OLAYLAR
1529 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun I. Viyana Kuşatması başladı.
1540 - İsa Tarikatı (Cizvitler), Papalık tarafından resmen tanındı.
1590 - VII. Urbanus, seçilmesinden 13 gün sonra, taç giyme törenini bile görmeden hayatını yitirerek tarihte en kısa süre hüküm süren Papa oldu.
1669 - 21 yıllık kuşatmanın ardından Kandiye Kalesi'nin de düşmesiyle, Osmanlılar Girit'in tümünü fethetti.
1919 - Merzifon'u işgal eden İngilizler şehri terk etti.
1922 - Yunan Kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.
1928 - Çin Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanındı.
1939 - Polonya; Almanya ve Sovyetler Birliği işgaline karşılık teslim oldu.
1940 - Nazi Almanyası, İtalya Krallığı ve Japon İmparatorluğu, Berlin'de Tripartite Paktı'nı imzaladılar.
1962 - Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) kuruldu. Albay Sallal iktidarı ele geçirdi. 22 Mayıs 1990'da Güney Yemen'le birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını almıştır.
1970 - Arap Zirvesi Mısır'da toplandı; Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ateşkes anlaşması imzaladı.
1996 - Sosyalist Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı Necibullah, Taliban tarafından Kabil'de yakalandı ve işkence edilerek öldürüldü.
1998 - Google web sitesi açıldı.
2000 - İrlandalı yazar James Joyce'un romanı Ulysses'ten uyarlanan filme İrlanda'da getirilen yasak, 33 yıl aradan sonra kalktı.
2019 - Dünya çapında 2.400 noktada iklim değişikliğini protesto etmek için dünya çapındaki grevlere iki milyondan fazla insan katıldı
2020 - Dağlık Karabağ çatışmaları başladı.
DOĞUMLAR
808 - Ninmyō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 54. imparatoru (ö. 850)
823 - Orléanslı Ermentrude, Frank Kraliçesi (ö. 869)
1271 - II. Václav, Polonya kralı (1300-1305) (ö. 1305)
1389 - Cosimo de' Medici, Floransalı bankacı ve siyasetçi (ö. 1464)
1533 - Stephen Báthory, Erdel (Transilvanya) prensi (1571-76) ve Polonya kralı (1575-86) (ö. 1586)
1601 - XIII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1643)
1627 - Jacques-Bénigne Bossuet, Fransız piskopos (ö. 1704)
1719 - Abraham Gotthelf Kästner, Alman matematikçi ve vecize yazarı (ö. 1800)
1722 - Samuel Adams, Amerikalı siyasetçi (ö. 1803)
1783 - Agustín de Iturbide, Meksika Bağımsızlık Savaşı sırasında başarılı siyasetçi (ö. 1824)
1840 - Thomas Nast, Almanya doğumlu Amerikalı karikatürist (ö. 1902)
1821 - Henri Frédéric Amiel, İsviçreli filozof, şair ve eleştirmen (ö. 1881)
1871 - Grazia Deledda, İtalyan yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1936)
1883 - Heinrich Krippel, Avusturyalı heykeltıraş (ö. 1941)
1913 - Albert Ellis, Amerikalı psikoterapist (ö. 2007)
1918 - Martin Ryle, İngiliz radyo gök bilimci ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1984)
1919Jayne Meadows, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)
James H. Wilkinson, İngiliz bilgisayar bilimcisi (ö. 1986)
1921 - Miklós Jancsó, Macar sinema yönetmeni (ö. 2014)
1922 - Arthur Penn, Amerikalı yönetmen (ö. 2010)
1924 - Josef Škvorecký, Çek yazar (ö. 2012)
1925 - Robert G. Edwards, Büyük Britanyalı fizyolog, üreme tıbbı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2013)
1931 - Freddy Quinn, Alman şarkıcı
1932 - Oliver E. Williamson, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2020)
1933 - Lina Medina, Perulu Dünya'nın bilinen en genç annesi
1934Wilford Brimley, Amerikalı aktör ve şarkıcı (ö. 2020)
Claude Jarman Jr., Amerikalı sinema oyuncusu, iş adamı ve yapımcı (ö. 2025)
1936 - Don Cornelius, Amerikalı TV programcısı, yazar ve yapımcı (ö. 2012)
1937 - Vasil Durdinets, Ukraynalı politikacı ve diplomat
1940 - Bedrettin Cömert, Türk akademisyen, çevirmen ve yazar (ö. 1978)
1941 - Peter Bonetti, İngiliz millî futbolcu (ö. 2020)
1946 - Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı avukat ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 7. Devlet Başkanı
1947Dick Advocaat, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör
Denis Lawson, İskoç oyuncu
Meat Loaf, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve aktör (ö. 2022)
1948 - Jean de Gliniasty, Fransız büyükelçi
1949 - Jahn Teigen, Norveçli şarkıcı (ö. 2020)
1950 - Cary-Hiroyuki Tagawa, Japon asıllı Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı (ö. 2025)
1952 - Dumitru Prunariu, Romanya hava kuvvetlerinde pilot
1953 - Claudio Gentile, İtalyan eski futbolcu ve futbol antrenörü
1954 - Larry Wall, Amerikalı programcı ve yazar
1956 - Daniel Kovac, Sloven şarkıcı
1957Ann-Christin Ahlberg, İsveçli siyasetçi
Emilia Contessa, Endonezyalı şarkıcı, aktris, siyasetçi, model ve hayırsever (ö. 2025)
1958 - Irvine Welsh, İskoç yazar
1960 - Jean-Marc Barr, Fransız-Amerikalı oyuncu
1961Seray Gözler, Türk oyuncu
Antonella Mularoni, San Marinolu siyasetçi
1962Almir Čehajić, Bosnalı televizyon sunucusu ve oyuncu
Iosif Rotariu, Rumen futbolcu
1963 - Ivana Chýlková, Çek aktris
1965Hubertus Albers, Alman oyuncu ve komedyen ("Atze Schröder" sahne adını kullanan)
Peter MacKay, Kanadalı muhafazakâr siyasetçi, hukukçu ve eski bakan
Steve Kerr, Amerikalı eski NBA oyuncusu
1967Isidora Žebeljan, Sırp besteci (ö. 2020)
Uche Okechukwu, Nijeryalı eski millî futbolcu
1968Mari Kiviniemi, Fin politikacı ve Finlandiya eski Başbakanı
Oktay Usta, Türk aşçı ve sunucu
1970 - Tamara Taylor, Kanadalı televizyon oyuncusu
1971Amanda Detmer, Amerikalı oyuncu
Uğur Uludağ, Türk yazar ve oyuncu
Nedim Yiğit, Türk teknik direktör ve defans mevkiinde görev yapmış eski futbolcu
Shin Che-bon, Güney Koreli eski futbolcu
1972 - Gwyneth Paltrow, Amerikalı oyuncu ve Oscar ödülü sahibi
1973 - Vratislav Lokvenc, Çek futbolcu
1974 - Jin Sato, Japon futbolcu ve futbol menajeri
1976Hasan Sönmez, Türk eski futbolcu
Francesco Totti, İtalyan futbolcu
Mustafa Ulaş Ortakaya, Türk eski futbolcu, menajer
1977 - Lucas Bernardi, Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör
1978 - Ana Nikolić, Sırp müzisyen
1979Aslı Güngör, Türk pop müziği ses sanatçısı, besteci ve söz yazarı
Shinji Ono, Japon milli futbolcu
1980Asashōryū Akinori, Moğolistan asıllı emekli profesyonel sumo güreşçisi
Anna Artamonova, Rus voleybolcu
1981 - Mirjam Weichselbraun, Avusturyalı televizyon sunucu ve aktris
1982Jon McLaughlin, Amerikalı pop rock şarkıcı-söz yazarı ve piyanist
Markus Rosenberg, İsveçli eski futbolcu
Lil Wayne, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
1983 - Jeon Hye-bin, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu ve model
1984Avril Lavigne, Kanadalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu
Wouter Weylandt, Belçikalı bisiklet sporcusu (ö. 2011)
1985Daniel Pudil, Çek millî futbolcu
İbrahim Touré, Fildişi Sahilli futbolcu
1986Verza, İspanyol futbolcu
Alexandru Epureanu, Moldovalı futbolcu
1987Ádám Bogdán, Macar futbolcu
Anthony Mounier, Fransız futbolcu
1988 - Ahmet Kayakesen, Türk oyuncu
1989 - Park Tae Hwan, Güney Koreli yüzücü
1990 - Emi Nakajima, Japon milli futbolcu
1991Dillion Harper, Amerikalı pornografik film oyuncusu
Simona Halep, Rumen profesyonel tenisçi
Thomas Mann, Amerikalı oyuncu
1992Luc Castaignos, Hollandalı futbolcu
Pak Kwang-Ryong, Kuzey Koreli millî futbolcu
Gabriel Vasconcelos Ferreira, Brezilyalı futbolcu
Granit Xhaka, Kosova asıllı İsviçreli millî futbolcu
Ryan O'Shaughnessy, İrlandalı şarkıcı, şarkı yazarı ve eski oyuncu
1993 - Jiuli Şartava, Gürcü siyasetçi
1994Anya Olsen, Amerikalı pornografik film oyuncusu
Takuya Hashiguchi, Japon futbolcu
1995 - Christian Wood, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1996 - Rikiya Motegi, Japon futbolcu
1997 - Dimitri Oberlin, Kamerun asıllı İsviçreli futbolcu
1998 - Diogo Sousa, Portekizli futbolcu
2000 - Şahverdi Çetin, Alman futbolcu
2002 - Jenna Ortega, Amerikalı oyuncu ve internet ünlüsü
2004 - João Neves, Portekizli futbolcu
ÖLÜMLER
1557 - Go-Nara, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 105. imparatoru (d. 1495)
1590 - VII. Urbanus, Katolik Kilisesi'nin 228. Papası (d. 1521)
1657 - Olimpia Maidalchini, Papa X. Innocentius'un (1644 - 1655) erkek kardeşinin karısı (d. 1594)
1660 - Vincent de Paul, 1737 yılında azizliği ilan edilen Fransız Katolik rahip (d. 1581)
1700 - XII. İnnocentius, Katolik Kilisesi'nin 242. Papası (d. 1615)
1735 - Peter Artedi, İsveçli doğa bilimci (d. 1705)
1833 - Ram Mohan Roy, Hinduizmin önemli reformcusu ve Brahmo Samaj'ın kurucusu (d. 1772)
1877 - Saigō Takamori, Japon samuray, asker ve siyesetçi (d. 1828)
1882 - Amedeo Preziosi, Maltalı ressam (d. 1816)
1891 - İvan Gonçarov, Rus yazar (d. 1812)
1915 - Remy de Gourmont, Fransız yazar ve şair (d. 1858)
1917 - Edgar Degas, Fransız ressam (d. 1834)
1921 - Engelbert Humperdinck, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1854)
1937 - Alihan Bökeyhan, Kazak siyasetçi (d. 1866)
1940 - Walter Benjamin, Alman edebiyat eleştirmeni, düşünür, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı (d. 1892)
1940 - Julius Wagner-Jauregg, Avusturyalı tıp doktoru ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1857)
1941 - Necip Ali Küçüka, Türk siyasetçi ve hukukçu (d. 1892)
1942 - Jonas Smilgevičius, Litvan ekonomist, yatırımcı ve politikacı (d. 1870)
1956 - Babe Zaharias, Amerikalı sporcu (d. 1911)
1965 - William Stanier, İngiliz makine mühendisi (d.1876)
1967 - Feliks Yusupov, Rus aristokrat (d. 1887)
1974 - Feridun Nafiz Uzluk, Türk tıp doktoru ve Tıp tarihçisi (d. 1902)
1978 - Hasso von Manteuffel, Alman asker ve siyaset adamı (d. 1897)
1978 - Muhittin Önür, Türk asker (d. 1903)
1986 - Cliff Burton, Amerikalı müzisyen ve Metallica grubunun bas gitaristi (d. 1962)
1990 - Matvey Blanter, Rus besteci (d. 1903)
1991 - Oona O'Neill, Lady Chaplin, İngiliz-Amerikalı bir aktris (d. 1925)
1993 - Jiuli Şartava, Abhaz siyasetçi (d. 1944)
1996 - Muhammed Necibullah, Afgan siyasetçi ve Komünist Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı (d. 1947)
2003 - Donald O'Connor, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu (d. 1925)
2003 - Şevki Koru, Türk atlet ve Türkiye'nin ilk millî maratoncularından (d. 1913)
2004 - Haluk Kurdoğlu, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1932)
2008 - Alpaslan Dikmen, Türk foto-muhabir (Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucusu) (d. 1965)
2010 - Beklan Algan, Türk oyuncu, yazar ve yönetmen (d. 1933)
2010 - Ernesto Álvarez, Şilili eski millî futbolcu (d. 1928)
2010 - Sally Menke, Amerikalı film editörü (d. 1953)
2011 - Jesús María Pereda, İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1938)
2012 - Herbert Lom, Çek sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1917)
2013 - Tuncel Kurtiz, Türk oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1936)
2013 - A.C. Lyles, Amerikalı film yapımcısı (d. 1918)
2015 - John Guillermin, İngiliz film yönetmeni (d. 1925)
2016 - Cemşid Amuzegar, Eski İranlı iktisatçı ve siyasetçi (d. 1923)
2016 - Sebastian Papaiani, Rumen aktör (d. 1936)
2017 - Edmond Abelé, Roma Katolik piskoposu (d. 1925)
2017 - Dwijen Bandyopadhyay, Batı Bengal bölgesinden Hint aktör ve tiyatro oyuncusu (d. 1949)
2017 - Joy Fleming, Alman şarkıcı (d. 1944)
2017 - Hugh Hefner, Amerikalı iş insanı ve Playboy dergisinin sahibi (d. 1926)
2017 - Anne Jeffreys, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1923)
2018 - Marty Balin, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1942)
2018 - Carles Canut, İspanyol oyuncu (d. 1944)
2020 - Mahbubey Alam, Bangladeşli siyasetçi ve hukukçu (d. 1949)
2020 - Wolfgang Clement, Alman siyasetçi (d. 1940)
2020 - Yūko Takeuchi, Japon aktris (d. 1980)
2021 - Roger Hunt, İngiliz millî futbolcudur (d. 1938)
2022 - Joan Hotchkis, Amerikalı aktris, yazar ve performans sanatçısı (d. 1927)
2022 - José Pacheco, İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1947)
2023 - Seda Fettahoğlu, Türk tiyatrocu ve dizi oyuncusu (d. 1979)
2023 - Michael Gambon, İrlandalı-İngiliz oyuncu (d. 1940)
2024 - Maggie Smith, İngiliz oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1934)
2024 - Hasan Nasrallah, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteri (d. 1960)
2025 - Russell M. Nelson, Amerikalı dini lider, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin şu anki başkanı ve peygamberi, 12 Havariler Kurulunun eski başkanı (d. 1924)