OLAYLAR

MÖ 781 - Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.

1783 - Montgolfier Kardeşler, sıcak hava balonlarını halka tanıttılar ve ilk uçuşu gerçekleştirdiler.

1876 - 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirilen Osmanlı Padişahı Abdülaziz, gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayları'nda bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de, yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir.

1878 - Kıbrıs'ın idaresinin geçici olarak Birleşik Krallık'a bırakıldığı "Kıbrıs Antlaşması" imzalandı. 16 Ağustos 1960 tarihine kadar sürecek olan ve Britanya Kıbrısı olarak adlandırılan idare kuruldu.

1917 - Pulitzer Ödülleri ilk kez verilmeye başlandı.

1936 - Fransa'da seçimleri sol kazandı. Halk Cephesi ittifakının lideri sosyalist Léon Blum Başbakan oldu.

1937 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

1939 - Türk-İngiliz müzakerelerini gerçekleştirecek olan, Kâzım Orbay başkanlığındaki askerî heyet Londra'ya gitti.

1939 - Dr. Adnan Adıvar Paris'ten İstanbul'a döndü

1940 - II. Dünya Savaşı: Alman güçleri Paris'e girdi. Şehri, ancak 10 gün sonra (14 Haziran 1940) tam olarak kontrol altına alabileceklerdir.

1944 - II. Dünya Savaşı: Roma, Müttefikler'in eline geçti ve Mihver Devletleri'nin kaybettiği ilk başkent oldu.

1944 - II. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri, ticaret gemisi biçimine sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. Birleşik Krallık bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti.

1946 - Juan Peron, Arjantin Cumhurbaşkanı oldu.

1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy ile SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.

1970 - "Altın Portakal" Sinema Ödülünü, baş rolünü Yılmaz Güney'in oynadığı Bir Çirkin Adam filmi kazandı.

1972 - California Üniversitesi profesörlerinden siyah eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti. Jürinin bütün üyeleri beyazdı.

1973 - ATM'nin (Bankamatik) patenti alındı.

1974 - Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Haydar Saltık, hazırlanan "Bayrak Harekât Emri"ni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e sundu.

1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 5. idamı: 11 Şubat 1980'de sol görüşlü avukat Erdal Aslan'ı öldüren sağ görüşlü militan Cevdet Karakaş, idam edildi.

1986 - İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, Ramazan günü okula askılı elbiseyle geldiği gerekçesi ile, polis tarafından dövüldü.

1989 - Polonya'da ilk serbest seçimler yapıldı. Seçimleri Dayanışma Sendikası kazandı.

1989 - Tiananmen Meydanı Olayları: 15 Nisan'dan beri süregelen Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki rejim aleyhtarı göstericilere, Çin Halk Kurtuluş Ordusu müdahale etti. Çok sayıda gösterici katledildi, 7000'den fazla gösterici de yaralandı.

1990 - Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) resmen kuruldu.

1992 - III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

1995 - 12 Eylül döneminde kapatılmış olan Adalet Partisi yeniden kuruldu.

1997 - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekâtı'na katılan askerî bir helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkâri'de görevli sekiz subay, iki astsubay ve bir er öldü.

1998 - Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.

2001 - Gaffar Okkan suikastıyla ilgili olarak, Hizbullah mensubu biri kadın 10 kişi yakalandı.

2006 - Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, sosyal demokrat Alan García zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine Devlet Başkanı oldu.

2009 - Rahşan Ecevit, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa etti.

2021 - Susuzluk Olayı gerçekleşti.

DOĞUMLAR

1738 - III. George, İngiltere Kralı (ö. 1820)

1753 - Johann Philipp Gabler, Alman protestan teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1826)

1821 - Apollon Maykov, Rus şair (ö. 1897)

1882 - John Bauer, İsveçli ressam (ö. 1918)

1907 - Jean Chazal, Fransız hukukçu (ö. 1991)

1915 - Azra Erhat, Türk yazar (ö. 1982)

1918 - Pauline Phillips, Amerikalı radyocu ve aktivist (ö. 2013)

1928 - Ruth Westheimer, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu (ö. 2024)

1940 - Adelaide Aglietta, İtalyan siyasetçi (ö. 2000)

1956 - Keith David, Amerikalı oyuncu

1960Roland Ratzenberger, Avusturyalı F1 yarışçısı (ö. 1994)

Bradley Walsh, İngiliz oyuncu, komedyen, şarkıcı, televizyon sunucusu ve eski profesyonel futbolcu

Åse Michaelsen, Norveçli siyasetçi

1961Ferenc Gyurcsány, Macar siyasetçi

Karin Konoval, Amerikalı oyuncu

1962Lindsay Frost, Amerikalı oyuncu

Ulisses Correia e Silva, Yeşil Burunlu siyasetçi

1963 - Björn Kjellman, İsveçli aktör ve şarkıcı

1964Seyfi Doğanay, Türk halk ve arabesk müzik sanatçısı (ö. 2015)

Gia Carides, Avustralyalı oyuncu

Jordan Mechner, Amerikalı video oyunu programlayıcısı

1966Cecilia Bartoli, İtalyan mezzo-soprano opera sanatçısı

Vladimir Voyevodski, Rus-Amerikalı matematikçi (ö. 2017)

1968Rachel Griffiths, Avustralyalı oyuncu

Behmen Gülbarnejad, İranlı paralimpik bisiklet yarışçısı (ö. 2016)

Faizon Love, Amerikalı aktör ve komedyen

Ian Taylor, İngiliz futbolcu

1969Rob Huebel, Amerikalı aktör, komedyen ve yazar

Alfredo Versace, İtalyan Briç millî takımının başlıca oyuncularından biri

1970Devin the Dude, Amerikalı hip hop sanatçısı

Dave Pybus, İngiliz müzisyen

1971 - Joseph Kabila, Kongo DC'nin Cumhurbaşkanı

1972 - Stoja, Sırp pop-folk şarkıcısı

1973 - Sonsee Neu, Alman oyuncu

1974Murat Başaran, Türk şarkıcı

Janette Husárová, Slovak profesyonel tenisçi

1975Angelina Jolie, Amerikalı aktris ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

Russell Brand, İngiliz aktör, şarkıcı ve yazar

Bekir Develi, Türk asıllı Alman televizyon sunucusu ve yazar

1976 - Aleksey Navalni, Rus avukat, aktivist ve siyasetçi (ö. 2024)

1977Aslı Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı

Alex Manninger, Avusturyalı kaleci (ö. 2026)

1978Ayşe Şule Bilgiç, Türk oyuncu ve senarist

Sulifou Faaloua, Amerikan Samoalı millî futbolcu

Deniz Gamze Ergüven, Türk asıllı Fransız yönetmen ve senarist

1979Naohiro Takahara, Japon millî futbolcu

Daniel Vickerman, Avustralyalı profesyonel rugby oyuncusu (ö. 2017)

Skott Freedman, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1980Pontus Farnerud, İsveçli millî futbolcu

Tuğba Özerk, Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1981Gary Taylor-Fletcher, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör

Mike Hall, Britanyalı bisiklet yarışçısı (ö. 2017)

T. J. Miller, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

Giourkas Seitaridis, Yunan futbolcu

1982Matthew Gilks, İskoç millî futbolcu

Abel Kirui, Kenyalı uzun mesafeci

1983David Cerrajería, İspanyol futbolcu

Emmanuel Eboué, Fildişi Sahilli futbolcu (2011-2015 arası Galatasaray oyuncusu)

Koffi Ndri Romaric, Fildişi Sahilli millî futbolcu

Serhat Teoman, Türk oyuncu

1984Henri Bedimo, Kamerunlu eski millî futbolcu

Milko Bjelica, Sırp basketbolcu

Hernán Darío Pellerano, Arjantinli futbolcu

Raphael Ragucci, Avusturyalı rapçi

1985Anna-Lena Groenefeld, Alman tenisçi

Evan Lysacek, Amerikalı buz patenci

Bar Refaeli, İsrailli top model

Lukas Podolski, Polonya asıllı Alman futbolcu

Yevgeniy Ustyugov, Rus biatlet

1986Franco Arizala, Kolombiyalı futbolcu

Park Yoochun, Koreli şarkıcı, yazar, besteci ve oyuncu

Fahriye Evcen, Türk oyuncu

1987 - Kerem Bürsin, Türk oyuncu

1988Tjaronn Chery, Hollandalı futbolcu

Ryota Nagaki, Japon futbolcu

Lucas Pratto, Arjantinli futbolcu

1988Paweł Fajdek, Polonyalı atlet

1989 - Silviu Lung Jr., Rumen millî futbolcu

1990Reginaldo Faife, Mozambikli futbolcu

Andrew Lawrence, Büyük Britanyalı profesyonel basketbolcu

Greg Monroe, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Jess Moskaluke, Kanadalı country pop şarkıcısı

Evan Spiegel, Amerikalı internet girişimcisi

1991 - Lorenzo Insigne, İtalyan futbolcu

1992 - Dino Jelusic, Hırvat şarkıcı

1993 - Juan Iturbe, Paraguaylı futbolcu

1994Wilmer Azofeifa, Kosta Rikalı millî futbolcu

Valentin Lavigne, Fransız futbolcu

Tiaguinho, Brezilyalı eski futbolcu (ö. 2016)

1995Jhon Murillo, Venezuelalı millî futbolcu

Uygar Mert Zeybek, Türk futbolcu

1996Maria Bakalova, Bulgar oyuncu

Dion Cools, Belçikalı futbolcu

1998Robert Gumny, Polonyalı milli futbolcu

Viktor Gyökeres, İsveçli millî futbolcu

Central Cee, İngiliz rapçi

1999Kim So-Hyun, Güney Koreli oyuncu

Aryan Tari, Norveçli satranç büyükustası

Fıratcan Üzüm, Türk futbolcu

2001 - Takefusa Kubo, Japon millî futbolcu

2004 - Arzu Celilova, Azerbaycanlı ritmik jimnastikçi

ÖLÜMLER

756 - Shōmu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 45. imparatoru (d. 701)

822 - Saichō, Japon Budist keşiş (d. 767)

956 - III. Muhammet, Şirvanşahlar Devleti'nin 7. şahı ve Şirvanşah I. Ahmet Mezyed'in babası

1039 - II. Konrad, Kutsal Roma İmparatoru (d.~ 990)

1086 - Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu (d. ?)

1135 - Huizong, Çin imparatoru (d. 1082)

1246 - Isabella, İngiltere Kraliçesi idi (d. 1186)

1742 - Guido Grandi, İtalyan matematikçi (d. 1671)

1798 - Giacomo Casanova, İtalyan yazar (d. 1725)

1809 - Nikolaj Abraham Abildgaard, Danimarkalı ressam (d. 1743)

1830 - Antonio José de Sucre, Bolivya'nın ikinci devlet başkanı (d. 1795)

1838 - Anselme Gaëtan Desmarest, Fransız zoolog ve yazar (d. 1784)

1872 - Johan Rudolph Thorbecke, Hollandalı politikacı ve liberal devlet adamı (d. 1798)

1875 - Eduard Mörike, Alman Lüteriyen pastörü ve şair (d. 1804)

1876 - Abdülaziz, Osmanlı'nın 32. Padişahı (d. 1830)

1931 - Şerif Hüseyin, Arap lider, Mekke Şerifi ve Hicaz Kralı (d. 1852)

1933 - Ahmet Haşim, Türk şair (d. 1884)

1941 - II. Wilhelm, Alman (Prusya) İmparatoru (d. 1859)

1946 - Sándor Simonyi-Semadam, Macar Başbakanı (d. 1864)

1949 - Maurice Blondel, Fransız düşünür (d. 1861)

1953 - Alwin Mittasch, Alman kimyager ve bilim tarihçisi (d. 1869)

1961 - William Astbury, İngiliz fizikçi ve moleküler biyolog (d. 1898)

1968 - Dorothy Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1898)

1973 - Fikret Adil, Türk yazar, gazeteci ve çevirmen (d. 1901)

1979 - Randy Smith, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu (d. 1948)

1994 - Roberto Burle Marx, Brezilyalı peyzaj mimarı (d. 1909)

1994 - Massimo Troisi, İtalyan aktör (d. 1953)

1996 - Bob Flanagan, Amerikalı performans sanatçısı, komedyen, yazar, şair ve müzisyen (d. 1952)

2000 - Takashi Kano, Japon eski millî futbolcu (d. 1920)

2001 - Dipendra Bir Bikram Şah, Nepal eski kralı (d. 1971)

2008 - Agata Mróz-Olszewska, Polonyalı voleybolcu (d. 1982)

2009 - Şadan Kâmil, Türk film yönetmeni, senarist ve görüntü yönetmeni (d. 1917)

2010 - David Markson, Amerikalı yazar (d. 1927)

2010 - John Wooden, Eski Amerikalı basketbol oyuncusu (d. 1910)

2012 - Herbert Reed, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d.1928)

2013 - Joey Covington, Amerikalı baterist ve müzisyen (d. 1945)

2014 - Walter Winkler, Polonyalı futbolcu (d. 1943)

2016 - Gil Bartosh, Eski Amerikan futbolcusu ve çalıştırıcısı (d. 1930)

2016 - Erich Linemayr, Avusturyalı emekli futbol hakemi (d. 1933)

2016 - Carmen Pereira, Gine-Bissaulu siyasetçi (d. 1937)

2017 - Juan Goytisolo, İspanyol şair, deneme yazarı ve romancı (d. 1931)

2017 - David Nicholls, İngiliz at yarışçısı ve çalıştırıcı (d. 1956)

2017 - Roger Smith, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve senarist (d. 1932)

2018 - Georgann Johnson, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1926)

2018 - Canel Konvur, Türk voleybolcu ve atlet (d. 1939)

2018 - C.M. Newton, Amerikalı eski basketbol oyuncusu ve antrenör (d. 1930)

2019 - Keith Birdsong, Amerikalı ressam ve grafik sanatçısı (d. 1954)

2019 - Linda Collins-Smith, Amerikalı iş insanı ve siyasetçi (d. 1962)

2019 - Lennart Johansson, UEFA'nın 1990'dan 2007'ye kadarki isveçli başkanı (d. 1929)

2019 - Nechama Rivlin, İsrail first ladysi ve akademisyen (d. 1945)

2020 - Marcello Abbado, İtalyan besteci, akademisyen, orkestra şefi ve piyanist (d. 1926)

2020 - Fabiana Anastácio Nascimento, Brezilyalı gospel şarkıcısı (d. 1975)

2020 - Milena Benini, Hırvat bilimkurgu yazarı ve çevirmen (d. 1966)

2020 - Basu Chatterjee, Hint film yönetmeni ve senarist (d. 1930)

2020 - Rupert Neville Hine, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve albüm yapımcısı (d. 1947)

2020 - Dulce Nunes, Brezilyalı aktris ve şarkıcı-söz yazarı (d. 1929)

2020 - Pete Rademacher, Amerikalı ağır sıklet boksörü (d. 1928)

2020 - Antonio Rodríguez de las Heras, İspanyol tarihçi, profesör (d. 1947)

2020 - Bixente Serrano Izco, İspanyol tarihçi ve siyasetçi (d. 1948)

2021 - Karla Burns, Amerikalı opera sanatçısı ve aktris (d. 1954)

2021 - Douglas S. Cramer, Amerikalı televizyon yapımcısı (d. 1931)

2021 - Loris Dominissini, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1961)

2021 - Richard Ernst, İsviçreli kimyager ve fizikçi (d. 1933)

2021 - Barbara Mertens, Belçikalı gazeteci, radyocu ve televizyon sunucusu (d. 1968)

2021 - Clarence Williams III, Amerikalı oyuncu (d. 1939)

2022 - Isaac Berger, Amerikalı halterci (d. 1936)

2022 - Prayar Gopalakrishnan, Hint siyasetçi (d. 1949)

2022 - Goran Sanković, Sloven futbolcu (d. 1979)

2025 - Enzo Staiola, İtalyan oyuncu (d. 1939)