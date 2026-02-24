OLAYLAR

303 - Galerius'un fermanıyla, Roma İmparatorluğu'nda kendisi tarafından yönetilen bölgelerde Hristiyanlar'a baskı başladı.

1525 - Pavia Muharebesi'nde İspanyol İmparatorluk Ordusu, Fransız Kuvvetlerini mağlup etti.

1739 - Karnal Muharebesi'nde Nadir Şah Afşar komutasındaki Afşar ordusu Babür ordusunu kendisinden 6 kat fazla olmasına rağmen 3 saatte yendi.

1848 - Fransa Kralı, Louis-Philippe tahttan çekildi.

1863 - Arizona, Birleşik Devletler toprağı oldu.

1895 - Küba'nın Santiago de Cuba kentinde, İspanyol-Amerikan Savaşı'na kadar sürecek olan Küba Bağımsızlık Savaşı başladı.

1908 - Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1912 - İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan, Beyrut Muharebesi yapıldı.

1918 - Estonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1918 - Trabzon; Rusya ve Ermeni işgalinden kurtuldu.

1920 - Almanya'da Alman İşçi Partisi'nin adı "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" olarak değiştirildi. Aynı gün parti programı açıklandı.

1931 - Almanya'da işsiz sayısı, 4,9 milyona ulaştı.

1942 - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942 - 769 Romanya Yahudisini taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.

1945 - Mısır başbakanı Ahmed Mahir Paşa, parlamentoda öldürüldü.

1946 - Juan Perón, Arjantin Devlet Başkanı oldu.

1950 - Büyük Britanya'da seçimleri İşçi Partisi kazandı, fakat çoğunluğu sağlayamadı.

1954 - Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.

1955 - Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO), Bağdat'ta imzalandı. Daha sonra Birleşik Krallık, İran ve Pakistan üye olarak, Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1960 - Şair Necip Fazıl Kısakürek; 5 yıl, 2 ay, 15 gün hapis cezası aldı.

1976 - Küba anayasası ilan edildi.

1977 - Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Uruguay ve Etiyopya'ya yardımı kesti. Başkan Jimmy Carter, adı geçen ülkelerde insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

1977 - Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne değer bulundu. Gürsey, ödülünü Amerikalı fizikçi Sheldon Glashow ile paylaştı.

1981 - Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.

1981 - Atina'da Richter ölçeğine göre 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 16 kişi öldü.

1987 - Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (açıklık politikası) söz etti.

1989 - Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Selman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon Dolar ödül vereceğini açıkladı.

1992 - Nirvana solisti Kurt Cobain, Courtney Love ile evlendi.

1993 - Danıştay, Nâzım Hikmet'in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım'ın açtığı davayı reddeden, İdare mahkemesi kararını onayladı.

1999 - Çin Havayolları'na ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, Wenzhou Havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.

2002 - Salt Lake City'de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi.

2006 - Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında, savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008 - Fidel Castro, elli yıllık yönetiminin ardından emekliye ayrıldı. Yerine Raúl Castro, Küba Devlet Başkanı oldu.

2022 - Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu, Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal başlattı.

DOĞUMLAR

1103 - Toba, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 74. imparatoru (ö. 1156)

1304 - İbn Battuta, Faslı gezgin ve yazar (ö. 1369)

1500 - V. Karl, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1558)

1536 - VIII. Clemens, İtalyan Papa (ö. 1605)

1734 - I. Maria, 1777-1816 yılları arasında Portekiz'in 1815-1816 yılları arasında Brezilya'nın Kraliçeliğini yapmış hükümdar (ö. 1816)

1567 - Jindřich Matyáš Thurn, Çek asilzade (ö. 1640)

1619 - Charles Le Brun, Fransız ressam (ö. 1690)

1709 - Jacques de Vaucanson, Fransız mucit, sanatçı ve Katolik rahip (ö. 1782)

1743 - Joseph Banks, İngiliz doğabilimci ve botanikçi (ö. 1820)

1744 - Fyodor Uşakov, Rus amiral (ö. 1817)

1786 - Wilhelm Grimm, Alman masal yazarı (ö. 1859)

1814 - Emil Dessewffy, Macar muhafazakâr politikacı (ö. 1866)

1824 - Henri Alfred Jacquemart, Fransız heykeltıraş (ö. 1896)

1826 - Theo van Lynden van Sandenburg, Hollandalı politikacı (ö. 1885)

1829 - Friedrich Spielhagen, Alman romancı, edebiyat kuramcısı ve çevirmen (ö. 1911)

1831 - Leo von Caprivi, Almanya şansölyesi olan asker ve devlet adamı (ö. 1899)

1835 - Šimun Milinović, Hırvat din adamı (ö. 1910)

1836 - Winslow Homer, Amerikalı ressam ve grafiker (ö. 1910)

1842 - Arrigo Boito, İtalyan şair, roman yazarı, gazeteci, opera bestecisi ve libretto yazarı (ö. 1918)

1843 - Teófilo Braga, Portekiz Cumhurbaşkanı, yazar ve oyun yazarı (ö. 1924)

1846 - Luigi Denza, İtalyan besteci (ö. 1922)

1848 - Henry Houssaye, Fransız tarihçi, akademisyen, sanat ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1911)

1864 - Hüseyinzade Ali Turan, Türk doktor, profesör ve yazar (ö. 1940)

1864 - Karl Fritsch, Avusturyalı botanikçi (ö. 1934)

1868 - George R. Lawrence, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1938)

1871 - Hana Vojtová, Çek aktris

1874 - George Botsford, Amerikalı Ragtime bestecisi (ö. 1949)

1879 - Thomas McIntosh, İngiliz futbolcu (ö. 1935)

1881 - Abdullah Şaik, Azeri yazarı, şair ve öğretmen (ö. 1959)

1882 - Ekrem Libohova, Arnavut başbakanı (ö. 1948)

1885 - Fuat Umay, Türk hekim, bürokrat ve siyasetçi (ö. 1963)

1885 - Chester Nimitz, Amerikalı amiral (ö. 1966)

1886 - Abbaskulu Bey Şadlinski, Sovyet devrimci (ö. 1930)

1889 - Curt Bräuer, Alman diplomat (ö. 1969)

1890 - Marjorie Main, Amerikalı karakter oyuncusu ve şarkıcı (ö. 1975)

1895 - Osman Fuad Efendi, Osmanlı Hanedanı'ndan şehzade (ö. 1973)

1898 - Kurt Tank, Alman havacılık mühendisi (ö. 1983)

1903 - Vladimir Bartol, Sloven yazar (ö. 1967)

1921 - Abe Vigoda, Amerikalı film ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1922 - Richard Hamilton, İngiliz ressam ve kolaj sanatçısı (ö. 2011)

1922 - Steven Hill, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1927 - Emmanuelle Riva, Fransız oyuncu (ö. 2017)

1931 - Dominic Chianese, Amerikalı oyuncu, şarkıcı, hayırsever, müzisyen ve aktivist

1932 - Michel Legrand, üç Oscar ödüllü Fransız film müzikleri bestecisi, aranjör, caz piyanisti, orkestra şefi (ö. 2019)

1932 - John Vernon, Kanadalı aktör (ö. 2005)

1934 - Bettino Craxi, İtalyan politikacı ve sosyalist lider (ö. 2000)

1934 - Renata Scotto, bir İtalyan soprano ve opera yönetmenidir

1935 - Erkan Yolaç, Türk televizyon sunucusu (ö. 2024)

1935 - Hasna Begum, Bangladeşli filozof ve kadın hakları savunucusu (ö. 2020)

1936 - Ferit Edgü, Türk öykücü, şair, romancı ve deneme yazarı (ö. 2024)

1938 - James Farentino, Amerikalı eski oyuncu (ö. 2012)

1938 - Phil Knight, Amerikalı bir girişimci ve iş adamıdır

1940 - Jimmy Ellis, Amerikalı ağır sıklet boksör (ö. 2014)

1940 - Denis Law, İskoç eski futbolcu (ö. 2025)

1940 - Yüksel Pazarkaya, Türk yazar

1942 - Joe Lieberman, Amerikalı bir siyasetçi, lobici ve avukat

1942 - Gayatri Chakravorty Spivak, Hint yazınsal eleştirmen ve kuramcı

1943 - Cihat Tamer, Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu

1944 - Ivica Račan, bir Hırvat politikacı (ö. 2007)

1945 - Barry Bostwick, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1947 - Valeri Kalçenko, Ukraynalı siyasetçi ve inşaat mühendisi (ö. 2025)

1947 - Rupert Holmes, İngiliz-Amerikalı bir besteci, şarkıcı-söz yazarı, oyun yazarı ve yazardır

1947 - Edward James Olmos, Emmy Ödülü kazanmış Amerikalı oyuncudur

1948 - Jayalalithaa, Hint-Tamil politikacı ve oyuncudur (ö. 2016)

1948 - Dennis Waterman, İngiliz aktör ve şarkıcı (ö. 2022)

1951 - Garo Mafyan, Ermeni asıllı Türk besteci ve aranjör

1951 - Debra Jo Rupp, Amerikalı film ve dizi oyuncusudur

1951 - Laimdota Straujuma, Letonyalı bir politikacı, ekonomist

1952 - Gaffar Okkan, Türk polis (ö. 2001)

1953 - Selman Ada, Türk besteci, orkestra şefi ve piyanist

1954 - Plastic Bertrand, Belçikalı şarkıcı

1954 - Sid Meier, Kanadalı bilgisayar programcısı

1955 - Alain Prost, Fransız yarış pilotu

1955 - Steve Jobs, Amerikalı bilgisayar öncülerinden (ö. 2011)

1956 - Judith Butler, Amerikalı postyapısalcı filozof

1958 - Mark Moses, Amerikalı oyuncu

1959 - Beth Broderick, Amerikalı oyuncu

1961 - Mustafa Armağan, İslamcı yazar ve komplo teorisyeni

1966 - Billy Zane, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1967 - Brian Schmidt, Avustralyalı astronomi ve astrofizikçi

1969 - Dirk Borchardt, Alman oyuncu

1971 - Pedro de la Rosa, İspanyol Formula 1 pilotu

1973 - Chris Fehn, Amerikalı müzisyen, Slipknot'un perküsyon ve geri vokalcisi

1973 - Tuna Kiremitçi, Türk yazar

1976 - Zach Johnson, Amerikalı golfçü

1977 - Floyd Mayweather, Jr., Amerikalı profesyonel boks organizatörü ve eski profesyonel boksör

1980 - Shinsuke Nakamura, Japon profesyonel güreşçi

1981 - Felipe Baloy, Panamalı futbolcu

1981 - Lleyton Hewitt, Avustralyalı tenisçi

1982 - Emanuel Villa, Arjantinli futbolcu

1983 - Médine, Cezayir asıllı Fransız rapçi, hip hop sanatçısı

1987 - Kim Kyu-jong, Güney Koreli şarkıcı ve DJ, SS501 üyesi

1990 - Emir Gökçe, Türk genç futbolcu

1991 - Madison Hubbell, Amerikalı buz patenci

1991 - Semih Kaya, Türk futbolcu

1994 - Earl Sweatshirt, Amerikalı rapçi ve prodüktör

ÖLÜMLER

1588 - Johann Weyer, Hollandalı hekim, okültist ve demonolog (d. 1515)

1704 - Marc-Antoine Charpentier, Fransız bestecisi ve şarkıcı (d. 1643)

1777 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (d. 1714)

1779 - Paul Daniel Longolius, Alman ansiklopedist (d. 1704)

1785 - Carl Bonapart, İtalyan avukat ve diplomat (d. 1746)

1799 - Georg Christoph Lichtenberg, Alman doğa bilimleri, astronomi ve matematik profesörü, yazar, eleştirmen (d. 1742)

1810 - Henry Cavendish, İngiliz bilim insanı (d. 1731)

1812 - Étienne-Louis Malus, Fransız fizikçi ve matematikçi (d. 1775)

1815 - Robert Fulton, Amerikalı mucit (d. 1765)

1855 - Carl Anton von Meyer, Rus botanikçi ve kaşif (d. 1795)

1856 - Nikolay İvanoviç Lobaçevski, Rus matematikçi (d. 1792)

1862 - Bernhard Severin Ingemann, Danimarkalı roman yazarı ve şair (d. 1789)

1876 - Joseph Jenkins Roberts, Liberyalı siyasetçi (d. 1809)

1902 - Samuel Rawson Gardiner, İngiliz tarihçi (d. 1829)

1907 - Alfred Jean Baptiste Lemaire, Fransız ordu müzisyeni ve besteci (d. 1842)

1910 - Osman Hamdi Bey, Türk arkeolog, ressam ve müzeci (d. 1842)

1911 - Jules Joseph Lefebvre, Fransız portre ressamı (d. 1836)

1920 - Franklin Murphy, Amerikalı siyasetçi (d. 1846)

1922 - Richard Hamilton, İngiliz ressam ve akademisyen (d. 2011)

1923 - Edward Morley, Amerikalı fizikçi ve kimya profesörü (d. 1838)

1925 - Hjalmar Branting, İsveç başbakanlarından ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1860)

1947 - Pierre Janet, Fransız psikolog ve nörolog (d. 1859)

1954 - Ferenc Herczeg, Macar oyun yazarı (d. 1863)

1977 - Yorgo Bacanos, Türk besteci ve udi (d. 1900)

1990 - Mustafa Münir Birsel, Türk siyasetçi (d. 1897)

1992 - Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk hukukçu, akademisyen, yazar ve gazeteci (d. 1904)

1994 - Dinah Shore, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1916)

2001 - Claude Elwood Shannon, Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi (d. 1916)

2002 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (d. 1918)

2003 - Alberto Sordi, İtalyan oyuncu (d. 1920)

2003 - Güven Önüt, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2004 - John Randolph, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1915)

2005 - Coşkun Kırca, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Dışişleri bakanlarından (d. 1927)

2006 - Don Knotts, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

2007 - Akgün Tekin, Türk gazeteci ve yazar (d. 1940)

2007 - Orçun Sonat, Türk asker, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1941)

2014 - Alexis Hunter, Yeni Zelandalı ressam ve fotoğraf sanatçısı (d. 1948)

2014 - Harold Ramis, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist (d. 1944)

2015 - Rahat Aliyev, Kazak diplomat, siyasetçi ve iş insanı (d. 1962)

2016 - Adriana Benetti, İtalyan oyuncu (d. 1919)

2016 - Mehmed Kırkıncı, Türk din adamı ve yazar (d. 1928)

2017 - Daryl, Amerikalı sihirbaz (d. 1955)

2017 - Gustaw Lutkiewicz, Litvan asıllı Polonyalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1924)

2018 - Shmuel Auerbach, İsrailli Haredi Yahudisi haham (d. 1931)

2018 - Bud Luckey, Amerikalı animatör, şarkıcı, müzisyen, tasarımcı, besteci, sanatçı ve seslendirme sanatçısı (d. 1934)

2018 - Sridevi, Hint oyuncu (d. 1963)

2019 - Ernst-Wolfgang Böckenförde, Alman hukukçu, yazar ve yüksek hakim (d. 1930)

2019 - Patricia Garwood, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2019 - Antoine Gizenga, Kongolu siyasetçi (d. 1925)

2019 - Donald Keene, Amerikalı-Japon çevirmen, Japonbilimci ve eğitimci (d. 1922)

2020 - Diana Serra Cary, Amerikalı sessiz film oyuncusu, yazar ve tarihçi (d. 1918)

2020 - Ben Cooper, Amerikalı oyuncu (d. 1933)

2020 - István Csukás, Macar şair ve yazar (d. 1936)

2020 - Clive Cussler, Amerikalı macera romancısı (d. 1931)

2020 - Katherine Johnson, Amerikalı astrofizikçi, uzay bilimci ve matematikçi (d. 1918)

2020 - Jahn Teigen, Norveçli şarkıcı (d. 1949)

2021 - Antonio Catricalà, İtalyan kamu yöneticisi, siyasetçi, akademisyen ve hukukçu (d. 1952)

2021 - Ronald Pickup, İngiliz oyuncu (d. 1940)

2022 - Dmitri Debelka, Belaruslu güreşçi (d. 1976)

2022 - Ayten Erman, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1935)

2022 - Walter Kaegi, Bizans tarihçisi (d. 1937)

2022 - Sally Kellerman, Amerikalı aktris ve komedyen (d. 1937)

2022 - Henry Lincoln, İngiliz yazar, televizyon sunucusu, senarist ve eski yardımcı oyuncu (d. 1930)

2022 - Catherine Wybourne, İngiliz Katolik rahibe ve köşe yazarı (d. 1954)

2023 - James Abourezk, Amerikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1931)

2023 - Maurizio Costanzo, İtalyan televizyon sunucusu, gazeteci, senarist, radyocu ve film yönetmeni (d. 1938)

2023 - Ed Fury, Amerikalı vücut geliştirmeci, oyuncu ve model (d. 1928)

2023 - Juraj Jakubisko, Slovak film yönetmeni (d. 1938)

2025 - Sevim Belli, Türk sosyalist yazar, çevirmen, doktor ve aktivist (d. 1925)

2025 - Roberta Flack, Amerikalı şarkıcı ve Grammy Ödülü sahibi (d. 1937)