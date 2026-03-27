OLAYLAR

425 - İmparator II. Theodosius döneminde Konstantinopolis'te, Auditorium adıyla ilk yüksek okul açıldı. Okulda 31 profesör, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.

630 - Tang Hanedanı, Yin Dağları'nda (günümüzde İç Moğolistan) Doğu Göktürk Kağanlığını yendi.

1692 - Bahadırzade Arabacı Ali Paşa Sadrazamlıktan alınarak, yerine Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa atandı.

1854 - Kırım Savaşı: Birleşik Krallık, Rus İmparatorluğuna savaş ilan etti.

1890 - Louisville, Kentucky'de çıkan fırtınada 76 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı.

1891 - Servet-i Fünûn dergisinin ilk sayısı çıktı.

1918 - Besarabya ve Moldova, Romanya'ya katıldı.

1941 - Yugoslavya'da General Dušan Simović, kansız bir darbe ile yönetimi ele geçirdi. Yeni Hükûmet, Mihver Devletleri'nden ayrılma kararı aldı.

1958 - Nikita Kruşçev, SSCB'de Başbakanlığa yükseldi.

1964 - ABD'nin Alaska eyaletinde 9,2 Mw büyüklüğünde deprem meydana geldi. 131 kişi öldü.

1969 - Koç Holding'e ait Aygaz tankeri, Ege Denizi'nde alabora oldu, 15 kişilik mürettebattan 1 kişi kurtulabildi.

1972 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi lideri Mahir Çayan ve arkadaşları Ünye Radar Üssü'nden 3 İngiliz teknisyeni kaçırdı.

1976 - Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Washington, DC'de Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de buna karşılık Türkiye'ye yardımda bulunacaktı.

1977 - Tenerife faciası: Kanarya Adaları'nın Tenerife Kuzey Havalimanı'nda uçuşa geçmek üzere olan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Pan Am'a ait başka bir Boeing ile pistte çarpıştı. Kazada 575 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

1977 - Yengesiyle ilişki yaşayan Veli Acar, yengesinin yardımıyla öz kardeşi Recep Acar'ı uykudayken başına piknik tüpüyle vurarak öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 14. idamı: 14/15 Ekim 1978'de Ankara'da kaçırdığı sol görüşlü Veli Güneş ve Halim Kaplan'ı el ve ayaklarından bağlayıp, öldürüp, çuvala koyup bir şarampole atan sağ görüşlü militan Fikri Arkan, idam edildi.

1986 - Hayali mobilya davasında 10 yıldır yargılanan Yahya Demirel tahliye edildi.

1987 - 'Hora' (Sismik-1) gemisinin, petrol aramak için Ege'nin uluslararası karasularına açılmasının Yunanistan'ın petrol aramaları için açıkladığı tarihe rastlaması, iki ülkenin silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi.

1994 - Eurofighter Typhoon, ilk test uçuşunu yaptı.

1999 - Nissan - Renault arasında güç birliği anlaşması imzalandı.

2012 - Türkiye, Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerini askıya aldı.

2020 - Kuzey Makedonya, NATO'ya üye oldu.

2023 - ABD'nin Kentucky, Tennessee, Illinois, Missouri ve Arkansas eyaletlerinde 36 farklı yerde hortum oluştu. 70'ten fazla kişi öldü.

DOĞUMLAR

1676 - II. Ferenc Rákóczi, Macar bağımsızlık hareketinin önderi (ö. 1735)

1746 - Carl Bonapart, İtalyan avukat ve diplomat (ö. 1785)

1781 - Charles Joseph Minard, Fransız inşaat mühendisi (ö. 1870)

1785 - XVII. Louis, Kral XVI. Louis ile Kraliçe Marie Antoinette'nin ikinci oğlu (ö. 1795)

1797 - Alfred de Vigny, Fransız yazar ve şair (ö. 1863)

1814 - Charles Mackay, İskoç şair, yazar, gazeteci ve şarkı yazarı (ö. 1889)

1822 - Ahmet Cevdet Paşa, Türk devlet adamı (ö. 1895)

1824 - Johann Wilhelm Hittorf, Alman fizikçi (ö. 1914)

1825 - Andrey Dostoyevski, Rus mimar, mühendis, memo ve bina tamircisi (ö. 1897)

1832 - Paul Arbaud, Fransız kitap koleksiyoncusu ve hayırsever (ö. 1911)

1839 - John Ballance, Yeni Zelandalı siyasetçi (ö. 1893)

1839 - Gottlieb Viehe, Alman misyoner (ö. 1901)

1845 - Wilhelm Conrad Röntgen, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1923)

1847 - Otto Wallach, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1931)

1850 - Kiyoura Keigo, Japonya'nın 13. başbakanı (ö. 1942)

1854 - Władysław Kulczyński, Polonyalı biyolog, araknolog, taksonomist, dağcı ve öğretmen (ö. 1919)

1855 - James Alfred Ewing, İskoç fizikçi ve mühendis (ö. 1935)

1863 - Henry Royce, İngiliz mühendis ve otomobil tasarımcısı (ö. 1933)

1871 - Heinrich Mann, Alman yazar (ö. 1950)

1875 - Cécile Vogt-Mugnier, Fransız nörolog (ö. 1962)

1879 - Edward Steichen, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1973)

1879 - Sándor Garbai, Macar siyasetçi (ö. 1947)

1881 - Arkadi Averçenko, Rus mizah yazarı (ö. 1925)

1886 - Clemens Holzmeister, Avusturyalı mimar ve tasarımcı (ö. 1983)

1886 - Ludwig Mies van der Rohe, Alman mimar (ö. 1969)

1886 - Sergey Mironoviç Kirov, Rus Bolşevik lider (ö. 1934)

1889 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk yazar ve Anadolu Ajansı'nın kurucularından (ö. 1974)

1891 - Lajos Zilahy, Macar yazar (ö. 1974)

1891 - Klaudziy Duj-Duşeuski, Beyaz Rus mimar, diplomat ve gazeteci (ö. 1959)

1893 - Karl Mannheim, Alman sosyolog (ö. 1947)

1895 - Erich Abraham, Nazi Almanyası'nda Wehrmacht'ında general (ö. 1971)

1895 - Ole Peder Arvesen, Norveçli mühendis ve matematikçi (ö. 1991)

1899 - Gloria Swanson, Amerikalı oyuncu (ö. 1983)

1900 - Ethel Lang, 110 yaş üstü yaşayan İngiliz kadın (ö. 2015)

1901 - Eisaku Sato, Japon siyasetçi ve 3 dönem Japonya Başbakanı (ö. 1975)

1902 - Aleksandr Kotikov, II. Dünya Savaşı sonrası 1956-1950 yılları arasında Berlin'den sorumlu askeri yetkili olan Sovyet tümgeneral (ö. 1981)

1905 - Rudolf Christoph von Gersdorff, Alman Ordusunda subaydı (ö. 1980)

1910 - Ai Qing, Çinli şairdir (ö. 1996)

1912 - James Callaghan, İngiliz politikacı (ö. 2005)

1913 - Theodor Dannecker, Alman SS yüzbaşısı (ö. 1945)

1917 - Cyrus Vance, ABD'nin 57. Dış İşleri Bakanı (ö. 2002)

1920 - Asuman Baytop Türk botanikçi ve eczacı (ö. 2015)

1921 - Barbosa, Brezilyalı millî kaleci (ö. 2000)

1924 - Sarah Vaughan, Amerikalı piyanist (ö. 1990)

1927 - Coşkun Kırca, Türk politikacı ve diplomat (ö. 2005)

1927 - Mstislav Leopoldoviç Rostropoviç, Sovyet orkestra şefi ve piyanist (ö. 2007)

1929 - Anne Ramsey, Amerikalı sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu (ö. 1988)

1929 - Gönül Ülkü Özcan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1931 - David Janssen, Amerikalı oyuncu (ö. 1980)

1932 - Bailey Olter, Mikronezyalı siyasetçi (ö. 1999)

1932 - Hasan Pulur, Türk gazeteci ve köşe yazarı (ö. 2015)

1933 - Gino Pivatelli, İtalyan futbolcu ve teknik direktör (ö. 2025)

1934 - İoannis Paleokrassas, Yunan siyasetçi (ö. 2021)

1935 - Julian Glover, İngiliz aktördür

1937 - Álvaro Blancarte; Meksikalı ressam, heykeltıraş ve duvar resmi sanatçısı (ö. 2021)

1939 - Kartal Tibet, Türk sinema oyuncusu ve yönetmen (ö. 2021)

1939 - Leyla Kasra, İranlı yazar ve şair

1941 - Ivan Gašparovič, Slovak politikacı

1942 - John E. Sulston, İngiliz biyolog (ö. 2018)

1944 - Yusuf Küpeli, Türk sosyalist siyasetçi, 68 kuşağı öğrenci gençlik önderlerinden ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi kurucularından

1946 - Zeliha Berksoy, Türk tiyatro sanatçısı

1950 - Terry Yorath, Galli futbolcu ve teknik direktör (ö. 2026)

1950 - Can Okanar, Türk gazeteci ve televizyoncu

1950 - Native Dancer, ABD doğumlu safkan yarış atı (ö. 1967)

1953 - Adnan Yücel, Türk yazar (ö. 2002)

1955 - Mariano Rajoy, İspanyol siyasetçi ve eski İspanya başbakanı

1963 - Quentin Tarantino, Amerikalı film yönetmeni, oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi

1965 - Metin Tolan, Türk asıllı Alman fizikçi ve akademisyen

1967 - Talisa Soto, Amerikalı oyuncu ve model

1967 - Anna-Michelle Asimakopoulo, Yunan avukat ve politikacı

1970 - Mariah Carey, Amerikalı şarkıcı

1970 - Elizabeth Mitchell, Amerikalı oyuncu

1970 - Leyla Pehlevi, İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin Farah Pehlevi'den olan en küçük kızı (ö. 2001)

1971 - David Coulthard, İskoç Formula 1 yarışçısı

1971 - Nathan Fillion, Kanadalı oyuncu

1972 - Jimmy Floyd Hasselbaink, Hollandalı futbolcu

1974 - Ali Rıza Asahi, Afgan vücut geliştirme sporcusu (ö. 2025)

1974 - George Koumantarakis, Yunan asıllı Güney Afrikalı millî futbolcu

1974 - Gaizka Mendieta, İspanyol futbolcu

1975 - Fergie, Amerikalı R&B şarkıcısı, oyuncu ve model

1977 - Elías Larry Ayuso, Porto Rikolu basketbolcu

1978 - Marius Bakken, Norveçli atlet

1980 - Harun Can, Türk seslendirmen

1981 - Cacau (futbolcu), Brezilya asıllı Alman eski futbolcudur

1984 - Brett Holman, İrlanda kökenli Avustralyalı eski futbolcu

1984 - Ross Ulbricht, Silk Road'un kurucusu Amerikalı

1985 - Danny Vukovic, Avustralyalı millî futbolcu

1986 - Manuel Neuer, Alman futbolcu

1987 - Polina Gagarina, Rus şarkıcı, şarkı-yazarı, oyuncu ve model

1988 - Mauro Goicoechea, Uruguaylı futbolcu

1988 - Jessie J, İngiliz şarkıcı

1988 - Brenda Song, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1988 - Atsuto Uchida, eski Japon millî futbolcu

1990 - Erdin Demir, Türk asıllı İsveç vatandaşı futbolcu

1990 - Facundo Píriz, Uruguaylı futbolcu

1990 - Nicolas N'Koulou, Kamerunlu millî futbolcu

1990 - Kimbra, Yeni Zelandalı şarkıcı

1991 - Masaki Tanaka, Japon futbolcu

1992 - Marc Martínez, İspanyol futbolcudur

1993 - Matt Hobden, İngiliz kriketçi (ö. 2016)

1997 - Eda Tuğsuz, Türk atlet

1997 - Lalisa Manoban, Taylandlı k-pop idolü

ÖLÜMLER

1184 - III. Giorgi, Gürcü kralı

1378 - XI. Gregorius, 30 Aralık 1370 tarihinden ölümüne kadar Roma Katolik Kilisesi'nde papalık yapmıştır (d. 1329)

1462 - II. Vasili, 1425 ile 1462 yılları arasında hüküm süren Moskova büyük prensi (d. 1415)

1564 - Lütfi Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1488)

1625 - I. James, İskoçya, İngiltere ve İrlanda Kralı (d. 1566)

1770 - Giovanni Battista Tiepolo, İtalyan ressam (d. 1696)

1850 - Wilhelm Beer, Alman banker, astronom ve iş insanı (d. 1797)

1898 - Seyyid Ahmed Han, Hindistanlı Müslüman pragmatist, İslami reformist, düşünür ve yazar (d. 1817)

1906 - Eugène Carrière, Fransız sembolist ressam ve taşbaskı sanatçısı (d. 1849)

1923 - Ali Şükrü Bey, Türk siyasetçi (d. 1884)

1923 - James Dewar, İskoç kimyacı (d. 1842)

1926 - Georges Vézina, Kanadalı profesyonel buz hokeyi kalecisi (d. 1887)

1945 - Halit Ziya Uşaklıgil, Türk yazar (d. 1866)

1968 - Yuri Gagarin, Sovyet kozmonot (d. 1934)

1972 - Maurits Cornelis Escher, Hollandalı ressam (d. 1898)

1976 - Mukağali Makataev, Kazak şair, yazar ve çevirmen (d. 1931)

1981 - Mao Dun, Çinli yazar (d. 1895)

1986 - İhap Hulusi Görey, Türk grafik sanatçısı (d. 1898)

1993 - Veli Yılmaz, THKO üyesi ve Halkın Kurtuluşu gazetesi Yazı İşleri Müdürü (d. 1950)

1995 - Seyfi Kurtbek, Türk asker ve siyasetçi (d. 1905)

1998 - David McClelland, Amerikalı psikolog (d. 1917)

1998 - Ferry Porsche, Avusturyalı otomobil üreticisi (d. 1909)

2000 - Ian Dury, İngiliz rock and roll şarkıcısı, söz yazarı ve grup lideri ve aktör (d. 1942)

2002 - Milton Berle, Amerikalı komedyen ve oyuncu (d. 1908)

2002 - Dudley Moore, İngiliz oyuncu (d. 1935)

2002 - Billy Wilder, Amerikalı yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü, En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi (d. 1906)

2006 - Stanislaw Lem, Polonyalı yazar (d. 1921)

2007 - Paul Lauterbur, Amerikalı bilim insanı (d. 1929)

2010 - Vasili Smislov, Rus satranç oyuncusu (d. 1921)

2012 - Adrienne Rich, Amerikalı şair (d. 1929)

2013 - Fay Kanin, Emmy ödüllü Amerikalı senaryo yazarı (d. 1917)

2016 - Alain Decaux, Fransız tarihçi ve yazar (d. 1925)

2016 - Antoine Demoitié, Belçikalı bisikletçi (d. 1990)

2017 - Leoncio Afonso, İspanyol coğrafya profesörü (d. 1916)

2017 - Peter Bastian, Danimarkalı müzisyen (d. 1943)

2017 - Chelsea Brown, Amerikalı-Avustralyalı oyuncu ve komedyen (d. 1947)

2017 - Zaida Catalán, İsveçli siyasetçi (d. 1980)

2017 - Arun Sarma, Hint yazar ve romancı (d. 1931)

2018 - Stéphane Audran, Fransız film ve televizyon oyuncusu (d. 1932)

2019 - Türkan Aziz, İlk Kıbrıslı Türk başhemşire (d. 1917)

2019 - Friedrich Achleitner, Avusturyalı şair, eleştirmen, mimar, eğitimci ve yazar (d. 1930)

2019 - Pierre Bourguignon, Fransız siyasetçi (d. 1942)

2019 - Valeri Bıkovski, Sovyet kozmonot (d. 1934)

2019 - Jan Dydak, Polonyalı boksör (d. 1968)

2019 - Yojiro Harada, Japon dövme sanatçısı, televizyon yıldızı ve müzisyen (d. 1972)

2019 - Bruce Yardley, Avustralyalı profesyonel kriketçi ve antrenör (d. 1947)

2020 - Jacques F. Acar, Fransız tıp doktoru ve mikrobiyolog (d. 1931)

2020 - Daniel Azulay, Brezilyalı görsel sanatçı ve çizgi roman sanatçısı (d. 1947)

2020 - Mirna Doris, İtalyan şarkıcı (d. 1940)

2020 - Jesús Gayoso Rey, İspanyol Teğmen albay (d. 1971)

2020 - Hamid Karvi, Tunus eski başbakanı (d. 1927)

2020 - Stefan Lippe, Alman iş insanı (d. 1955)

2020 - Michael McKinnell, İngiliz asıllı Amerikalı mimar (d. 1935)

2020 - Thandika Mkandawire, Malavili ekonomist ve kamu entelektüeli (d. 1940)

2021 - Zafir Hadžimanov, Makedonyalı-Sırp şarkıcı, besteci ve aktör (d. 1943)

2021 - Petr Kellner, Çek milyarder girişimci (d. 1964)

2021 - Odirlei Pessoni, Brezilyalı bobsledçi (d. 1982)

2022 - Titus Buberník, Çekoslovak eski millî futbolcu (d. 1933)

2022 - Ayaz Mutallibov, Eski Azerbaycan cumhurbaşkanı (d. 1938)

2022 - Enrique Pinti, Arjantinli aktör ve komedyen (d. 1939)

2022 - Aleksandra Zabelina, eski Sovyet eskrimci (d. 1937)

2023 - Wim de Bie, Hollandalı komedyen, yazar, aktör ve şarkıcı (d. 1939)

2023 - Jocelyn Morlock, Kanadalı besteci ve müzikolog (d. 1969)

2024 - Daniel Kahneman, İsrailli ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1934)

2025 - Berkin Usta, Türk sporcu (d. 2000)