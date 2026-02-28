OLAYLAR

1855 - 1855 Bursa depremi meydana geldi.

1870 - Osmanlı padişahı Abdülaziz "Bulgar Eksarhanesinin" (Rumlardan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi) kurulmasına izin verdi.

1902 - Gürcistan'ın başkenti Batum'da bulunan Rothschild fabrikasında işten çıkartmalara karşı 400 işçinin katılımıyla bir grev yapıldı. Polis 32 işçiyi tutukladı. Grev öncesinde fabrikada kurulan grev komitesinin lideri Josef Stalin'di.

1919 - Nasrullah Han'ın yerine tahta çıkan Emanullah Han, tahta çıkma töreninde yaptığı konuşmada Afganistan'ın bağımsızlığını ilan etti.

1921 - TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.

1922 - Mısır, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1935 - Wallace Carothers, naylonu keşfetti.

1939 - Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedildi, Webster's New International Dictionary nin 2. Baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunluk karşılığıyla baskıya verildiği anlaşıldı.

1940 - İlk kez bir basketbol maçı ABD'de televizyondan naklen yayınlandı. Fordham ile Pittsburgh Üniversiteleri takımlarının Madison Square Garden'da yaptığı basketbol maçı, televizyondan yayımlanan ilk basketbol karşılaşması oldu.

1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Java ve Sumatra adalarını ayıran Sunda Boğazı'nda, Sunda Boğazı Muharebesi gerçekleşti.

1942 - İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.

1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.

1953 - Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında, Balkan Paktı adıyla Dostluk ve İşbirliği Antlaşması, Ankara'da imzalandı.

1967 - Anadol marka ilk Türk otomobili 26.800 liradan piyasaya sürüldü.

1975 - Londra'da metro kazası: 43 kişi öldü.

1977 - Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açıldı.

1986 - İsveç başbakanı Olof Palme, bir suikast sonucu öldürüldü.

1991 - Körfez Savaşı, koalisyon güçlerinin zaferi ve Irak'ın yenilgisiyle sona erdi.

1994 - Kuzey Atlantik Antlaşması tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.

1997 - Türkiye Millî Güvenlik Kurulunun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat Süreci olarak adlandırılan kararlar alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK'da, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.

1998 - Kosova Savaşı: Sırp güvenlik güçlerinin UÇK'ya karşı bastırma harekâtı başladı.

2001 - Ulusal Bank'a el konuldu.

2002 - Hindistan'ın Ahmedabad kentinde Hinduların ateşe verdiği, Müslümanlara ait evlerde 55 kişi öldü.

2003 - Ankara Bir Numaralı Devlet Güvenlik mahkemesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.

2008 - Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates Ankara'ya geldi ve Türkiye'nin Irak'a düzenlediği Güneş Harekâtı'yla ilgili olarak temaslarda bulundu.

DOĞUMLAR

1533 - Michel de Montaigne, Fransız yazar ve düşünür (ö. 1592)

1573 - Elias Holl, Alman mimar (ö. 1646)

1690 - Aleksey Petroviç, Rus çareviç (ö. 1718)

1792 - Johann Georg Hiedler, Adolf Hitler'in büyükbabası (ö. 1857)

1820 - John Tenniel, İngiliz çizer, grafik mizahçı ve politik karikatürist (ö. 1914)

1823 - Ernest Renan, Fransız filozof, tarihçi ve filolog (ö. 1892)

1833 - Alfred Graf von Schlieffen, Alman general (ö. 1913)

1843 - Đorđe Simić, Sırp siyasetçi ve diplomat (ö. 1921)

1860 - Kaarlo Castrén, Finlandiya Başbakanı (ö. 1938)

1872 - Mehdi Fraşiri, Arnavut entelektüel ve politikacı. (Arnavutluk Başbakanı) (ö. 1963)

1873 - Georges Theunis, Belçika'nın 24. Başbakanı (ö. 1966)

1878 - Mary Meigs Atwater, Amerikalı dokumacı (ö. 1956)

1882 - Geraldine Farrar, Amerikalı opera sanatçısı ve oyuncu (ö. 1967)

1886 - İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türk eğitimci, yazar, hattat, siyasetçi ve Cumhuriyet döneminin ilk rektörü (ö. 1978)

1892 - Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1979)

1894 - Ben Hecht, Amerikalı yazar ve senarist (ö. 1964)

1895 - Marcel Pagnol, Fransız yazar, oyun yazarı ve yönetmen (ö. 1974)

1896 - Philip Showalter Hench, Amerikalı hekim (ö. 1965)

1898 - Zeki Rıza Sporel, Türk futbolcu, millî takımın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu (ö. 1969)

1901 - Linus Pauling, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1994)

1903 - Vincente Minnelli, Amerikalı yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)

1915 - Peter Medawar, Brezilyalı/Büyük Britanyalı biyolog (ö. 1987)

1915 - Zero Mostel, Amerikalı aktör (ö. 1977)

1916 - Svend Asmussen, Danimarkalı caz müzisyeni (ö. 2017)

1921 - Saul Zaentz, Amerikalı film yapımcısı (ö. 2014)

1923 - Charles Durning, Amerikalı sinema, sahne ve televizyon oyuncusu (ö. 2012)

1928 - Kuzgun Acar, Türk heykeltıraş (ö. 1976)

1928 - Stanley Baker, Galli aktör ve film yapımcısı (ö. 1976)

1928 - Erol Taş, Türk sinema oyuncusu (ö. 1998)

1929 - Frank Gehry, Kanadalı mimar ve tasarımcı (ö. 2025)

1930 - Leon Cooper, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü (ö. 2024)

1931 - Peter Alliss, İngiliz eski profesyonel golfçü, televizyon sunucusu ve golf sahası tasarımcısı (ö. 2020)

1931 - Gavin MacLeod, Amerikalı aktör, yazar ve aktivis (ö. 2021)

1933 - Jennifer Kendal, İngiliz aktris (ö. 1984)

1938 - Machiel Kiel, Hollandalı sanat tarihi profesörü (ö. 2025)

1939 - Daniel Tsui, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1939 - Thomas Tune, Amerikalı aktör, dansçı, şarkıcı, tiyatro yönetmeni, yapımcı ve koreograf

1940 - Mario Andretti, Amerikalı Formula 1 pilotu

1942 - Brian Jones, İngiliz müzisyen (The Rolling Stones'un kurucu üyesi) (ö. 1969)

1942 - Dino Zoff, İtalyan eski millî kaleci

1942 - Carol Doherty, Amerikalı eğitimci ve siyasetçi (ö. 2025)

1944 - Kelly Bishop, Amerikalı oyuncu ve dansçı

1944 - Sepp Maier, Alman eski kaleci

1944 - Storm Thorgerson, Hipgnosis'in kurucusu İngiliz grafiker (ö. 2013)

1945 - Bubba Smith, Amerikalı oyuncu (ö. 2011)

1946 - Robin Cook, Britanyalı politikacı (ö. 2005)

1947 - Deniz Gezmiş, Türk siyasi aktivist (ö.1972)

1947 - Tatyana Vasilyeva, Rus aktris

1948 - Steven Chu, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1948 - Bernadette Peters, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve çocuk kitabı yazarı

1953 - Paul Krugman, Amerikalı ekonomist ve yazar

1954 - Doru Ana, Rumen aktör (ö. 2022)

1954 - Ümit Kayıhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2018)

1955 - Gilbert Gottfried, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı

1966 - Paulo Futre, Portekizli eski millî futbolcu

1966 - Roman Kosecki, Polonyalı futbolcu

1966 - Philip Reeve, İngiliz yazar

1968 - Sibel Turnagöl, Türk sinema oyuncusu

1969 - Robert Sean Leonard, Amerikalı oyuncu

1970 - Daniel Handler, Amerikalı yazar

1974 - Lee Carsley, İrlandalı millî futbolcu ve teknik direktör

1974 - Alexander Zickler, Alman millî futbolcu ve teknik direktör

1976 - Ali Larter, Amerikalı oyuncu ve model

1980 - Piotr Giza, Polonyalı futbolcu

1980 - Tayshaun Prince, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1982 - Natalya Vodyanova, Rus model, hayırsever, girişimci ve konuşmacı

1984 - Laura Asadauskaitė, Litvan modern pentatlet

1984 - Cody Bryant, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1984 - Karolína Kurková, Çek model

1985 - Diego, Brezilyalı futbolcu

1985 - Jelena Janković, Sırp tenis oyuncusu

1986 - Jajá, Brezilyalı futbolcu

1987 - Antonio Candreva, İtalyan millî futbolcu

1987 - Yeliz Kuvancı, Türk dizi oyuncusu

1989 - Lena Aylin Erdil, Türk rüzgâr sörfçüsü

1990 - Takayasu Akira, Japon profesyonel sumo güreşçisi

1993 - Emmelie de Forest, Danimarkalı pop şarkıcısı ve 2013 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi

1994 - Arkadiusz Milik, Polonyalı millî futbolcu

1995 - Dilan Çiçek Deniz, Türk oyuncu

1995 - Uche Ikpeazu, Ugandalı futbolcu

1996 - Lucas Boyé, Arjantinli futbolcu

1999 - Luka Dončić, Sloven profesyonel basketbolcu

ÖLÜMLER

628 - II. Hüsrev, Sasani İmparatorluğu'nun 590-628 yılları arasındaki hükümdarı (d. 570)

1648 - IV. Christian, Danimarka ve Norveç kralı (d. 1577)

1687 - Ermeni Süleyman Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1607)

1702 - Müneccimbaşı Ahmed Dede, Osmanlı tarihçisi (d. 1631)

1810 - Jacques-André Naigeon, Fransız sanatçı ve ateist filozof (d. 1738)

1812 - Hugo Kołłątaj, Polonyalı Katolik rahip, sosyal ve politik aktivist, politik düşünür, tarihçi ve filozof (d. 1750)

1869 - Alphonse de Lamartine, Fransız yazar, şair ve politikacı (d. 1790)

1916 - Henry James, Amerikalı yazar (d. 1843)

1925 - Friedrich Ebert, Almanya'nın ilk cumhurbaşkanı (d. 1871)

1932 - Guillaume Bigourdan, Fransız astronom (d. 1861)

1936 - Charles Nicolle, Fransız biyolog, akademisyen ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1866)

1941 - XIII. Alfonso, İspanya Kralı (d. 1886)

1958 - Osman Zeki Üngör, Türk besteci ve orkestra şefi, İstiklâl Marşı'nın bestecisi (d. 1880)

1963 - Rajendra Prasad, Hindistan'ın ilk cumhurbaşkanı (d. 1884)

1966 - Charles Bassett, Amerikalı elektrik mühendisi ve ABD Hava Kuvvetleri test pilotu (d. 1931)

1985 - Mazhar Şevket İpşiroğlu, Türk sanat tarihçisi (d. 1908)

1986 - Olof Palme, İsveçli siyasetçi ve devlet adamı (d. 1927)

1986 - Orhan Adli Apaydın, Türk hukukçu ve yazar, İstanbul Barosu eski başkanlarından (d. 1926)

1990 - Salim Başol, Türk hukukçu, Yassıada Yargılamalarını yapan Yüksek Adalet Divanı'nın başkanı (d. 1908)

2006 - Owen Chamberlain, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1920)

2007 - Arthur M. Schlesinger, Jr., Amerikalı tarihçi (d. 1917)

2008 - Senih Orkan, Türk oyuncu (d. 1932)

2011 - Annie Girardot, Fransız oyuncu (d. 1931)

2011 - Jane Russell, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1921)

2013 - Bruce Reynolds, İngiliz çete lideri (d. 1931)

2013 - Donald Arthur Glaser, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)

2015 - Yaşar Kemal, Türk romancı, senaryo ve öykü yazarı (d. 1923)

2016 - George Kennedy, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2017 - Elisabeth Waldheim, eski Avusturya first ladylerinden (d. 1922)

2018 - Barry Crimmins, Amerikalı aktör (d. 1953)

2019 - Norma Paulus, Amerikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1933)

2019 - André Previn, Alman-Amerikalı film müziği bestecisi, piyanist ve orkestra şefi (d. 1929)

2020 - Freeman Dyson, İngiltere doğumlu Amerikalı teorik fizikçi ve matematikçi (d. 1923)

2021 - Sabah Abdülcelil, Iraklı eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1951)

2021 - Milan Bandić, Hırvat siyasetçi (d. 1955)

2021 - Aqel Biltaji, Ürdünlü politikacı (d. 1941)

2021 - Johnny Briggs, İngiliz aktör (d. 1935)

2021 - Glenn Roeder, İngiliz teknik direktör ve eski millî futbolcu (d. 1955)

2021 - Yusuf Şaban, Mısırlı aktör (d. 1931)

2022 - John A. Murphy, İrlandalı siyasetçi ve tarihçi (d. 1927)

2022 - Yadlapati Venkata Rao, Hint siyasetçi (d. 1919)

2022 - Sadi Somuncuoğlu, Türk siyasetçi ve gazeteci (d. 1940)

2023 - Kazım Akşar, Türk oyuncu (d. 1953)

2023 - Abduh Bisisi, Suudi Arabistanlı profesyonel futbolcu (d. 1977)

2023 - Sabih Kanadoğlu, Türk hukukçu, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı (d. 1938)

2023 - Geneviève Lhermitte, 28 Şubat 2007'de beş çocuğunu katleden Belçikalı ev hanımı (d. 1966)

2023 - Cevad Tebatebayi, İranlı akademisyen (d. 1945)

2023 - Indrek Toome, Sovyet-Eston komünist siyasetçi ve iş adamı (d. 1943)

2023 - Grant Turner, Yeni Zelandalı milli futbolcu (d. 1958)

2025 - David Johansen, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktör (d. 1950)