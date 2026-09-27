OLAYLAR

1529 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun I. Viyana Kuşatması başladı.

1540 - İsa Tarikatı (Cizvitler), Papalık tarafından resmen tanındı.

1590 - VII. Urbanus, seçilmesinden 13 gün sonra, taç giyme törenini bile görmeden hayatını yitirerek tarihte en kısa süre hüküm süren Papa oldu.

1669 - 21 yıllık kuşatmanın ardından Kandiye Kalesi'nin de düşmesiyle, Osmanlılar Girit'in tümünü fethetti.

1919 - Merzifon'u işgal eden İngilizler şehri terk etti.

1922 - Yunan Kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.

1928 - Çin Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanındı.

1939 - Polonya; Almanya ve Sovyetler Birliği işgaline karşılık teslim oldu.

1940 - Nazi Almanyası, İtalya Krallığı ve Japon İmparatorluğu, Berlin'de Tripartite Paktı'nı imzaladılar.

1962 - Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) kuruldu. Albay Sallal iktidarı ele geçirdi. 22 Mayıs 1990'da Güney Yemen'le birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını almıştır.

1970 - Arap Zirvesi Mısır'da toplandı; Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ateşkes anlaşması imzaladı.

1996 - Sosyalist Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı Necibullah, Taliban tarafından Kabil'de yakalandı ve işkence edilerek öldürüldü.

1998 - Google web sitesi açıldı.

2000 - İrlandalı yazar James Joyce'un romanı Ulysses'ten uyarlanan filme İrlanda'da getirilen yasak, 33 yıl aradan sonra kalktı.

2019 - Dünya çapında 2.400 noktada iklim değişikliğini protesto etmek için dünya çapındaki grevlere iki milyondan fazla insan katıldı

2020 - Dağlık Karabağ çatışmaları başladı.

DOĞUMLAR

808 - Ninmyō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 54. imparatoru (ö. 850)

823 - Orléanslı Ermentrude, Frank Kraliçesi (ö. 869)

1271 - II. Václav, Polonya kralı (1300-1305) (ö. 1305)

1389 - Cosimo de' Medici, Floransalı bankacı ve siyasetçi (ö. 1464)

1533 - Stephen Báthory, Erdel (Transilvanya) prensi (1571-76) ve Polonya kralı (1575-86) (ö. 1586)

1601 - XIII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1643)

1627 - Jacques-Bénigne Bossuet, Fransız piskopos (ö. 1704)

1719 - Abraham Gotthelf Kästner, Alman matematikçi ve vecize yazarı (ö. 1800)

1722 - Samuel Adams, Amerikalı siyasetçi (ö. 1803)

1783 - Agustín de Iturbide, Meksika Bağımsızlık Savaşı sırasında başarılı siyasetçi (ö. 1824)

1840 - Thomas Nast, Almanya doğumlu Amerikalı karikatürist (ö. 1902)

1821 - Henri Frédéric Amiel, İsviçreli filozof, şair ve eleştirmen (ö. 1881)

1871 - Grazia Deledda, İtalyan yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1936)

1883 - Heinrich Krippel, Avusturyalı heykeltıraş (ö. 1941)

1913 - Albert Ellis, Amerikalı psikoterapist (ö. 2007)

1918 - Martin Ryle, İngiliz radyo gök bilimci ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1984)

1919Jayne Meadows, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)

James H. Wilkinson, İngiliz bilgisayar bilimcisi (ö. 1986)

1921 - Miklós Jancsó, Macar sinema yönetmeni (ö. 2014)

1922 - Arthur Penn, Amerikalı yönetmen (ö. 2010)

1924 - Josef Škvorecký, Çek yazar (ö. 2012)

1925 - Robert G. Edwards, Büyük Britanyalı fizyolog, üreme tıbbı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2013)

1931 - Freddy Quinn, Alman şarkıcı

1932 - Oliver E. Williamson, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2020)

1933 - Lina Medina, Perulu Dünya'nın bilinen en genç annesi

1934Wilford Brimley, Amerikalı aktör ve şarkıcı (ö. 2020)

Claude Jarman Jr., Amerikalı sinema oyuncusu, iş adamı ve yapımcı (ö. 2025)

1936 - Don Cornelius, Amerikalı TV programcısı, yazar ve yapımcı (ö. 2012)

1937 - Vasil Durdinets, Ukraynalı politikacı ve diplomat

1940 - Bedrettin Cömert, Türk akademisyen, çevirmen ve yazar (ö. 1978)

1941 - Peter Bonetti, İngiliz millî futbolcu (ö. 2020)

1946 - Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı avukat ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 7. Devlet Başkanı

1947Dick Advocaat, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör

Denis Lawson, İskoç oyuncu

Meat Loaf, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve aktör (ö. 2022)

1948 - Jean de Gliniasty, Fransız büyükelçi

1949 - Jahn Teigen, Norveçli şarkıcı (ö. 2020)

1950 - Cary-Hiroyuki Tagawa, Japon asıllı Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı (ö. 2025)

1952 - Dumitru Prunariu, Romanya hava kuvvetlerinde pilot

1953 - Claudio Gentile, İtalyan eski futbolcu ve futbol antrenörü

1954 - Larry Wall, Amerikalı programcı ve yazar

1956 - Daniel Kovac, Sloven şarkıcı

1957Ann-Christin Ahlberg, İsveçli siyasetçi

Emilia Contessa, Endonezyalı şarkıcı, aktris, siyasetçi, model ve hayırsever (ö. 2025)

1958 - Irvine Welsh, İskoç yazar

1960 - Jean-Marc Barr, Fransız-Amerikalı oyuncu

1961Seray Gözler, Türk oyuncu

Antonella Mularoni, San Marinolu siyasetçi

1962Almir Čehajić, Bosnalı televizyon sunucusu ve oyuncu

Iosif Rotariu, Rumen futbolcu

1963 - Ivana Chýlková, Çek aktris

1965Hubertus Albers, Alman oyuncu ve komedyen ("Atze Schröder" sahne adını kullanan)

Peter MacKay, Kanadalı muhafazakâr siyasetçi, hukukçu ve eski bakan

Steve Kerr, Amerikalı eski NBA oyuncusu

1967Isidora Žebeljan, Sırp besteci (ö. 2020)

Uche Okechukwu, Nijeryalı eski millî futbolcu

1968Mari Kiviniemi, Fin politikacı ve Finlandiya eski Başbakanı

Oktay Usta, Türk aşçı ve sunucu

1970 - Tamara Taylor, Kanadalı televizyon oyuncusu

1971Amanda Detmer, Amerikalı oyuncu

Uğur Uludağ, Türk yazar ve oyuncu

Nedim Yiğit, Türk teknik direktör ve defans mevkiinde görev yapmış eski futbolcu

Shin Che-bon, Güney Koreli eski futbolcu

1972 - Gwyneth Paltrow, Amerikalı oyuncu ve Oscar ödülü sahibi

1973 - Vratislav Lokvenc, Çek futbolcu

1974 - Jin Sato, Japon futbolcu ve futbol menajeri

1976Hasan Sönmez, Türk eski futbolcu

Francesco Totti, İtalyan futbolcu

Mustafa Ulaş Ortakaya, Türk eski futbolcu, menajer

1977 - Lucas Bernardi, Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör

1978 - Ana Nikolić, Sırp müzisyen

1979Aslı Güngör, Türk pop müziği ses sanatçısı, besteci ve söz yazarı

Shinji Ono, Japon milli futbolcu

1980Asashōryū Akinori, Moğolistan asıllı emekli profesyonel sumo güreşçisi

Anna Artamonova, Rus voleybolcu

1981 - Mirjam Weichselbraun, Avusturyalı televizyon sunucu ve aktris

1982Jon McLaughlin, Amerikalı pop rock şarkıcı-söz yazarı ve piyanist

Markus Rosenberg, İsveçli eski futbolcu

Lil Wayne, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1983 - Jeon Hye-bin, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu ve model

1984Avril Lavigne, Kanadalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

Wouter Weylandt, Belçikalı bisiklet sporcusu (ö. 2011)

1985Daniel Pudil, Çek millî futbolcu

İbrahim Touré, Fildişi Sahilli futbolcu

1986Verza, İspanyol futbolcu

Alexandru Epureanu, Moldovalı futbolcu

1987Ádám Bogdán, Macar futbolcu

Anthony Mounier, Fransız futbolcu

1988 - Ahmet Kayakesen, Türk oyuncu

1989 - Park Tae Hwan, Güney Koreli yüzücü

1990 - Emi Nakajima, Japon milli futbolcu

1991Dillion Harper, Amerikalı pornografik film oyuncusu

Simona Halep, Rumen profesyonel tenisçi

Thomas Mann, Amerikalı oyuncu

1992Luc Castaignos, Hollandalı futbolcu

Pak Kwang-Ryong, Kuzey Koreli millî futbolcu

Gabriel Vasconcelos Ferreira, Brezilyalı futbolcu

Granit Xhaka, Kosova asıllı İsviçreli millî futbolcu

Ryan O'Shaughnessy, İrlandalı şarkıcı, şarkı yazarı ve eski oyuncu

1993 - Jiuli Şartava, Gürcü siyasetçi

1994Anya Olsen, Amerikalı pornografik film oyuncusu

Takuya Hashiguchi, Japon futbolcu

1995 - Christian Wood, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1996 - Rikiya Motegi, Japon futbolcu

1997 - Dimitri Oberlin, Kamerun asıllı İsviçreli futbolcu

1998 - Diogo Sousa, Portekizli futbolcu

2000 - Şahverdi Çetin, Alman futbolcu

2002 - Jenna Ortega, Amerikalı oyuncu ve internet ünlüsü

2004 - João Neves, Portekizli futbolcu

ÖLÜMLER

1557 - Go-Nara, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 105. imparatoru (d. 1495)

1590 - VII. Urbanus, Katolik Kilisesi'nin 228. Papası (d. 1521)

1657 - Olimpia Maidalchini, Papa X. Innocentius'un (1644 - 1655) erkek kardeşinin karısı (d. 1594)

1660 - Vincent de Paul, 1737 yılında azizliği ilan edilen Fransız Katolik rahip (d. 1581)

1700 - XII. İnnocentius, Katolik Kilisesi'nin 242. Papası (d. 1615)

1735 - Peter Artedi, İsveçli doğa bilimci (d. 1705)

1833 - Ram Mohan Roy, Hinduizmin önemli reformcusu ve Brahmo Samaj'ın kurucusu (d. 1772)

1877 - Saigō Takamori, Japon samuray, asker ve siyesetçi (d. 1828)

1882 - Amedeo Preziosi, Maltalı ressam (d. 1816)

1891 - İvan Gonçarov, Rus yazar (d. 1812)

1915 - Remy de Gourmont, Fransız yazar ve şair (d. 1858)

1917 - Edgar Degas, Fransız ressam (d. 1834)

1921 - Engelbert Humperdinck, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1854)

1937 - Alihan Bökeyhan, Kazak siyasetçi (d. 1866)

1940 - Walter Benjamin, Alman edebiyat eleştirmeni, düşünür, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı (d. 1892)

1940 - Julius Wagner-Jauregg, Avusturyalı tıp doktoru ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1857)

1941 - Necip Ali Küçüka, Türk siyasetçi ve hukukçu (d. 1892)

1942 - Jonas Smilgevičius, Litvan ekonomist, yatırımcı ve politikacı (d. 1870)

1956 - Babe Zaharias, Amerikalı sporcu (d. 1911)

1965 - William Stanier, İngiliz makine mühendisi (d.1876)

1967 - Feliks Yusupov, Rus aristokrat (d. 1887)

1974 - Feridun Nafiz Uzluk, Türk tıp doktoru ve Tıp tarihçisi (d. 1902)

1978 - Hasso von Manteuffel, Alman asker ve siyaset adamı (d. 1897)

1978 - Muhittin Önür, Türk asker (d. 1903)

1986 - Cliff Burton, Amerikalı müzisyen ve Metallica grubunun bas gitaristi (d. 1962)

1990 - Matvey Blanter, Rus besteci (d. 1903)

1991 - Oona O'Neill, Lady Chaplin, İngiliz-Amerikalı bir aktris (d. 1925)

1993 - Jiuli Şartava, Abhaz siyasetçi (d. 1944)

1996 - Muhammed Necibullah, Afgan siyasetçi ve Komünist Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı (d. 1947)

2003 - Donald O'Connor, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu (d. 1925)

2003 - Şevki Koru, Türk atlet ve Türkiye'nin ilk millî maratoncularından (d. 1913)

2004 - Haluk Kurdoğlu, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1932)

2008 - Alpaslan Dikmen, Türk foto-muhabir (Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucusu) (d. 1965)

2010 - Beklan Algan, Türk oyuncu, yazar ve yönetmen (d. 1933)

2010 - Ernesto Álvarez, Şilili eski millî futbolcu (d. 1928)

2010 - Sally Menke, Amerikalı film editörü (d. 1953)

2011 - Jesús María Pereda, İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1938)

2012 - Herbert Lom, Çek sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1917)

2013 - Tuncel Kurtiz, Türk oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1936)

2013 - A.C. Lyles, Amerikalı film yapımcısı (d. 1918)

2015 - John Guillermin, İngiliz film yönetmeni (d. 1925)

2016 - Cemşid Amuzegar, Eski İranlı iktisatçı ve siyasetçi (d. 1923)

2016 - Sebastian Papaiani, Rumen aktör (d. 1936)

2017 - Edmond Abelé, Roma Katolik piskoposu (d. 1925)

2017 - Dwijen Bandyopadhyay, Batı Bengal bölgesinden Hint aktör ve tiyatro oyuncusu (d. 1949)

2017 - Joy Fleming, Alman şarkıcı (d. 1944)

2017 - Hugh Hefner, Amerikalı iş insanı ve Playboy dergisinin sahibi (d. 1926)

2017 - Anne Jeffreys, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1923)

2018 - Marty Balin, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1942)

2018 - Carles Canut, İspanyol oyuncu (d. 1944)

2020 - Mahbubey Alam, Bangladeşli siyasetçi ve hukukçu (d. 1949)

2020 - Wolfgang Clement, Alman siyasetçi (d. 1940)

2020 - Yūko Takeuchi, Japon aktris (d. 1980)

2021 - Roger Hunt, İngiliz millî futbolcudur (d. 1938)

2022 - Joan Hotchkis, Amerikalı aktris, yazar ve performans sanatçısı (d. 1927)

2022 - José Pacheco, İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1947)

2023 - Seda Fettahoğlu, Türk tiyatrocu ve dizi oyuncusu (d. 1979)

2023 - Michael Gambon, İrlandalı-İngiliz oyuncu (d. 1940)

2024 - Maggie Smith, İngiliz oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1934)

2024 - Hasan Nasrallah, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteri (d. 1960)

2025 - Russell M. Nelson, Amerikalı dini lider, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin şu anki başkanı ve peygamberi, 12 Havariler Kurulunun eski başkanı (d. 1924)