OLAYLAR
1813 - Lauenbourg Muharebesi
1868 - Fransız astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.
1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.
1917 - Büyük Selanik yangını, şehrin %32'sini etkiledi ve 72 bin kişi evsiz kaldı.
1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.
1944 - Yahudiler, Fransa'daki Drancy Toplama Kampı'ndan kurtuldu.
1950 - Belçika Komünist Partisi başkanı Julien Lahaut, suikast sonucu öldürüldü.
1952 - İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargâh Merkezi oldu.
1958 - Vladimir Nabokov'un romanı "Lolita", ABD'de yayımlandı.
1971 - Vietnam Savaşı: Avustralya ve Yeni Zelanda, askerlerini Vietnam'dan çekme kararı aldı.
1977 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımına karşı mücadele eden halk önderi Steve Biko, bir polis kontrol noktasında tutuklandı.
1989 - Tadeusz Mazowiecki, Polonya'da Doğu Avrupa'nın komünist olmayan ilk hükûmetinin ilk başbakanı oldu.
1998 - Ekonomik krize düşen Rusya, bütün dış borç ödemelerini durdurma kararı aldı.
2008 - Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, muhalefet baskısı nedeniyle istifa etti.
2017 - Tunceli/ Hozat – Kilise köyünde kolluk güçleriyle çıkan çatışmada MKP/ HKO militanları Fırat Kasun ve Uğur Yalçın teslim olmayarak üzerlerindeki el bombalarını patlatarak öldüler.
DOĞUMLAR
1305 - Ashikaga Takauji, imparatorluk hükûmetini devirerek 1338'den 1573'e değin Japonya'ya egemen olan Ashikaga şogunluğunu kuran savaşçı ve devlet adamı (ö. 1358)
1587 - Virginia Dare, Amerika'da doğan ilk İngiliz (ö. ?)
1685 - Brook Taylor, İngiliz matematikçi (ö. 1731)
1750 - Antonio Salieri, İtalyan besteci (ö. 1825)
1792 - John Russell, Büyük Britanya başbakanı (ö. 1878)
1830 - I. Franz Joseph, Avusturya-Macaristan İmparatoru (ö. 1916)
1855 - Alfred Wallis, İngiliz balıkçı ve ressam (ö. 1942)
1870 - Lavr Kornilov, Rus İç Savaşında Rus İmparatorluk Orduları komutanı, kaşif, general (ö. 1918)
1890 - Walther Funk, Alman siyasetçi (ö. 1960)
1890 - Georgi Pyatakov, Rus Bolşevik devrimci lider ve komünist politikacı (ö. 1937)
1906 - Marcel Carné, Fransız sinema yönetmeni (ö. 1996)
1907 - Henri-Georges Clouzot, Fransız film yönetmeni ve senarist (ö. 1977)
1908 - Edgar Faure, Fransız siyasetçi ve tarihçi (ö. 1988)
1912 - Ertuğrul Osman Osmanoğlu, Osmanlı Hanedan Reisi (ö. 2009)
1912 - Otto Ernst Remer, Nazi Almanyası'nın subayı ve tümgenerali (ö. 1997)
1914 - Lucy Ozarin, Amerikalı psikiyatr (ö. 2017)
1916 - Neagu Djuvara, Rumen yazar, tarihi, eleştirmen, gazeteci, filozof ve diplomat (ö. 2018)
1920 - Shelley Winters, Amerikalı aktris ve Oscar Ödülü sahibi (Anne Frank'in Hatıra Defteri ve Poseidon Macerası filmleriyle tanınan) (ö. 2006)
1921 - Lydia Litvyak, Sovyet kadın savaş uçağı pilotu (ö. 1943)
1922 - Alain Robbe-Grillet, Fransız yazar, yönetmen ve senarist (ö. 2008)
1927 - Rosalynn Carter, ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın eşi (ö. 2023)
1929 - Hugues Aufray, Fransız şarkıcı
1931 - Kjell-Olof Feldt, İsveçli siyasetçi (ö. 2025)
1932 - Luc Montagnier, Fransız virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2022)
1933 - Just Fontaine, Fransız futbolcu ve 1958 FIFA Dünya Kupası'nın gol kralı (ö. 2023)
1933 - Roman Polanski, Polonyalı yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi
1935 - Hifikepunye Pohamba, Namibyalı siyasetçi
1936 - Gulzar, Hint şair, şarkı sözü yazarı, sinemacı, yönetmen ve oyun yazarı
1936 - Robert Redford, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve iş adamı (ö. 2025)
1937 - Duygun Yarsuvat, Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisi (ö. 2021)
1937 - Robert Redford, Amerikalı aktör, yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi
1942 - Tunç Okan, Türk sinema yönetmeni ve oyuncu
1943 - Gianni Rivera, İtalyan futbolcu ve siyasetçi
1947 - Jean-Pierre Laflaquière, Fransız bürokrat
1948 - Veysel Eroğlu, Türk siyasetçi
1952 - Patrick Swayze, Amerikalı aktör (ö. 2009)
1955 - André Flahaut, Belçikalı frankofon siyasetçi
1957 - Denis Leary, Altın Küre ve Emmy ödülü adayı Amerikalı oyuncu, komedyen, senarist ve yönetmen
1958 - Madeleine Stowe, Amerikalı oyuncu
1959 - Tom Prichard, Amerikalı eski profesyonel güreşçi ve çalıştırıcı
1962 - Felipe Calderón, Meksika Devlet Başkanı
1963 - Hidayet Karaca, Türk sunucu ve Genel Yayın Yönetmeni
1965 - Hayrünnisa Gül, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi
1965 - Ikue Ōtani, Japon seslendirme sanatçısı ve oyuncu
1967 - Daler Mehndi, Hint müzisyen, şarkı yazarı ve yapımcı
1969 - Christian Slater, Amerikalı sinema oyuncusu
1969 - Edward Norton, Amerikalı sinema oyuncusu
1971Patrik Andersson, İsveçli futbolcu
Kai Ivo Baulitz, Alman oyuncu ve yazar
Aphex Twin, İrlandalı elektronik müzik sanatçısı ve bestecisi
1974 - Olgun Özdemir, Türk film yönetmeni ve senarist (ö. 2025)
1976 - Paraskevas Ancas, Yunan millî futbolcu
1978 - Andy Samberg, Amerikalı komedyen, oyuncu, yazar, yönetmen ve şarkıcı
1980 - Emir Spahić, Boşnak futbolcu
1980 - Esteban Cambiasso, Arjantinli futbolcu
1980 - Ariel Agüero, Arjantinli futbolcu
1981 - César Delgado, Arjantinli futbolcu
1981 - Dimitris Salpigidis, Yunan futbolcu
1983 - Kris Boyd, İskoç futbolcu
1983 - Mika, Lübnan-İngiliz şarkıcı
1984 - Robert Huth, Alman futbolcu
1985 - Bryan Ruiz, Kosta Rikalı millî futbolcu
1988 - G-Dragon, Koreli R&B - Hip Hop grubu olan Big Bang'in lideri
1988 - Jack Hobbs, İngiliz futbolcu
1989 - Ana Dabovic, Sırp basketbolcu
1989 - Sansar Salvo, Türk rapçi
1990 - Mike James, Amerikan basketbolcu
1991 - Esra Ural Topuz, Türk basketbolcu
1992 - Bogdan Bogdanović, Sırp basketbolcu
1992 - Frances Bean, Amerikalı görsel sanatçı ve model (Kurt Cobain'in kızı)
1993 - Jung Eun-ji, Güney Koreli şarkıcı, dansçı, oyuncu ve Apink'in vokali
1993 - Maia Mitchell, Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu
1994 - Ceyda Aktaş, Türk voleybolcu
1994 - Madelaine Petsch, Amerikan oyuncu ve YouTube ünlüsü
1994 - Morgan Sanson, Fransız futbolcudur
1997 - Renato Sanches, Portekizli futbolcu
1998 - Parviz Nasibov, Azeri asıllı Ukrayna adına çalışan güreşçi
1999 - Sebastián Cáceres, Uruguaylı profesyonel futbolcu
2002 - Bart Verbruggen, Hollanda millî takımında kaleci pozisyonunda oynayan Hollandalı futbolcudur
2002 - Amar Dedić, Bosnalı profesyonel futbolcu
ÖLÜMLER
330 - Helena, Roma İmparatoru Konstantius Chlorus'un eşi ve I. Konstantin'in annesi (d. yaklaşık. 246/50)
440 - III. Sixtus, 3 Temmuz 432'den ölümüne kadar Katolik Kilisesi'nin papasıdır (d. 390)
472 - Ricimer, Romalı bir Cermen generali (d. 418)
673 - Kim Yu-sin, Sincan bölgesinde bir Uygur savaş ağasıydı (d. 595)
1227 - Cengiz Han, Moğol politikacı, ordu lideri ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu (d. 1162)
1258 - II. Theodoros, İznik İmparatorluğu'nun İmparatoru (d. 1221)
1276 - V. Hadrianus, 11 Temmuz 1276'dan 18 Ağustos 1276'daki ölümüne kadar Katolik Kilisesi'nin başı ve Papalık Devleti'nin hükümdarıydı (d. 1220)
1503 - VI. Alexander, Katolik Kilisesi'nin 214. Papası (d. 1431)
1559 - IV. Paulus, 23 Mayıs 1555 - 18 Ağustos 1559 arasında papa (d. 1476)
1563 - Étienne de La Boétie, Fransız yazar, düşünür, yargıç ve siyasetçi (d. 1530)
1620 - Wanli, Ming Hanedanı'nın 13. imparatoru (d. 1563)
1642 - Guido Reni, İtalyan ressam (d. 1575)
1648 - İbrahim, Osmanlı'nın 18. Padişahı (d. 1615)
1765 - I. Franz, Kutsal Roma İmparatoru ve Toskana Grandükü (d. 1708)
1822 - Armand-Charles Caraffe, Fransız ressam ve gravür sanatçısı (d. 1762)
1823 - André-Jacques Garnerin, Fransız havacı ve çerçevesiz paraşütün mucidi (d. 1769)
1841 - Louis de Freycinet, Fransız denizci (d. 1779)
1850 - Honoré de Balzac, Fransız yazar (d. 1799)
1853 - Joseph René Bellot, Fransız Kuzey Kutbu kâşifi (d. 1826)
1865 - Aleksandros Mavrokordatos, Yunan siyaset adamı (d. 1791)
1940 - Walter Chrysler, Amerikalı mekanik ustası ve Chrysler otomobil şirketinin kurucusu (d. 1875)
1943 - Aliağa Şıhlinski, Rus İmparatorluk Ordusu generali (d. 1863)
1944 - Ernst Thaelmann, Alman siyasetçi ve Alman Komünist Partisi önderi (d. 1886)
1945 - Subhas Chandra Bose, Hint siyasetçi (d. 1897)
1950 - Julien Lahaut, Belçikalı siyasetçi ve Belçika Komünist Partisi Başkanı (d. 1884)
1961 - Turan Seyfioğlu, Türk sinema oyuncusu
1971 - Peter Fleming, İngiliz gazeteci ve gezgin (d. 1907)
1973 - Franz Hillinger, Avusturyalı mimar (d. 1895)
1984 - İbrahim Kafesoğlu, Türk tarihçi, Türkolog ve akademisyen (d. 1912)
1990 - Grethe Ingmann, Danimarkalı şarkıcı (d. 1938)
1990 - Burrhus Frederic Skinner, Amerikalı ruhbilimci, yazar, mucit, sosyal reform savunucusu ve şair (d. 1904)
1992 - Christopher McCandless, Amerikalı gezgin (d. 1968)
1992 - John Sturges, Amerikalı film yönetmeni (d. 1910)
2000 - Selim Naşit Özcan Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1928)
2004 - Elmer Bernstein, Amerikalı besteci (d. 1922)
2007 - Norman Ickeringill, Avustralyalı güreşçi (d. 1923)
2008 - Ertan Savaşçı, Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı (d. 1937)
2009 - Kim Dae-jung, Güney Kore eski cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1924)
2009 - Nezihe Meriç, Türk yazar (d. 1925)
2010 - Carlos Hugo, 1977'den ölümüne kadar Bourbon-Parma Hanedanı'nın başkanı (d. 1930)
2010 - Harold Connolly, Amerikalı çekiç atıcı (d. 1931)
2015 - Halid Esad, Suriyeli arkeolog (d. 1934)
2015 - Bud Yorkin, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1926)
2016 - Rövşen Canıyev, Talış kökenli kanun kaçağı (d. 1975)
2016 - Jérôme Monod, Fransız iş insanı ve siyasetçi (d. 1930)
2017 - Pertti Alaja, Fin millî futbolcu ve spor yöneticisi (d. 1952)
2017 - Bruce Forsyth, İngiliz televizyon sunucusu ve şovmeni (d. 1928)
2017 - Zoe Laskari, Yunan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1941)
2018 - Kofi Annan, Ganalı diplomat ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (d. 1938)
2018 - Jack Costanzo, Amerikalı müzisyen, dansçı, besteci, bando şefi ve aktör (d. 1919)
2018 - Gabriel López Zapiain, Meksikalı eski millî futbolcu (d. 1943)
2018 - Ronnie Moore, Avustralya doğumlu Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısı (d. 1933)
2018 - Sıtkı Sezgin, Türk oyuncu (d. 1949)
2019 - Kathleen Blanco, Amerikalı siyasetçi (d. 1942)
2019 - Encarna Paso, İspanyol kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1931)
2020 - Ben Cross, İngiliz oyuncu (d. 1947)
2020 - Mariolina De Fano, İtalyan aktris (d. 1940)
2020 - Amvrosius Parashkevov, Bulgar Ortodoks din adamı (d. 1942)
2020 - Azizur Rahman, Bangladeş Avami Birliği politikacısı (d. 1943)
2020 - Cesare Romiti, İtalyan ekonomist ve iş insanı (d. 1923)
2020 - Jack Sherman, Amerikalı rock gitaristi ve söz yazarı (d. 1956)
2021 - Jill Murphy, İngiliz çocuk kitabı yazarı ve çizer (d. 1949)
2021 - Didier Notheaux, Fransız profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1948)
2022 - Sombat Metanee, Taylandlı aktör, şarkıcı, siyasetçi ve film yönetmeni (d. 1937)
2022 - Herbert Mullin, Amerikalı seri katil (d. 1947)
2022 - Virginia Patton, Amerikalı iş insanı ve aktris (d. 1925)
2022 - Milt Ramírez, Porto Rikolu profesyonel beyzbol oyuncusu (d. 1950)
2022 - Josephine Tewson, İngiliz aktris (d. 1931)
2024 - Alain Delon, Fransız aktör ve iş insanı (d. 1935)