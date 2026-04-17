OLAYLAR
1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.
1897 - Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında, "Otuz Gün Savaşı" olarak da adlandırılan savaş başladı.
1924 - İtalya'da genel seçimleri, Benito Mussolini'nin faşist partisi kazandı.
1925 - Ankara - Yahşihan Demiryolu hattı işletmeye açıldı.
1928 - Ankara Palas Oteli hizmete açıldı. Mimar Vedat Bey'in (Tek) tasarımıyla, 1926'da yapımına başlanan bina, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle Mimar Kemalettin Bey'in tasarımıyla tamamlandı.
1939 - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ve Başbakanı Abdurrahman Melek, Türk mebusu sıfatıyla TBMM'de yemin ettiler.
1940 - Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.
1946 - Son Fransız birlikleri Suriye'den çekildi.
1954 - Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.
1961 - ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.
1969 - Çekoslovakya Başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askerî müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.
1972 - ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. Watergate adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.
1974 - Madaralı Roman Ödülü'nü "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı eseriyle Yaşar Kemal aldı.
1982 - Kanada Anayasası kabul edildi.
1982 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Balıkesir'de konuştu: "... 'Tek yol devrimdir!' diyerek yine Marksist-Leninist propaganda yapanlara elbette müsaade edemezdik. Çünkü Atatürk'ün koyduğu inkılapçılık, şimdiki adıyla 'devrimcilik' bu değildir."
1993 - Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Atatürk'ten sonra görev başında ölen ikinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle ülke çapında 5 günlük yas ilan edildi. Yurtta ve temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi, maçlar iptal edildi ve radyo ve televizyonların program akışları değiştirildi.
1999 - Bakü - Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.
2005 - Bülent Dikmener Haber Ödülü, Uğur Dündar ile Sadi Özdemir'e verildi.
2005 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Mehmet Ali Talat kazandı.
DOĞUMLAR
1598 - Giovanni Riccioli, İtalyan gök bilimci (ö. 1671)
1820 - Alexander Cartwright, beyzbolcu (ö. 1892)
1837 - John Pierpont Morgan, Amerikalı banker ve sanayici (ö. 1913)
1842 - Maurice Rouvier, Fransız devlet adamı (ö. 1911)
1868 - Mark Lambert Bristol, Amerikalı asker (ö. 1939)
1878 - Dimitrios Petrokokkinos, Yunan tenisçi (ö. 1942)
1890 - Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk roman ve hikâye yazarı (ö. 1973)
1894 - Nikita Kruşçev, Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreteri (ö. 1971)
1897 - Nisargadatta Maharaj, Hint filozof, ruhsal önder (ö. 1981)
1897 - Thornton Wilder, Amerikalı oyun yazarı ve romancı (ö. 1975)
1899 - Aleksander Klumberg, Eston dekatlet (ö. 1958)
1903 - Ayşe Saffet Alpar, Türk kimyacı ve Türkiye'nin ilk kadın rektörü (ö. 1981)
1903 - Gregor Piatigorsky, Rus çellist (ö. 1976)
1909 - Alain Poher, Fransız siyasetçi (ö. 1996)
1910 - Helenio Herrera, Arjantin asıllı eski Fransız futbolcu ve teknik direktör (ö. 1997)
1915 - Regina Hazaryan, Ermeni ressam ve halk figürü (ö. 1999)
1916 - Sirimavo Bandaranaike, Sri Lankalı politikacı ve dünyanın ilk kadın başbakanı (ö. 2000)
1918 - William Holden, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1981)
1924 - İsmet Giritli, Türk hukuk profesörü ve yazar (1961 Anayasası'nı hazırlayan bilim insanlarından) (ö. 2007)
1926 - Joan Lorring, Amerikalı aktris ve şarkıcı (ö. 2014)
1927 - Margot Honecker, 1963-1989 yılları arasında Doğu Almanya Eğitim Bakanı (ö. 2016)
1929 - Odete Lara, Brezilyalı oyuncu (ö. 2015)
1929 - James Last, Alman besteci (ö. 2015)
1930 - Christopher Barber, İngiliz caz müzisyeni, orkestra şefi ve söz yazarı (ö. 2021)
1937 - Tugay Toksöz, Türk sinema oyuncusu (ö. 1988)
1940 - Charles David Menville, Amerikalı animatör ve televizyon yazarı (ö. 1992)
1942 - David Bradley, İngiliz oyuncu
1946 - Àngel Casas, İspanyol gazeteci ve yazar (ö. 2022)
1947 - Sherrie Levine, Amerikalı bir fotoğrafçı, ressam ve kavramsal sanatçı
1949 - Hans Klinga, İsveçli aktör ve film yönetmeni (ö. 2025)
1950 - L. Scott Caldwell, Tony ödüllü Amerikalı oyuncu
1951 - Olivia Hussey, İngiliz oyuncu (ö. 2024)
1952 - Joe Alaskey, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2016)
1952 - Željko Ražnatović, Yugoslav Savaşlarında bir milis gücü örgütleyen Sırp paramiliter lider (ö. 2000)
1952 - Zuzana Kronerová, Slovak tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1954 - Riccardo Patrese, İtalyan eski Formula 1 pilotu
1954 - Roddy Piper, Kanadalı eski profesyonel güreşçi ve oyuncu (ö. 2015)
1954 - Michael Sembello, Amerikalı şarkıcı, gitarist, klavyeci, söz yazarı, besteci ve yapımcı
1955 - Pete Shelley, İngiliz punk rock şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (ö. 2018)
1957 - Afrika Bambaataa, Amerikalı DJ (ö. 2026)
1957 - Nick Hornby, İngiliz roman ve deneme yazarı
1959 - Sean Bean, İngiliz oyuncu
1962 - Nikolay Kradin, Rus antropolog ve arkeolog
1963 - Özer Kızıltan, Türk yönetmen
1964 - Maynard James Keenan, Amerikalı müzisyen (Tool, A Perfect Circle ve Puscifer gruplarının üyesi)
1965 - William Mapother, Amerikalı oyuncu
1967 - Kimberly Elise, Amerikan oyuncu
1970 - Pascale Arbillot, Fransız oyuncu
1970 - Reginald "Reggie" Noble, Amerikalı rapçi, DJ, prodüktör ve aktör
1970 - Erkan Sarıyıldız, Türk yazar ve doktor
1972 - Jennifer Garner, Amerikalı oyuncu
1972 - Yuichi Nishimura, Japon futbol hakemi
1974 - Mikael Åkerfeldt, İsveçli gitarist ve Opeth'in solisti
1974 - Victoria Beckham, İngiliz sosyoelit, moda tasarımcısı, model ve şarkıcı
1977 - Frederik Magle, Danimarkalı besteci ve piyanist
1978 - Lindsay Hartley, Amerikalı aktris
1980 - Caner Cindoruk, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1980 - Fabián Andrés Vargas Rivera, Kolombiya millî futbol takımında da forma giymiş eski futbolcu
1981 - Michael Mifsud, Maltalı millî futbolcu
1981 - Hanna Pakarinen, Fin şarkıcı
1981 - Nicky Jam, Amerikalı şarkıcı
1981 - Umut Kurt, Türk oyuncu
1984 - Raffaele Palladino, İtalyan futbolcu
1985 - Rooney Mara, Amerikalı oyuncu
1985 - Luke Mitchell, Avustralyalı bir oyuncu ve model
1985 - Jo-Wilfried Tsonga, Fransız emekli tenisçi
1986 - Romain Grosjean, Fransız yarış pilotu
1987 - Ali Biçim, Türk oyuncu, sunucu ve sosyal medya fenomeni
1991 - Samira Efendi, Azeri şarkıcı
1992 - Emrah Başsan, Türk futbolcu
1995 - Jung Wheein, Koreli şarkıcı ve dansçı
1995 - Ahn Hyo-seop, Güney Kore asıllı Kanadalı aktör ve şarkıcı
2006 - Ben's Cat, Amerikalı safkan yarış atı (ö. 2017)
ÖLÜMLER
485 - Proklos, Yunan filozof (d. 412)
744 - II. Velid veya Velid bin Yezid, on birinci Emeviler halifesi (d. 740)
858 - III. Benedictus, Roma Piskoposu ve Papalık Devleti hükümdarı
1696 - Madame de Sévigné, Fransız aristokrat (d. 1626)
1711 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1678)
1764 - Johann Mattheson, Alman besteci (d. 1681)
1764 - Pompadour, Fransız markiz (d. 1721)
1790 - Benjamin Franklin, Amerikalı bilim insanı ve siyasetçi (d. 1706)
1825 - Johann Heinrich Füssli, İsviçreli ressam (d. 1741)
1919 - J. Cleaveland Cady, Amerikalı mimar (d. 1837)
1922 - Bahaeddin Şakir, Türk hekim ve siyasetçi (d. 1874)
1922 - Cemal Azmi, Osmanlı devlet adamı (d. 1868)
1936 - Charles Ruijs de Beerenbrouck, Hollandalı asilzade (d. 1873)
1941 - Al Bowlly, Mozambik doğumlu İngiliz şarkıcı, caz gitaristi ve kompozitör (d. 1898)
1949 - Marius Berliet, Fransız otomobil üreticisi (d. 1866)
1967 - Ali Fuat Başgil, Türk akademisyen (d. 1893)
1976 - Henrik Dam, Danimarkalı bilim insanı (d. 1895)
1978 - Hamit Fendoğlu, Türk politikacı ve Malatya Belediye Başkanı (d. 1919)
1981 - Şekip Ayhan Özışık, Türk besteci (d. 1932)
1990 - Ralph Abernathy, Amerikalı rahip ve Amerikan sivil haklar hareketi liderlerinden (d. 1926)
1993 - Turgut Özal, Türk bürokrat, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı (d. 1927)
1994 - Roger Wolcott Sperry, Amerikalı nöropsikolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1913)
1996 - François-Régis Bastide, Fransız siyasetçi, edebiyatçı ve diplomat (d. 1926)
1997 - Haim Herzog, İsrail'in 6. Cumhurbaşkanı (d. 1918)
2004 - Fana Koçovska, Makedon direnişçi, Yugoslav Partizanı ve Halk Kahramanı Nişanı sahibi ulusal kahraman (d. 1927)
2007 - Eralp Özgen, Türk hukukçu ve Türkiye Barolar Birliği'nin eski Başkanlarından (d. 1936)
2009 - Şirin Cemgil, Türk hukukçu ve 1968 kuşağının gençlik hareketinin öncülerinden (d. 1945)
2010 - Ali Elverdi, Türk asker ve siyasetçi (d. 1924)
2010 - Alexandru "Sandu" Neagu, Rumen eski millî futbolcu (d. 1948)
2011 - Osamu Dezaki, Japon yönetmen ve senarist (d. 1943)
2011 - Michael Sarrazin, Kanadalı (Québec) sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1940)
2011 - Nikos Papazoğlu, Yunan şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve albüm yapımcısı (d. 1948)
2013 - Deanna Durbin, Kanadalı aktris (d. 1921)
2014 - Gabriel García Márquez, Kolombiyalı gazeteci, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1927)
2016 - Doris Roberts, Amerikalı oyuncu (d. 1925)
2017 - Rosey (güreşçi), Samoa asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1970)
2018 - Barbara Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un eşi (d. 1925)
2018 - Amoroso Katamsi, Endonezyalı şarkıcı, oyuncu ve sanatçı (d. 1938)
2018 - Cemal Safi, Türk şair (d. 1938)
2019 - Peter Cartwright, Yeni Zelandalı hukukçu (d. 1940)
2019 - Kazuo Koike, Japon çizgi roman yazarı, romancı ve eğitimci (d. 1936)
2019 - Alan Gabriel Ludwig García Pérez, eski Peru devlet başkanı (d. 1949)
2020 - Bennie G. Adkins, Eski Amerika Birleşik Devletleri Ordusu askeri (d. 1934)
2020 - Jean-François Bazin, Fransız siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1942)
2020 - Norman Hunter, İngiliz eski millî futbolcu (d. 1943)
2020 - Orhan Koloğlu, Türk tarihçi ve yazar (d. 1929)
2020 - Abba Kyari, Nijeryalı iş insanı, avukat ve hükûmet yetkilisi (d. 1952)
2020 - Giuseppi Logan, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1935)
2020 - Iris Cornelia Love, Amerikalı klasik arkeolog (d. 1933)
2020 - Lukman Niode, Endonezyalı yüzücü (d. 1963)
2020 - Arlene Saunders, Amerikalı spinto soprano opera şarkıcısı (d. 1930)
2020 - Matthew Seligman, İngiliz bas gitaristi (d. 1955)
2020 - Gene Shay, Amerikalı radyo sunucusu (d. 1935)
2020 - Jesús Vaquero Crespo, İspanyol beyin cerrahı ve profesör (d. 1950)
2021 - Hisham Bastawisy, Mısırlı yargıç ve siyasetçi (d. 1951)
2021 - Fereydoun Ghanbari, İranlı profesyonel güreşçi (d. 1977)
2021 - Kabori Sarwar, Bangladeşli aktris, siyasetçi ve sosyal hizmetler görevlisi (d. 1950)
2022 - Rada Granovskaya, Sovyet-Rus kadın psikolog ve akademisyen (d. 1929)
2022 - Ömer Kaleşi, Arnavut ve Makedon kökenli ressam (d. 1932)
2022 - Gilles Remiche, Belçikalı film yönetmeni ve aktör (d. 1979)