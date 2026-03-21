OLAYLAR

1590 - Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.

1779 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, Aynalıkavak Antlaşması imzalandı.

1788 - ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti, yangında tamamen yandı.

1851 - Vietnam İmparatoru Tu Duc, bütün Hristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti.

1857 - Tokyo'da meydana gelen depremde, 100.000'den fazla kişi öldü.

1871 - Otto von Bismarck, Prens unvanını aldı.

1914 - Başyazarlığını Nigar Hanım'ın yaptığı "Kadınlık" adlı dergi, haftalık olarak yayımlanmaya başladı.

1918 - Tortum'un düşman işgalinden kurtuluşu.

1919 - Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu.

1921 - Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son verildi.

1928 - Charles Lindbergh'e, ilk trans-atlantik uçuşu gerçekleştiren kişi olması dolayısıyla şeref madalyası verildi.

1935 - Şah Rıza Pehlevi, uluslararası topluluğa seslenerek; ülkesinin "Persia" olarak değil, "Aryanların ülkesi" anlamına gelen İran olarak adlandırılmasını istedi.

1937 - Tunceli'de Dersim İsyanı başladı.

1941 - Ankara Radyosu, yeniden Rumca yayına başladı.

1952 - 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.

1960 - Apartheid; Sharpeville Katliamı: Güney Afrika'da polis, silahsız bir grup siyah göstericinin üzerine ateş açtı; 69 siyah öldü, 180'i de yaralandı.

1963 - Alkatraz Hapishanesi kapatıldı.

1964 - Boulanger Müzik Ödülü'nü, Türk piyanist İdil Biret kazandı.

1965 - Ranger 9, Ay'da araştırma yapmak üzere fırlatıldı.

1965 - Martin Luther King, 3200 kişilik bir grupla, insan hakları yürüyüşü için Selma, Alabama'dan Montgomery, Alabama'ya doğru yola çıktı.

1978 - Rodezya'da beyaz ırkın egemenliği sona erdi, üç siyah bakan göreve başladı.

1978 - Ankara Belediyespor kuruldu.

1979 - Atina Yüksek Mahkemesi aldığı kararla, Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı müdahalenin, Zürih Antlaşması'nın IV. maddesine göre yasal olduğunu onayladı.

1980 - Jimmy Carter, ABD'nin, Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto ettiğini ve Moskova'da düzenlenen 1980 Yaz Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Yurt sathında 8 kişi öldürüldü.

1990 - Moğolistan'da çok partili siyasi hayata geçildi.

1990 - Namibya, Güney Afrika'dan bağımsızlığını ilan etti.

1991 - Nevruz kutlamalarında birçok il ve ilçede olaylar çıktı.

1992 - Van, Şırnak, Cizre ve Adana'da Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda 38 kişi öldü.

1993 - Antalya'da yapılan Türk Kurultayı kutlamalarına, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel de katıldı.

2006 - Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından Twitter kuruldu.

2023 - Afganistan'da 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. 12 kişi öldü, 204 kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

600 - Ali, İslam halifesi (ö. 661)

927 - Taizu, Çin'in Song Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur (ö. 976)

1226 - I. Carlo, Fransa Kralı VIII. Louis'in en küçük oğlu (ö. 1285)

1522 - Mihrimah Sultan, Osmanlı Sultanı (ö. 1578)

1626 - Pedro de Betancur, Hristiyan azizi ve misyoner (ö. 1667)

1685 - Johann Sebastian Bach, Alman besteci (ö. 1750)

1752 - Mary Dixon Kies, Amerikalı mucit (ö. 1837)

1768 - Jean-Baptiste Joseph Fourier, Fransız matematikçi ve fizikçi (ö. 1830)

1806 - Benito Juárez, Meksikalı hukukçu ve siyasetçi (ö. 1872)

1837 - Theodore Gill, Amerikalı ihtiyolog, mamalog ve kütüphaneci (ö. 1914)

1839 - Modest Musorgski, Rus besteci (ö. 1881)

1854 - Léo Taxil, Fransız gazeteci ve yazar (ö. 1907)

1866 - Wakatsuki Reijirō, Japonya'nın 15. başbakanı (ö. 1949)

1867 - İsmail Safa, Türk şair ve yazar (ö. 1901)

1870 - Cenap Şahabettin, Türk şair ve yazar (Servet-i Fünûn dönemi şairi) (ö. 1934)

1873 - Esma Sultan, Abdülaziz'in kızı (ö. 1899)

1881 - Henri Grégoire, Belçikalı tarihçi (ö. 1964)

1884 - George David Birkhoff, Amerikalı matematikçi (ö. 1944)

1887 - Manabendra Nath Roy, Hint devrimci, teorist ve aktivist (ö. 1954)

1889 - Bernard Freyberg, Britanyalı general (ö. 1963)

1893 - Walter Schreiber, Alman Schutzstaffel subayı (ö. 1970)

1896 - Friedrich Waismann, Avusturyalı filozof, matematikçi ve dilbilimci (ö. 1959)

1899 - Panagiotis Pipinelis, Bir Yunan politikacı ve diplomat idi (ö. 1970)

1902 - Son House, Amerikalı blues ve country müzik efsanesi şarkıcı ve gitarist (ö. 1988)

1905 - Nusret Suman, Türk heykeltıraş ve ressam (ö. 1978)

1906 - Emin Türk Eliçin, Türk öğretmen ve yazar (ö. 1966)

1906 - Samed Vurgun, Azeri şair (ö. 1956)

1913 - George Abecassis, İngiliz Formula 1 pilotu (ö. 1991)

1914 - Paul Tortelier, Fransız çellist ve besteci (ö. 1990)

1915 - Cahit Irgat, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 1971)

1923 - Nizar Kabbani, Suriyeli şair, yazar ve diplomat (ö. 1998)

1923 - Rezső Nyers, Macar siyasetçi, ekonomist ve eski bakan (ö. 2018)

1923 - Abbas Sayar, Türk romancı (ö. 1999)

1925 - Beatriz Aguirre, Meksikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2019)

1925 - Peter Brook, İngiliz oyuncu ve yönetmen

1927 - Hans-Dietrich Genscher, Alman siyasetçi (ö. 2016)

1929 - Gallieno Ferri, İtalyan çizgi roman sanatçısı ve illüstratör (ö. 2016)

1930 - Pauline Stroud, İngiliz aktris (ö. 2022)

1931 - William Shatner, Kanadalı film yapımcısı, yönetmen ve oyuncu

1932 - Walter Gilbert, Amerikalı fizikçi, biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1933 - Michael Heseltine, Britanyalı iş insanı, muhafazakâr siyasetçi

1934 - Buta Singh, Hint siyasetçi (ö. 2021)

1935 - Brian Clough, İngiliz futbolcu (ö. 2004)

1938 - Luigi Tenco, İtalyan müzisyen (ö. 1967)

1938 - Noel Cobb, Amerikalı-İngiliz filozof, psikiyatr ve yazar (ö. 2015)

1940 - Solomon Burke, Amerikalı blues ve soul müzik şarkıcısı (ö. 2010)

1942 - Ali Abdullah Salih, Yemenli asker, siyasetçi ve Yemen Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı (ö. 2017)

1942 - Fradique de Menezes, São Tomé ve Príncipeli politikacı ve Cumhurbaşkanı

1942 - Françoise Dorléac, Fransız aktris (Catherine Deneuve'ün kızkardeşi) (ö. 1967)

1944 - Marie-Christine Barrault, Fransız bir aktris

1946 - Timothy Dalton, İngiliz oyuncu

1949 - Muammer Güler, Türk bürokrat ve siyasetçi

1949 - Eddie Money, Amerikalı rock, pop müziği sanatçısı ve söz yazarı (ö. 2019)

1949 - Slavoj Žižek, Sloven filozof

1950 - Sergey Lavrov, Rus diplomattır

1954 - Prayut Çan-oça, Taylandlı bir subay ve siyasetçi

1955 - Jair Bolsonaro, Brezilyalı subay ve siyasetçi

1955 - Philippe Troussier (Omar Tourssier), Fransız futbol teknik direktörü

1955 - Bärbel Wöckel, Doğu Alman eski atlet

1956 - Richard H. Kirk, İngiliz elektronik müzisyen (ö. 2021)

1958 - Marlies Göhr, Doğu Alman eski kısa mesafe koşucusu

1958 - Gary Oldman, İngiliz oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1959 - Murat Ülker, Türk sanayici ve iş insanı

1960 - Ayrton Senna, Brezilyalı Formula 1 pilotu (ö. 1994)

1961 - Lothar Matthäus, Alman futbolcu

1962 - Matthew Broderick, Amerikalı oyuncu

1962 - Rosie O'Donnell, Amerikalı komedyen, oyuncu, yazar ve televizyon kişisi

1963 - Ronald Koeman, Hollandalı futbolcu

1963 - Yekta Saraç, Türk akademisyen

1965 - Xavier Bertrand, Fransız siyasetçidir

1966 - Benito Archundia, Meksikalı eski futbol hakemidir

1967 - Carwyn Jones, Galli politikacıdır

1968 - Dalian Atkinson, İngiliz futbolcu (ö. 2016)

1968 - Jaye Davidson, Amerikalı sinema sanatçısı

1968 - Tolunay Kafkas, Türk futbolcu ve teknik direktör

1969 - Ali Dayi, İranlı futbolcu ve teknik direktör

1970 - Cenk Uygur, Türk asıllı Amerikalı gazeteci, siyasî yorumcu, iş insanı ve politikacı

1972 - Chris Candido, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2005)

1972 - Large Professor, Amerikalı prodüktör, DJ ve rapçi

1972 - Derartu Tulu, Etiyopyalı atlet

1973 - Hozan Beşir, Kürt sanatçı

1973 - Ananda Lewis, Amerikalı televizyon sunucusu, insan hakları aktivisti ve eski model (ö. 2025)

1974 - Edsel Dope, Amerikalı müzisyen

1974 - Babek Zencani, İranlı iş insanı

1975 - Fabricio Oberto, Arjantinli basketbolcu

1976 - Bedirhan Gökçe, Türk şair

1980 - Marit Bjørgen, Norveçli sporcu

1980 - Ronaldinho, Brezilyalı futbolcu

1981 - Germano Borovicz Cardoso Schweger, Brezilyalı futbolcu

1982 - Maria Elena Camerin, İtalyan tenisçi

1983 - Gonzalo Fierro, Şilili millî futbolcu

1984 - Guillermo Daniel Rodríguez, Uruguaylı futbolcu

1986 - Scott Eastwood, Amerikalı oyuncu ve model

1986 - Michu, İspanyol futbolcu

1986 - Bahar Saygılı, Türk triatlet

1987 - İrem Derici, Türk şarkıcı

1989 - Tom Leeb, Fransız şarkıcı, oyuncu ve komedyen

1989 - Jordi Alba, İspanyol futbolcu

1989 - Anthony Nwakaeme, Nijeryalı futbolcu

1989 - Nicolás Lodeiro, Uruguaylı millî futbolcu

1991 - Antoine Griezmann, Fransız futbolcu

1997 - Martina Stoessel, Arjantinli oyuncu, şarkıcı ve dansçı

2000 - Jace Norman, Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER

547 - Nursialı Benedikt, İtalya'da yaşamış hem ortodoks hem katolik mezhebine göre aziz kabul edilen bir din adamı (d. 480)

642 - İskenderiyeli Cyrus, İskenderiye'deki Melkani patriği (d. ?)

867 - Ælla, İngiltere'deki Anglosakson Northumbria kralıdır (d. ?)

1237 - Jean de Brienne, Latin İmparatorluğu'nu yönetmiş Fransız aristokrat (d. 1170)

1617 - Pocahontas, Algonkin Kızılderilisi (d. 1596)

1653 - Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. ?)

1729 - John Law, İskoç ekonomist ve yazar (d. 1671)

1762 - Nicolas Louis de Lacaille, Fransız astronom (d. 1713)

1795 - Giovanni Arduino, İtalyan jeolog (d. 1714)

1801 - Andrea Luchesi, İtalyan besteci (d. 1741)

1805 - Jean-Baptiste Greuze, Fransız ressam (d. 1725)

1843 - Guadalupe Victoria, Meksikalı siyasetçi, asker ve avukat (d. 1786)

1864 - Luke Howard, İngiliz kimyager ve meteorolog (d. 1772)

1892 - Annibale de Gasparis, İtalyan astronom (d. 1819)

1892 - Anthon van Rappard, Hollandalı ressam (d. 1858)

1892 - Ferdinand Barbedienne, Fransız heykeltıraş, mühendis ve girişimci (d. 1810)

1896 - William Quan Judge, Amerikalı teozof (d. 1851)

1910 - Nadar, Fransız fotoğrafçı (d. 1820)

1914 - Franz Fredrik Wathén, Fin sürat patencisi (d. 1878)

1915 - Frederick Winslow Taylor, Amerikalı mühendis (d. 1856)

1936 - Alexander Glazunov, Rus besteci (d. 1865)

1939 - Ali Hikmet Ayerdem, Türk asker (d. 1877)

1942 - Hüseyin Suat Yalçın, Türk şair ve oyun yazarı (d. 1867)

1956 - Satı Çırpan, Türk politikacı ve ilk kadın milletvekillerinden (d. 1890)

1958 - Ferdi Tayfur, Türk dublaj sanatçısı (d. 1904)

1973 - Aşık Veysel, Türk halk ozanı (d. 1894)

1975 - Lore Alford Rogers, Amerikalı bakteriyolog ve süt bilimcisi (d. 1875)

1985 - Sir Michael Redgrave, İngiliz oyuncu (Vanessa Redgrave'in babası) (d. 1908)

1991 - Vedat Dalokay, Türk mimar ve politikacı (d. 1927)

1998 - Galina Ulanova, Rus balerin (d. 1910)

2001 - Chung Ju-yung veya Jung Joo-young, Güney Koreli girişimci, iş insanı ve tüm Hyundai Güney Kore Gruplarının kurucusu (d. 1915)

2008 - Shusha Guppy, İranlı yazar, editör ve şarkıcı (d. 1935)

2011 - Loleatta Holloway, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır (d. 1946)

2013 - Chinua Achebe, Nijeryalı yazar (d. 1930)

2013 - Pietro Mennea, İtalyan kısa mesafe koşucusu ve siyasetçi (d. 1952)

2014 - Jack Fleck, Amerikalı golfçü (d. 1921)

2014 - James Rebhorn, Amerikalı oyuncudur (d. 1948)

2015 - Pedro Aguayo Ramírez, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1979)

2015 - Jørgen Ingmann, Danimarkalı şarkıcıydı (d. 1925)

2015 - Faith Susan Alberta Watson, Kanadalı televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1955)

2016 - Andrew Grove, Macaristan doğumlu Amerikalı mühendis, iş insanı ve yazar (d. 1936)

2017 - Norman Colin Dexter, İngiliz romancı (d. 1930)

2017 - Henri Emmanuelli, Fransız siyasetçi (d. 1945)

2017 - Tayfun Talipoğlu, Türk gazeteci (d.1962)

2018 - Deniz Bölükbaşı, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1949)

2018 - Anna-Lisa, Amerikalı oyuncu (d. 1930)

2019 - Marcel Detienne, Belçikalı akademisyen (d. 1935)

2019 - Francis Quinn, Amerikalı Roma Katolik piskopos (d. 1921)

2020 - Marguerite Aucouturier, Çek-Fransız psikanalist, çevirmen ve yaza (d. 1932)

2020 - Aileen Baviera, Filipinli siyaset bilimci, akademisyen ve sinolog (d. 1959)

2020 - Vicente Capdevila, İspanyol belediye başkanı ve siyasetçi (d. 1936)

2020 - Mariko Miyagi, Japon aktris, şarkıcı ve insan hakları aktivisti (d. 1927)

2020 - Jacques Oudin, Fransız siyasetçi (d. 1939)

2020 - Piotr Pawlukiewicz, Polonyalı bir Roma Katolik rahibi, teoloji doktoru, vaiz ve yazar (d. 1960)

2020 - Jean-Jacques Razafindranazy, Madagaskar doğumlu doktor (d. 1952)

2020 - Lorenzo Sanz, İspanyol iş insanı ve spor yöneticisi (d. 1943)

2020 - William Stern, İngiliz iş insanı (d. 1935)

2020 - Pierre Truche, Fransız yargıç (d. 1929)

2020 - Levent Ünsal, Türk oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı (d. 1965)

2021 - Nevâl es-Saadavi, Mısırlı feminist yazar, aktivist ve psikiyatrist (d. 1931)

2022 - Samuel Cabrera, Kolombiyalı profesyonel arazi bisiklet yarışçısı (d. 1960)

2022 - Soumeylou Boubèye Maïga, Malili siyasetçi (d. 1954)

2022 - Eva Ingeborg Scholz, Alman aktris (d. 1928)

2022 - Fevzi Zemzem, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör (d. 1941)

2023 - Hezekiel Hazum, İsrailli eski millî futbolcudur (d. 1947)

2023 - Willis Reed, Amerikalı profesyonel basketbolcudur (d. 1942)

2024 - Bahar Öztan, Türk sinema oyuncusu (d. 1962)

2025 - Cemal Menad, Cezayirli millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1960)

2025 - George Foreman, Amerikalı boksör (d. 1949)