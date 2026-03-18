OLAYLAR

235 - Roma İmparatoru Alexander Severus, kendi lejyonu tarafından düzenlenen bir suikast ile öldürüldü ve İmparatorluğu zayıflatan 3. yüzyıl krizi başladı.

1299 - Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich, kendini Kudüs Kralı ilan etti.

1438 - II. Albert, Almanya Kralı oldu.

1635 - IV. Murad komutasındaki Osmanlı Ordusu, Safevî Devleti'ne karşı Revan Seferine çıktı.

1799 - Napolyon, Osmanlı Devleti'nin yönetimindeki Akka kalesi önlerine geldi.

1850 - American Express, Henry Wells ve William Fargo tarafından kuruldu.

1871 - Paris Komünü kuruldu.

1913 - Yunan kralı I. George, Selanik'te uğradığı bir suikast sonucu öldü.

1915 - Çanakkale Deniz Harekâtı: Birleşik Donanma, Çanakkale Boğazı'nda ağır hasar gördü ve geri çekildi.

1918 - Karayazı, Narman ve Tekman'ın düşman işgalinden kurtuluşu.

1920 - Osmanlı Meclis-i Mebusanı, İstanbul'un işgali üzerine son toplantısını yaptı ve çalışmalarına ara verme kararı aldı.

1921 - SSCB ile İkinci Polonya Cumhuriyeti arasında Riga Antlaşması imzalandı.

1921 - Moğolistan Halk Ordusu kuruldu.

1925 - ABD'nin üç eyaletini (Missouri, Illinois ve Indiana) etkileyen kasırgada 695 kişi öldü.

1926 - Finike'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde, 27 kişi öldü.

1926 - Papa Eftim, Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurdu.

1937 - Teksas'ın New London kentinde bir okulda meydana gelen doğalgaz patlamasında, çoğunluğu çocuk 300 kişi öldü.

1938 - Meksika, sınırları dahilindeki tüm yabancı petrol şirketlerini millîleştirdi.

1940 - Hitler ve Mussolini, Brenner Geçidi'nde buluştu. İtalya, Almanya'nın yanında savaşa girme kararı aldı. Bundan dört yıl sonra aynı gün, Almanlar Macaristan'ı işgale başladı.

1953 - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremde 265 kişi öldü.

1956 - Fransa, Cezayir'e asker çıkarmaya başladı.

1962 - Cezayir Bağımsızlık Savaşı: Fransa Cezayirli direnişçilerle anlaşmaya vardı.

1965 - İnsanoğlu ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Aleksey Leonov, dünyadan 2 bin 177 kilometre yükseklikte, Voskhod-II (Gündoğumu) adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta kaldı.

1970 - Kamboçya'da Lon Nol, Prens Norodom Sihanouk'u devirdi.

1971 - Peru'nun Yanawayin Gölü yamaçlarında toprak kayması meydana geldi. Gölde oluşan 30 metrelik dalgalar, sahilde bulunan Chungar Madencilik Şirketi (Cia Minera Chungar, SA) kampında 200 madencinin ölümüne neden oldu.

1971 - Mümtaz Soysal, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı.

1974 - Pakistan'ın devrik Devlet Başkanı Zülfikar Ali Butto, muhaliflerinden birine suikast düzenlettiği iddiasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

1986 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişiklikleri onayladı ve 50.000'e yakın hükümlünün tahliye işlemleri başlatıldı.

1989 - Mısır'daki Keops piramidinde, 4400 yıllık bir mumya bulundu.

1990 - Almanya'nın yeniden birleşmesi: Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin yaptığı seçimlerden sonra, Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti birleşti.

1992 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan, Devlet Başkanı De Klerk tarafından planlanan "Anayasal Reform Tasarısı", halk oylamasıyla kabul edildi.

1997 - Antonov An-24 tipi bir Rus yolcu uçağının kuyruğu, Türkiye'ye gitmekte olduğu sırada havada koptu. Düşen uçaktaki 50 kişi öldü.

2000 - Suriye ve Türkiye'de yaşayan ve akraba olan 573 aile, iki ülkenin anlaşması sonucu sınırı geçerek bayramlaştılar.

2005 - New York'taki bir camide, Cuma namazını ilk defa bir kadın kıldırdı. 1426 yıllık İslami geleneklere göre bu bir ilk.

2010 - TRT Haber yayına başladı.

2015 - Tunus'un başkenti Tunus'ta Bardo Millî Müzesi saldırısı gerçekleşti.

2018 - Vladimir Putin, yapılan seçimler sonucu Rusya'da %76.69 oy ile 3. kez Devlet Başkanı seçildi.

2020 - Eurovision Şarkı Yarışması koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelendi.

2025 - Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıllık diploması, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi ve cumhurbaşkanı adayı olması engellendi.

2025 - İsrail, Gazze'ye yaptığı bombardımanlarla Hamas-İsrail savaşının bitmesi umuduyla imzalanan ateşkesi bozdu ve 300'den fazla insanı öldürdü.

DOĞUMLAR

1075 - Zemahşerî, İranlı İslam bilgini (ö. 1144)

1609 - III. Frederik, Danimarka ve Norveç kralı (ö. 1670)

1690 - Christian Goldbach, Rus matematikçi (ö. 1764)

1780 - Miloş Obrenoviç, Sırp prens (ö. 1860)

1782 - John C. Calhoun, Amerikalı devlet adamı (ö. 1850)

1800 - Aleksa Simić, Sırp siyasetçi (ö. 1872)

1809 - Joseph Jenkins Roberts, Liberyalı siyasetçi (ö. 1876)

1813 - Friedrich Hebbel, Alman oyun yazarı (ö. 1863)

1826 - Joseph René Bellot, Fransız Kuzey Kutbu kâşifi (ö. 1853)

1828 - Randal Cremer, İngiliz Liberal Parlamento üyesi pasifist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1908)

1830 - Fustel de Coulanges, Fransız tarihçisi (ö. 1889)

1837 - Grover Cleveland, ABD'nin 22. ve 24. Başkanı (ö. 1908)

1842 - Stéphane Mallarmé, Fransız şair (ö. 1898)

1843 - Jules Vandenpeereboom, Belçikalı siyasetçi (ö. 1917)

1844 - Nikolay Rimski-Korsakov, Rus müzisyen, besteci ve müzik eğitimcisi (ö. 1908)

1856 - Aleksandr İzvolski, Rus diplomat (ö. 1919)

1858 - Rudolf Diesel, Alman makine mühendisi ve Dizel motorun mucidi (ö. 1913)

1866 - Cemil Topuzlu, Türk hekim (Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu ve İstanbul Belediye Başkanı) (ö. 1958)

1869 - Neville Chamberlain, İngiliz politikacı (ö. 1940)

1874 - Nikolay Berdyayev, Rus teolog ve filozof (Hristiyan varoluşçuluğunun önde gelen sözcülerinden) (ö. 1948)

1877 - Edgar Cayce, Amerikalı medyum (ö. 1945)

1879 - Varaztad Kazancıyan, Türkiye Ermenisi plastik cerrahi uzmanı doktor (ö. 1968)

1880 - Walter Hohmann, Alman fizikçi (ö. 1945)

1892 - Ruşen Eşref Ünaydın, Türk gazeteci, yazar, siyasetçi ve diplomat (ö. 1959)

1893 - Costante Girardengo, İtalyan profesyonel yol bisikleti yarışçısıydı (ö. 1978)

1903 - Galeazzo Ciano, İtalya Krallığı'nın Dışişleri bakanı ve Benito Mussolini'nin damadı (ö. 1944)

1905 - Thomas Townsend Brown, Amerikalı fizikçi (ö. 1985)

1905 - Robert Donat, İngiliz aktör (ö. 1958)

1912 - Toto Karaca, Ermeni asıllı Türk opera, tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1992)

1913 - Werner Mölders, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası Luftwaffe Ace Pilotuydu (ö. 1941)

1915 - Refet Angın, Türk öğretmen (ö. 2015)

1919 - Elizabeth Anscombe, İngiliz analitik filozof (ö. 2001)

1922 - Seymour Martin Lipset, Amerikalı toplum bilimci (ö. 2006)

1926 - Peter Graves, Amerikalı sinema ve TV dizileri oyuncusudur (ö. 2010)

1928 - Fidel Ramos, Filipinli general ve siyasetçi (ö. 2022)

1929 - Christa Wolf, Alman romancı ve senaryo yazarı (ö. 2011)

1930 - Maruxa Pita, İspanyol eğitimci ve misyoner (ö. 2025)

1931 - Vlastimil Bubník, Çek buz hokeyi oyuncusu ve millî futbolcu (ö. 2015)

1932 - John Updike, Amerikalı yazar (ö. 2009)

1935 - Frances Cress Welsing, Amerikalı Afrikabilimci ve psikiyatrist (d. 2016)

1936 - F.W. de Klerk, Güney Afrikalı politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 2021)

1940 - Namık Ekin, Türk asker ve judocu

1942 - Romalı Perihan, Türk soprano, ressam, manken ve oyuncu (ö. 2016)

1953 - Nilgün Belgün, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu

1956 - Luc Besson, Fransız film yapımcısı

1959 - Gökalp Baykal, Türk müzisyen, mimar, öğretim görevlisi ve yazar

1960 - Richard Biggs, Amerikalı aktör (ö. 2004)

1965 - Milorad Milinković, Sırp film yönetmeni, senarist ve müzisyen (ö. 2025)

1965 - Robin Sharma, Hint asıllı Kanadalı yazar

1969 - Bekir Aksoy, Türk oyuncu

1969 - Vassily Ivanchuk, Ukraynalı satranç oyuncusu

1970 - Queen Latifah, Amerikan rapçi, aktris ve şarkıcı

1972 - Dane Cook, Amerikalı stand-up sanatçısı ve oyuncu

1972 - Necmi Yapıcı, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusu

1973 - Vural Çelik, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (ö. 2024)

1977 - Willy Sagnol, Fransız eski millî futbolcudur

1977 - Danny Murphy, İngiliz eski futbolcudur

1978 - Fernandão, Brezilyalı futbolcu (ö. 2014)

1979 - Adam Levine, Amerikalı şarkıcı ve besteci

1979 - Danneel Harris, Amerikalı aktris

1980 - Sébastien Frey, Fransız futbolcu

1980 - Aleksey Yagudin, Rus buz patenci

1980 - Natalia Poklonskaya, Ukraynalı hukukçu ve Kırım Cumhuriyeti eski Başsavcısı

1981 - Fabian Cancellara, emekli İsviçreli profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1981 - Laura Pergolizzi, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1981 - Tom Starke, Alman futbolcudur

1982 - Paola Cardullo, İtalyan voleybolcu

1982 - Mantorras, Angolalı millî futbolcudur

1982 - Timo Glock, Alman Formula 1 pilotu

1983 - Ethan Carter III, Amerikalı profesyonel güreşçi

1984 - Simone Padoin, İtalyan futbolcu

1986 - Lykke Li, İsveçli şarkıcı, söz yazarı ve model

1988 - Tanju Şahin, Türk futbolcu

1989 - Lily Collins, Amerikalı oyuncu, model ve TV muhabiri

1991 - Tijana Malešević, Sırp voleybolcu

1994 - Ali İsmail Korkmaz, Türk öğrenci (ö. 2013)

1997 - Ciara Bravo, Amerikalı seslendirme sanatçısı

1997 - Bremer, Brezilyalı millî futbolcu

1997 - Ivica Zubac, Hırvat millî basketbolcu

1998 - Orel Mangala, Belçikalı futbolcu

1999 - Neslihan Demir, Türk basketbolcu

1999 - Diogo Dalot, Portekizli millî futbolcu

ÖLÜMLER

235 - Alexander Severus, Roma imparatoru (d. 208)

978 - Edward, 975 yılından öldürüldüğü 978 yılına kadar İngiltere Kralı (d. 962)

1227 - III. Honorius, 18 Temmuz 1216 - 18 Mart 1227 doneminde Papalık yapmıştır (d. 1148)

1314 - Jacques de Molay, Tapınak Şövalyelerinin 23. büyük üstadı

1584 - IV. İvan (Korkunç İvan), Rus Çarı (d. 1530)

1703 - Maria de Dominici, Maltalı bir ressam, heykeltıraş ve Karmelit üçüncü derecede bir rahibeydi (d. 1645)

1745 - Robert Walpole, İngiliz politikacı (d. 1676)

1768 - Laurence Sterne, İrlandalı yazar (d. 1713)

1869 - Pauline Fourès, Fransız ressam ve roman yazarı (d. 1778)

1871 - Augustus De Morgan, Britanyalı matematikçi ve mantıkçı (d. 1806)

1876 - Ferdinand Freiligrath, Alman çevirmen ve şair (d. 1810)

1913 - I. George, Yunanistan Kralı (d. 1845)

1929 - Hamza Hakimzade Niyazi, Özbek şair, yazar ve edebi çevirmen (d. 1889)

1936 - Elefterios Venizelos, Yunan politikacı (d. 1864)

1937 - Mélanie Bonis, Fransız geç romantik dönem bestecisi (d. 1858)

1945 - Teyfuk Abdul, Sovyetler Birliği Kahramanı madalyalı Kırım Tatarı askeri (d. 1915)

1964 - Norbert Wiener, Amerikalı matematikçi ve sibernetik biliminin kurucusu (d. 1894)

1965 - I. Faruk, Mısır Kralı (d. 1920)

1967 - Julio Baghy, Macar aktör (d. 1891)

1977 - Marien Ngouabi, Kongolu asker ve siyasetçi (d. 1938)

1980 - Erich Fromm, Amerikalı sosyolog (d. 1900)

1981 - Cahide Sonku, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızı) (d. 1919)

1982 - Vasili Çuykov, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1900)

1986 - Bernard Malamud, Amerikalı yazar (d. 1914)

1993 - Beyhan Cenkçi, Türk gazeteci (d. 1935)

1995 - Sadri Alışık, Türk sinemacı (d. 1925)

1996 - Odisseus Elitis, Yunan şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1911)

2001 - John Phillips, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1935)

2003 - Adam Osborne, İngiliz-Amerikalı yazar, yayıncı ve bilgisayar tasarımcısıdır (d. 1939)

2008 - Anthony Minghella, İngiliz film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (d. 1954)

2009 - Natasha Richardson, Britanyalı oyuncu (d. 1963)

2010 - Fess Parker, Amerikalı film ve televizyon oyuncusudur (d. 1924)

2012 - V. George Tupou, Tonga'nın eski kralı (d. 1948)

2015 - Richard Gruenther, Amerikalı bir modern pentatloncuydu (d. 1924)

2016 - Jan Němec, Çek film yönetmeni ve senarist (d. 1936)

2016 - Joe Santos, Amerikalı oyuncudur (d. 1931)

2016 - Lothar Späth, Alman siyasetçi (d. 1937)

2016 - John Urry, İngiliz toplum bilimci (d. 1946)

2016 - Guido Westerwelle, Alman hukukçu, diplomat ve siyasetçi (d. 1961)

2017 - Chuck Berry, Amerikalı müzisyen (d. 1926)

2017 - Ashwin Sundar, Hint otomobil yarışçısı (d. 1985)

2018 - Li Ao, Çinli -Tayvanlı yazar, sosyal yorumcu, tarihçi ve bağımsız politikacıdır (d. 1935)

2019 - Egon Balas, Rumen akademisyen ve matematikçidir (d. 1922)

2019 - György Baló, Macar radyo, televizyon sunucusu, gazeteci ve akademisyendir (d. 1947)

2019 - John Carl Buechler, Amerikalı özel efekt sanatçısı, senarist, film yapımcısı, yönetmeni ve oyuncu (d. 1952)

2019 - Jerrie Cobb, Amerikalı havacı ve pilot (d. 1931)

2020 - Rose Marie Compaoré, Burkina Fasolu politikacı (d. 1958)

2020 - Luciano Federici, İtalyan profesyonel futbolcudur (d. 1938)

2020 - Joaquín Peiró, İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1936)

2020 - Henri Richelet, Fransız ressam (d. 1944)

2020 - Sérgio Trindade, Brezilyalı kimya mühendisi ve araştırmacı (d. 1940)

2021 - Luis Bedoya Reyes, Perulu siyasetçi (d. 1919)

2021 - Mehmet Genç, Türk tarihçi (d. 1934)

2021 - Richard Gilliland, Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1950)

2022 - Boris Romançenko, Ukraynalı halk figürü, aktivist ve Holokost mağduru (d. 1926)

2023 - Vladimir Çernavin, Sovyet-Rus rütbeli asker (d. 1928)

2023 - Gloria Dea, Amerikalı aktris, dansçı ve sihirbaz (d. 1922)

2023 - Valeri Sinau, Sovyet-Rus profesyonel futbolcu ve teknik adam (d. 1944)

2023 - Pedro Solbes, İspanyol iş adamı ve bakan (d. 1942)

2023 - Labo Yari, Nijeryalı yazar (d. 1942)

2025 - Abdurrahman Hacı Ahmedi, İranlı Kürt lider (PJAK kurucu lideri) (d. 1941)

2025 - Denise Boucher, Kanadalı yazar, eğitimci, şair ve gazeteci (d. 1935)