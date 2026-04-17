OLAYLAR

1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

1897 - Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında, "Otuz Gün Savaşı" olarak da adlandırılan savaş başladı.

1924 - İtalya'da genel seçimleri, Benito Mussolini'nin faşist partisi kazandı.

1925 - Ankara - Yahşihan Demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1928 - Ankara Palas Oteli hizmete açıldı. Mimar Vedat Bey'in (Tek) tasarımıyla, 1926'da yapımına başlanan bina, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle Mimar Kemalettin Bey'in tasarımıyla tamamlandı.

1939 - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ve Başbakanı Abdurrahman Melek, Türk mebusu sıfatıyla TBMM'de yemin ettiler.

1940 - Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

1946 - Son Fransız birlikleri Suriye'den çekildi.

1954 - Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.

1961 - ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.

1969 - Çekoslovakya Başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askerî müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.

1972 - ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. Watergate adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.

1974 - Madaralı Roman Ödülü'nü "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı eseriyle Yaşar Kemal aldı.

1982 - Kanada Anayasası kabul edildi.

1982 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Balıkesir'de konuştu: "... 'Tek yol devrimdir!' diyerek yine Marksist-Leninist propaganda yapanlara elbette müsaade edemezdik. Çünkü Atatürk'ün koyduğu inkılapçılık, şimdiki adıyla 'devrimcilik' bu değildir."

1993 - Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Atatürk'ten sonra görev başında ölen ikinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle ülke çapında 5 günlük yas ilan edildi. Yurtta ve temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi, maçlar iptal edildi ve radyo ve televizyonların program akışları değiştirildi.

1999 - Bakü - Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.

2005 - Bülent Dikmener Haber Ödülü, Uğur Dündar ile Sadi Özdemir'e verildi.

2005 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Mehmet Ali Talat kazandı.

DOĞUMLAR

1598 - Giovanni Riccioli, İtalyan gök bilimci (ö. 1671)

1820 - Alexander Cartwright, beyzbolcu (ö. 1892)

1837 - John Pierpont Morgan, Amerikalı banker ve sanayici (ö. 1913)

1842 - Maurice Rouvier, Fransız devlet adamı (ö. 1911)

1868 - Mark Lambert Bristol, Amerikalı asker (ö. 1939)

1878 - Dimitrios Petrokokkinos, Yunan tenisçi (ö. 1942)

1890 - Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk roman ve hikâye yazarı (ö. 1973)

1894 - Nikita Kruşçev, Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreteri (ö. 1971)

1897 - Nisargadatta Maharaj, Hint filozof, ruhsal önder (ö. 1981)

1897 - Thornton Wilder, Amerikalı oyun yazarı ve romancı (ö. 1975)

1899 - Aleksander Klumberg, Eston dekatlet (ö. 1958)

1903 - Ayşe Saffet Alpar, Türk kimyacı ve Türkiye'nin ilk kadın rektörü (ö. 1981)

1903 - Gregor Piatigorsky, Rus çellist (ö. 1976)

1909 - Alain Poher, Fransız siyasetçi (ö. 1996)

1910 - Helenio Herrera, Arjantin asıllı eski Fransız futbolcu ve teknik direktör (ö. 1997)

1915 - Regina Hazaryan, Ermeni ressam ve halk figürü (ö. 1999)

1916 - Sirimavo Bandaranaike, Sri Lankalı politikacı ve dünyanın ilk kadın başbakanı (ö. 2000)

1918 - William Holden, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1981)

1924 - İsmet Giritli, Türk hukuk profesörü ve yazar (1961 Anayasası'nı hazırlayan bilim insanlarından) (ö. 2007)

1926 - Joan Lorring, Amerikalı aktris ve şarkıcı (ö. 2014)

1927 - Margot Honecker, 1963-1989 yılları arasında Doğu Almanya Eğitim Bakanı (ö. 2016)

1929 - Odete Lara, Brezilyalı oyuncu (ö. 2015)

1929 - James Last, Alman besteci (ö. 2015)

1930 - Christopher Barber, İngiliz caz müzisyeni, orkestra şefi ve söz yazarı (ö. 2021)

1937 - Tugay Toksöz, Türk sinema oyuncusu (ö. 1988)

1940 - Charles David Menville, Amerikalı animatör ve televizyon yazarı (ö. 1992)

1942 - David Bradley, İngiliz oyuncu

1946 - Àngel Casas, İspanyol gazeteci ve yazar (ö. 2022)

1947 - Sherrie Levine, Amerikalı bir fotoğrafçı, ressam ve kavramsal sanatçı

1949 - Hans Klinga, İsveçli aktör ve film yönetmeni (ö. 2025)

1950 - L. Scott Caldwell, Tony ödüllü Amerikalı oyuncu

1951 - Olivia Hussey, İngiliz oyuncu (ö. 2024)

1952 - Joe Alaskey, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2016)

1952 - Željko Ražnatović, Yugoslav Savaşlarında bir milis gücü örgütleyen Sırp paramiliter lider (ö. 2000)

1952 - Zuzana Kronerová, Slovak tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1954 - Riccardo Patrese, İtalyan eski Formula 1 pilotu

1954 - Roddy Piper, Kanadalı eski profesyonel güreşçi ve oyuncu (ö. 2015)

1954 - Michael Sembello, Amerikalı şarkıcı, gitarist, klavyeci, söz yazarı, besteci ve yapımcı

1955 - Pete Shelley, İngiliz punk rock şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (ö. 2018)

1957 - Afrika Bambaataa, Amerikalı DJ (ö. 2026)

1957 - Nick Hornby, İngiliz roman ve deneme yazarı

1959 - Sean Bean, İngiliz oyuncu

1962 - Nikolay Kradin, Rus antropolog ve arkeolog

1963 - Özer Kızıltan, Türk yönetmen

1964 - Maynard James Keenan, Amerikalı müzisyen (Tool, A Perfect Circle ve Puscifer gruplarının üyesi)

1965 - William Mapother, Amerikalı oyuncu

1967 - Kimberly Elise, Amerikan oyuncu

1970 - Pascale Arbillot, Fransız oyuncu

1970 - Reginald "Reggie" Noble, Amerikalı rapçi, DJ, prodüktör ve aktör

1970 - Erkan Sarıyıldız, Türk yazar ve doktor

1972 - Jennifer Garner, Amerikalı oyuncu

1972 - Yuichi Nishimura, Japon futbol hakemi

1974 - Mikael Åkerfeldt, İsveçli gitarist ve Opeth'in solisti

1974 - Victoria Beckham, İngiliz sosyoelit, moda tasarımcısı, model ve şarkıcı

1977 - Frederik Magle, Danimarkalı besteci ve piyanist

1978 - Lindsay Hartley, Amerikalı aktris

1980 - Caner Cindoruk, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1980 - Fabián Andrés Vargas Rivera, Kolombiya millî futbol takımında da forma giymiş eski futbolcu

1981 - Michael Mifsud, Maltalı millî futbolcu

1981 - Hanna Pakarinen, Fin şarkıcı

1981 - Nicky Jam, Amerikalı şarkıcı

1981 - Umut Kurt, Türk oyuncu

1984 - Raffaele Palladino, İtalyan futbolcu

1985 - Rooney Mara, Amerikalı oyuncu

1985 - Luke Mitchell, Avustralyalı bir oyuncu ve model

1985 - Jo-Wilfried Tsonga, Fransız emekli tenisçi

1986 - Romain Grosjean, Fransız yarış pilotu

1987 - Ali Biçim, Türk oyuncu, sunucu ve sosyal medya fenomeni

1991 - Samira Efendi, Azeri şarkıcı

1992 - Emrah Başsan, Türk futbolcu

1995 - Jung Wheein, Koreli şarkıcı ve dansçı

1995 - Ahn Hyo-seop, Güney Kore asıllı Kanadalı aktör ve şarkıcı

2006 - Ben's Cat, Amerikalı safkan yarış atı (ö. 2017)

ÖLÜMLER

485 - Proklos, Yunan filozof (d. 412)

744 - II. Velid veya Velid bin Yezid, on birinci Emeviler halifesi (d. 740)

858 - III. Benedictus, Roma Piskoposu ve Papalık Devleti hükümdarı

1696 - Madame de Sévigné, Fransız aristokrat (d. 1626)

1711 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1678)

1764 - Johann Mattheson, Alman besteci (d. 1681)

1764 - Pompadour, Fransız markiz (d. 1721)

1790 - Benjamin Franklin, Amerikalı bilim insanı ve siyasetçi (d. 1706)

1825 - Johann Heinrich Füssli, İsviçreli ressam (d. 1741)

1919 - J. Cleaveland Cady, Amerikalı mimar (d. 1837)

1922 - Bahaeddin Şakir, Türk hekim ve siyasetçi (d. 1874)

1922 - Cemal Azmi, Osmanlı devlet adamı (d. 1868)

1936 - Charles Ruijs de Beerenbrouck, Hollandalı asilzade (d. 1873)

1941 - Al Bowlly, Mozambik doğumlu İngiliz şarkıcı, caz gitaristi ve kompozitör (d. 1898)

1949 - Marius Berliet, Fransız otomobil üreticisi (d. 1866)

1967 - Ali Fuat Başgil, Türk akademisyen (d. 1893)

1976 - Henrik Dam, Danimarkalı bilim insanı (d. 1895)

1978 - Hamit Fendoğlu, Türk politikacı ve Malatya Belediye Başkanı (d. 1919)

1981 - Şekip Ayhan Özışık, Türk besteci (d. 1932)

1990 - Ralph Abernathy, Amerikalı rahip ve Amerikan sivil haklar hareketi liderlerinden (d. 1926)

1993 - Turgut Özal, Türk bürokrat, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı (d. 1927)

1994 - Roger Wolcott Sperry, Amerikalı nöropsikolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1913)

1996 - François-Régis Bastide, Fransız siyasetçi, edebiyatçı ve diplomat (d. 1926)

1997 - Haim Herzog, İsrail'in 6. Cumhurbaşkanı (d. 1918)

2004 - Fana Koçovska, Makedon direnişçi, Yugoslav Partizanı ve Halk Kahramanı Nişanı sahibi ulusal kahraman (d. 1927)

2007 - Eralp Özgen, Türk hukukçu ve Türkiye Barolar Birliği'nin eski Başkanlarından (d. 1936)

2009 - Şirin Cemgil, Türk hukukçu ve 1968 kuşağının gençlik hareketinin öncülerinden (d. 1945)

2010 - Ali Elverdi, Türk asker ve siyasetçi (d. 1924)

2010 - Alexandru "Sandu" Neagu, Rumen eski millî futbolcu (d. 1948)

2011 - Osamu Dezaki, Japon yönetmen ve senarist (d. 1943)

2011 - Michael Sarrazin, Kanadalı (Québec) sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1940)

2011 - Nikos Papazoğlu, Yunan şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve albüm yapımcısı (d. 1948)

2013 - Deanna Durbin, Kanadalı aktris (d. 1921)

2014 - Gabriel García Márquez, Kolombiyalı gazeteci, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1927)

2016 - Doris Roberts, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2017 - Rosey (güreşçi), Samoa asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1970)

2018 - Barbara Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un eşi (d. 1925)

2018 - Amoroso Katamsi, Endonezyalı şarkıcı, oyuncu ve sanatçı (d. 1938)

2018 - Cemal Safi, Türk şair (d. 1938)

2019 - Peter Cartwright, Yeni Zelandalı hukukçu (d. 1940)

2019 - Kazuo Koike, Japon çizgi roman yazarı, romancı ve eğitimci (d. 1936)

2019 - Alan Gabriel Ludwig García Pérez, eski Peru devlet başkanı (d. 1949)

2020 - Bennie G. Adkins, Eski Amerika Birleşik Devletleri Ordusu askeri (d. 1934)

2020 - Jean-François Bazin, Fransız siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1942)

2020 - Norman Hunter, İngiliz eski millî futbolcu (d. 1943)

2020 - Orhan Koloğlu, Türk tarihçi ve yazar (d. 1929)

2020 - Abba Kyari, Nijeryalı iş insanı, avukat ve hükûmet yetkilisi (d. 1952)

2020 - Giuseppi Logan, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1935)

2020 - Iris Cornelia Love, Amerikalı klasik arkeolog (d. 1933)

2020 - Lukman Niode, Endonezyalı yüzücü (d. 1963)

2020 - Arlene Saunders, Amerikalı spinto soprano opera şarkıcısı (d. 1930)

2020 - Matthew Seligman, İngiliz bas gitaristi (d. 1955)

2020 - Gene Shay, Amerikalı radyo sunucusu (d. 1935)

2020 - Jesús Vaquero Crespo, İspanyol beyin cerrahı ve profesör (d. 1950)

2021 - Hisham Bastawisy, Mısırlı yargıç ve siyasetçi (d. 1951)

2021 - Fereydoun Ghanbari, İranlı profesyonel güreşçi (d. 1977)

2021 - Kabori Sarwar, Bangladeşli aktris, siyasetçi ve sosyal hizmetler görevlisi (d. 1950)

2022 - Rada Granovskaya, Sovyet-Rus kadın psikolog ve akademisyen (d. 1929)

2022 - Ömer Kaleşi, Arnavut ve Makedon kökenli ressam (d. 1932)

2022 - Gilles Remiche, Belçikalı film yönetmeni ve aktör (d. 1979)