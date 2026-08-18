OLAYLAR

1813 - Lauenbourg Muharebesi

1868 - Fransız astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.

1917 - Büyük Selanik yangını, şehrin %32'sini etkiledi ve 72 bin kişi evsiz kaldı.

1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.

1944 - Yahudiler, Fransa'daki Drancy Toplama Kampı'ndan kurtuldu.

1950 - Belçika Komünist Partisi başkanı Julien Lahaut, suikast sonucu öldürüldü.

1952 - İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargâh Merkezi oldu.

1958 - Vladimir Nabokov'un romanı "Lolita", ABD'de yayımlandı.

1971 - Vietnam Savaşı: Avustralya ve Yeni Zelanda, askerlerini Vietnam'dan çekme kararı aldı.

1977 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımına karşı mücadele eden halk önderi Steve Biko, bir polis kontrol noktasında tutuklandı.

1989 - Tadeusz Mazowiecki, Polonya'da Doğu Avrupa'nın komünist olmayan ilk hükûmetinin ilk başbakanı oldu.

1998 - Ekonomik krize düşen Rusya, bütün dış borç ödemelerini durdurma kararı aldı.

2008 - Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, muhalefet baskısı nedeniyle istifa etti.

2017 - Tunceli/ Hozat – Kilise köyünde kolluk güçleriyle çıkan çatışmada MKP/ HKO militanları Fırat Kasun ve Uğur Yalçın teslim olmayarak üzerlerindeki el bombalarını patlatarak öldüler.

DOĞUMLAR

1305 - Ashikaga Takauji, imparatorluk hükûmetini devirerek 1338'den 1573'e değin Japonya'ya egemen olan Ashikaga şogunluğunu kuran savaşçı ve devlet adamı (ö. 1358)

1587 - Virginia Dare, Amerika'da doğan ilk İngiliz (ö. ?)

1685 - Brook Taylor, İngiliz matematikçi (ö. 1731)

1750 - Antonio Salieri, İtalyan besteci (ö. 1825)

1792 - John Russell, Büyük Britanya başbakanı (ö. 1878)

1830 - I. Franz Joseph, Avusturya-Macaristan İmparatoru (ö. 1916)

1855 - Alfred Wallis, İngiliz balıkçı ve ressam (ö. 1942)

1870 - Lavr Kornilov, Rus İç Savaşında Rus İmparatorluk Orduları komutanı, kaşif, general (ö. 1918)

1890 - Walther Funk, Alman siyasetçi (ö. 1960)

1890 - Georgi Pyatakov, Rus Bolşevik devrimci lider ve komünist politikacı (ö. 1937)

1906 - Marcel Carné, Fransız sinema yönetmeni (ö. 1996)

1907 - Henri-Georges Clouzot, Fransız film yönetmeni ve senarist (ö. 1977)

1908 - Edgar Faure, Fransız siyasetçi ve tarihçi (ö. 1988)

1912 - Ertuğrul Osman Osmanoğlu, Osmanlı Hanedan Reisi (ö. 2009)

1912 - Otto Ernst Remer, Nazi Almanyası'nın subayı ve tümgenerali (ö. 1997)

1914 - Lucy Ozarin, Amerikalı psikiyatr (ö. 2017)

1916 - Neagu Djuvara, Rumen yazar, tarihi, eleştirmen, gazeteci, filozof ve diplomat (ö. 2018)

1920 - Shelley Winters, Amerikalı aktris ve Oscar Ödülü sahibi (Anne Frank'in Hatıra Defteri ve Poseidon Macerası filmleriyle tanınan) (ö. 2006)

1921 - Lydia Litvyak, Sovyet kadın savaş uçağı pilotu (ö. 1943)

1922 - Alain Robbe-Grillet, Fransız yazar, yönetmen ve senarist (ö. 2008)

1927 - Rosalynn Carter, ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın eşi (ö. 2023)

1929 - Hugues Aufray, Fransız şarkıcı

1931 - Kjell-Olof Feldt, İsveçli siyasetçi (ö. 2025)

1932 - Luc Montagnier, Fransız virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2022)

1933 - Just Fontaine, Fransız futbolcu ve 1958 FIFA Dünya Kupası'nın gol kralı (ö. 2023)

1933 - Roman Polanski, Polonyalı yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi

1935 - Hifikepunye Pohamba, Namibyalı siyasetçi

1936 - Gulzar, Hint şair, şarkı sözü yazarı, sinemacı, yönetmen ve oyun yazarı

1936 - Robert Redford, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve iş adamı (ö. 2025)

1937 - Duygun Yarsuvat, Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisi (ö. 2021)

1937 - Robert Redford, Amerikalı aktör, yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi

1942 - Tunç Okan, Türk sinema yönetmeni ve oyuncu

1943 - Gianni Rivera, İtalyan futbolcu ve siyasetçi

1947 - Jean-Pierre Laflaquière, Fransız bürokrat

1948 - Veysel Eroğlu, Türk siyasetçi

1952 - Patrick Swayze, Amerikalı aktör (ö. 2009)

1955 - André Flahaut, Belçikalı frankofon siyasetçi

1957 - Denis Leary, Altın Küre ve Emmy ödülü adayı Amerikalı oyuncu, komedyen, senarist ve yönetmen

1958 - Madeleine Stowe, Amerikalı oyuncu

1959 - Tom Prichard, Amerikalı eski profesyonel güreşçi ve çalıştırıcı

1962 - Felipe Calderón, Meksika Devlet Başkanı

1963 - Hidayet Karaca, Türk sunucu ve Genel Yayın Yönetmeni

1965 - Hayrünnisa Gül, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi

1965 - Ikue Ōtani, Japon seslendirme sanatçısı ve oyuncu

1967 - Daler Mehndi, Hint müzisyen, şarkı yazarı ve yapımcı

1969 - Christian Slater, Amerikalı sinema oyuncusu

1969 - Edward Norton, Amerikalı sinema oyuncusu

1971Patrik Andersson, İsveçli futbolcu

Kai Ivo Baulitz, Alman oyuncu ve yazar

Aphex Twin, İrlandalı elektronik müzik sanatçısı ve bestecisi

1974 - Olgun Özdemir, Türk film yönetmeni ve senarist (ö. 2025)

1976 - Paraskevas Ancas, Yunan millî futbolcu

1978 - Andy Samberg, Amerikalı komedyen, oyuncu, yazar, yönetmen ve şarkıcı

1980 - Emir Spahić, Boşnak futbolcu

1980 - Esteban Cambiasso, Arjantinli futbolcu

1980 - Ariel Agüero, Arjantinli futbolcu

1981 - César Delgado, Arjantinli futbolcu

1981 - Dimitris Salpigidis, Yunan futbolcu

1983 - Kris Boyd, İskoç futbolcu

1983 - Mika, Lübnan-İngiliz şarkıcı

1984 - Robert Huth, Alman futbolcu

1985 - Bryan Ruiz, Kosta Rikalı millî futbolcu

1988 - G-Dragon, Koreli R&B - Hip Hop grubu olan Big Bang'in lideri

1988 - Jack Hobbs, İngiliz futbolcu

1989 - Ana Dabovic, Sırp basketbolcu

1989 - Sansar Salvo, Türk rapçi

1990 - Mike James, Amerikan basketbolcu

1991 - Esra Ural Topuz, Türk basketbolcu

1992 - Bogdan Bogdanović, Sırp basketbolcu

1992 - Frances Bean, Amerikalı görsel sanatçı ve model (Kurt Cobain'in kızı)

1993 - Jung Eun-ji, Güney Koreli şarkıcı, dansçı, oyuncu ve Apink'in vokali

1993 - Maia Mitchell, Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu

1994 - Ceyda Aktaş, Türk voleybolcu

1994 - Madelaine Petsch, Amerikan oyuncu ve YouTube ünlüsü

1994 - Morgan Sanson, Fransız futbolcudur

1997 - Renato Sanches, Portekizli futbolcu

1998 - Parviz Nasibov, Azeri asıllı Ukrayna adına çalışan güreşçi

1999 - Sebastián Cáceres, Uruguaylı profesyonel futbolcu

2002 - Bart Verbruggen, Hollanda millî takımında kaleci pozisyonunda oynayan Hollandalı futbolcudur

2002 - Amar Dedić, Bosnalı profesyonel futbolcu

ÖLÜMLER

330 - Helena, Roma İmparatoru Konstantius Chlorus'un eşi ve I. Konstantin'in annesi (d. yaklaşık. 246/50)

440 - III. Sixtus, 3 Temmuz 432'den ölümüne kadar Katolik Kilisesi'nin papasıdır (d. 390)

472 - Ricimer, Romalı bir Cermen generali (d. 418)

673 - Kim Yu-sin, Sincan bölgesinde bir Uygur savaş ağasıydı (d. 595)

1227 - Cengiz Han, Moğol politikacı, ordu lideri ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu (d. 1162)

1258 - II. Theodoros, İznik İmparatorluğu'nun İmparatoru (d. 1221)

1276 - V. Hadrianus, 11 Temmuz 1276'dan 18 Ağustos 1276'daki ölümüne kadar Katolik Kilisesi'nin başı ve Papalık Devleti'nin hükümdarıydı (d. 1220)

1503 - VI. Alexander, Katolik Kilisesi'nin 214. Papası (d. 1431)

1559 - IV. Paulus, 23 Mayıs 1555 - 18 Ağustos 1559 arasında papa (d. 1476)

1563 - Étienne de La Boétie, Fransız yazar, düşünür, yargıç ve siyasetçi (d. 1530)

1620 - Wanli, Ming Hanedanı'nın 13. imparatoru (d. 1563)

1642 - Guido Reni, İtalyan ressam (d. 1575)

1648 - İbrahim, Osmanlı'nın 18. Padişahı (d. 1615)

1765 - I. Franz, Kutsal Roma İmparatoru ve Toskana Grandükü (d. 1708)

1822 - Armand-Charles Caraffe, Fransız ressam ve gravür sanatçısı (d. 1762)

1823 - André-Jacques Garnerin, Fransız havacı ve çerçevesiz paraşütün mucidi (d. 1769)

1841 - Louis de Freycinet, Fransız denizci (d. 1779)

1850 - Honoré de Balzac, Fransız yazar (d. 1799)

1853 - Joseph René Bellot, Fransız Kuzey Kutbu kâşifi (d. 1826)

1865 - Aleksandros Mavrokordatos, Yunan siyaset adamı (d. 1791)

1940 - Walter Chrysler, Amerikalı mekanik ustası ve Chrysler otomobil şirketinin kurucusu (d. 1875)

1943 - Aliağa Şıhlinski, Rus İmparatorluk Ordusu generali (d. 1863)

1944 - Ernst Thaelmann, Alman siyasetçi ve Alman Komünist Partisi önderi (d. 1886)

1945 - Subhas Chandra Bose, Hint siyasetçi (d. 1897)

1950 - Julien Lahaut, Belçikalı siyasetçi ve Belçika Komünist Partisi Başkanı (d. 1884)

1961 - Turan Seyfioğlu, Türk sinema oyuncusu

1971 - Peter Fleming, İngiliz gazeteci ve gezgin (d. 1907)

1973 - Franz Hillinger, Avusturyalı mimar (d. 1895)

1984 - İbrahim Kafesoğlu, Türk tarihçi, Türkolog ve akademisyen (d. 1912)

1990 - Grethe Ingmann, Danimarkalı şarkıcı (d. 1938)

1990 - Burrhus Frederic Skinner, Amerikalı ruhbilimci, yazar, mucit, sosyal reform savunucusu ve şair (d. 1904)

1992 - Christopher McCandless, Amerikalı gezgin (d. 1968)

1992 - John Sturges, Amerikalı film yönetmeni (d. 1910)

2000 - Selim Naşit Özcan Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1928)

2004 - Elmer Bernstein, Amerikalı besteci (d. 1922)

2007 - Norman Ickeringill, Avustralyalı güreşçi (d. 1923)

2008 - Ertan Savaşçı, Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı (d. 1937)

2009 - Kim Dae-jung, Güney Kore eski cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1924)

2009 - Nezihe Meriç, Türk yazar (d. 1925)

2010 - Carlos Hugo, 1977'den ölümüne kadar Bourbon-Parma Hanedanı'nın başkanı (d. 1930)

2010 - Harold Connolly, Amerikalı çekiç atıcı (d. 1931)

2015 - Halid Esad, Suriyeli arkeolog (d. 1934)

2015 - Bud Yorkin, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1926)

2016 - Rövşen Canıyev, Talış kökenli kanun kaçağı (d. 1975)

2016 - Jérôme Monod, Fransız iş insanı ve siyasetçi (d. 1930)

2017 - Pertti Alaja, Fin millî futbolcu ve spor yöneticisi (d. 1952)

2017 - Bruce Forsyth, İngiliz televizyon sunucusu ve şovmeni (d. 1928)

2017 - Zoe Laskari, Yunan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2018 - Kofi Annan, Ganalı diplomat ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (d. 1938)

2018 - Jack Costanzo, Amerikalı müzisyen, dansçı, besteci, bando şefi ve aktör (d. 1919)

2018 - Gabriel López Zapiain, Meksikalı eski millî futbolcu (d. 1943)

2018 - Ronnie Moore, Avustralya doğumlu Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısı (d. 1933)

2018 - Sıtkı Sezgin, Türk oyuncu (d. 1949)

2019 - Kathleen Blanco, Amerikalı siyasetçi (d. 1942)

2019 - Encarna Paso, İspanyol kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1931)

2020 - Ben Cross, İngiliz oyuncu (d. 1947)

2020 - Mariolina De Fano, İtalyan aktris (d. 1940)

2020 - Amvrosius Parashkevov, Bulgar Ortodoks din adamı (d. 1942)

2020 - Azizur Rahman, Bangladeş Avami Birliği politikacısı (d. 1943)

2020 - Cesare Romiti, İtalyan ekonomist ve iş insanı (d. 1923)

2020 - Jack Sherman, Amerikalı rock gitaristi ve söz yazarı (d. 1956)

2021 - Jill Murphy, İngiliz çocuk kitabı yazarı ve çizer (d. 1949)

2021 - Didier Notheaux, Fransız profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1948)

2022 - Sombat Metanee, Taylandlı aktör, şarkıcı, siyasetçi ve film yönetmeni (d. 1937)

2022 - Herbert Mullin, Amerikalı seri katil (d. 1947)

2022 - Virginia Patton, Amerikalı iş insanı ve aktris (d. 1925)

2022 - Milt Ramírez, Porto Rikolu profesyonel beyzbol oyuncusu (d. 1950)

2022 - Josephine Tewson, İngiliz aktris (d. 1931)

2024 - Alain Delon, Fransız aktör ve iş insanı (d. 1935)