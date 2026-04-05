OLAYLAR

1453 - Fatih Sultan Mehmet'in donanması, İstanbul sularına geldi.

1614 - Pocahontas ile John Rolfe evlendi. Powhatan adlı Kızılderili kabilesinin reisinin kızı, İngilizlere esir düşünce, tütün yetiştiricisi Rolfe ile tanışmıştı.

1795 - Fransa ile Prusya arasında Basel Antlaşması imzalandı.

1804 - Kayıtlara geçen ilk meteor, İskoçya'ya düştü.

1818 - Şili Bağımsızlık Savaşı sırasında Maipú Muharebesi gerçekleşti.

1909 - Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihad-ı Muhammedi Fırkası kuruldu.

1925 - Kahramanmaraş, İstiklal Madalyası aldı.

1930 - Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.

1936 - Mississippi'de meydana gelen bir kasırgada 233 kişi öldü.

1941 - Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın teklif ettikleri proje seçildi.

1944 - II. Dünya Savaşı: Yunanistan'ın bir kasabasında 270 kişi, Naziler tarafından öldürüldü.

1945 - II. Dünya Savaşı: Tito, Sovyetler Birliği ile dostluk anlaşması imzaladı.

1946 - Missouri Zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.

1949 - Illinois'de bir hastanede çıkan yangında 77 kişi öldü.

1951 - Ethel ve Julius Rosenberg, Sovyetler Birliği için casusluk yapma suçundan idama mahkûm edildiler.

1973 - Pierre Messmer, Fransa Başbakanı oldu.

1983 - CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.

1984 - Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.

1992 - Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti.

1994 - Kurt Cobain'in öldüğü gün olarak belirlendi. 8 Nisan'da cesedi Seattle'daki evinin garajında bulundu.

1994 - 5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi uygulamaya konuldu.

1996 - Agos, İstanbul'da yayın hayatına başladı.

1998 - Japonya'daki Şikoku ve Honşu adalarını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun asma köprüsü Akaşi Kaikyo Köprüsü hizmete açıldı.

2002 - Alice in Chains grubunun solisti Layne Staley aşırı doz 2 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. dan öldü. 15 gün sonra evinde bulunduğunda, cesedi tanınmaz haldeydi. Yapılan otopsiyle, cesedi ve ölüm sebebi tanımlanabildi. Ölümü, Kurt Cobain ile aynı güne denk düşmektedir.

2007 - MS Sea Diamond, volkanik kayalar kümesine çarptı ve su almaya başladı, ertesi gün battı.

2009 - Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, 40 işçinin silikozis hastalığından ölmesinin ardından, kot taşlama için kullanılan insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasakladı.

2010 - Discovery Uzay Mekiği, Leonardo Çok Amaçlı Lojistik Modülünü kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme ikmali yaptı.

DOĞUMLAR

1170 - Hainaultlu Isabella Fransa Kralı II. Philip'in karısı ve 1190 yılındaki ölümüne kadar Fransa Kraliçesi. VIII. Louis'in annesi.

1288 - Go-Fushimi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 93. imparatorudur (ö. 1336)

1521 - Francesco Laparelli, İtalyan mimar, asker ve askeri mühendis (ö. 1570)

1568 - VIII. Urbanus, 6 Ağustos 1623'ten 29 Temmuz 1644'teki ölümüne kadar papa (ö. 1644)

1588 - Thomas Hobbes, İngiliz felsefeci (ö. 1679)

1622 - Vincenzo Viviani, İtalyan matematikçi ve bilim insanı (ö. 1703)

1784 - Ludwig Spohr, Alman besteci, keman virtüözü ve orkestra şefi, müzikolog (ö. 1859)

1793 - Félix de Muelenaere, Belçikalı Roma Katolik politikacı (ö. 1862)

1799 - Jacques Denys Choisy, İsviçreli Protestan din adamı ve botanikçi (ö. 1859)

1812 - Vahtang Orbeliani, Gürcü romantik şair ve asker (ö. 1890)

1816 - Samuel Freeman Miller, Amerikalı tıp doktoru ve avukat (ö. 1890)

1827 - Joseph Lister, İngiliz doktor (ö. 1912)

1832 - Jules Ferry, Fransa eski Başbakanı (ö. 1893)

1853 - Howard Pyle, Amerikalı çizer (ö. 1911)

1857 - I. Aleksandır, Bulgaristan Prensliği'nin ilk prensi (ö. 1893)

1869 - Albert Roussel, Fransız besteci (ö. 1937)

1871 - Glenn Scobey Warner, Amerikan futbolu koçu (ö. 1954)

1876 - Behiç Erkin, Türk asker, siyasetçi ve diplomat (ö. 1961)

1877 - Glenn Scobey Warner, Amerikalı genetik bilimci ve tıp doktoru (ö. 1916)

1881 - Noe Ramişvili, Gürcü siyaset adamı (ö. 1930)

1882 - Natalya Sedova, Rus devrimci Lev Troçki'nin ikinci eşi (ö. 1962)

1883 - Walter Huston, Kanada doğumlu Amerikalı oyuncu (John Huston'ın babası) (ö. 1950)

1887 - Hedwig Kohn, Alman fizikçi ve bilim insanı (ö. 1964)

1898 - Ömer Asım Aksoy, Türk dil bilimci (ö. 1993)

1899 - Alfred Blalock, Amerikalı bilim insanı ve hekim (ö. 1964)

1900 - Spencer Tracy, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1967)

1908 - Bette Davis, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1989)

1908 - Herbert von Karajan, Avusturyalı orkestra şefi (ö. 1989)

1916 - Gregory Peck, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2003)

1917 - Robert Bloch, Amerikalı yazar (ö. 1994)

1920 - İlhan Arsel, Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör (ö. 2010)

1923 - Ernest Mandel, Belçikalı marksist teorisyen (ö. 1995)

1923 - Nguyen Van Thieu, Vietnamlı asker ve siyaset adamı (ö. 2001)

1925 - Sadri Alışık, Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1995)

1926 - Ömer Faruk Akün, Türk yazar ve akademisyen (ö. 2016)

1926 - Roger Corman, Amerikalı yönetmen (ö. 2024)

1926 - Süleyman Seba, Türk futbolcu ve BJK'nin 31. Başkanı (ö. 2014)

1928 - Haldun Dormen, Türk tiyatrocu (ö. 2026)

1929 - Hugo Claus, Flaman romancı, şair, oyun yazarı, ressam ve film yönetmeni (ö. 2008)

1929 - Ivar Giaever, Norveçli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2025)

1929 - Nigel Hawthorne, İngiliz aktör (ö. 2001)

1930 - Recai Kutan, Türk siyasetçi (ö. 2024)

1931 - Genival Lacerda, Brezilyalı forró şarkıcısı ve söz yazarı (ö. 2021)

1933 - Feridun Buğeker, Türk millî futbolcu (ö. 2014)

1937 - Colin Powell, Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı (ö. 2021)

1942 - Pascal Couchepin, İsviçreli politikacı

1942 - Peter Greenaway, Galli yönetmen, ressam ve roman yazarı

1945 - Cem Karaca, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2004)

1945 - Steve Carver, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve fotoğraf sanatçısı (ö. 2021)

1946 - Björn Granath, İsveçli oyuncu (ö. 2017)

1946 - Yavuz Turgul, Türk sinema filmi yönetmeni, senarist ve gazeteci

1949 - Judith Resnik, Amerikalı mühendis ve NASA astronotu (ö. 1986)

1949 - Dominique Rouits, Fransız müzisyen, orkestra şefi

1950 - Ann C. Crispin, Amerikalı yazar (ö. 2013)

1950 - Agnetha Fältskog, İsveçli pop şarkıcısı, besteci ve yapımcı (ABBA)

1950 - Toshiko Fujita, Japon oyuncu, seslendirme sanatçısı ve şarkıcı (ö. 2018)

1950 - Nihat Özdemir, Türk iş insanı

1951 - Nedim Gürsel, Türk yazar

1952 - Mitch Pileggi, İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu

1955 - Charlotte de Turckheim, Fransız oyuncu

1956 - Diamond Dallas Page, Amerikalı güreşçi ve oyuncu

1956 - Aleksandr Buşkov, Rus yazar (ö. 2025)

1958 - Waldemar Sierański, Polonyalı kabare sanatçısı ve aktör

1961 - Andrea Arnold, İngiliz film yapımcısı ve eski aktör

1961 - Lisa Zane, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1962 - Lana Clarkson, Amerikalı oyuncu (ö. 2003)

1965 - Aykut Kocaman, Türk eski futbolcu ve teknik direktör

1968 - Barış Özatman, Türk atlet

1969 - Diamond D, Amerikalı prodüktör ve rapçi

1970 - Aylin Arasıl, Türk oyuncu

1970 - Yaşar, Türk pop şarkıcısı

1970 - Teresa Tease, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1971 - Krista Allen, Amerikalı oyuncu ve manken

1973 - Élodie Bouchez, Fransız sinema ve dizi oyuncusu

1973 - Pharrell, Amerikalı prodüktör, şarkıcı ve rapçi (The Neptunes)

1974 - Sandra Bagarić, Hırvat opera sanatçısı ve oyuncusu

1975 - Juicy J, Amerikalı rapçi, söz yazarı ve yapımcı

1975 - Caitlin Moran, İngiliz yazar, akademisyen, televizyoncu

1976 - Sterling K. Brown, Amerikalı bir oyuncu

1976 - Simone Inzaghi, İtalyan futbolcudur

1976 - Fernando Morientes, İspanyol futbolcu

1976 - Henrik Stenson, İsveçli golfçü

1976 - Valeria Straneo, İtalyan uzun mesafeci

1977 - Daniel Majstorović, İsveçli futbolcudur

1979 - Vlada Avramov, Sırp millî futbolcudur

1979 - Timo Hildebrand, Alman futbolcu

1979 - Mitsuo Ogasawara, Japon eski millî futbolcudur

1979 - Chen Yanqing, Çinli halterci

1980 - Matt Bonner, Amerikalı profesyonel eski basketbolcudur

1980 - Thomas Hitzlsperger, Alman futbolcu

1980 - Mario Kasun, Hırvat millî basketbolcudur

1980 - Joris Mathijsen, Hollandalı futbolcudur

1981 - Marissa Nadler, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve ressam

1981 - Tom Riley, İngiliz oyuncu ve yapımcıdır

1982 - Hayley Atwell, İngiliz-Amerikalı oyuncu

1984 - Marshall Allman, Amerikalı oyuncu

1984 - Dejan Kelhar, Sloven millî futbolcudur

1984 - Shin Min Ah, Güney Koreli oyuncu

1984 - Aram MP3, Ermeni şarkıcı-şarkı yazarı, komedyen, şovmen ve oyuncu

1984 - Cristian Săpunaru, Rumen millî futbolcudur

1984 - Kisho Yano, Japon millî futbolcudur

1985 - Daniel Congré, Fransız futbolcudur

1986 - Charlotte Flair, Amerikalı profesyonel güreşçi

1986 - Eetu Muinonen, Fin futbolcudur

1987 - Fyodor Kudryaşov, Rus millî futbolcudur

1988 - Alisha Glass, Amerikalı voleybolcudur

1988 - Matthias Jaissle, Alman futbolcu ve teknik direktör

1988 - Jon Kwang-ik, Kuzey Koreli millî futbolcudur

1989 - Emre Güral, Türk futbolcu

1989 - Justin Holiday, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Lily James, İngiliz aktris

1990 - Haruma Miura, Japon aktör ve şarkıcı (ö. 2020)

1990 - Rhianna Ryan, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1990 - Sercan Yıldırım, Türk eski millî futbolcu

1991 - Yassine Bounou, Faslı millî futbolcu

1993 - Scottie Wilbekin, Amerikalı asıllı Türk profesyonel basketbol oyuncusu

1994 - Sei Muroya, Japon milli futbolcu

1995 - Oğuzhan Kayar, Türk futbolcu

1996 - Uğurcan Çakır, Türk milli futbolcu

1997 - Borja Mayoral, İspanyol futbolcu

1997 - Dominik Mysterio, Amerikalı güreşçi

ÖLÜMLER

828 - I. Nikeforos, 806 ile 815 yılları arasında Rum Ortodoks Patrikhanesi, 268. patriği olarak görev yapmıştır

1205 - I. İsabella, Kudüs Krallığı 12. Kraliçesi (d. 1172)

1684 - Karl Eusebius, Lihtenştayn Prensi (d. 1611)

1697 - XI. Karl, 1660'tan ölümüne kadar İsveç kralı (d. 1655)

1794 - Georges Danton, Fransız avukat ve Fransız ihtilali'nin liderlerinden (d. 1759)

1794 - Camille Desmoulins, Fransız gazeteci ve politikacı (d. 1760)

1794 - Fabre d'Églantine, Fransız şair, oyuncu, dramaturg ve devrimci (d. 1750)

1794 - François Joseph Westermann, Fransız devrimci ve komutan (d. 1751)

1825 - Vasili Çiçerin, Rus general (d. 1754)

1846 - Clotilde de Vaux, Fransız şair ve yazar (d. 1815)

1866 - Thomas Hodgkin, İngiliz doktor (d. 1798)

1882 - Pierre Guillaume Frédéric le Play, Fransız maden mühendisi ve sosyolog (d. 1806)

1900 - Gazi Osman Paşa, Osmanlı Paşası (d. 1832)

1923 - George Herbert de Carnarvon, İngiliz mısırbilimci ve koleksiyoncu (d. 1866)

1932 - María Blanchard, İspanyol bir ressam (d. 1881)

1941 - Pervin İtisami, İran edebiyatının Meşrûtiyet Devri kadın şairidir (d. 1907)

1945 - Heinrich Borgmann, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman subayıydı (d. 1912)

1945 - Karl Otto Koch, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda Albay (d. 1897)

1945 - Heinrich Krippel, Avusturyalı heykeltıraş (d. 1883)

1954 - Märtha, 1929'dan 1954'teki ölümüne kadar gelecekteki Kral V. Olav'ın eşi ve Norveçli kraliçe (d. 1901)

1964 - Douglas MacArthur, Amerikalı general (d. 1880)

1967 - Hermann Joseph Muller, Amerikalı genetik bilgini (d. 1890)

1969 - Rómulo Gallegos, Venezuelalı romancı ve politikacı (d. 1884)

1975 - Victor Marijnen, Hollandalı siyasetçi (d. 1917)

1975 - Çan Kay-Şek, Tayvan'ın ilk Devlet Başkanı (d. 1887)

1976 - Howard Hughes, Amerikalı havacı ve iş insanı (d. 1905)

1987 - Leabua Jonathan, Lesotholu siyasetçidir (d. 1914)

1992 - Takeshi Inoue, Japon eski millî futbolcudur (d. 1928)

1992 - Sam Walton, Amerikalı iş insanı (d. 1918)

1993 - Feyyaz Kayacan, Türk yazar (d. 1919)

1994 - Kurt Cobain, Amerikalı müzisyen (Nirvana üyesi) (d. 1967)

1997 - Allen Ginsberg, Amerikalı yazar (d. 1926)

1998 - Cozy Powell, İngiliz baterist (d. 1947)

1998 - Frederick Charles Frank, İngiliz teorik fizikçi (d. 1911)

2002 - Layne Staley, Amerikalı müzisyen (d. 1967)

2005 - Saul Bellow, Amerikalı yazar (d. 1915)

2007 - Werner Maser, Alman tarihçi, gazeteci ve profesör (d. 1922)

2008 - Charlton Heston, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1923)

2011 - Ange-Félix Patassé, Orta Afrikalı siyasetçi (d. 1937)

2011 - Baruch Samuel "Barry" Blumberg, Amerikalı doktor ve 1976 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1925)

2012 - Bingu wa Mutharika, Malavili ekonomist ve siyasetçi (d. 1934)

2012 - Ferdinand Alexander Porsche, Alman mühendis ve otomobil tasarımcısı (d. 1935)

2013 - Regina Bianchi, İtalyan dizi ve sinema oyuncusu (d. 1921)

2014 - John Pinette, Amerikalı stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1964)

2015 - Francesco Smalto, İtalyan modacı ve iş insanı (d. 1927)

2016 - Kostas "Koço" Kasapoğlu, Rum asıllı Türk futbolcu (d. 1935)

2017 - Arthur Bernard Bisguier, Amerikalı satranç oyuncusu (d. 1929)

2017 - Paul O'Neill, Amerikalı besteci, söz yazarı, yapımcı ve şarkı yazarı (d. 1956)

2017 - Margaret Kenyatta, Kenyalı siyasetçi ve diplomat (d. 1928)

2017 - Reginald Harold Haslam ”Tim” Parnell, İngiliz Formula 1 yarışçısı (d. 1932)

2017 - Maria Luisa Ozaita, İspanyol piyanist, müzisyen, müzikolog, şef ve besteci (d. 1939)

2017 - Amelio "Memè" Perlini, İtalyan oyuncu ve film yönetmeni (d. 1947)

2018 - Yuri Abramoçkin, Sovyet-Rus fotoğrafçı ve foto muhabiri (d. 1936)

2018 - Eric John Bristow, İngiliz profesyonel dart oyuncusu (d. 1957)

2018 - Mete Sözen, Türk bilim insanı, profesör ve inşaat mühendisi (d. 1930)

2018 - Isao Takahata, Japon anime yönetmeni (d. 1935)

2019 - Sydney Brenner, Güney Afrikalı biyolog (d. 1927)

2019 - Ib Glindemann, Danimarkalı caz müzisyeni (d. 1934)

2019 - Nina Lagergren, İsveçli iş insanı ve radyocu (d. 1921)

2019 - Lasse Pöysti, Fin oyuncu, yönetmen, tiyatro eğitimcisi ve yazar (d. 1927)

2020 - Honor Blackman, İngiliz oyuncu (d. 1925)

2020 - Eleanor Margaret Burbidge, İngiliz-Amerikalı astrofizikçi, akademisyen ve eğitimci (d. 1919)

2020 - Mahmud Cibril, Libyalı siyasetçi (d. 1952)

2020 - Shirley Douglas, Kanadalı aktivist ve oyuncu (d. 1943)

2020 - Lee Fierro, Amerikalı aktris ve tiyatro yönetmeni (d. 1929)

2020 - John Laws, Britanyalı temyiz adaleti yargıcı (d. 1945)

2020 - Michel Parisse, Fransız tarihçi ve akademisyen (d. 1936)

2021 - Joye Hummel, Amerikalı çizgi roman sanatçısı ve yazar (d. 1924)

2021 - Lefteris Mytilineos, Yunan şarkıcı ve müzisyen (d. 1946)

2021 - Paul Ritter, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1966)

2022 - Sidney Altman, Kanadalı-Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1939)

2022 - Nehemiah Persoff, Amerikalı aktör ve sanatçı (d. 1919)

2025 - Avigdor Yitzhaki, İsrailli siyasetçi ve yönetici (d. 1949)

2025 - Colin Fox, Kanadalı aktör (d. 1938)