati, Cenevreli protestan ilâhiyatçı (ö. 1649)

1599 - Diego Velazquez, İspanyol ressam (ö. 1660)

1606 - Pierre Corneille, Fransız şair (ö. 1684)

1714 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (ö. 1777)

1799 - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Rus yazar (ö. 1837)

1850 - Karl Ferdinand Braun, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1918)

1857 - Aleksandr Lyapunov, Rus matematikçi (ö. 1918)

1868 - Robert Falcon Scott, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması subayı ve kâşifi (ö. 1912)

1875 - Thomas Mann, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1955)

1887 - İzzet Melih Devrim, Türk şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1966)

1898 - Ninette de Valois, İrlanda doğumlu İngiliz dansçı ve koreograf (ö. 2001)

1901 - Sukarno, Endonezya bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk Devlet Başkanı (ö. 1970)

1903 - Aram İlyiç Haçaturyan, Ermeni asıllı Sovyet besteci (ö. 1978)

1917 - Maria Montez, Amerikalı aktris (ö. 1951)

1918 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (ö. 2002)

1919 - Peter Carington, Britanyalı siyasetçi (ö. 2018)

1924 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (ö. 2015)

1926 - Erdal İnönü, Türk bilim insanı ve siyasetçi (ö. 2007)

1932 - Senih Orkan, Türk aktör (ö. 2008)

1933 - Heinrich Rohrer, İsviçreli bilim insanı ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)

1934 - II. Albert, Belçika Kralı

1936 - Mompati Merafhe, Botsvanalı politikacı (ö. 2015)

1939 - Ergüder Yoldaş, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2016)

1941 - David Crystal, İngiliz dil bilimci, akademisyen ve yazar

1943 - Richard Smalley, Amerikalı bilim insanı (ö. 2005)

1944 - Edgar Froese, Alman müzisyen (ö. 2015)

1944 - Phillip Allen Sharp, Amerikalı bilim insanı

1945 - Abdirahman Mohamud Farole, Somalili politikacı

1946 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (ö. 1979)

1947 - Robert Englund, Amerikalı aktör

1947 - Laura Phillips "Laurie" Anderson, Amerikalı avangart sanatçısı, besteci, müzisyen ve film yönetmeni

1947 - Zeynep Avcı, Türk gazeteci, öykü ve oyun yazarı ve çevirmen

1950

Cem Ersever, Türk asker (ö. 1993)

Meral Zeren, Türk oyuncu ve şarkıcı

1951 - Geoffrey Rush, Avustralyalı aktör ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1953 - Dimitris Avramopulos, Yunan diplomat ve siyasetçi

1954 - Władysław Żmuda, Polonyalı eski millî futbolcu

1955 - Sam Simon, Amerikalı televizyon yapımcısı ve senarist (ö. 2015)

1956 - Bjorn Borg, İsveçli tenisçi

1956 - Faruk Tınaz, Türk müzisyen (ö. 2021)

1956 - Mervan Barguti, Filistinli siyasetçi ve askeri lider

1958 - Tracey Adams, Amerikalı porno yıldızı

1959 - Jimmy Jam, Amerikalı yapımcı

1960 - Ahmet Yıldız, Türk yazar

1960 - Steve Vai, Amerikalı müzisyen

1961 - Garin Nugroho, Endonezyalı yönetmen

1961 - Tom Araya, Şilili müzisyen

1963 - David Koepp, Amerikalı film senaristi ve yönetmen

1963 - Jason Isaacs, İngiliz oyuncu

1965 - Ahmet Karcılılar, Türk yazar

1965 - Osamu Hirose, Japon futbolcu

1966 - Angela Cavagna, İtalyan model

1966 - Faure Gnassingbé, Togo Devlet Başkanı

1966 - Lukas Hacilukas, Kıbrıslı teknik direktör ve eski millî futbolcu

1967 - Katharina Abt, Alman oyuncu

1967 - Paul Giamatti, Amerikalı oyuncu

1967 - Roger Lukaku, Kongolu futbolcu (ö. 2025)

1968 - Molly Glynn, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)

1969 - Fernando Redondo, Arjantinli eski futbolcu

1969 - Selçuk Dereli, Türk futbol hakemi

1970 - Albert Ferrer, İspanyol eski millî futbolcu

1970 - James Shaffer, Amerikalı müzisyen

1971 - Ertan Aydın, Türk siyasetçi

1972 - Cristina Scabbia, İtalyan müzisyen ve şarkı sözü yazarı

1972 - Hideki Yoshioka, Japon futbolcu

1972 - Satoshi Oishi, Japon futbolcu

1972 - Tomohiro Hasumi, Japon futbolcu

1973 - Patrick Rothfuss, Amerikalı epik fantezi yazarı ve akademisyen

1974 - Rolando Fonseca, Kosta Rikalı futbolcu

1974 - Sonya Walger, İngiliz oyuncu

1975 - Fábio Camilo de Brito, Brezilyalı futbolcu

1975 - Hasibe Eren, Türk oyuncu

1977 - David Connolly, İrlandalı futbolcu

1978 - Faudel, Cezayir kökenli Fransız şarkıcı

1978 - Judith Barsi, Amerikalı çocuk oyuncu (ö. 1988)

1978 - Mariana Popova, Bulgar şarkıcı

1978 - Naoki Matsushita, Japon futbolcu

1978 - ODB, Amerikalı profesyonel güreşçi

1978 - Yusuke Sasuda, Japon futbolcu

1980 - Pete Hegseth, Amerikalı sunucu, yazar ve subay

1981 - Hasan Küçükçetin, Türk oyuncu

1982 - Selçuk Aydemir, Türk senarist ve yönetmen

1982 - Yasemin Hadivent, Türk aktris ve sunucu

1982 - Uku Suviste, Eston şarkıcı

1983 - Gianna Michaels, Amerikalı porno yıldızı

1983 - Michael Krohn-Dehli, Danimarkalı futbolcu

1983 - Yasutaka Homma, Japon futbolcu

1984 - ByeAlex, Macar şarkıcı

1984 - Igor Cukrov, Hırvat şarkıcı

1984 - Roman Hubník, Çek millî futbolcu

1985 - Drew McIntyre, İskoç güreşçi

1985 - Sota Hirayama, Japon futbolcu

1986 - Ante Kulušić, Hırvat futbolcu

1986 - Didem Kınalı, Türk dansçı

1986 - Kim Hyun Joong, Güney Koreli aktris ve müzisyen

1986 - Leandrinho, Brezilyalı futbolcu

1986 - Sergey Krivets, Beyaz Rus futbolcu

1986 - Vagner da Silva, Brezilyalı futbolcu

1987 - Andreas Avraam, Kıbrıslı futbolcu

1987 - Cássio Ramos, Brezilyalı futbolcu

1987 - Rubin Okotie, Avusturyalı futbolcu

1988 - Aleksey Rogonov, Rus buz patenci

1988 - Andrea Preti, İtalyan aktör ve senarist

1988 - Ferhat Bıkmaz, Türk futbolcu

1988 - Jon Errasti, İspanyol futbolcu

1989 - Jonathan Reis, Brezilyalı futbolcu

1989 - Robert Sacre, Amerikalı basketbolcu

1990 - Vid Belec, Sloven kaleci

1991 - Rodrigo Ríos Lozano, İspanyol futbolcu

1992 - Mitch McGary, Amerikalı basketbolcu

1992 - Raid İbrahim Salih, Ummanlı futbolcu

1994

Kevin Sousa, Yeşil Burunlu futbolcu

Yvon Mvogo, İsviçreli futbolcu

Gakuto Notsuda, Japon futbolcu

1995 - Julian Green, Amerikalı futbolcu

1995 - Semih Ergül, Türk futbolcu

1997 - Alessandro Buongiorno, İtalyan millî futbolcu

2003 - Arif Boşluk, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

913 - Aleksandros, Bizans İmparatoru (d. 866)

1138 - Raşid, Abbâsî Hâlifesi (d. 1109)

1393 - Go-En'yū, Japonya'da Kuzey Talibi (d. 1359)

1671 - Stepan Razin, Kazak lider (d. 1630)

1747 - Jean-Baptiste Barrière, Fransız çellist ve besteci (d. 1707)

1813 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (d. 1739)

1832 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (d. 1738)

1861 - Camillo Benso, İtalyan devlet adamı (d. 1810)

1891 - John A. Macdonald, Kanada Dominyonu'nun ilk Başbakanı (d. 1815)

1916 - Yuan Shikai, Çinli komutan ve devlet adamı (d. 1859)

1920 - Grigoriy Potanin, Rus etnograf ve doğa tarihçisi (d. 1835)

1856 - Edward Goodrich Acheson, Amerikalı kimyacı (ö. 1931)

1941 - Louis Chevrolet, İsviçreli Amerikan yarış arabası sürücüsü ve İş insanı (d. 1878)

1942 - Harald Tammer, Eston gazeteci, atlet ve halterci (d. 1899)

1943 - Guido Fubini, İtalyan matematikçi (d. 1879)

1944 - Paul Cornu, Fransız mühendis ve mucit (d. 1881)

1946 - Gerhart Hauptmann, Alman dramatist, oyun yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1862)

1948 - Louis Lumière, Fransız film yapımcısı (d. 1864)

1961 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (d. 1875)

1962 - George Sargent, İngiliz golfçü (d. 1882)

1962 - Yves Klein, Fransız ressam (d. 1928)

1964 - Ragıp Gümüşpala, Türk asker ve siyasetçi

1968 - Kazım Özalp, Türk asker ve siyasetçi (Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (d. 1882)

1968 - Robert Kennedy, Amerikalı senatör ve Başkan adayı (suikast) (d. 1925)

1970 - Camille Bombois, Fransız ressam (d. 1883)

1975 - Hiroshi Ōshima, Japon asker ve bürokrat (d. 1886)

1980 - Hamit Görele, Türk ressam (d. 1903)

1987 - Burhan Atak, Türk futbolcu (d. 1905)

1991 - Adnan Süvari, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1926)

1992 - Hikmet Feridun Es, Türk gazeteci (d. 1909)

1994 - Orhan Eralp, Türk bürokrat (d. 1915)

1996 - George Davis Snell, Amerikalı bilim insanı (d. 1903)

1996 - Marc de Jonge, Fransız aktör (d. 1949)

1998 - Cafer Şerif İmami, İran eski Başbakanı (d. 1910)

2002 - John Frankenheimer Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen (d. 1930)

2003 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (d. 1944)

2005 - Anne Bancroft, Amerikalı aktris (d. 1931)

2006 - Billy Preston, Amerikalı müzisyen (d. 1946)

2009 - Jean Dausset, Fransız immunolog ve Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1916)

2012 - Manolo Preciado, İspanyol teknik adam ve eski futbolcu (d. 1957)

2013 - Esther Williams, Amerikalı oyuncu ve yüzücü (d. 1922)

2013 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager (d. 1918)

2013 - Tom Sharpe, İngiliz yazar (d. 1928)

2014 - Abdurrahman Ünsal, Türk siyasetçi (d. 1930)

2014 - Darío Barrio, İspanyol yemek uzmanı ve TV programcısı (d. 1972)

2014 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (d. 1928)

2015 - Aarthi Agarwal, Amerikalı aktris (d. 1984)

2015 - Pierre Brice, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1929)

2016 - Theresa Saldana, Amerikalı oyuncu (d. 1954)

2016 - Peter Shaffer, İngiliz oyun yazarı ve senarist (d. 1926)

2016 - Kimbo Slice, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1974)

2017 - Ragnhild Queseth Haarstad, Norveç Merkezi Partisi üyesi siyasetçi ve bakan (d. 1939)

2017 - Adnan Kaşıkçı, Suudi iş insanı (d. 1935)

2017 - Davey Lambert, İngiliz motosiklet yarışçısı (d. 1969)

2017 - Sandra Reemer, Hollandalı şarkıcı (d. 1950)

2017 - Márta Antal-Rudas, Macar cirit atma sporcusu (d. 1937)

2017 - Rokas Žilinskas, Litvan gazeteci ve siyasetçi (d. 1972)

2018 - Tinus Bosselaar, Hollandalı eski millî futbolcu (d. 1936)

2018 - Ümit Kayıhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)

2018 - Kira Muratova, Ukraynalı Sovyet film yönetmeni, senarist (d. 1934)

2018 - Alan O'Neill, İrlandalı oyuncu (d. 1971)

2018 - Monique Papon, Fransız siyasetçi ve senatör (d. 1934)

2018 - Ralph Santolla, Amerikalı heavy metal müziği-rock gitaristi (d. 1969)

2018 - Mary Wilson, İngiliz şair (d. 1916)

2018 - Franz M. Wuketits, Avusturyalı biyolog, eğitimci, epistemolog ve akademisyen (d. 1955)

2019 - Joan Callahan, Amerikalı feminist filozof (d. 1943)

2019 - Dr. John, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (d. 1940)

2020 - Christel DeHaan, Almanya doğumlu Amerikalı iş insanı ve hayırsever (d. 1942)

2020 - Dietmar Seyferth, Alman kimya profesörü (d. 1929)

2020 - Ramazan Şallah, Filistin İslâmi Cihat örgütünün kurucusu (d. 1958)

2020 - Constantin Xenakis, Mısır doğumlu Yunan asıllı Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1931)

2020 - Ali-Asker Zarei, İranlı asker ve muhafazakâr siyasetçi (d. 1956)

2021 - Camilla Amado, Brezilyalı oyuncu ve eğitimci (d. 1938)

2021 - Teoman Duralı, Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen (d. 1947)

2021 - Michel Host, Fransız yazar (d. 1942)

2021 - Ei-ichi Negishi, Japon kimyager (d. 1935)

2022 - Valeri Ryumin, Sovyet kozmonot (d. 1939)

2022 - Michele Scandiffio, İtalyan Roma Katolik piskopos (d. 1928)

2025 - Burgl Färbinger, Alman alp disiplini kayakçısı (d. 1945)