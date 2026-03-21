OLAYLAR
1590 - Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.
1779 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, Aynalıkavak Antlaşması imzalandı.
1788 - ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti, yangında tamamen yandı.
1851 - Vietnam İmparatoru Tu Duc, bütün Hristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti.
1857 - Tokyo'da meydana gelen depremde, 100.000'den fazla kişi öldü.
1871 - Otto von Bismarck, Prens unvanını aldı.
1914 - Başyazarlığını Nigar Hanım'ın yaptığı "Kadınlık" adlı dergi, haftalık olarak yayımlanmaya başladı.
1918 - Tortum'un düşman işgalinden kurtuluşu.
1919 - Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu.
1921 - Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son verildi.
1928 - Charles Lindbergh'e, ilk trans-atlantik uçuşu gerçekleştiren kişi olması dolayısıyla şeref madalyası verildi.
1935 - Şah Rıza Pehlevi, uluslararası topluluğa seslenerek; ülkesinin "Persia" olarak değil, "Aryanların ülkesi" anlamına gelen İran olarak adlandırılmasını istedi.
1937 - Tunceli'de Dersim İsyanı başladı.
1941 - Ankara Radyosu, yeniden Rumca yayına başladı.
1952 - 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.
1960 - Apartheid; Sharpeville Katliamı: Güney Afrika'da polis, silahsız bir grup siyah göstericinin üzerine ateş açtı; 69 siyah öldü, 180'i de yaralandı.
1963 - Alkatraz Hapishanesi kapatıldı.
1964 - Boulanger Müzik Ödülü'nü, Türk piyanist İdil Biret kazandı.
1965 - Ranger 9, Ay'da araştırma yapmak üzere fırlatıldı.
1965 - Martin Luther King, 3200 kişilik bir grupla, insan hakları yürüyüşü için Selma, Alabama'dan Montgomery, Alabama'ya doğru yola çıktı.
1978 - Rodezya'da beyaz ırkın egemenliği sona erdi, üç siyah bakan göreve başladı.
1978 - Ankara Belediyespor kuruldu.
1979 - Atina Yüksek Mahkemesi aldığı kararla, Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı müdahalenin, Zürih Antlaşması'nın IV. maddesine göre yasal olduğunu onayladı.
1980 - Jimmy Carter, ABD'nin, Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto ettiğini ve Moskova'da düzenlenen 1980 Yaz Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.
1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Yurt sathında 8 kişi öldürüldü.
1990 - Moğolistan'da çok partili siyasi hayata geçildi.
1990 - Namibya, Güney Afrika'dan bağımsızlığını ilan etti.
1991 - Nevruz kutlamalarında birçok il ve ilçede olaylar çıktı.
1992 - Van, Şırnak, Cizre ve Adana'da Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda 38 kişi öldü.
1993 - Antalya'da yapılan Türk Kurultayı kutlamalarına, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel de katıldı.
2006 - Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından Twitter kuruldu.
2023 - Afganistan'da 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. 12 kişi öldü, 204 kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
600 - Ali, İslam halifesi (ö. 661)
927 - Taizu, Çin'in Song Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur (ö. 976)
1226 - I. Carlo, Fransa Kralı VIII. Louis'in en küçük oğlu (ö. 1285)
1522 - Mihrimah Sultan, Osmanlı Sultanı (ö. 1578)
1626 - Pedro de Betancur, Hristiyan azizi ve misyoner (ö. 1667)
1685 - Johann Sebastian Bach, Alman besteci (ö. 1750)
1752 - Mary Dixon Kies, Amerikalı mucit (ö. 1837)
1768 - Jean-Baptiste Joseph Fourier, Fransız matematikçi ve fizikçi (ö. 1830)
1806 - Benito Juárez, Meksikalı hukukçu ve siyasetçi (ö. 1872)
1837 - Theodore Gill, Amerikalı ihtiyolog, mamalog ve kütüphaneci (ö. 1914)
1839 - Modest Musorgski, Rus besteci (ö. 1881)
1854 - Léo Taxil, Fransız gazeteci ve yazar (ö. 1907)
1866 - Wakatsuki Reijirō, Japonya'nın 15. başbakanı (ö. 1949)
1867 - İsmail Safa, Türk şair ve yazar (ö. 1901)
1870 - Cenap Şahabettin, Türk şair ve yazar (Servet-i Fünûn dönemi şairi) (ö. 1934)
1873 - Esma Sultan, Abdülaziz'in kızı (ö. 1899)
1881 - Henri Grégoire, Belçikalı tarihçi (ö. 1964)
1884 - George David Birkhoff, Amerikalı matematikçi (ö. 1944)
1887 - Manabendra Nath Roy, Hint devrimci, teorist ve aktivist (ö. 1954)
1889 - Bernard Freyberg, Britanyalı general (ö. 1963)
1893 - Walter Schreiber, Alman Schutzstaffel subayı (ö. 1970)
1896 - Friedrich Waismann, Avusturyalı filozof, matematikçi ve dilbilimci (ö. 1959)
1899 - Panagiotis Pipinelis, Bir Yunan politikacı ve diplomat idi (ö. 1970)
1902 - Son House, Amerikalı blues ve country müzik efsanesi şarkıcı ve gitarist (ö. 1988)
1905 - Nusret Suman, Türk heykeltıraş ve ressam (ö. 1978)
1906 - Emin Türk Eliçin, Türk öğretmen ve yazar (ö. 1966)
1906 - Samed Vurgun, Azeri şair (ö. 1956)
1913 - George Abecassis, İngiliz Formula 1 pilotu (ö. 1991)
1914 - Paul Tortelier, Fransız çellist ve besteci (ö. 1990)
1915 - Cahit Irgat, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 1971)
1923 - Nizar Kabbani, Suriyeli şair, yazar ve diplomat (ö. 1998)
1923 - Rezső Nyers, Macar siyasetçi, ekonomist ve eski bakan (ö. 2018)
1923 - Abbas Sayar, Türk romancı (ö. 1999)
1925 - Beatriz Aguirre, Meksikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2019)
1925 - Peter Brook, İngiliz oyuncu ve yönetmen
1927 - Hans-Dietrich Genscher, Alman siyasetçi (ö. 2016)
1929 - Gallieno Ferri, İtalyan çizgi roman sanatçısı ve illüstratör (ö. 2016)
1930 - Pauline Stroud, İngiliz aktris (ö. 2022)
1931 - William Shatner, Kanadalı film yapımcısı, yönetmen ve oyuncu
1932 - Walter Gilbert, Amerikalı fizikçi, biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
1933 - Michael Heseltine, Britanyalı iş insanı, muhafazakâr siyasetçi
1934 - Buta Singh, Hint siyasetçi (ö. 2021)
1935 - Brian Clough, İngiliz futbolcu (ö. 2004)
1938 - Luigi Tenco, İtalyan müzisyen (ö. 1967)
1938 - Noel Cobb, Amerikalı-İngiliz filozof, psikiyatr ve yazar (ö. 2015)
1940 - Solomon Burke, Amerikalı blues ve soul müzik şarkıcısı (ö. 2010)
1942 - Ali Abdullah Salih, Yemenli asker, siyasetçi ve Yemen Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı (ö. 2017)
1942 - Fradique de Menezes, São Tomé ve Príncipeli politikacı ve Cumhurbaşkanı
1942 - Françoise Dorléac, Fransız aktris (Catherine Deneuve'ün kızkardeşi) (ö. 1967)
1944 - Marie-Christine Barrault, Fransız bir aktris
1946 - Timothy Dalton, İngiliz oyuncu
1949 - Muammer Güler, Türk bürokrat ve siyasetçi
1949 - Eddie Money, Amerikalı rock, pop müziği sanatçısı ve söz yazarı (ö. 2019)
1949 - Slavoj Žižek, Sloven filozof
1950 - Sergey Lavrov, Rus diplomattır
1954 - Prayut Çan-oça, Taylandlı bir subay ve siyasetçi
1955 - Jair Bolsonaro, Brezilyalı subay ve siyasetçi
1955 - Philippe Troussier (Omar Tourssier), Fransız futbol teknik direktörü
1955 - Bärbel Wöckel, Doğu Alman eski atlet
1956 - Richard H. Kirk, İngiliz elektronik müzisyen (ö. 2021)
1958 - Marlies Göhr, Doğu Alman eski kısa mesafe koşucusu
1958 - Gary Oldman, İngiliz oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1959 - Murat Ülker, Türk sanayici ve iş insanı
1960 - Ayrton Senna, Brezilyalı Formula 1 pilotu (ö. 1994)
1961 - Lothar Matthäus, Alman futbolcu
1962 - Matthew Broderick, Amerikalı oyuncu
1962 - Rosie O'Donnell, Amerikalı komedyen, oyuncu, yazar ve televizyon kişisi
1963 - Ronald Koeman, Hollandalı futbolcu
1963 - Yekta Saraç, Türk akademisyen
1965 - Xavier Bertrand, Fransız siyasetçidir
1966 - Benito Archundia, Meksikalı eski futbol hakemidir
1967 - Carwyn Jones, Galli politikacıdır
1968 - Dalian Atkinson, İngiliz futbolcu (ö. 2016)
1968 - Jaye Davidson, Amerikalı sinema sanatçısı
1968 - Tolunay Kafkas, Türk futbolcu ve teknik direktör
1969 - Ali Dayi, İranlı futbolcu ve teknik direktör
1970 - Cenk Uygur, Türk asıllı Amerikalı gazeteci, siyasî yorumcu, iş insanı ve politikacı
1972 - Chris Candido, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2005)
1972 - Large Professor, Amerikalı prodüktör, DJ ve rapçi
1972 - Derartu Tulu, Etiyopyalı atlet
1973 - Hozan Beşir, Kürt sanatçı
1973 - Ananda Lewis, Amerikalı televizyon sunucusu, insan hakları aktivisti ve eski model (ö. 2025)
1974 - Edsel Dope, Amerikalı müzisyen
1974 - Babek Zencani, İranlı iş insanı
1975 - Fabricio Oberto, Arjantinli basketbolcu
1976 - Bedirhan Gökçe, Türk şair
1980 - Marit Bjørgen, Norveçli sporcu
1980 - Ronaldinho, Brezilyalı futbolcu
1981 - Germano Borovicz Cardoso Schweger, Brezilyalı futbolcu
1982 - Maria Elena Camerin, İtalyan tenisçi
1983 - Gonzalo Fierro, Şilili millî futbolcu
1984 - Guillermo Daniel Rodríguez, Uruguaylı futbolcu
1986 - Scott Eastwood, Amerikalı oyuncu ve model
1986 - Michu, İspanyol futbolcu
1986 - Bahar Saygılı, Türk triatlet
1987 - İrem Derici, Türk şarkıcı
1989 - Tom Leeb, Fransız şarkıcı, oyuncu ve komedyen
1989 - Jordi Alba, İspanyol futbolcu
1989 - Anthony Nwakaeme, Nijeryalı futbolcu
1989 - Nicolás Lodeiro, Uruguaylı millî futbolcu
1991 - Antoine Griezmann, Fransız futbolcu
1997 - Martina Stoessel, Arjantinli oyuncu, şarkıcı ve dansçı
2000 - Jace Norman, Amerikalı oyuncu
ÖLÜMLER
547 - Nursialı Benedikt, İtalya'da yaşamış hem ortodoks hem katolik mezhebine göre aziz kabul edilen bir din adamı (d. 480)
642 - İskenderiyeli Cyrus, İskenderiye'deki Melkani patriği (d. ?)
867 - Ælla, İngiltere'deki Anglosakson Northumbria kralıdır (d. ?)
1237 - Jean de Brienne, Latin İmparatorluğu'nu yönetmiş Fransız aristokrat (d. 1170)
1617 - Pocahontas, Algonkin Kızılderilisi (d. 1596)
1653 - Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. ?)
1729 - John Law, İskoç ekonomist ve yazar (d. 1671)
1762 - Nicolas Louis de Lacaille, Fransız astronom (d. 1713)
1795 - Giovanni Arduino, İtalyan jeolog (d. 1714)
1801 - Andrea Luchesi, İtalyan besteci (d. 1741)
1805 - Jean-Baptiste Greuze, Fransız ressam (d. 1725)
1843 - Guadalupe Victoria, Meksikalı siyasetçi, asker ve avukat (d. 1786)
1864 - Luke Howard, İngiliz kimyager ve meteorolog (d. 1772)
1892 - Annibale de Gasparis, İtalyan astronom (d. 1819)
1892 - Anthon van Rappard, Hollandalı ressam (d. 1858)
1892 - Ferdinand Barbedienne, Fransız heykeltıraş, mühendis ve girişimci (d. 1810)
1896 - William Quan Judge, Amerikalı teozof (d. 1851)
1910 - Nadar, Fransız fotoğrafçı (d. 1820)
1914 - Franz Fredrik Wathén, Fin sürat patencisi (d. 1878)
1915 - Frederick Winslow Taylor, Amerikalı mühendis (d. 1856)
1936 - Alexander Glazunov, Rus besteci (d. 1865)
1939 - Ali Hikmet Ayerdem, Türk asker (d. 1877)
1942 - Hüseyin Suat Yalçın, Türk şair ve oyun yazarı (d. 1867)
1956 - Satı Çırpan, Türk politikacı ve ilk kadın milletvekillerinden (d. 1890)
1958 - Ferdi Tayfur, Türk dublaj sanatçısı (d. 1904)
1973 - Aşık Veysel, Türk halk ozanı (d. 1894)
1975 - Lore Alford Rogers, Amerikalı bakteriyolog ve süt bilimcisi (d. 1875)
1985 - Sir Michael Redgrave, İngiliz oyuncu (Vanessa Redgrave'in babası) (d. 1908)
1991 - Vedat Dalokay, Türk mimar ve politikacı (d. 1927)
1998 - Galina Ulanova, Rus balerin (d. 1910)
2001 - Chung Ju-yung veya Jung Joo-young, Güney Koreli girişimci, iş insanı ve tüm Hyundai Güney Kore Gruplarının kurucusu (d. 1915)
2008 - Shusha Guppy, İranlı yazar, editör ve şarkıcı (d. 1935)
2011 - Loleatta Holloway, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır (d. 1946)
2013 - Chinua Achebe, Nijeryalı yazar (d. 1930)
2013 - Pietro Mennea, İtalyan kısa mesafe koşucusu ve siyasetçi (d. 1952)
2014 - Jack Fleck, Amerikalı golfçü (d. 1921)
2014 - James Rebhorn, Amerikalı oyuncudur (d. 1948)
2015 - Pedro Aguayo Ramírez, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1979)
2015 - Jørgen Ingmann, Danimarkalı şarkıcıydı (d. 1925)
2015 - Faith Susan Alberta Watson, Kanadalı televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1955)
2016 - Andrew Grove, Macaristan doğumlu Amerikalı mühendis, iş insanı ve yazar (d. 1936)
2017 - Norman Colin Dexter, İngiliz romancı (d. 1930)
2017 - Henri Emmanuelli, Fransız siyasetçi (d. 1945)
2017 - Tayfun Talipoğlu, Türk gazeteci (d.1962)
2018 - Deniz Bölükbaşı, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1949)
2018 - Anna-Lisa, Amerikalı oyuncu (d. 1930)
2019 - Marcel Detienne, Belçikalı akademisyen (d. 1935)
2019 - Francis Quinn, Amerikalı Roma Katolik piskopos (d. 1921)
2020 - Marguerite Aucouturier, Çek-Fransız psikanalist, çevirmen ve yaza (d. 1932)
2020 - Aileen Baviera, Filipinli siyaset bilimci, akademisyen ve sinolog (d. 1959)
2020 - Vicente Capdevila, İspanyol belediye başkanı ve siyasetçi (d. 1936)
2020 - Mariko Miyagi, Japon aktris, şarkıcı ve insan hakları aktivisti (d. 1927)
2020 - Jacques Oudin, Fransız siyasetçi (d. 1939)
2020 - Piotr Pawlukiewicz, Polonyalı bir Roma Katolik rahibi, teoloji doktoru, vaiz ve yazar (d. 1960)
2020 - Jean-Jacques Razafindranazy, Madagaskar doğumlu doktor (d. 1952)
2020 - Lorenzo Sanz, İspanyol iş insanı ve spor yöneticisi (d. 1943)
2020 - William Stern, İngiliz iş insanı (d. 1935)
2020 - Pierre Truche, Fransız yargıç (d. 1929)
2020 - Levent Ünsal, Türk oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı (d. 1965)
2021 - Nevâl es-Saadavi, Mısırlı feminist yazar, aktivist ve psikiyatrist (d. 1931)
2022 - Samuel Cabrera, Kolombiyalı profesyonel arazi bisiklet yarışçısı (d. 1960)
2022 - Soumeylou Boubèye Maïga, Malili siyasetçi (d. 1954)
2022 - Eva Ingeborg Scholz, Alman aktris (d. 1928)
2022 - Fevzi Zemzem, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör (d. 1941)
2023 - Hezekiel Hazum, İsrailli eski millî futbolcudur (d. 1947)
2023 - Willis Reed, Amerikalı profesyonel basketbolcudur (d. 1942)
2024 - Bahar Öztan, Türk sinema oyuncusu (d. 1962)
2025 - Cemal Menad, Cezayirli millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1960)
2025 - George Foreman, Amerikalı boksör (d. 1949)