OLAYLAR

MÖ 209 - Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıkışı.

1358 - Ragusa Cumhuriyeti kuruldu.

1565 - Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu. Veziriazamlığı, üç Padişah döneminde sürdü. (Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad).

1878 - Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi, "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

1884 - İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.

1893 - New York Borsası çöktü.

1905 - Kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus Savaş gemisi Potemkin'in mürettebatı Karadeniz'de ayaklanıp, gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirdi. Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa'da başladı.

1916 - Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı.

1917 - Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.

1918 - Azerice, Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi.

1923 - Çift kanatlı bir uçağa, ilk kez havada yakıt ikmali yapıldı.

1938 - Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.

1946 - Müttefikler, On İki Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.

1950 - Amerika Birleşik Devletleri, Kore Savaşı'na asker yollama kararı aldı.

1950 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyelerine Güney Kore'ye yardım çağrısında bulundu.

1954 - Guatemala'da CIA'nın desteklediği darbeyle, halkın seçtiği Hükûmet devrildi.

1954 - Dünyanın ilk nükleer enerji santrali, Moskova yakınlarında Obninsk'de açıldı.

1957 - Louisiana ve Teksas'ta meydana gelen Audrey kasırgası, 500 kişinin ölümüne yol açtı.

1964 - Emekli Süvari Binbaşı Fethi Gürcan, idam edildi. Gürcan, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Benzer bir girişimi, Talat Aydemir ile 20 Mayıs 1963'te tekrarlayınca yargılanmış ve idama mahkûm olmuştu.

1964 - Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti, 15 yaşından büyük Türklerin Ada'ya girişini yasakladı.

1967 - Dünyanın ilk bankamatiği, Londra'nın Enfield semtinde hizmete girdi.

1974 - Richard Nixon, Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti.

1976 - Fransız Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Tel Aviv-Atina-Paris seferini yapmakta iken FKÖ militanlarınca kaçırıldı ve Uganda'nın Entebbe şehrindeki Entebbe Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

1977 - Cibuti Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1978 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne bomba atıldı; Benzin yokluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

1979 - Muhammet Ali, boksu bıraktığını açıkladı.

1980 - İtalyan Hava Yolları'na ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı, İtalya'nın Ustica adası yakınlarında düştü: 81 kişi öldü.

1984 - TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.

1987 - Gaziantep Üniversitesi kuruldu.

1988 - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Lyon Garı'nda tren kazası: 56 ölü, 60 yaralı.

1991 - Yugoslav Halk Ordusu, Slovenya'ya karşı operasyon başlattı.

1998 - Adana ilinin Ceyhan ilçesi merkez üslü depremde 144 kişi öldü.

2004 - Boris Tadiç, Sırbistan-Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi.

2007 - Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, görevinden ayrıldı.

2007 - Sözcü gazetesi kuruldu.

DOĞUMLAR

850 - II. Ebuishak İbrahim bin Ahmet, Ağlebî emiri (ö. 902)

1350 - II. Manuil, Bizans İmparatoru (ö. 1425)

1462 - XII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1515)

1550 - IX. Charles, Fransa Kralı (ö. 1574)

1717 - Louis-Guillaume Le Monnier, Fransız doktor ve botanist (ö. 1799)

1740 - John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar (ö. 1837)

1767 - Alexis Bouvard, Fransız astronom (ö. 1843)

1805 - Napoléon Coste, Fransız gitarist ve besteci (ö. 1883)

1806 - Augustus De Morgan, Britanyalı matematikçi ve mantıkçı (ö. 1871)

1838 - Paul Von Mauser, Alman silah tasarımcısı (ö. 1914)

1850 - Lafcadio Hearn veya takma adıyla Koizumi Yakumo, İrlanda asıllı bir Japon yazar (ö. 1904)

1869 - Emma Goldman, Litvan anarko-komünist yazar (ö. 1940)

1869 - Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1941)

1877 - Charles Glover Barkla, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1944)

1880 - Helen Keller, Amerikalı pedagog (ö. 1968)

1882 - Eduard Spranger, Alman bir filozof ve psikolog (ö. 1963)

1884 - Gaston Bachelard, Fransız filozof, yazar (ö. 1962)

1913 - Philip Guston, Amerikalı ressam (ö. 1980)

1914 - Helena Benitez, Filipinli siyasetçi ve bürokrat (ö. 2016)

1921 - Yusuf Atılgan, Türk roman ve öykü yazarı (ö. 1989)

1921 - Muriel Pavlow, İngiliz oyuncu (ö. 2019)

1930 - Ross Perot, Amerikalı iş insanı ve siyasetçi (ö. 2019)

1931 - Tolon Tosun, Türk sporcu, atlet ve diş hekimi (ö.1993)

1931 - Martinus Veltman, Hollandalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)

1934 - Raik Alnıaçık, Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni

1936 - Kutlu Payaslı, Türk şarkıcı ve besteci (ö. 2025)

1936 - Mete Tunçay, Türk siyaset bilimci ve tarih profesörü (ö. 2025)

1941 - Krzysztof Kieslowski, Polonyalı yönetmen (ö. 1996)

1951 - Ahmet Güvenç, Türk bas gitarist

1951 - Mary McAleese, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda Cumhurbaşkanı

1952 - Rita Russek, Alman oyuncu

1953 - Bilge Öngöre, Türk yazar ve şair

1955 - Isabelle Adjani, Fransız sinema oyuncusu

1957 - Ahmet Ali Ağaoğlu, Türk iş adamı ve eski Trabzonspor başkanı

1959 - Janusz Kamiński, Polonyalı görüntü yönetmeni ve film yönetmeni

1960 - Axel Rudi Pell, Alman heavy metal gitaristi

1962 - Tony Leung Chiu-wai, Hong Konglu sinema oyuncusu

1965 - Anjana Sultana, Bangladeşli aktris ve dansçı (ö. 2025)

1965 - Ali Gültiken, Türk eski milli futbolcu

1966 - J.J. Abrams, Amerikalı yapımcı, yönetmen ve senarist

1968 - Pascale Bussières, Kanadalı oyuncu

1969 - Alessandro Esseno, İtalyan besteci

1970 - Cecily von Ziegesar, Amerikalı yazar

1973 - Özge Fışkın, Türk rock müzik şarkıcısı

1974 - Christian Kane, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı-söz yazarı

1975 - Tobey Maguire, Amerikalı sinema oyuncusu

1976 - Wagner Moura, Brezilyalı sinema ve dizi oyuncusu

1977 - Raúl González, İspanyol futbolcu

1978 - Petra Frey, Avusturyalı şarkıcı

1979 - Fabrizo Miccoli, İtalyan millî futbolcu

1980 - Hugo Campagnaro, Arjantinli futbolcu

1981 - Martina García, Kolombiyalı manken, dizi ve sinema oyuncusu

1983 - Alsu, Tatar asıllı Rus şarkıcı

1984 - Iosif Cholevas, Almanya doğumlu Yunan millî futbolcu

1984 - Gökhan İnler, Türk asıllı İsviçreli millî futbolcu

1985 - Svetlana Kuznetsova, Rus tenis oyuncusu

1985 - Nico Rosberg, Fin-Alman Formula 1 pilotu

1986 - Drake Bell, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1986 - Sam Claflin, İngiliz oyuncu

1987 - Ed Westwick, İngiliz oyuncu

1988 - Landry Fields, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1988 - Matthew Spiranovic, Avustralyalı millî futbolcu

1989 - Matthew Lewis, İngiliz oyuncu

1990 - Laura van der Heijden, Hollandalı hentbolcu

1991 - Jordy Clasie, Hollandalı millî futbolcu

1991 - Özge Yavaş, Türk basketbolcu

1992 - Ahn So-hee, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı

1993 - Gamze Alikaya, Türk voleybolcu

1994

Maëva Coucke, Fransız manken

Gu Sung-yun, Güney Koreli futbolcu

1999 - Chandler Riggs, Amerikalı çocuk oyuncu

ÖLÜMLER

MÖ 1212 - II. Ramses, Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından biri (d. MÖ 1302)

992 - I. Conan, Bretonya dükü

1162 - II.Odo, Burgundi dükü (d. 1118)

1194 - IV. Sancho, Navarra kralı(b. 1132)

1458 - Alfonso, Aragon (V. Alfonso olarak), Valensiya (III. Alfonso olarak), Mayorka, Sardunya ve Korsika (II. Alfonso olarak), Sicilya (I. Alfonso) ve 1416'dan Barselona Kontu (IV. Alfonso olarak) ve 1442'den ölümüne kadar Napoli Kralı (d. 1396)

1574 - Giorgio Vasari, İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar (d. 1511)

1636 - Date Masamune, Japon siyasetçi ve Daimyo (d. 1567)

1827 - Johann Gottfried Eichhorn, Alman tarihçi ve teolog, ahit eleştirmeni (d. 1752)

1831 - Sophie Germain, Fransız asıllı matematikçi, fizikçi ve filozof (d. 1776)

1831 - Konstantin Pavloviç, Rusya'nın büyük dükü (d. 1779)

1844 - Joseph Smith, Jr., Mormonluk adıyla bilinen İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin kurucusu olup ilk başkanı ve Mormon peygamberlerinden biri (d. 1805)

1876 - Harriet Martineau, İngiliz sosyolog (d. 1802)

1878 - Sarah Helen Whitman, Amerikalı şair, deneme yazarı, transandantalist ve spiritüalist (d. 1803)

1916 - Ștefan Luchian, Rumen ressam (d. 1868)

1930 - Kakutsa Çolokaşvili, Gürcü subayı ve Gürcistan'daki Anti-Sovyet gerilla hareketinin komutanı (d. 1888)

1936 - Mike Bernard, Amerikalı Ragtime müzisyeni (d. 1875)

1944 - Milan Hodža, Slovak politikacı (d. 1878)

1945 - Emil Hácha, Çek avukat (d. 1872)

1961 - Hélène Dutrieu, Belçikalı bisiklet yarışmacısı, motosiklet yarışmacısı, otomobil yarışmacısı ve pilot (d. 1877)

1964 - Fethi Gürcan, Türk Süvari Binbaşı (20 Mayıs 1963 ayaklanması liderlerinden) (d. 1922)

1975 - G. I. Taylor, İngiliz fizikçi ve matematikçi (d. 1886)

1985 - Kövkeb Kamil kızı Seferaliyeva, Azeri kökenli Sovyet klasik piyanisti (d. 1907)

1992 - Mihails Tāls, Leton satranç büyükustası (d. 1936)

1996 - Albert R. Broccoli, Amerikalı film yapımcısı (d. 1909)

1998 - Kerim Tekin, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1975)

1999 - Yorgo Papadopulos, Yunan asker ve cunta lideri (d. 1919)

2000 - Pierre Pflimlin, Fransız siyasetçi (d. 1907)

2001 - Jack Lemmon, Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1925)

2001 - Tove Jansson, Fin romancı, ressam, çizgi karikatür bant yazarı ve çizeri (d. 1914)

2002 - John Entwistle, İngiliz müzisyen (d. 1944)

2004 - George Patton IV, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nda tümgeneral (d. 1923)

2005 - John T. Walton, ABDli iş insanı (d. 1946)

2009 - Gale Storm, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1922)

2011 - Elaine Stewart, Amerikalı oyuncu ve model (d. 1930)

2014 - Bobby Womack, Amerikalı müzisyen (d. 1944)

2015 - Chris Squire, İngiliz müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1948)

2016 - Bud Spencer, İtalyan yazar, oyuncu, eski yüzücü (d. 1929)

2016 - Alvin Toffler, Amerikalı yazar ve gelecekçi (d. 1928)

2017 - Peter Ludwig Berger, Amerikalı sosyolog ve teolog (d. 1929)

2017 - Piotr Bikont, Polonyalı politika yazarı, gazeteci, yemek uzmanı ve tiyatro yönetmeni (d. 1955)

2017 - Michael Bond, İngiliz yazar (d. 1927)

2017 - Michael Nyqvist, İsveçli aktör (d. 1960)

2017 - Mustafa Talas, Suriyeli asker ve siyasetçi (d. 1932)

2018 - Ahron Daum, İsrailli haham (d. 1951)

2018 - Steve Ditko, Amerikalı yazar (d. 1927)

2018 - Joseph Jackson, Amerikalı müzisyen (d. 1928)

2018 - Steven Hilliard Stern, Kanadalı film yapımcısı, yönetmeni ve senarist (d. 1937)

2018 - Vladimir Andreyeviç Uspenski, Rus matematikçi, dilbilimci, yazar, fizik ve matematik doktoru (d. 1930)

2019 - Jharna Dhara Chowdhury, Bangladeşi insan hakları aktivisti (d. 1938)

2019 - Justin Raimondo, Amerikalı yazar, siyasetçi ve yayın yönetmeni (d. 1951)

2020 - Freddy Cole, Amerikalı siyahi caz şarkıcısı ve piyanist (d. 1931)

2020 - Linda Cristal, Arjantinli aktris (d. 1931)

2020 - Antonio Cuenco, Filipinli politikacı (d. 1936)

2020 - Ilija Petković, Sırp asıllı Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1945)

2021 - Alison Greenspan, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı (d. 1972)

2021 - Uğurtan Sayıner, Türk oyuncu (d. 1944)

2021 - Hurşid Şahid, Pakistanlı aktris ve şarkıcı (d. 1926)

2022 - Joe Turkel, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1927)