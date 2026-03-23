OLAYLAR





625 - Arabistan'da Müslümanlarla Kureyşler arasında, Uhud Savaşı başladı.

1791 - Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm d'Aelders, Gerçeğin Dostları Konfederasyonu olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.

1801 - I. Aleksandr, Rus İmparatorluğu'nun Çarı oldu.

1839 - "OK" sözcüğü, (oll correct) Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti.

1848 - Macaristan, Avusturya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1855 - Dolmabahçe Camii ibadete açıldı.

1903 - Wright Kardeşler, ilk sabit kanatlı uçakları için patent başvurusunda bulundular.

1918 - Rus İç Savaşı kapsamında Beyaz Ordu'nun bölgeden çekilmesinin ardından Don Sovyet Cumhuriyeti ilan edildi.

1919 - Benito Mussolini, İtalya'da Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı (Fasci Italiani di Combattimento) partisini kurdu. 9 Kasım 1921'de ise Ulusal Faşist Parti kuruldu.

1921 - II. İnönü Muharebesi başladı. Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.

1923 - Mübadele sonucu Selanik'ten gelen Türkler, Didim'e ulaştılar.

1925 - Sessiz sinema döneminin en pahalı filmi olan (3.9 milyon dolar) "Ben Hur", gösterime girdi.

1931 - Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.

1933 - Alman Millî Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.

1946 - Zekeriya Sertel ile Sabiha Sertel, Cami Baykut ve Halil Lütfi Dördüncü, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonra karar, Yargıtayca bozuldu ve gazeteciler serbest bırakıldılar.

1956 - Pakistan, ilk İslam Cumhuriyeti oldu.

1959 - Ankara'da yayınlanan Öncü gazetesi, süresiz olarak kapatıldı.

1971 - Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş'in arkadaşları, Hüseyin İnan ve Mehmet Nakipoğlu yakalandı.

1972 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam cezalarını onayladı.

1974 - Hükûmet, İmralı Adası'nda gömülü olan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarının başka bir yere taşınabilmesine izin verdi.

1977 - Liselerde okutulan "Felsefeye Başlangıç" adlı kitabın yazarı Prof. Nebahat Küyel, Aleviler'i küçük düşürme iddiasıyla yargılandı.

1979 - MSP eski Milletvekili Halit Kahraman, eroin kaçırırken Yunanistan'da yakalandı.

1982 - Uğur Mumcu, köşesinde, "Terör, öncelikle demokrasinin düşmanıdır. Bu açıdan bakarsak, «12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye'de düşünce özgürlüğü vardır, Anayasa yürürlüktedir, demokrasi tastamam işlemektedir» diyemeyiz, dersek: inandırıcı olamayız." yazdı.

1989 - Utah Üniversitesi'nden Stanley Pons ve Martin Fleischmann, soğuk füzyon konusundaki buluşlarını açıkladılar.

1990 - Cizre'de binlerce kişi yürüyüş yaptı.

1992 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen Sabah Gazetesi muhabiri İzzet Kezer, başından vurularak öldü.

1994 - Meksika Başkan adayı Luis Donaldo Colosio, seçim hazırlıkları sırasında düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.

1994 - Rus Havayolları Aeroflot'a ait Airbus A310 tipi bir yolcu uçağı, Sibirya'da düştü; 75 kişi öldü.

1996 - Ankara'da öğrenciler harçları protesto eylemi yaptılar. Çıkan olaylar sonrasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binasına giren Polis, 127 öğrenciyi gözaltına aldı. Olaylarda 51 polis ve 100 öğrenci yaralandı.

1996 - Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Asiltürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni din düşmanlığı yapmakla suçladı.

1998 - Bakanlar Kurulunda irticayla mücadelede alınması gereken önlemleri içeren yasa tasarılarının büyük bölümü imzalandı.

1999 - Paraguay Başkan Yardımcısı Luis María Argaña, suikast sonucu öldürüldü.

2000 - Galatasaray futbol takımı, UEFA Kupası çeyrek finalinde deplasmandaki ilk maçta 4-1 yendiği Mallorca'yı, Ali Sami Yen Stadı'nda da yenip, yarı finalist oldu.

2001 - NATO, Kosova Savaşında seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti.

2001 - Sovyet uzay istasyonu Mir'in görevi sonlandırıldı.

2004 - Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı'nda Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Şehitler Coğrafyası" projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, iki bin askerin gömüldüğü gerçek şehitlik bulundu.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlhan Selçuk, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkışı yasaklandı.

2025 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklandı.

DOĞUMLAR

1338 - Go-Kōgon, Japonya'da Nanboku-chō dönemi sırasında dördüncü Kuzey Talibi idi (ö. 1374)

1614 - Cihanara Begüm, Babür İmparatoru Şah Cihan'ın kızı (ö. 1681)

1643 - María de León Bello y Delgado, Katolik rahibe ve mistik (ö. 1731)

1749 - Pierre-Simon Laplace, Fransız matematikçi ve gök bilimci (ö. 1827)

1795 - Bernt Michael Holmboe, Norveçli matematikçi (ö. 1850)

1823 - Schuyler Colfax, Amerikalı gazeteci, iş insanı ve siyasetçi (ö. 1885)

1825 - Theodor Bilharz, Alman doktor (ö. 1862)

1829 - N. R. Pogson, İngiliz astronom (ö. 1891)

1853 - Muzaffereddin Şah, İran Şahı (ö. 1907)

1858 - Ludwig Quidde, Alman pasifist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1941)

1864 - Sándor Simonyi-Semadam, Macar Başbakanı (ö. 1946)

1868 - Dietrich Eckart, Alman politikacı (ö. 1923)

1876 - Ziya Gökalp, Türk şair (ö. 1924)

1878 - Henry Weed Fowler, Amerikalı zoolog (ö. 1965)

1881 - Hermann Staudinger, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1965)

1881 - Roger Martin du Gard, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1958)

1882 - Amalie Emmy Noether, Alman matematikçi (ö. 1935)

1883 - Andrey Bubnov, Ekim Devrimi önderlerinden Bolşevik devrimci, Sol Muhalefet üyesi (ö. 1938)

1887 - Juan Gris, İspanyol ressam ve heykeltıraş (ö. 1927)

1887 - Edward Courtney Boyle, Kraliyet Donanması subayı (ö. 1967)

1892 - Walter Krüger, Nazi Almanyası ve Saksonya Krallığı'nda asker (ö. 1973)

1893 - Cedric Gibbons, Amerikalı sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı (ö. 1960)

1898 - Erich Bey, Nazi Almanyası'nın muhrip filosu komutanı (ö. 1943)

1899 - Louis Adamic, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 1951)

1900 - Erich Fromm, Amerikalı psikoanalizci ve toplum felsefecisi (ö. 1980)

1904 - Joan Crawford, Amerikalı aktris (ö. 1977)

1905 - Lale Andersen, Alman şarkıcı (Lili Marleen ile tanınan) (ö. 1972)

1907 - Daniel Bovet, İsviçreli farmakolog (ö. 1992)

1909 - Ahmet Ahundov, edebiyat eleştirmeni, yazar, şair, çevirmen ve Türkmen üniversite profesörü (ö. 1943)

1910 - Akira Kurosawa, Japon film yönetmeni (ö. 1998)

1912 - Wernher von Braun, Alman bilim insanı (ö. 1977)

1913 - Abidin Dino, Türk ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni (ö. 1993)

1915 - Vasiliy Zaytsev, SSCB'li keskin nişancı (ö. 1991)

1927 - Şükran Kurdakul, Türk şair, yazar ve araştırmacı (ö. 2004)

1933 - Hayes Alan Jenkins, SSCB'li buz patenci

1933 - Philip Zimbardo, Amerikalı psikolog (Stanford hapishane deneyi ile tanınan) (ö. 2024)

1936 - Yalçın Otağ, Türk oyuncu ve komedyen (ö. 2014)

1937 - İbrahim Ebuleyş, Mısırlı iş insanı (ö. 2017)

1939 - Pervin Par, Türk sinema oyuncusu (ö. 2015)

1942 - Michael Haneke, Avusturyalı film yönetmeni

1945 - Leyla Demiriş, Türk soprano ve opera sanatçısı (ö. 2016)

1947 - Christiane Brunner, İsviçreli hukukçu ve siyasetçi (ö. 2025)

1948 - Chantal Lauby, Fransız sinema oyuncusu, senarist ve film yönetmeni

1952 - Rex Tillerson, Amerikalı iş insanı, inşaat mühendisi ve siyasetçi

1953 - Chaka Khan, Amerikalı şarkıcı

1955 - İsmail Rüştü Cirit, Türk hukukçu

1956 - Jose Manuel Durao Barroso, Portekizli politikacı

1956 - Talat Bulut, Türk tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı

1959 - Numan Kurtulmuş, Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi

1963 - Míchel, İspanyol futbolcu ve teknik direktör

1964 - Okan Bayülgen, Türk televizyon programcısı ve oyuncu

1965 - Aneta Kręglicka, Polonyalı 1989 Dünya Güzeli

1966 - Caner Beklim, Türk radyo yapımcısı ve müzik direktörü

1968 - Fernando Hierro, İspanyol futbolcu

1973 - Jason Kidd, Amerikalı basketbolcu

1973 - Jerzy Dudek, Polonyalı futbolcu

1975 - Burak Gürpınar, Türk müzisyen

1976 - Chris Hoy, İskoç asıllı İngiliz bisikletçi

1976 - Michelle Monaghan, Amerikalı aktris

1976 - Keri Russell, Amerikalı oyuncu

1977 - Maxim Marinin, Rus buz patenci

1978 - Bora Duran, Türk şarkıcı

1978 - Perez Hilton, Amerikalı blog yazarı ve televizyon ünlüsü

1978 - Walter Samuel, Arjantinli futbolcu

1981 - Giuseppe Sculli, İtalyan futbolcu

1981 - Mesut Süre, Türk radyo programcısı ve stand up sanatçısı

1983 - Hakan Kadir Balta, Türk futbolcu

1983 - Mo Farah, Somali asıllı İngiliz atlet

1983 - Sascha Riether, Alman eski millî futbolcudur

1983 - Jerome Thomas, İngiliz eski futbolcu

1984 - Janna Nemtsova, Rus Yahudi yazar ve aktivist

1985 - Bethanie Mattek-Sands, Amerikalı tenisçi

1985 - Memphis Monroe, Amerikalı porno oyuncusu

1989 - Luis Fernando Silva, Meksikalı futbolcudur

1990 - Jaime Alguersuari, İspanyol Formula 1 pilotu

1991 - Bensu Soral, Türk oyuncu

1992 - Tolga Ciğerci, Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcu

1992 - Kyrie Irving, Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcudur

1993 - Aytaç Kara, Türk futbolcu

1993 - Buğrahan Tuncer, Türk basketbolcu

1993 - Lee Hyun-woo, Güney Koreli oyuncu

1994 - Nick Powell, İngiliz futbolcudur

1995 - Jan Lisiecki, Kanada doğumlu, Polonya asıllı klasik müzik piyanisti

1995 - Ozan Tufan, Türk futbolcu

1996 - Alexander Albon, Formula 1'de Red Bull Racing için yarışan Tay-İngiliz pilot

ÖLÜMLER

59 - Genç Agrippina, Roma İmparatoriçesi (d. 15)

1022 - Zhenzong, Çin'in Song Hanedanı'nın üçüncü imparatoru (d. 968)

1555 - III. Julius, 1550-1555 arasında papa (d. 1487)

1589 - Marcin Krome, Polonyalı haritacı, diplomat ve tarihçi (d. 1512)

1747 - Humbaracı Ahmed Paşa, Osmanlı Ordusu'nun ıslahı için çalışmalar yapan Fransız subay (d. 1675)

1801 - I. Pavel, Rus Çarı (d. 1754)

1819 - August von Kotzebue, Alman oyun yazarı ve yazar (d. 1761)

1829 - Richard Anthony Salisbury, İngiliz botanikçi (d. 1761)

1842 - Stendhal, Fransız yazar (d. 1783)

1854 - Johannes Søbøtker, Danimarka Batı Hint Adaları'ndaki tüccar (d. 1777)

1891 - Anne Lynch Botta, Amerikalı şair, yazar ve öğretmen (d. 1815)

1910 - Nadar, Fransız fotoğrafçı, karikatürist, roman yazarı, gazeteci ve baloncu (d. 1820)

1923 - Karekin Pastırmacıyan, Ermeni siyasetçi (d. 1872)

1923 - Hovhannes Tumanyan, Ermeni şair ve romancı (d. 1869)

1945 - Napier Shaw, İngiliz meteorolog (d. 1854)

1946 - Gilbert Lewis, Amerikalı kimyager (d. 1875)

1951 - Erich Neumann, bir Nazi politikacıydı (d. 1892)

1953 - Raoul Dufy, Fransız ressam (d. 1877)

1956 - Evariste Lévi-Provençal, Fransız Orta Çağ tarihçisi, oryantalist, Arap Dili ve Edebiyatı uzmanı ve İslam tarihçisi (d. 1894)

1958 - Florian Znaniecki, Polonyalı filozof ve sosyolog (d. 1882)

1960 - Said Nursi, İslam düşünürü ve tefsir yazarı (Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı ve Nur Cemaati'nin kurucu lideri) (d. 1878)

1963 - Thoralf Skolem, Norveçli matematikçi (d. 1887)

1964 - Peter Lorre, Avusturya-Macaristan asıllı Amerikalı aktör (d. 1904)

1964 - Mehmet Necati Lugal, Türk edebiyat profesörü (d. 1878)

1968 - Edwin O'Connor, Amerikalı gazeteci, romancı ve radyo yorumcusu (d. 1918)

1973 - Şevkiye May, Türk tiyatro, operet ve sinema oyuncusu (d. 1915)

1980 - Arthur Melvin Okun, Amerikalı ekonomist (d. 1928)

1981 - Beatrice Tinsley, İngiltere doğumlu Yeni Zelandalı astronom ve kozmologtur (d. 1941)

1986 - Étienne Mattler, Fransız eski millî futbolcu (d. 1905)

1986 - Anastasiya Platonovna Zuyeva, Sovyet oyuncu (d. 1896)

1987 - Nevzat Süer, Türk satranç oyuncusu (d. 1925)

1990 - John Dexter, İngiliz tiyatro, film ve opera yönetmeni (d. 1925)

1992 - Friedrich August von Hayek, Avusturyalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1899)

1992 - İzzet Kezer, Türk gazeteci (d. 1954)

1993 - Robert Crichton, Amerikalı roman yazarı (d. 1925)

1994 - Giulietta Masina, İtalyan aktris (d. 1921)

1995 - Cevad Memduh Altar, Türk sanat tarihçisi (d. 1902)

2006 - Desmond Doss, Birleşik Devletler Ordusu onbaşısı idi (d. 1919)

2006 - Pío Leyva, Kübalı müzisyen (d. 1917)

2011 - Jean Bartik, Amerikalı yazılımcı (d. 1924)

2011 - Ali Teoman, Türk yazar (d. 1962)

2011 - Elizabeth Taylor, İngiliz aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1932)

2012 - Abdullahi Yusuf Ahmed, Somalili politikacı ve 6. Devlet Başkanı (d. 1934)

2012 - Naci Talib, Iraklı siyasetçi (d. 1917)

2013 - Boris Berezovski, Rus milyarder iş insanı, matematikçi (d. 1946)

2014 - Adolfo Suárez, İspanyol siyasetçi (d. 1932)

2015 - Lil’ Chris, İngiliz pop-rock şarkıcısı (d. 1990)

2015 - Søren Kam, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Waffen-SS'sinde bir Danimarkalı komutandı (d. 1921)

2015 - Lee Kuan Yew, Singapurlu devlet adamı (d. 1923)

2015 - Michael Laurence, Avustralyalı aktör, yapımcı, yönetmen ve senarist (d. 1935)

2016 - Jimmy Riley, Jamaikalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1954)

2016 - Tom Whedon, Amerikalı senarist (d. 1932)

2017 - Lola Albright, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1924)

2017 - Julien Serge Doubrovsky, Fransız yazar (d. 1928)

2017 - Meir Einstein, İsrailli spor gazetecisi ve yayıncı (d. 1951)

2017 - William Henry Keeler, Amerikalı kardinal (d. 1931)

2017 - Denis McGrath, Kanadalı-Amerikalı televizyon yapımcısı, yazar ve senarist (d. 1968)

2017 - Cino Tortorella, İtalyan Tv sunucusu, oyuncu ve yapımcı (d. 1927)

2017 - Denis Nikolayeviç Voronenkov, Rus siyasetçi (d. 1971)

2018 - Ercüment Balakoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

2018 - DuShon Monique Brown, Amerikalı oyuncudur (d. 1968)

2018 - Debbie Lee Carrington, Amerikalı dublör komedyen ve oyuncu (d. 1959)

2018 - Alberto Ongaro, İtalyan gazeteci, çizgi romancı ve yazardır (d. 1925)

2018 - Delores Taylor, Amerikalı oyuncu (d. 1932)

2019 - Lawrence G. Cohen, Amerikalı film yapımcısı, yönetmeni ve senarist (d. 1941)

2019 - Lina Çeryazova, Özbek serbest stil kadın kayakçı (d. 1968)

2019 - Jacques Dessemme, Eski Fransız erkek basketbol oyuncusudur (d. 1925)

2019 - Denise DuBarry, Amerikalı oyuncu, iş insanı, film yapımcısı ve hayırsever (d. 1956)

2019 - Rafi Eitan, İsrailli siyasetçi ve istihbaratçıdır (d. 1926)

2020 - Maurice Berger, Amerikalı sanat tarihçisi, küratör, yazar ve eleştirmen (d. 1956)

2020 - Lucia Bosè, İtalyan aktris ve model (d. 1931)

2020 - Carole Brookins, Dünya Bankası'nın Amerikalı yönetici direktörü ve küresel politik ekonomi uzman (d. 1943)

2020 - Brian Crowe, İngiliz diplomat (d. 1938)

2020 - Borja Domecq Solis, İspanyol iş insanı ve çiftlik sahibi (d. 1945)

2020 - José Folgado, İspanyol iş insanı ve siyasetçi (d. 1944)

2020 - Paul Karslak, İngiliz sanatçı, ressam (d. 1953)

2020 - Zororo Makamba, Zimbabveli gazeteci (d. 1990)

2020 - Alan Ortiz, Filipin politikaçı (d. 1953)

2020 - Usama Riaz, Pakistanlı hekim (d. 1994)

2020 - Calogero Rizzuto, İtalyan mimar ve tarihi koruma uzmanı (d. 1955)

2020 - Walter Robb, Amerikalı mühendis, yönetici ve hayırsever (d. 1928)

2020 - Mary Roman, Amerikalı emekli Olimpiyat atleti ve grup lideri (d. 1935)

2020 - Lucien Sève, Fransız filozof, komünist siyasetçi, aktivist ve politika yazarı (d. 1926)

2020 - Júlia Sigmond, Macar-Rumen kukla sanatçısı, Esperanto dilinde yazan yazar ve yayıncı (d. 1929)

2020 - Nashom Wooden, Afrikalı-Amerikalı sanatçı (d. 1969)

2021 - Basrief Arief, Endonezyalı savcıdır (d. 1947)

2021 - George Segal, Jr., Amerikalı tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, komedyen ve müzisyen (d. 1934)

2021 - Irena Vrkljan, Hırvat yazar ve çevirmen (d. 1930)

2022 - Amina Mohamed Abdi, Somalili siyasetçi (d. 1981)

2022 - Madeleine Albright, Amerikalı siyasetçi ve 64. ABD Dışişleri bakanı (d. 1937)

2023 - Souhila Belbahar, Cezayirli ressam (d. 1934)

2023 - Marion Game, Fransız aktris (d. 1938)

2025 - Bogdan Daras, Polonyalı Olimpiyat güreşçisi (d. 1960)

2025 - Ed Barker, Amerikalı siyasetçi (d. 1935)