OLAYLAR

1399 - IV. Henry İngiltere Kralı oldu.

1517 - Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.

1520 - Kanuni Sultan Süleyman 10. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

1730 - Sultan I. Mahmut tahta çıktı.

1791 - Mozart'ın son operası Sihirli Flüt'ün galası Viyana'da yapıldı.

1888 - Karındeşen Jack üçüncü kurbanı olan Elizabeth Stride'ı ve dördüncü kurbanı olan Catherine Eddowes'u öldürerek aynı gün iki kişiyi öldürmüş oldu.

1930 - İlk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey, kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu.

1956 - Soprano Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.

1960 - Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.

1966 - Botsvana, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1978Fethiye'de berber Şener Yiğit, Türkiye'de tatil yapmakta olan Avusturya Büyükelçisi'nin kızı Andrea Laube'ye tecavüz etmek istedi, karşı koyan Andrea Laube ve annesi Verena Laube'yi öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

Başbakan Bülent Ecevit ilk Köy-Kent uygulamasını Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti köyünde başlattı.

1980 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Harp Okulunun yeni ders yılı açılış töreninde konuştu: "Eğer izm'li bir ideoloji aşılamak lazım gelirse işte Ulu Önder Atatürk'ün Kemalizm ideolojisi vardır. Onu benimseyiniz."

1991 - İstanbul Metrosu'nun ön tünel inşaatı başladı. Açılışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü yaptı.

1993 - 6,2 Mw Latur depremi Hindistan'ın Maharashtra kentini maksimum VIII (Şiddetli) Mercalli yoğunluğuyla sallayarak 9.748 kişinin ölümüne ve 30.000 kişinin yaralanmasına neden oldu

2005 - Danimarka'da Jyllands Posten isimli gazetede Muhammed peygamberi tasvir eden karikatürler yayınlaması üzerine Karikatür Krizi çıktı.

2009 - Endonezya'nın Sumatra adasında gerçekleşen depremde 1115 kişi öldü.

2016 - Matthew Kasırgası Kategori 5 kasırgası haline gelerek Karayip Denizi'nde 2007'den bu yana oluşan en güçlü kasırga oldu

DOĞUMLAR

1207 - Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, Fars şair (ö. 1273)

1227 - IV. Nicolaus, 22 Şubat 1288'den 1292'de ölümüne kadar papalık yapmıştır (ö. 1292)

1550 - Michael Maestlin, Alman astronom ve matematikçi (ö. 1631)

1715 - Étienne Bonnot de Condillac, Fransız düşünür (ö. 1780)

1765José María Morelos, Meksika Bağımsızlık Savaşı liderliğindeki Meksikalı Katolik rahip ve devrimci isyancı lider (ö. 1815)

Robert Adrain, İrlanda kökenli Amerikalı matematikçi (ö. 1843)

1802 - Antoine Jérôme Balard, Fransız kimyacı (ö. 1876)

1856 - Naile Sultan, Abdülmecid'in kızı (ö. 1882)

1863 - Reinhard Scheer, Kaiserliche Marine Amirali (ö. 1928)

1870 - Jean Baptiste Perrin, Fransız fizikçi (ö.1942)

1882 - Hans Geiger, Alman fizikçi ve Geiger sayacının mucidi (ö. 1945)

1883 - Bernhard Rust, Nazi Almanyası'nda Bilim, Eğitim ve Ulusal Kültür Bakanı (ö. 1945)

1895 - Lewis Milestone, Rus asıllı Amerikalı film yönetmeni (ö. 1980)

1898 - Renée Adorée, Sessiz sinema dönemi Fransız oyuncu (ö. 1933)

1904 - Ralph Forbes, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmış olan İngiliz film ve tiyatro oyuncusu (ö. 1951)

1905 - Nevill Mott, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1996)

1908 - David Oistrakh, Ukraynalı bir klasik kemancı, orkestra şefi ve pedagog (ö. 1974)

1911 - Gustave M. Gilbert, Amerikalı Psikolog (ö. 1977)

1913 - Bill Walsh, Amerikalı film yapımcısı ve senarist (ö. 1975)

1917Yuri Lyubimov, Rus yönetmen, aktör, eğitmen ve Taganka Drama ve Komedi Tiyatrosu'nun kurucus (ö. 2014)

Buddy Rich, Amerikalı müzisyen (ö. 1987)

1918 - Aldo Parisot, Brezilyalı-Amerikalı çellist ve müzik eğitimcisi (ö. 2018)

1920 - Nejat Ekrem Basmacı, İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği eski Konsey Başkanı (ö. 2018)

1921 - Deborah Kerr, İskoç kökenli İngiliz sinema ve sahne oyuncusu (ö. 2007)

1924 - Truman Capote, Amerikalı yazar (ö. 1984)

1926 - Joseph Behar, Amerikalı televizyon yapımcısı ve yönetmeni

1928 - Elie Wiesel, Romanya doğumlu Yahudi edebiyatçı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 2016)

1929Leticia Ramos-Shahani, Filipinli siyasetçi ve yazar (ö. 2017)

Helen M. Marshall, Amerikalı siyasetçi ve belediye başkanı (ö. 2017)

1931 - Angie Dickinson, Amerikalı aktris

1932 - Shintarō Ishihara, 1999-2012 yılları arasında Tokyo Valisi olarak görev yapan Japon siyasetçi ve yazar (ö. 2022)

1933Daniel Colin, Fransız siyasetçi (ö. 2019)

Ben Cooper, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)

Mişel Avn, Lübnanlı asker ve siyasetçi

1934Alan A'Court, İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2009)

Udo Jürgens, Avusturyalı pop müzik bestecisi ve şarkıcısı (ö. 2014)

1936Engin Ünal, Türk millî yüzücü (ö. 2016)

Sevgi Soysal, Türk yazar (ö. 1976)

Meg Johnson, İngiliz sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2023)

1937Jurek Becker, Polonya doğumlu Alman yazar ve film senaristi (ö. 1997)

Daniel Filho, Brezilyalı film yapımcısı, yönetmen, aktör ve senarist

1939 - Jean-Marie Lehn, Fransız kimyager

1941Reine Wisell, İsveçli otomobil yarışçısı (ö. 2022)

Paul Bremer, Amerikalı diplomat

1942 - Leyla Berkes Onat, Türk ressam, çevirmen ve yazar

1942 - M. Srinivas, Hint siyasetçi (ö. 2025)

1943 - Johann Deisenhofer, Alman biyokimyacı

1944Jimmy Johnstone, İskoç eski futbolcu (ö. 2006)

Jean-Louis Debré, Fransız yargıç ve siyasetçi (ö. 2025)

1945Ehud Olmert, İsrail'in 12. Başbakanı

José Manuel Fuente, İspanyol yol bisikletçisi (ö. 1996)

1946Hector Lavoe, Porto Rikolu salsa şarkıcısı (ö. 1993)

Jochen Mass, Alman otomobil yarışçısı ve spor yorumcusu (ö. 2025)

1947 - Marc Bolan, İngiliz müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve şair (ö. 1977)

1948 - Semiramis Pekkan, Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı

1949Andrzej Szajna, Polonyalı artistik jimnastikçi (ö. 2024)

Reiner Hollmann, Alman eski futbolcu, teknik direktör

1950Laura Esquivel, Meksikalı yazar

Victoria Tennant, İngiliz oyuncu

1951John Lloyd, Britanyalı komedi yazarı ve televizyon yapımcısı

Barry Marshall, Avustralyalı hekim

1955 - Ünver Kaynak, Türk bilim insanı ve akademisyen

1956 - Frank Arnesen, Danimarkalı eski futbolcu ve Hamburg'nin şu anki sportif direktörü

1957 - Fran Drescher, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar ve aktivist

1958 - Nick Fish, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu (ö. 2020)

1959 - Ettore Messina, İtalyan profesyonel basketbol koçu

1960 - Ahmet Ümit, Türk şair ve yazar

1961 - Eric Stoltz, Amerikalı yönetmen, aktör ve yapımcı

1962 - Frank Rijkaard, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör

1964Monica Belluci, İtalyan aktris ve eski model

Bahrum Daido, Endonezyalı siyasetçi (ö. 2021)

1967 - Paul Dobransky, Amerikalı doktor ve yazar

1968 - Hervé Renard, Fransız eski futbolcu, futbol menajeri ve teknik direktör

1969 - Chris Von Erich, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1991)

1970Damian Mori, Avustralyalı futbolcu ve teknik direktör

Sergey Şustikov, Rus futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)

Tony Hale, Amerikalı komedyen ve oyuncu

1971 - Giancarlo Judica Cordiglia, İtalyan oyuncu ve yönetmen

1972Ari Behn, Danimarka doğumlu Norveçli yazar (ö. 2019)

John Campbell, Amerikalı bas gitaristi

1973 - Vyaçeslav Lıçkin, Azeri millî futbolcu

1974 - Daniel Wu, Çin asıllı Amerikalı yönetmen, yapımcı ve aktör

1975 - Marion Cotillard, Fransız oyuncu, şarkıcı ve çevreci

1976 - Chay Hews, Avustralyalı futbolcu

1977 - Roy Carroll, Kuzey İrlandalı eski millî futbolcu

1978Małgorzata Glinka, Polonyalı eski milli voleybolcu

Candice Michelle, Amerikalı manken ve sinema oyuncusu

1979Primož Kozmus, Sloven atlet

Andy van der Meyde, Hollandalı eski futbolcu

1980Martina Hingis, Slovak asıllı İsviçreli grand slam şampiyonu eski tenisçi

Virgil Abloh, Amerikalı moda tasarımcısı ve iş insanı (ö. 2021)

1981 - Jan Rajnoch, Çek eski futbolcu

1982 - Tory Lane, Amerikalı eski pornografik film oyuncusu ve yönetmeni

1983Carmen Elise Espenæs, gotik/folk metal grubu Midnattsol'un kurucusu ve vokalisti

Earl Calloway, ABD asıllı Bulgar profesyonel basketbolcu

Kenichi Kaga, Japon futbolcu

1984 - Georgios Eleftheriou, Kıbrıslı millî futbolcu

1985Olcan Adın, Türk eski milli futbolcu

Cristian Rodríguez, Uruguaylı millî futbolcu

T-Pain, Amerikalı hip hop, R&B şarkıcısı ve prodüktör

1986Olivier Giroud, Fransız millî futbolcu

Cristián Zapata, Kolombiyalı millî futbolcu

1987Aida Garifullina, Rus operası lirik soprano

Nizar İsavi, Tunuslu eski profesyonel futbolcu (ö. 2023)

1988Merve Uygül, Türk profesyonel basketbolcu

Eglė Staišiūnaitė, Litvan engelli koşucusu

1989 - Emilio Nsue, Ekvator Gineli millî futbolcu

1990 - Kim Seung-Gyu, Güney Koreli milli futbolcu

1991 - Cosmin Matei, Rumen millî futbolcu

1992Ezra Miller, Amerikalı şarkıcı, müzisyen, aktör ve aktivist

Sefa Doğanay, Türk komedyen ve oyuncu

1993 - Bedir Benun, Faslı milli futbolcu

1994Aliya Mustafina, Tatar asıllı Rus jimnastikçi (2010 Bireysel genel toplam dünya şampiyonu ve 2012 Asimetrik paralel Olimpiyat şampiyonu)

Raphaël Coleman, İngiliz aktör ve aktivist (ö. 2020)

Nikola Storm, Belçikalı futbolcu

1995 - Victor Andrade, Brezilyalı futbolcu

1995 - Mauro Arambarri, Uruguaylı profesyonel futbolcu

1996 - Nico Elvedi, İsviçreli milli futbolcu

1996 - Alexander Nübel, Alman futbolcu ve Almanya millî takımında kaleci

1997 - Max Verstappen, Hollandalı Formula 1 pilotu

1998Yacine Bourhane, Komorlu futbolcu

Romal Palmer, İngiliz futbolcu

1999 - Ersu Şaşma, Türk sırıkla atlama atleti

1999 - Shuto Machino, Japon millî futbolcu

2002 - Maddie Ziegler, Amerikalı dansçı, oyuncu ve internet ünlüsü

ÖLÜMLER

420 - Hieronymus, Romalı rahip, teolog ve tarihçi (d. 347)

1246 - II. Yaroslav, 1238 ile 1246 yılları arasında Vladimir Büyük prensi (d. 1191)

1572 - Francisco de Borja, 4. Gandía Dükü, İspanyol bir Cizvit ve üçüncü Üstün Generali idi (d. 1510)

1626 - Nurhaci, Qing Hanedanı'nın kurucusu (d. 1553)

1897 - Lisieux'lü Teresa, Fransız Karmelit rahibe ve mistik (d. 1873)

1937 - Miheil Cavahişvili, Gürcü yazar (d. 1880)

1942 - Hans-Joachim Marseille, Alman avcı pilotu (d. 1919)

1943 - Franz Oppenheimer, Alman sosyolog ve politik ekonomist (d. 1864)

1955 - James Dean, Amerikalı oyuncu (d. 1931)

1978 - Ali Nihat Tarlan, Türk edebiyat tarihçisi (d. 1898)

1985 - Charles Francis Richter, Amerikalı deprem bilimci ve Richter ölçeğinin yaratıcısı (d. 1900)

1985 - Simone Signoret, Fransız oyuncu (d. 1921)

1987 - Alfred Bester, Amerikalı bilimkurgu yazarı, senarist ve editör (d. 1913)

1990 - Patrick White, Avustralyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1912)

1994 - André Michel Lwoff, Fransız mikrobiyolog (d. 1902)

1999 - Avni Akyol, Türk eğitimci ve siyasetçi (Millî Eğitim Bakanı ve Kültür Bakanı) (d. 1931)

2003 - Robert Kardashian, Ermeni asıllı Amerikalı avukat (d. 1944)

2010 - Stephen J. Cannell, Amerikalı senarist, film ve dizi yapımcısı (d. 1941)

2011 - Anwar al-Awlaki, Amerikalı-Yemenli imam ve vaiz (d. 1971)

2011 - Suphi Gürsoytrak, Türk asker ve siyasetçi (d. 1925)

2011 - Ralph Steinman, Kanadalı immünolog, hücre biyoloğu ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1943)

2012 - Turhan Bey, Türk kökenli Avusturyalı oyuncu ve yapımcı (d. 1922)

2012 - Barbara Ann Scott, Kanadalı buz patencisi (d. 1928)

2014 - Vítor Crespo, Portekizli siyasetçi ve akademisyen (d. 1932)

2014 - Martin Perl, Keşfini gerçekleştirdiği Tau leptonu ile 1995 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanmış olan Amerikalı fizikçi (d. 1927)

2015 - Ricky Talan, Eski Hollandalı futbolcu (d. 1960)

2016 - Hanoi Hannah, Vietnamlı radyo sunucusu (d. 1931)

2016 - Mike Towell, İskoç profesyonel boksör (d. 1991)

2017 - Elizabeth Baur, Amerikalı oyuncu (d. 1947)

2017 - Vladimir Voevodsky, Rus-Amerikalı matematikçi (d. 1966)

2018 - Kemal İnci, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1933)

2018 - Kim Larsen, Danimarkalı rock müzik sanatçısı (d. 1945)

2018 - René Pétillon, Fransız çizer (d. 1945)

2018 - Czesław Strumiłło, Leh kimya mühendisliği uzmanı (d. 1930)

2019 - David Akers-Jones, İngiliz siyasetçi (d. 1927)

2019 - Wayne Fitzgerald, Amerikalı sinema ve televizyon baş tasarımcısı (d. 1930)

2019 - Viju Khote, Hint oyuncu (d. 1941)

2019 - Kornel Andrzej Morawiecki, Polonyalı siyasetçi ve teorik fizikçi (d. 1941)

2019 - Ben Pon, Hollandalı otomobil yarışçısı, atıcı ve şarap üreticisi (d. 1936)

2020 - Ali Bozer, Türk hukukçu ve siyasetçi (d. 1925)

2020 - Jacques Brunhes, Fransız komünist siyasetçi (d. 1934)

2020 - Leonard A. Mastroni, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu (d. 1949)

2020 - John Russell, Amerikalı eski asker ve binici (d. 1920)

2021 - Carlisle Floyd, Amerikalı besteci ve müzisyen (d. 1926)

2021 - Xicoténcatl Leyva Mortera, Meksikalı siyasetçi ve hukukçu (d. 1940)

2021 - Donna Nalewaja, Amerikalı siyasetçi ve emlakçı (d. 1939)

2021 - Philip Owen, Kanadalı siyasetçi (d. 1933)

2021 - Kōichi Sugiyama, Japon besteci ve orkestra şefi (d. 1931)

2022 - Şehzad Azam, Pakistanlı kriketçi (d. 1985)

2022 - Manvel Badeyan, Ermeni siyasetçi (d. 1957)

2022 - Alexandru Vagner, Rumen profesyonel futbolcu (d. 1989)

2022 - Yuri Zaitsev, Sovyet-Rus Olimpiyat haltercisi (d. 1951)

2022 - Halid ez-Zeylai, Suudi Arabistanlı millî futbolcu (d. 1987)

2024 - Ken Page, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1954)

2025 - Necati Zincirkıran, Türk gazeteci ve yazar (d. 1929)