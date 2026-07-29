OLAYLAR

1830 - Fransa'da Temmuz Devrimi; X. Charles tahtından indirildi ve yerine Louis Philippe getirildi.

1832 - Kavalalı İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Hidivliği Ordusu, Ağa Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nu Belen Geçidi'nde yapılan muharebede yenilgiye uğrattı.

1900 - İtalya Kralı I. Umberto, Gaetano Bresci adlı bir anarşist tarafından öldürüldü.

1921 - Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

1947 - Dünyanın, tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC, hafızasının arttırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955'e dek sürekli çalıştı.

1948 - 1948 Yaz Olimpiyatları: II. Dünya Savaşı nedeniyle 12 yıldır yapılamayan olimpiyatlar Londra'da başladı.

1953 - TCDD İşletmesi kuruldu.

1957 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu.

1958 - NASA kuruldu.

1967 - Venezuela'nın Karakas kentinde deprem: Yaklaşık 500 kişi öldü.

1981 - Birleşik Krallık'ta Galler prensi Charles, Lady Diana ile evlendi.

1987 - Margaret Thatcher ile François Mitterrand, Manş Tüneli'nin inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar.

1989 - İran Devlet Başkanlığı seçimlerini Haşimi Rafsancani kazandı.

1999 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir Başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton, yalan ifade vermek suçundan 90.000 Dolar ödemeye mahkûm edildi.

2005 - Astronomlar, Güneş Sistemi'nde Eris adını verdikleri bir cüce gezegen keşfettiklerini duyurdular.

2016 - Hakkâri saldırısı: Hakkâri - Çukurca karayolunda yol kontrolü yapan askerlere, PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 8 asker öldü, 25 asker de yaralandı.

DOĞUMLAR

868 - Mehdî el-Muntazar, Şiiliğin tüm kollarını ifade eden İmamiye'nin resmî itikadına göre on ikinci imam (ö. 941)

1646 - Johann Theile, Erken Barok dönemi Alman bestecisi (ö. 1714)

1750 - Fabre d'Églantine, Fransız şair, oyuncu, dramaturg ve devrimci (ö. 1794)

1805 - Alexis de Tocqueville, Fransız siyasi düşünür ve tarihçi (ö. 1859)

1817 - İvan Ayvazovski, Rus ressam (ö. 1900)

1841 - Gerhard Armauer Hansen, Norveç doğumlu doktor (ö. 1912)

1869 - Booth Tarkington, Amerikalı oyun ve roman yazarı (ö. 1946)

1876 - Maria Ouspenskaya, Rus aktris (ö. 1949)

1883 - Benito Mussolini, İtalyan gazeteci, politikacı ve İtalya Başbakanı (ö. 1945)

1885 - Theda Bara (Theodosia Goobman), Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1955)

1888 - Vladimir Zworykin, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve mucit (ö. 1982)

1889 - Ernst Reuter, Alman siyasetçi ve Batı Berlin'in ilk Belediye Başkanı (ö. 1953)

1892 - William Powell, Amerikalı oyuncu (ö. 1984)

1898 - Isidor Isaac Rabi, Avusturyalı fizikçi (ö. 1988)

1900 - Eyvind Johnson, İsveçli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1976)

1902 - Ernst Glaeser, Alman yazar (ö. 1963)

1905 - Dag Hammarskjöld, İsveçli iktisatçı ve BM'in 2. Genel Sekreteri (ö. 1961)

1909 - Chester Himes, Afrikalı-Amerikalı yazar (ö. 1984)

1913 - Erich Priebke, Nazi Almanyası'nda Waffen-SS'de eski Hauptsturmführer (yüzbaşı) (ö. 2013)

1917 - Rochus Misch, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 2013)

1918 - Edwin O'Connor, Amerikalı gazeteci, romancı ve radyo yorumcusu (ö. 1968)

1919 - Nevin Akkaya, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2015)

1921 - Chris Marker, Fransız yazar, fotoğrafçı, film yönetmeni, multimedya sanatçısı ve belgeselci (ö. 2012)

1923 - Atilla Konuk, Türk siyasetçi ve sporcu (ö. 2009)

1924 - Robert Horton, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1925 - Ted Lindsay, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (ö. 2019)

1925 - Mikis Theodorakis, Yunan besteci (ö. 2021)

1926 - Dominique Appia, İsviçreli ressam (ö. 2017)

1926 - Don Carter, Amerikalı bowling oyuncusu (ö. 2012)

1927 - Harry Mulisch, Hollandalı yazar (ö. 2010)

1933 - Lou Albano, Amerikalı profesyonel güreşçi ve oyuncu (ö. 2009)

1937 - Daniel McFadden, Amerikalı ekonometrist

1938 - Peter Jennings, Kanadalı gazeteci (ö. 2005)

1940 - Aytaç Yalman, Türk asker ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanı (ö. 2020)

1940 - Erol Demiröz, Türk aktör ve yönetmen (ö. 2021)

1944 - Jim Bridwell, Amerikalı dağ kaya tırmanıcısı ve yazar (ö. 2018)

1945 - Mircea Lucescu, Rumen futbolcu ve teknik direktör (ö. 2026)

1949 - Jamil Mahuad, Ekvadorlu siyasetçi ve avukat

1953 - Ken Burns, Amerikalı yönetmen ve belgesel film yapımcısı

1955 - Jean-Hugues Anglade, Fransız aktör

1958 - Yavuz Sepetçi, Türk oyuncu

1960 - Binnur Şerbetçioğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1963 - Alexandra Paul, Amerikalı oyuncu

1963 - Graham Poll, İngiliz eski futbol hakemi, köşe yazarı ve futbol yorumcusu

1966 - Martina McBride, Amerikalı Grammy ödüllü country müzik şarkıcısı

1968 - Paavo Lötjönen, Fin müzisyen

1970 - Raşed El-Maced, Suudi sanatçı, müzisyen ve müzik prodüktörü

1971 - Lisa Ekdahl, İsveçli şarkıcı ve şarkıcı sözü yazarı

1973 - Stephen Dorff, Amerikalı oyuncu

1974 - Josh Radnor, Amerikalı oyuncu

1974 - Yeşim Ceren Bozoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Ayşe Hatun Önal, Türk şarkıcı

1980 - Fernando Gonzalez, Şilili tenisçi

1981 - Fernando Alonso, İspanyol Formula 1 pilotu

1982 - Allison Mack, Amerikalı oyuncu

1984 - Wilson Palacios, Honduraslı millî futbolcu

1984 - Oh Beom-Seok, Güney Koreli millî futbolcu

1985 - Besart Berisha, Kosovalı millî futbolcu

1990 - Anna Selezneva, Rus manken

1994 - Daniele Rugani, İtalyan futbolcu

1994 - Ryo Toyama, Japon futbolcu

1999 - Bedirhan Bülbül, Türk millî voleybolcu

ÖLÜMLER

238 - Balbinus, Roma İmparatoru (d. yaklaşık 165)

238 - Pupienus, Roma İmparatoru (d. 178)

796 - Offa, 757-796 arasında Mersiya kralı (d. ?)

1095 - I. Ladislaus, 1077'den itibaren Macaristan, 1091'den itibaren Hırvatistan kralı (d. 1040)

1099 - II. Urbanus, Papa (Birinci Haçlı Seferi'ni başlatan) (d. 1042)

1108 - I. Philippe, 1060 yılından ölümüne kadar Franklar kralı (d. 1052)

1644 - VIII. Urbanus, 6 Ağustos 1623'ten 29 Temmuz 1644'teki ölümüne kadar papa olarak hüküm sürdü (d. 1568)

1786 - Franz Asplmayr, Avusturyalı besteci ve keman virtüözü (d. 1728)

1833 - William Wilberforce, İngiliz hayırsever ve politikacı (d. 1759)

1856 - Robert Schumann, Alman besteci (d. 1810)

1890 - Vincent Van Gogh, Hollandalı ressam (d. 1853)

1900 - I. Umberto, İtalya Kralı (d. 1844)

1913 - Tobias Asser, Hollandalı hukukçu. 1911 yılında Nobel Barış Ödülü'nü Alfred Fried ile birlikte paylaşmıştır. (d. 1838)

1916 - Tanburi Cemil Bey, Türk bestekâr, yaylı tanbur, klasik kemençe ve lavta ustası (d. 1873)

1927 - Mehmed Nuri Efendi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislamı (d. 1859)

1951 - Ali Sami Yen, Türk futbolcu, teknik direktör ve Galatasaray kulübünün kurucularından (d. 1886)

1954 - Franz Josef Popp, BMW AG'nin kurucu (d. 1886)

1960 - Hasan Saka, Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Başbakanı (d. 1886)

1962 - Ronald Fisher, İngiliz istatistikçi, biyolog ve genetik bilimci (d. 1890)

1973 - Henri Charrière, Fransız yazar (d. 1906)

1974 - Cass Elliot (Mama Cass), Amerikalı şarkıcı (d. 1941)

1974 - Erich Kästner, Alman yazar (d. 1899)

1979 - Herbert Marcuse, Alman asıllı Amerikalı felsefeci (d. 1898)

1982 - Vladimir Zworykin, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve mucit (d. 1888)

1983 - Raymond Massey, Kanada asıllı Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1896)

1983 - David Niven, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1910)

1983 - Luis Buñuel, İspanyol film yönetmeni (d. 1900)

1983 - Mürüvvet Sim, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1929)

1990 - Bruno Kreisky, Avusturyalı siyasetçi, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi önderi ve Avusturya Şansölyesi (d. 1911)

1992 - Kemal Kayacan, Türk asker, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 7. Komutanı ve siyasetçi (d. 1915)

1994 - Dorothy Crowfoot Hodgkin, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1910)

1998 - Jerome Robbins, Amerikalı tiyatro yapımcısı, yönetmen ve koreograf (d. 1918)

2003 - Foday Sankoh, Sierra Leone isyancı grup Devrimci Birleşik Cephesi'nin (RUF) kurucusu ve lideri (d. 1937)

2006 - Halit Çapın, Türk gazeteci ve yazar (d. 1936)

2007 - Michel Serrault, Fransız aktör (d. 1928)

2008 - Şevki Vanlı, Türk mimar (d. 1926)

2009 - Demirtaş Ceyhun, Türk hikâye ve roman yazarı (d. 1934)

2011 - Nella Martinetti, İsviçreli şarkıcı ve söz yazarı (d. 1946)

2012 - John Finnegan, Amerikalı sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, dublaj sanatçısı (d. 1926)

2012 - Chris Marker, Fransız yazar, fotoğrafçı, film yönetmeni, multimedya sanatçısı ve belgeselci (d. 1921)

2012 - James Mellaart, İngiliz arkeolog (d. 1925)

2013 - Christian Benítez, Ekvadorlu eski millî futbolcu (d. 1986)

2015 - Suna Kili, Türk akademisyen (d. 1929)

2017 - Sophie Huet, Fransız gazeteci (d. 1953)

2017 - Rıza Malik, Cezayir eski başbakanı (d. 1931)

2017 - Olivier Strebelle, Belçikalı heykeltıraş (d. 1927)

2018 - Hans Kristian Amundsen, Norveçli gazete editörü ve siyasetçi (d. 1959)

2018 - Brian Christopher, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1972)

2018 - Oliver Dragojević, Hırvat şarkıcı ve müzisyen (d. 1947)

2018 - Abbas Duzduzani, İranlı asker ve siyasetçi (d. 1942)

2018 - Ma Ju-feng, Tayvanlı-Çinli oyuncu (d. 1955)

2018 - Tomasz Stańko, Polonyalı trompetçi ve besteci (d. 1942)

2018 - Nikolai Volkoff, Hırvat-Yugoslav asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1947)

2020 - Salko Bukvarević, Bosnalı politikacı ve asker (d. 1967)

2020 - Sheikh Md. Nurul Haque, Bangladeşli politikacı (d. 1940)

2020 - Malik B., Amerikalı rap müzisyeni ve şarkıcı (d. 1972)

2020 - Hernán Pinto, Şilili avukat ve politikacı (d. 1953)

2020 - Perrance Shiri, Zimbabweli politikacı (d. 1955)

2021 - Carl Levin, Amerikalı siyasetçi (d. 1934)

2021 - Armen Şekoyan, Ermeni yazar, şair ve gazeteci (d. 1953)

2021 - Geraldo dos Santos, Brezilyalı profesyonel eski futbolcudur (d. 1962)

2022 - Juris Hartmanis, Leton bilgisayar bilimcisi (d. 1928)

2024 - Kenan Işık, Türk oyuncu, sunucu ve gazeteci (d. 1947)

2025 - Alon Abutbul, İsrailli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1965)

2025 - Süreyya Özkefe, Türk millî futbolcu (d. 1939)

2025 - Machiel Kiel, Hollandalı sanat tarihi profesörü (d. 1938)