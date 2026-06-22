OLAYLAR

MÖ 217 - Rafya Savaşı: Antik Mısır Ptolemaios Krallığı Ordusu, III. Antiohos idaresindeki Seleukos İmparatorluğu Ordusu'nu Filistin'de bozguna uğrattı.

MÖ 168 - Pidna Muharebesi: Lucius Aemilius Paullus Macedonicus komutasındaki Roma ordusu, Kral Perseus komutasındaki Makedon ordusunun bozguna uğratarak 3. Makedonya Savaşına nihayet verdi.

431 - Üçüncü Ekümenik Konsil olan Efes Konsili'nin, İskenderiye Patriği Cyril tarafından açılışı.

1593 - Sisak Savaşı: Osmanlı ordusu Haçlı ordusu tarafından bozguna uğratıldı.

1633 - Engizisyon Mahkemesi'nce mahkûm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini ve Dünya'nın döndüğüne ilişkin tezini inkâr etmek zorunda kaldı.

1691 - II. Ahmed, 21. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

1812 - Napolyon Bonapart Rusya seferine başladı.

1846 - Adolphe Sax, saksofonun patentini aldı.

1911 - V. George, taç giyerek resmen Büyük Britanya kralı oldu.

1919 - Amasya Genelgesi yayınlandı.

1925 - 20 Haziran'da İstanbul'da tutuklanan gazeteciler, Doğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.

1939 - Adana Elektrik Şirketi satın alınarak devletleştirildi.

1939 - Hindistan'da, Subhas Chandra Bose tarafından Tüm Hindistan İlerleme Bloku adlı parti kuruldu.

1940 - II. Dünya Savaşı, Fransa Muharebesi: Fransa, imzalanan ateşkes antlaşmasıyla Almanya'ya teslim oldu.

1941 - II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası, Barbarossa Harekâtı'nı başlatarak SSCB'yi istila etmeye başladı.

1941 - Hırvatistan'da ilk silahlı antifaşist örgüt kuruldu.

1942 - Erwin Rommel, Tobruk'u ele geçirdikten sonra Generalfeldmarschall rütbesine terfi ettirildi.

1945 - İller Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1976 - Kanada'da idam cezası kaldırıldı.

1978 - Plüton'un uydusu, Charon keşfedildi.

2001 - Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi'ni "Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı" olduğu gerekçesiyle kapattı.

2002 - İran'da meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.5 şiddetindeki depremde 261'den fazla kişi öldü.

2006 - Kuzey Makedonya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'ne kabul edildi.

2008 - MEB'in hazırlamış olduğu 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı ilk kez yapıldı.

2010 - Apple iPhone (4G) piyasaya sürüldü.

2012 - Malatya Erhaç Hava Üssü'nden görev amacıyla kalkan F-4 tipi Türk askerî jeti, Suriye karasuları açıklarında, Suriye Ordusu tarafından düşürüldü.

2022 - Afganistan'da 1000'den fazla kişinin öldüğü bir deprem oldu.[1]

DOĞUMLAR

662 - Rui Zong, Tang Hanedanın 5. imparatoru

916 - Seyfü'd Devle, Hamdaniler'in Halep kolunun kurucusu ve ilk emiri (ö. 967)

1510 - Allessandro de Medici, Floransa Dükalığı'nın I. Dükü (ö. 1537)

1757 - George Vancouver, İngiliz denizci (ö. 1798)

1767 - Wilhelm von Humboldt, Alman filozof, dilbilimci ve devlet adamı (ö. 1835)

1805 - Giuseppe Mazzini, İtalyan milliyetçisi, siyasetçi, avukat, aktivist, gazeteci, yazar ve mason (ö. 1872)

1837 - Paul Morphy, Amerikalı satranç oyuncusu (ö. 1884)

1850 - Ignác Goldziher, Macar asıllı Musevî kökenli bir müsteşriktir (ö. 1921)

1856 - Henry Rider Haggard, İngiliz yazar (ö. 1925)

1861 - Maximilian von Spee, Alman asker (ö. 1914)

1864 - Hermann Minkowski, bir Alman matematikçi (ö. 1909)

1869 - Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı müderris, Meclis-i Mebûsan Mebusu ve Şeyhülislam (ö. 1954)

1871 - William McDougall, İngiliz psikolog (ö. 1938)

1887 - Julian Huxley, İngiliz evrimsel biyolog (ö. 1975)

1888 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1973)

1892 - Robert Ritter von Greim, Alman asker ve Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı (ö. 1945)

1893 - Matthias Kleinheisterkamp, Alman Schutzstaffel subayı (ö. 1945)

1898 - Erich Maria Remarque, Alman yazar (ö. 1970)

1899 - Michał Kalecki, Polonyalı iktisatçı (ö. 1970)

1900 - Oskar Fischinger, Alman-Amerikan ressam, film yapımcısı, soyut animatör (ö. 1967)

1903 - John Dillinger, Amerikalı gangster (ö. 1934)

1906 - Anne Morrow Lindbergh, Amerikalı yazar ve havacı (ö. 2001)

1906 - Billy Wilder, Amerikalı yönetmen (ö. 2002)

1908 - Pablo Dorado, Uruguaylı futbolcu (ö. 1978)

1909 - Mike Todd, Amerikalı film ve tiyatro yapımcısı (ö. 1958)

1915 - Cornelius Warmerdam, Amerikalı atlet (ö. 2001)

1927 - Çetin Altan, Türk yazar (ö. 2015)

1928 - Ralph Waite, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2014)

1928 - Steingrímur Hermannsson, İzlandalı siyasetçi (ö. 2010)

1930 - Yuri Artyuhin, Rus kozmonot (ö. 1998)

1932 - Soraya Esfandiary Bakhtiary, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi (ö. 2001)

1934 - James Bjorken, Amerikalı teorik fizikçi (ö. 2024)

1936 - Kris Kristofferson, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2024)

1939 - Ada E. Yonath, İsrailli moleküler biyolog ve kristalograf

1940 - Abbas Kiyarüstemi, İranlı yönetmen (ö. 2016)

1941 - Raşid Gannuşi, Tunuslu siyasetçi

1943 - Klaus Maria Brandauer, Almanca oyuncusu

1944 - Gérard Mourou, Fransız fizikçi, akademisyen ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1945 - Alexander Pines, Amerikalı kimyager ve araştırmacı (ö. 2024)

1946 - Józef Oleksy, Polonyalı siyasetçi ve ekonomist (ö. 2015)

1947 - Gökmen Özdenak, Türk futbolcu ve spor yazarı (ö. 2025)

1948 - Todd Rundgren, Amerikalı multi-enstürmantalist, şarkıcı, söz yazarı ve kayıt yapımcısı

1949 - Aytaç Arman, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2019)

1949 - Meryl Streep, Amerikalı oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1952 - Graham Greene, Kanadalı oyuncu (ö. 2025)

1953 - Cyndi Lauper, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris

1954 - Wolfgang Becker, Alman yönetmen, senarist ve tarihçi (ö. 2024)

1956 - Tim Russ, Amerikalı aktör, film yönetmeni, senarist ve müzisyen

1957 - Anna Grue, Danimarkalı yazar

1957 - Arkadi Gukasyan, de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin üçüncü başkanı

1962 - Clyde Drexler, Amerikalı eski basketbol oyuncusu

1964 - Dan Brown, Amerikalı yazar

1964 - Miroslav Kadlec, Çek futbolcu

1966 - Emmanuelle Seigner, Fransız oyuncu, şarkıcı ve model

1967 - Alejandro Aravena, Şilili mimar

1968 - Darrell Armstrong, Emekli Amerikalı profesyonel basketbolcu

1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1974 - Jo Cox, Birleşik Krallık İşçi Partisi milletvekili

1974 - Donald Faison, Amerikalı oyuncu

1977 - Ayça Varlıer Türk oyuncu ve şarkıcı

1977 - Gökçen Fırat, Türk asker. Türkiye'de cumhuriyet tarihinin ilk kadın amirali ve Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanıdır

1978 - Dan Wheldon, İngiliz yarış pilotu (ö. 2011)

1981 - Monty Oum, Amerikalı web-bazlı animatör ve yazar (ö. 2015)

1982 - Gustave Bebbe, Kamerunlu futbolcu

1984 - Janko Tipsarević, Yugoslavya doğumlu Sırp tenisçi

1985 - Sofoklis Shorçanitis, Yunan basketbolcu

1987 - Eda Erdem, Türk voleybolcu

1987 - Lee Min-ho, Güney Koreli oyuncu

1987 - Nikita Rukavytsya, Ukrayna asıllı Avustralyalı millî futbolcu

1988 - Omri Casspi, İsrailli basketbolcu

1988 - Portia Doubleday, Amerikalı oyuncu

1989 - Cédric Mongongu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı futbolcudur

1989 - Jung Yong Hwa, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı

1990 - Sebastian Jung, Alman futbolcudur

1991 - Hugo Mallo, İspanyol futbolcudur

1992 - Safa Sarı, Türk oyuncu

1993 - Loris Karius, Alman kaleci

1994Damla Çakıroğlu, Türk voleybolcu

Büşra Yılmaz, Türk yazar

Sébastien Haller, Fildişi Sahili futbolcusu

Yasutaka Yanagi, Japon futbolcu

1996 - Rodri, İspanyol millî futbolcu

2000 - Mizgin Ay, Türk sprinter

ÖLÜMLER

MÖ 207 - Hasdrubal Barca, Hamilcar Barca'nın ikinci oğlu ve II. Pön Savaşında Kartaca komutanlarından biridir (d. MÖ 245)

1101 - I. Rugerro, 1071 ile 1101 yılları arasında ilk Sicilya Kontluğu yapmış Norman aristokrat (d. 1031)

1276 - V. Innocentius, 21 Ocak - 22 Haziran 1276 tarihleri arasındaki papa (d. 1225)

1429 - Gıyaseddin Cemşid, İranlı gök bilimci ve matematikçi (d. 1380)

1521 - Leonardo Loredan, 2 Ekim 1501-21 Haziran 1521 döneminde Venedik Cumhuriyeti'ne Doçe (d. 1436)

1691 - II. Süleyman, Osmanlı'nın 20. Padişahı (d. 1642)

1816 - Ferdinando Marescalchi, İtalyan diplomat ve siyasetçi (d. 1754)

1874 - Howard Staunton, İngiliz satranç ustası (d. 1810)

1880 - George Merriam, Amerikalı yayımcı (d. 1803)

1885 - Muhammed Ahmed, Sudan'da Mehdilik hareketinin kurucusu (d. 1845)

1912 - Ion Luca Caragiale, Senaryo, kısa öykü, şiir yazarı, tiyatro yöneticisi, siyaset yorumcusu ve gazeteci (d. 1852)

1925 - Felix Klein, Alman matematikçi ve matematik eğitimcisi (d. 1849)

1931 - Armand Fallières, Fransız siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1841)

1936 - Moritz Schlick, Alman Felsefesi (d. 1882)

1940 - Wladimir Köppen, Rus-Alman coğrafyacı, meteorolog ve botanikçi (d. 1846)

1945 - Mitsuru Ushijima, Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri generali (d. 1887)

1964 - Havank, Flemenk gazeteci ve yazar (d. 1904)

1965 - David O. Selznick, Amerikan film yapımcısı (d. 1902)

1969 - Judy Garland, Amerikan şarkıcı ve oyuncu (d. 1922)

1970 - Đặng Thùy Trâm, Vietnamlı cerrah ve yazar (d. 1942)

1972 - Paul Czinner, Macar asıllı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1890)

1978 - Jens Otto Krag, Danimarka eski başbakanı (d. 1914)

1987 - Fred Astaire, Amerikan dansçı ve oyuncu (d. 1899)

1990 - İlya Frank, Sovyet nükleer fizikçi (d. 1908)

1993 - Pat Nixon, ABD'nin 37. Başkanı Richard Nixon'ın eşi (d. 1912)

1995 - Yves Congar, Fransız Dominikan teolog ve kardinal (d. 1904)

2001 - Luis Carniglia, Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1917)

2003 - Vasil Bikov, Belaruslu yazar (d. 1924)

2007 - Nusret Özcan, Türk gazeteci ve yazar (d.1958)

2008 - George Carlin, Amerikan komedyen (d. 1937)

2011 - Coşkun Özarı, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2014 - İzzet Özilhan, Türk sanayici ve iş insanı (d. 1920)

2015 - Laura Antonelli, İtalyan aktris (d. 1941)

2015 - James Horner, Amerikalı orkestra yazarı, orkestra şefi ve besteci (d. 1953)

2016 - Yaşar Nuri Öztürk, Türk akademisyen, gazeteci, yazar, avukat ve siyasetçi (d. 1951)

2016 - Amjad Sabri, Pakistanlı müzisyen (d. 1976)

2017 - Pavel Dalaloyan, Eski Rus futbolcu (d. 1978)

2017 - Hervé Filion, Kanadalı jokey (d. 1940)

2017 - Gunter Gabriel, Alman şarkıcı, müzisyen ve besteci (d. 1942)

2017 - Necmettin Karaduman, Türk siyasetçi (d. 1927)

2017 - Keith Loneker, Amerikalı oyuncu ve futbolcu (d. 1971)

2017 - Quett Masire, Botsvanalı siyasetçi (d. 1925)

2017 - Hartmut Neugebauer, Alman aktör, seslendirme sanatçısı ve dublaj diyalog yönetmeni (d. 1942)

2018 - Halina Aszkiełowicz-Wojno, Eski Polonyalı voleybol oyuncusu (d. 1947)

2018 - Geoff Case, Avustralya futbolu oyuncusu (d. 1935)

2018 - Nahum Korzhavin, Rus-Amerikalı romancı ve yazar (d. 1925)

2018 - Olga Teresa Krzyżanowska, Polonyalı siyasetçi (d. 1929)

2018 - Dick Leitsch, Amerikalı LGBT Hakları aktivisti ve gazeteci (d. 1935)

2018 - Deanna Lund, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

2018 - Rezső Nyers, Macar siyasetçi, ekonomist ve eski bakan (d. 1923)

2018 - Geoffrey Oryema, Uganda doğumlu Fransız müzisyen (d. 1953)

2018 - Vinnie Paul, Hellyeah bateristi ve yapımcısı (d. 1964)

2018 - Waldir Pires, Brezilyalı siyasetçi (d. 1926)

2019 - Miguel Ángel Falasca, Arjantin kökenli İspanyol voleybolcu (d. 1973)

2019 - Enis Fosforoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1948)

2019 - Leevi Lehto, Fin şair, yazar ve çevirmen (d. 1951)

2019 - Se'are Mekonnen, Etiyopyalı rütbeli üst düzey asker (d. 1954)

2019 - Thalles Lima de Conceição Penha, Brezilyalı futbolcu (d. 1995)

2019 - Jolene Watanabe, Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu ve antrenör (d. 1968)

2020 - Pierino Prati, İtalyan futbolcu (d. 1946)

2020 - Joel Schumacher, Amerikalı film yönetmeni, senaryo yazarı ve yapımcısı (d. 1939)

2021 - Giancarlo Amadeo, İtalyan profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1934)

2021 - Poovachal Khader, Hint mühendis, söz yazarı, besteci ve şair (d. 1948)

2022 - Marilu Bueno, Brezilyalı aktris (d. 1940)

2023 - Harry Markowitz, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1927)

2025 - Chester Weger, Amerikalı seri katil (d. 1939)