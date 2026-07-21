OLAYLAR

MÖ 356 - Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Efes'teki Artemis Tapınağı'nı yaktı.

365 - Richter ölçeğinde 8.0 büyüklüğündeki bir depremin tetiklediği tsunami, Mısır'ın İskenderiye kentini yerle bir etti. Kentte 5.000, çevresinde de 45.000 kişi hayatını kaybetti.

1446 - Lidköping, İsveç'te bir kent konumuna alındı.

1711 - Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasında Prut Antlaşması imzalandı.

1718 - Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı.

1774 - Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.

1798 - Napolyon'un zaferiyle, Fransızlar'a Kahire yolunu açan "Piramitler Savaşı" gerçekleşti.

1831 - Belçika'nın ilk Kralı, I. Léopold tahta çıktı.

1861 - Yıllarca süren Amerikan İç Savaşı'nın ilk büyük muharebesi olan, "Birinci Bull Run Muharebesi" meydana geldi.

1904 - Belçika'da yapılan bir araba yarışında 100 mil (161 km/saat) sınırı, bir Fransız tarafından aşıldı.

1904 - Trans Sibirya Demiryolu tamamlandı.

1905 - II. Abdülhamid'e Yıldız Camii önünde Ermeniler tarafından suikast girişiminde bulunuldu. II. Abdülhamid, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile ayaküstü konuşması sebebiyle, arabadan uzakta olduğundan suikastten yara almadan kurtuldu.

1913 - Türk Birlikleri, Edirne'yi Bulgar işgalinden kurtardı.

1922 - İttihat ve Terakki önderlerinden Cemal Paşa, Tiflis'te Ermeniler tarafından öldürüldü.

1925 - Tennessee'nin Dayton kentindeki bir lise biyoloji öğretmeni (John T. Scopes), evrim konusunu işlemekten suçlu bulundu ve 100 dolar para cezasına çarptırıldı.

1940 - Baltık ülkeleri, Sovyetler Birliğine ilhak edildi.

1944 - II. Dünya Savaşı: 20 Temmuz'da Adolf Hitler'e, başarısız bir suikast girişiminde bulunan Claus von Stauffenberg ve işbirlikçileri, Berlin'de idam edildiler.

1946 - Türkiye'de ilk çok partili seçimler yapıldı. CHP 395, DP 64 Milletvekili kazandı.

1960 - Sri Lanka'da Başbakan seçilen Sirimavo Bandaranaike, dünyanın ilk kadın başbakanı olma unvanını da almış oldu.

1967 - TBMM'de TİP İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

1969 - Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'daki ilk insan adımlarını gerçekleştirdiler.

1970 - Mısır'daki Asvan Barajı, 11 yıl süren inşaatın ardından tamamlandı.

1972 - Kanlı Cuma: IRA militanlarının Kuzey İrlanda'nın Belfast kenti yakınlarındaki eylemlerinde 22 bomba patladı: 9 kişi öldü, 130 kişi ağır yaralandı.

1977 - Dört gün sürecek olan Libya-Mısır savaşı başladı.

1977 - Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kurdu.

1981 - Sıkıyönetim Komutanlığı, Gırgır dergisinin yayınını dört hafta durdurdu.

1983 - Dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü: Vostok İstasyonu, Antarktika: -89.2 °C.

1988 - Amerikan Rock grubu Guns N' Roses'un ilk albümü, aynı zamanda dünyanın en çok satan debut albümü (Bir sanatçının ya da grubun çıkardığı ilk albüm) olma özelliğini taşıyan Appetite for Destruction yayınlandı.

1996 - Yazar Adalet Ağaoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

1998 - TBMM'de yedi Milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

2001 - İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen G-8 zirvesini protesto eden küreselleşme karşıtı bir kişi öldürüldü.

2017 - Ege Denizi'nde, Türkiye'nin Muğla ilinin Bodrum ilçesinin 10 km güneydoğusunda meydana gelen 6.6 M büyüklüğündeki deprem sonucunda, Yunanistan'ın İstanköy adasında iki kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

541 - Wen, Çin'in Sui Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatoru (ö. 604)

810 - Buharî, İslam bilgini (ö. 869)

1414 - IV. Sixtus, 9 Ağustos 1471 - 12 Ağustos 1484 arasında papa (ö. 1484)

1648 - John Graham, 1. Dundee Vikontu, İskoç bir asker ve asil (ö. 1689)

1816 - Paul Reuter, Alman asıllı İngiliz girişimci ve Reuters ajansı'nın kurucusu (ö. 1899)

1858 - Lovis Corinth, Alman ressam ve grafiker (ö. 1925)

1870 - Emil Orlik, Avusturyalı ressam, oymacı ve litografçı (ö. 1932)

1880 - Milan Rastislav Štefánik, Slovak astronom ve general (ö. 1919)

1890 - Eduard Dietl, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)

1891 - Oskar Kummetz, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1980)

1893 - Hans Fallada, Alman yazar (ö. 1947)

1899 - Ernest Hemingway, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1961)

1911 - Marshall McLuhan, Kanadalı iletişim kuramcısı ve akademisyen (ö. 1980)

1920 - Isaac Stern, Rus asıllı Amerikalı kemancı (ö. 2001)

1922 - Mollie Sugden, İngiliz komedyen ve oyuncu (ö. 2009)

1923 - Rudolph A. Marcus, Kanada doğumlu Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2026)

1926 - Karel Reisz, Çek asıllı İngiliz film yönetmeni (ö. 2002)

1936 - Ruşen Hakkı, Türk gazeteci, şair ve yazar (ö. 2011)

1939 - John Negroponte, Rum asıllı Londra doğumlu Amerikalı diplomat

1939 - Kim Fowley, Amerikalı yapımcı, şarkıcı ve müzisyen (ö. 2015)

1941 - Diogo Freitas do Amaral, Portekizli siyasetçi, akademisyen ve Portekiz Başbakanı (ö. 2019)

1946 - Aslıhan Yener, Türk arkeolog

1948 - Yusuf İslam, Amerikalı müzisyen ve şarkı sözü yazarı

1950 - Ubaldo Fillol, Arjantinli futbolcu (kaleci)

1951 - Robin Williams, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2014)

1955 - Béla Tarr, Macar sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2026)

1955 - Marcelo Bielsa, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör

1956 - Serdar Bali, Türk eski millî futbolcu

1957 - Jon Lovitz, Amerikalı aktör, komedyen ve şarkıcı

1959 - Reha Muhtar, Türk televizyoncu ve sunucu (ö. 2026)

1961 - Yannchen Hoffmann, Lüksemburglu mezzo-soprano şarkıcı

1971 - Charlotte Gainsbourg, İngiliz-Fransız sinema oyuncusu ve şarkıcı

1966 - Bruce Gilley, siyaset bilimi profesörü

1971 - Alexander Halavais, Amerikalı akademisyen

1972 - Catherine Ndereba, Kenyalı atlet

1972 - Nikolay Kozlov, Rus su topu sporcusu

1976 - Vahid Haşimiyan, İranlı millî futbolcu ve teknik direktör

1977 - Danny Ecker, Alman sırıkla atlama sporcusu

1978 - Damian Marley, Jamaikalı reggae şarkıcısı

1978 - Josh Hartnett, Amerikalı sinema oyuncusu ve yapımcı

1979 - Luis Ernesto Michel, Meksikalı futbolcu

1979 - Andriy Voronin, Ukraynalı eski futbolcu ve teknik direktör

1980 - Özgür Can Öney, Türk müzisyen ve maNga grubunun davulcusu

1980 - Sami Yusuf, Güney Azerbaycan kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1981 - Ece Üner, Türk haber spikeri

1981 - Paloma Faith, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1982 - Kristian Nushi, Kosovalı Arnavut futbolcu

1982 - Önder Çengel, Türk asıllı İsviçreli futbolcu

1983 - Ismaël Bouzid, Cezayirli futbolcu

1986 - Anthony Annan, Ganalı millî futbolcu

1986 - Jason Thompson, Amerikalı basketbolcu

1988 - DeAndre Jordan, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1989 - Marco Fabián, Meksikalı millî futbolcu

1989 - Juno Temple, İngiliz oyuncu

1989 - Fulya Zenginer, Türk dizi oyuncusu

1989 - Ömer Toprak, Türk futbolcu

1992 - Jessica Barden, İngiliz oyuncu

1992 - Rachael Flatt, Amerikalı buz patenci

1994 - Lucas Olaza, Uruguaylı futbolcu

1998 - İlayda Akdoğan, Türk oyuncu

2000 - Erling Haaland, Norveçli futbolcu

2006 - Endrick, Brezilyalı futbolcu

ÖLÜMLER

1425 - II. Manuil, Bizans İmparatoru (d. 1350)

1552 - Antonio de Mendoza, İspanyol kolonisinin ilk genel valisi (d. 1495)

1793 - Bruni d'Entrecasteaux, Fransız denizci ve kâşif (d. 1737)

1796 - Robert Burns, İskoç şair (d. 1759)

1851 - Horace Sébastiani, Fransız subay, diplomat ve siyasetçisi (d. 1771)

1856 - Emil Aarestrup, Danimarkalı şair (d. 1800)

1899 - Robert G. Ingersoll, Amerikalı hatip, aktivist ve politik lider (d. 1833)

1922 - Ahmed Cemal Paşa, Osmanlı asker ve siyaset adamı (d. 1872)

1928 - Ellen Terry, İngiliz sahne aktrisi (d. 1847)

1944 - Ludwig Beck, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1880)

1944 - Albrecht Mertz von Quirnheim, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1905)

1944 - Claus von Stauffenberg, Alman subay (Hitler'e suikast teşebbüsünde bulunan) (d. 1907)

1946 - Arthur Greiser, Nazi Alman politikacı (d. 1897)

1948 - Arshile Gorky, Ermeni asıllı ressam (d. 1904)

1956 - Osman Şevki Çiçekdağ, Türk siyasetçi (d. 1899)

1962 - G. M. Trevelyan, İngiliz tarihçi ve akademisyen (d. 1876)

1966 - Philipp Frank, Avusturyalı fizikçi, matematikçi ve akademisyen (d. 1884)

1967 - Albert Lutuli, Güney Afrikalı politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1898)

1972 - Jigme Dorje Wangchuck, Bhutanlı hükûmdar (d. 1929)

1985 - Aristid von Grosse, Alman-Amerikalı kimyager ve akademisyen (d. 1905)

1988 - Edip Kürklü, Türk hekim, kalp cerrahı ve Topkapı Hastanesi Başhekimi (d. ?)

1990 - Sergey Paracanov, Gürcü Ermeni Sovyet sinema yönetmeni, senaryo yazarı ve çok yönlü sanatçı (d. 1924)

1992 - Yavuzer Çetinkaya, Türk oyuncu (d. 1948)

1992 - Ernst Schäfer, ornitoloji konusunda uzmanlaşmış, 1930'larda ünlü bir Alman avcı ve Zoolog (d. 1910)

1998 - Alan Shepard, Amerikalı astronot (uzaya çıkan ilk Amerikalı) (d. 1923)

2004 - Ismail Fatah Al Turk, Iraklı heykeltıraş (d. 1934)

2004 - Jerry Goldsmith, Amerikalı film müziği bestecisi (d. 1929)

2004 - Edward B. Lewis, Amerikalı genetikçi (d. 1918)

2005 - Long John Baldry, İngiliz şarkıcı ve müzisyen (d. 1941)

2006 - Ta Mok, Kamboçyalı siyasetçi (d. 1926)

2010 - Luis Corvalán, Şilili politikacı (d. 1916)

2012 - Susanne Lothar, Avusturya asıllı Alman oyuncu (d. 1960)

2013 - Andrea Antonelli, İtalyan motosiklet yarışçısı (d. 1988)

2014 - Verda Erman, Türk piyanist (d. 1944)

2015 - Günter Fronius, Avusturyalı iş insanı (d. 1907)

2017 - John Heard, Amerikalı oyuncu (d. 1946)

2017 - Yami Lester, Avustralyalı aktivist (d. 1942)

2017 - Hrvoje Šarinić, Hırvat politikacı (d. 1935)

2017 - Deborah Watling, İngiliz oyuncu (d. 1948)

2018 - Elmarie Wendel, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1928)

2019 - Ann Moyal, Avustralyalı bilim tarihçisi (d. 1926)

2020 - Dobby Dobson, Jamaikalı reggae şarkıcısı ve albüm yapımcısı (d. 1942)

2020 - Magda Faluhelyi, Macar kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1946)

2020 - Suka K. Frederiksen, Grönlandlı siyasetçi ve bakan (d. 1965)

2020 - Li Jijun, Çinli coğrafyacı ve jeomorfolog (d. 1933)

2020 - Francisco Rodríguez Adrados, İspanyol Helenist tarihçi, dilbilimci ve çevirmen (d. 1922)

2020 - Annie Ross, İngiliz-Amerikalı caz şarkıcısı, söz yazarı ve aktris (d. 1930)

2022 - Taurean Blacque, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

2022 - Reino Paasilinna, Fin siyasetçi (d. 1939)

2022 - Vytautas Paukštė, Litvanyalı aktör (d. 1932)

2022 - Nikola Radmanović, eski Sırp futbolcudur (d. 1969)

2022 - Uwe Seeler, Alman futbolcu (d. 1936)

2022 - Rodney Stark, Amerikan din sosyoloğu (d. 1934)

2023 - Tony Bennett, Amerikalı müzisyen (d. 1926)