OLAYLAR

1430 - II. Murad komutasında Osmanlı İmparatorluğu, Selanik'i Venedik Cumhuriyeti'nden ele geçirdi.[1]

1461 - İngiltere tahtı için yapılan Güller Savaşı'ında, York Hanedanı'ından IV. Edward, Lancaster Hanedanı'ndan VI. Henry'yi Towton savaşında yendi.

1903 - Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla, Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.

1938 - Harp Okulu Mahkemesi, Nâzım Hikmet'i 28 yıl hapse mahkûm etti.

1950 - Nâzım Hikmet, Bursa Cezaevi'nde açlık grevine başladı.

1957 - Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine, Ada'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1966 - Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.

1968 - Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1973 - Vietnam Savaşı: ABD'nin son birlikleri de Güney Vietnam'dan ayrıldı.

1979 - Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi. İdi Amin kaçtı.

1982 - Kanada Yasası ile Kanada bağımsızlığını aldı.

1989 - Londra'da dünyanın ilk tüp beşizleri doğdu.

1989 - DYP Siirt Milletvekili Abdülrezzak Ceylan, TBMM'de Bağımsız Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in Siirt Milletvekili İdris Arıkan'a hakaret etmesi ile başlayan tartışmayı önlemeye çalıştığı sırada kaza kurşunu ile hayatını kaybetti. ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan, olaydan sonra tutuklandı. Mahkemenin olayın kaza sonucu meydana geldiği kararından sonra tahliye edildi.

2004 - Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, NATO'ya kabul edildiler.

2005 - Isparta'nın Sütçüler Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Orhan Pamuk'un kitaplarının kütüphane ve kitaplıklardan ayıklanarak imha edilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Isparta Valiliği talimatı iptal etti.

2006 - Dünya'nın büyük bir bölümünde gözlemlenen tam güneş tutulması gerçekleşti.

2009 - Türkiye'de yerel seçimler gerçekleşti. AK Parti yüzde 38,39 oy oranıyla birinci parti oldu. CHP yüzde 23,08, MHP ise yüzde 15,97 oranında oy aldı.

2010 - Moskova metrosunda gerçekleştirilen intihar saldırılarında, 40 kişi öldü.

2012 - Oksana Makar cinayeti

DOĞUMLAR

1561 - Santorio Santorio, İtalyan hekim (ö. 1636)

1712 - Atike Sultan, III. Ahmed'in kızı (ö. 1738)

1790 - John Tyler, Amerikalı politikacı ve ABD'nin 10. Başkanı (ö. 1862)

1824 - Ludwig Büchner, Alman filozof ve fizikçi (ö. 1899)

1826 - Wilhelm Liebknecht, Alman gazeteci ve politikacı (ö. 1900)

1835 - Madeleine Smith, 1857'de İskoçya'da sansasyonel bir cinayet davasında suçlanan 19. yüzyıl Glasgow sosyalisti

1869 - Kalust Sarkis Gülbenkyan, Ermeni iş insanı (ö. 1955)

1873 - Tullio Levi-Civita, İtalyan matematikçi (ö. 1941)

1883 - Memduh Şevket Esendal, Türk yazar (ö. 1952)

1899 - Lavrenti Beriya, Sovyet politikacı ve Sovyet Gizli Polis Şefi (ö. 1953)

1902 - Marcel Aymé, Fransız yazar (ö. 1967)

1915 - Antonio Hernández Gil, İspanyol yargıç (ö. 1994)

1916 - Eugene McCarthy, Amerikalı politikacı (ö. 2005)

1918 - Sam Walton, Amerikalı iş insanı (ö. 1992)

1921 - Jacqueline Joubert, Fransız televizyon yapımcısı, yönetmen ve sunucu (ö. 2005)

1925 - Françoise Choay, Fransız mimarlık ve şehircilik tarihçisi ve teorisyeni (ö. 2025)

1927 - John Robert Vane, İngiliz farmakolog (ö. 2004)

1929 - Lennart Meri, Estonyalı yazar, film yönetmeni ve Estonya'nın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2006)

1937 - Gordon Milne, İngiliz futbolcu

1939 - Terence Hill, İtalyan aktör

1940 - Astrud Gilberto, Brezilyalı şarkıcı (ö. 2023)

1941 - Renato Corsetti, İtalyan dilbilimci ve akademisyen (ö. 2025)

1943 - John Major, İngiliz devlet adamı ve Büyük Britanya Başbakanı

1943 - Vangelis, Yunan besteci

1945 - Walt Frazier, Amerikalı basketbolcu

1949 - Kayahan, Türk besteci ve şarkıcı (ö. 2015)

1950 - Mory Kanté, Malili müzisyen

1952 - Teófilo Stevenson, Kübalı amatör boksör (ö. 2012)

1953 - Güher Pekinel, Türk piyanist

1953 - Süher Pekinel, Türk piyanist

1954 - Ahmed Doğan, Türk asıllı Bulgar siyasetçi

1955 - Mehmet Gül, Türk hukukçu, siyasetçi ve iş insanı (ö. 2008)

1957 - Christopher Lambert, Fransız aktör

1963 - Elle Macpherson, Avustralyalı model, oyuncu, yardımsever ve iş insanı

1967 - Michel Hazanavicius, Fransız yönetmen, yapımcı, senarist ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi

1968 - Lucy Lawless, Yeni Zelandalı aktris ve şarkıcı

1969 - Nicolas Florian, Fransız siyasetçi (ö. 2025)

1972 - Rui Costa, Portekizli futbolcu

1972 - Sierra, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1973 - Brandi Love, Amerikalı porno yıldızı

1973 - Marc Overmars, Hollandalı futbolcu

1974 - Miguel Abrigo, Arjantinli futbolcu

1976 - Jennifer Capriati, Amerikalı tenisçi

1980 - Mert Turak, Türk oyuncu

1981 - Nihal Yalçın, Türk oyuncu

1983 - Ezgi Mola, Türk oyuncu

1985 - Fernando Amorebieta, Venezuelalı futbolcu

1986 - Sylvan Ebanks-Blake, Jamaika asıllı İngiliz futbolcu

1986 - İvan Uhov, Rus yüksek atlayıcı

1987 - Dimitri Payet, Fransız millî futbolcu

1987 - Romain Hamouma, Cezayir pasaportlu Fransız futbolcu

1988 - Lacey Pauletta, Bonaireli futbolcu

1988 - Sercan Konal, Türk futbolcu

1988 - Jesús Molina, Meksikalı futbolcu

1988 - Andrei Ionescu, Rumen futbolcu

1989 - James Tomkins, İngiliz futbolcu

1990 - Carlos Peña, Meksikalı futbolcu

1990 - Teemu Pukki, Finlandiyalı millî futbolcu

1991 - Fabio Borini, İtalyan futbolcu

1991 - Irene, Güney Koreli şarkıcı, rapçi ve oyuncu

1991 - Hayley McFarland, Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçı

1991 - N'Golo Kanté, Fransız futbolcu

1992 - Jo Woo-ri, Güney Koreli futbolcu

1993 - Thorgan Ganael Francis Hazard, Belçikalı futbolcu

1994 - Choi Jin-ri, Güney Koreli aktris, model ve şarkıcı (ö. 2019)

1999 - Adis Lagumdzija, Bosna asıllı Türk millî voleybolcu

2006 - Boran Başkan, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

MÖ 87 - İmparator Wu Ti, Han Hanedanı'ndan gelen Çin İmparatorluğu'nun 7. İmparatoru (d. MÖ 156)

57 - Guangwu, Han Hanedanı'na mensup Çin İmparatoru ve Doğu Han Hanedanı'nın kurucusu (d. MÖ 5)

1368 - Go-Murakami, Japonya'nın 97. İmparatoru (d. 1328)

1721 - Charles Vane, İngiliz korsan (d. ?)

1772 - Emanuel Swedenborg, İsveçli bilim insanı (d. 1688)

1792 - III. Gustav, İsveç Kralı (d. 1746)

1818 - Alexandre Pétion, Haiti'nin 1. Devlet Başkanı (d. 1770)

1891 - Georges Seurat, Fransız ressam (d. 1859)

1912 - Robert Falcon Scott, İngiliz kâşif (d. 1868)

1939 - Hafız İbrahim Demiralay, Türk politikacı ve din adamı (d. 1883)

1956 - Fuat Uzkınay, Türk yönetmen, yapımcı ve ilk Türk sinemacılardan (d. 1888)

1965 - Wilhelm Worringer, Alman sanat tarihçisi (d. 1881)

1966 - Abdullah Ziya Kozanoğlu, Türk mimar, romancı, çizgi-roman yazarı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 11. Başkanı (d. 1906)

1970 - Ayşe Şekibe İnsel, Türk politikacı (d. 1886)

1970 - Lev Kuleşov, Sovyet sinema teorisyeni ve yönetmeni (d. 1899)

1972 - Joseph Arthur Rank, İngiliz sanayici ve film yapımcısı (d. 1888)

1982 - Carl Orff, Alman besteci (Carmina Burana'nın yaratıcısı) (d. 1895)

1984 - İlhami Bekir Tez, Türk şair

1989 - Mehmet Abdurrezak Ceylan, Türk siyasetçi (d. 1951)

1987 - Akaki Şanidze, Gürcü dilbilimci ve filolog (d. 1887)

1991 - Guy Bourdin, Fransız verici hikâyeler (d. 1928)

1993 - Alfred Preis, Avusturyalı mimar (d. 1911)

1995 - Jimmy McShane, Kuzey İrlandalı şarkıcı (d. 1957)

1999 - Gyula Zsengellér, Macar futbolcu (d. 1915)

2000 - Mustafa Eremektar, Türk karikatür sanatçısı (d. 1930)

2002 - Erman Şener, Türk sinema eleştirmeni, gazeteci, senaryo ve kitap yazarı (d. 1942)

2009 - Vladimir Fedotov, Rus asıllı Sovyet millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1943)

2009 - Andy Hallett, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1975)

2009 - Maurice Jarre, Fransız besteci (d. 1924)

2012 - Luke Askew, Amerikalı oyuncu (d. 1932)

2012 - Hurşit Kemal Cantürk, Türk siyasetçi (d. 1926)

2015 - Ayla Arslancan, Türk sinema oyuncusu (d. 1936)

2016 - Patty Duke, Amerikalı oyuncu ve yazar (d. 1946)

2017 - Aleksey Abrikosov, Rus teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1928)

2018 - Anita Shreve, Amerikalı yazar (d. 1946)

2018 - Sven-Olov Sjödelius, İsveçli kano yarışçısı (d. 1933)

2019 - Dobrica Erić, Sırp yazar ve şair (d. 1936)

2019 - Tao Ho, Hong Konglu mimar (d. 1936)

2019 - Shane Rimmer, Kanadalı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve senarist (d. 1929)

2019 - Agnès Varda, Fransız fotoğrafçı ve sinemacı (d. 1928)

2019 - Ed Westcott, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1922)

2020 - Opoku Afriyie, Ganalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1945)

2020 - Philip Anderson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1923)

2020 - Beryl Bernay, Amerikalı gazeteci, animasyon film yapımcısı, ressam, fotoğrafçı, oyuncu ve moda tasarımcısı (d. 1926)

2020 - José Luis Capón, İspanyol eski millî futbolcu (d. 1948)

2020 - Jean-François Cesarini, Fransız siyasetçi (d. 1970)

2020 - Patrick Devedjian, Fransız siyasetçi (d. 1944)

2020 - Joe Diffie, Amerikalı country müzik şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (d. 1958)

2020 - Robert H. Garff, Amerikalı iş insanı ve politikacı (d. 1942)

2020 - Maria Mercader, Amerikalı gazeteci ve haber yapımcısı (d. 1965)

2020 - Alan Merrill, Amerikalı vokalist, gitarist, söz yazarı, oyuncu ve model (d. 1951)

2020 - Tomas Oneborg, İsveçli fotoğrafçı (d. 1958)

2020 - Krzysztof Penderecki, Polonyalı besteci (d. 1933)

2020 - Francis Rapp, Fransız tarihçi ve akademisyen (d. 1926)

2020 - Isaac Robinson, Amerikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1975)

2020 - Angelo Rottoli, İtalyan profesyonel boksör (d. 1958)

2020 - Ken Shimura, Japon komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1950)

2020 - Henri Tincq, Fransız gazeteci (d. 1945)

2021 - Bashkim Fino, Arnavut siyasetçi (d. 1962)

2022 - Miguel Van Damme, Belçikalı profesyonel futbolcuydu (d. 1993)

2022 - Jennifer Wilson, İngiliz aktris (d. 1932)

2024 - Louis Gossett Jr., Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1936)

2025 - Richard Chamberlain, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1934)

2025 - Ángel del Pozo, İspanyol sinema oyuncusu (d. 1934)