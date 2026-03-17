OLAYLAR

1756 - İrlanda'nın koruyucu azizlerinden, Aziz Patrick'in (385-461) adına kutlanan bir festival olan Aziz Patrick Günü, ilk kez New York'ta da kutlandı.

1776 - Amerikan Devrimi: George Washington ve Henry Knox'un kente bakan tepelere topçu birliklerini konuşlandırmasının ardından İngiliz güçleri, Boston'u terk etmek zorunda kaldı.

1816 - 38 tonluk 'Elise' adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.

1845 - Küçük paketlerde kullanılan lastik bandın patenti alındı.

1861 - İtalya, ulusal birliğini kurdu.

1891 - Ahmed İhsan Tokgöz, Servet-i Fünûn dergisini kurdu.

1901 - Van Gogh'un resimleri Paris'te Bernheim-Jeune galerisinde sergilenmeye başladı. 1890'da intihar eden sanatçı, yaşamı boyunca sadece bir tane resim satabilmişti.

1915 - Çanakkale Savaşı: Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Sackville Carden, görevinden ayrıldı.

1920 - İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler.

1921 - Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara, düşük ücretle korunma araç gereçleri verildi.

1926 - "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" TBMM'de kabul edildi.

1927 - İtalya'da müzmin bekarların ağır vergi ödemeleri için kanun çıkarıldı.

1941 - Alman denizaltı kaptanı Otto Kretschmer'in denizaltısı batırıldı ve esir alındı.

1944 - Varlık Vergisi'nin tasfiyesine ilişkin yasa yürürlüğe girdi.

1948 - Belçika, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve Lüksemburg arasında, 50 yıl süreli Brüksel Antlaşması imzalandı ve Batı Avrupa Birliği kuruldu.

1954 - İspanya'yı kura sonucunda eleyen Türkiye millî futbol takımı, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

1961 - Vicente Calderón Stadyumu'nun yapımına başlandı.

1965 - 30 milyon dolarlık hacmi olan Türk-İsrail Ticaret Antlaşması imzalandı.

1966 - ABD donanması'na ait "Alvin" adlı araştırma-kurtarma denizaltısı, İspanya kıyıları açıklarında ABD'ye ait kayıp hidrojen bombası'nı buldu.

1968 - PTT ile Northern Electric firmasının işbirliğiyle kurulan telefon fabrikasında yapılan ilk yerli telefon cihazları, 157 liradan satışa çıkarıldı.

1969 - Golda Meir, İsrail'in ilk kadın Başbakanı oldu.

1970 - My Lai katliamı: ABD Ordusu, olayı örtbas etmeye çalıştıkları için 14 subay hakkında soruşturma başlattı.

1972 - Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir'de kuruldu.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Ankara Sıkıyönetim Komutanı, Sıkıyönetim Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu: "Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği bizce sabıkalı bir yerdir. Adam öldürmekten 24 yıl ağır hapse mahkûm olan Mahmut Esat Güven, burada iki tabanca ile birçok parlamentere ders verirken yakalanmıştır."

1985 - İki ünlü oyun yazarı Arthur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Uluslararası Yazarlar üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye geldi.

1995 - Azerbaycan'da 15 Mart'ta başlatılan ve Türkiye'nin de adının karıştığı bir darbe girişimi bastırıldı. Devlet Başkanı Haydar Aliyev'i devirmek isteyen OMON Birlikleri'nin Komutanı Albay Ruşen Cevadov dahil olmak üzere, 400 kişi öldü.

1995 - Michael Jordan, basketbola geri dönme kararı aldı.

2020 - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelendi.

DOĞUMLAR

763 - Harun Reşit, Abbâsîler'in 5. Halifesi (ö. 809)

1231 - Shijō, Japon İmparatoru (ö. 1242)

1473 - IV. James, İskoç Kralı (ö. 1513)

1548 - Honda Tadakatsu, Japon samuray ve daimyō (ö. 1610)

1600 - Aleksey Trubetskoy, Trubetskoy Hanedanı'nın son üyelerinden biri (ö. 1680)

1685 - Jean-Marc Nattier, Fransız ressam (ö. 1766)

1709 - Molla Veli Vidadî, Azeri şair ve din adamı (ö. 1809)

1733 - Carsten Niebuhr, Alman matematikçi, haritacı ve kaşif (ö. 1815)

1768 - Kaʻahumanu, Hawaiʻ i Krallığı'nda konsort kraliçe (ö. 1832)

1834 - Gottlieb Daimler, Alman mühendis (ö. 1900)

1849 - Charles Francis Brush, Amerikalı buluşçu, girişimci ve iş insanı (ö. 1929)

1862 - Charles Laval, Fransız ressam (ö. 1894)

1865 - Gabriel Narutowicz, Polonyalı politikacı (ö. 1922)

1866 - Alf Victor Guldberg, Norveçli matematikçi (ö. 1936)

1873 - Margaret Bondfield, İngiliz politikacı (ö. 1953)

1874 - Stephen Samuel Wise, Yahudi haham ve siyonist lider (ö. 1949)

1875 - Mike Bernard, Amerikalı Ragtime müzisyeni (ö. 1936)

1877 - Otto Gross, Avusturyalı psikanalist (ö. 1920)

1879 - Sid Grauman, Amerikalı şovmen (ö. 1950)

1881 - Walter Rudolf Hess, İsviçreli fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1973)

1888 - Paul Ramadier, Fransız Başbakanı (ö. 1961)

1888 - Nugent Slaughter, Amerikalı müzisyen (ö. 1968)

1896 - Tacülmüluk, İran Kraliçesi (ö. 1982)

1900 - Alfred Newman, Amerikalı besteci, aranjör ve film müziği şefidir (ö. 1970)

1900 - Manuel Plaza, Şilili sporcu (ö. 1969)

1902 - Chaim Gross, Amerikalı bir heykeltıraş ve eğitimciydi (ö. 1991)

1902 - Bobby Jones, Amerikalı golfçü (ö. 1971)

1907 - Jean Van Houtte, Belçikalı bir politikacı (ö. 1991)

1915 - Bill Roycroft, Avustralyalı Olimpik binici şampiyonu (ö. 2011)

1919 - Nathaniel Adams Coles, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1965)

1920 - Mucibur Rahman, Bangladeş'in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı (ö. 1975)

1921 - Meir Amit, İsrailli politikacı ve general aynı zamanda üçüncü Mossad direktörü (ö. 2009)

1922 - Patrick Suppes, Amerikalı bir filozof (ö. 2014)

1925 - Mansour Rahbani, Lübnanlı müzisyen ve besteci (ö. 2009)

1926 - Siegfried Lenz, Alman yazar (ö. 2014)

1928 - Neriman Köksal, Türk sinema oyuncusu (ö. 1999)

1928 - Jean Panisse, Fransız aktör (ö. 2021)

1929 - Peter Ludwig Berger, Amerikalı sosyolog ve teolog (ö. 2017)

1930 - James Irwin, Amerikalı astronot (ö. 1991)

1933 - Asa Lanova, İsviçreli kadın bale dansçısı ve yazar (ö. 2017)

1936 - Ken Mattingly, Amerikalı astronottu

1936 - Patty Maloney, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2025)

1937 - Ramdas Agarwal, Hint siyasetçi (ö. 2017)

1938 - Rudolf Nureyev, SSCB'li (daha sonra Avusturyalı) bale dansçısı (ö. 1993)

1939 - Atilla Dorsay, Türk sinema eleştirmeni, yazar, gazeteci ve mimar

1939 - Bill Graham, Kanadalı siyasetçi (ö. 2022)

1939 - Giovanni Trapattoni, İtalyan futbol adamı

1940 - Ruşen Güneş, Türk müzisyen

1941 - Paul Kantner, Amerikalı rock müzisyeni ve gitaristi ve aktivist (ö. 2016)

1942 - John Wayne Gacy, Amerika'nın en önemli seri katillerindendir (ö. 1994)

1944 - Pattie Boyd, İngiliz manken, fotoğrafçı

1946 - Georges J.F. Kohler, Alman biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1995)

1946 - Larry Langford, Amerikalı siyasetçi (ö. 2019)

1948 - William Gibson, Amerikalı roman yazarı

1949 - Pat Rice, Kuzey İrlandalı eski millî futbolcu ve antrenör

1950 - Mehmet Ali İrtemçelik, Türk politikacı

1951 - Kurt Russell, Amerikalı oyuncu

1952 - Barry Horne, Britanyalı hayvan hakları savunucusudur (ö. 2001)

1954 - Kazım Arslan, Türk avukat ve siyasetçi (ö. 2019)

1954 - Lesley-Anne Down, İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu ve model

1955 - Gary Sinise, Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni

1961 - Sam Bowie, ABD'li basketbolcu

1961 - Dana Reeve, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2006)

1962 - Kalpana Chawla, Hint asıllı Amerikalı astronot (ö. 2003)

1964 - Lee Dixon, İngiliz futbolcudur

1964 - Rob Lowe, Amerikalı aktör, yapımcı ve yönetmendir

1964 - Jacques Songo'o, Kamerunlu millî futbolcudur

1967 - Billy Corgan, ABD'li müzisyen, söz yazarı ve bestecisidir

1969 - Alexander McQueen, İngiliz moda tasarımcısı ve desinatör (ö. 2010)

1972 - Mia Hamm, Amerikalı kadın millî futbolcu

1973 - Caroline Corr, İrlandalı şarkıcı

1975 - Puneeth Rajkumar, Hint oyuncu, yapımcı ve şarkıcı (ö. 2021)

1975 - Test, Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2009)

1976 - Stephen Gately, İrlandalı şarkıcı (ö. 2009)

1976 - Zita Molnár, Macar masa tenisi oyuncusu

1976 - Álvaro Recoba, Uruguaylı futbolcu

1976 - Antoine van der Linden, Hollandalı futbolcu

1978 - Patrick Seitz, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve senaryo yazarı

1979 - Stormy Daniels, Amerikalı porno yıldızı, senarist ve yönetmen

1979 - Samoa Joe, Samoa asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi

1981 - Dilek Serbest, Türk manken ve oyuncu

1981 - Servet Çetin, Türk futbolcu

1982 - Mamedali Karadanov, Türkmen futbolcu

1983 - Raul Meireles, Portekizli futbolcu

1985 - Tuğba Karademir, Türk artistik buz patencisi

1986 - Edin Džeko, Boşnak millî futbolcu

1987 - Federico Fazio, Arjantinli futbolcu

1988 - Claire Elise Boucher, daha çok bilinen sahne adı ile Grimes, Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, albüm yapımcısı ve müzik video yönetmeni

1988 - Rasmus Elm, İsveçli eski millî futbolcu

1988 - Fraser Forster, İngiliz asıllı bir futbolcu

1989 - Shinji Kagawa, Japon futbolcu

1990 - Andrew Hozier-Byrne veya yalnızca Hozier, İrlandalı şarkıcı

1991 - Kyotaro Yamakoshi, Japon futbolcu

1992 - John boyega, İngiliz-Nijeryalı bir aktör ve yapımcı

1993 - Alvan, Fransız müzisyen

1997 - Katie Genevieve Ledecky, Çek asıllı Amerikalı yüzücü

ÖLÜMLER

180 - Marcus Aurelius, Roma İmparatoru (d. 121)

624 - Ebû Cehil, Mekke'nin liderlerinden (d. 556)

1008 - Kazan, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 65. imparatorudur (d. 968)

1040 - I. Harold, İngiltere Kralı (d. 1015)

1272 - Go-Saga, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 88. imparatorudur (d. 1220)

1361 - Hasan, Türk asıllı Memlûk sultanıdır (d. 1334)

1425 - Ashikaga Yoshikazu, Ashikaga şogunluğunun beşinci şogunudur (d. 1407)

1642 - Jakub Zadzik, Polonya Büyük Taç Sekreteri (d. 1582)

1650 - Carl Gyllenhielm, İsveçli asker ve politikacı (d. 1574)

1680 - François de La Rochefoucauld, Fransız yazar (d. 1613)

1782 - Daniel Bernoulli, Hollandalı matematikçi (d. 1700)

1826 - Ferdinand Bauer, Avusturyalı botanik ressamı (d. 1760)

1830 - Laurent de Gouvion Saint-Cyr, Fransa mareşali ve Marki (d. 1764)

1831 - Napoleon Louis Bonaparte, Hollanda Krallığı'nın Bonapart Hanedanı'ndan gelen son kralı (d. 1804)

1846 - Friedrich Wilhelm Bessel, Almanyalı gök bilimci ve matematikçi (d. 1784)

1849 - II. William, Hollanda Kralı, Lüksemburg Büyük Dükü ve Limburg Dükü (d. 1792)

1853 - Christian Andreas Doppler, Avusturyalı matematikçi ve fizikçi (d. 1803)

1862 - Jacques Fromental Halévy, Fransız besteci (d. 1799)

1872 - Aleksa Simić, Sırp siyasetçi (d. 1800)

1879 - Ludwig Reichenbach, Alman bitki bilimci ve ornitolog (d. 1793)

1885 - Susan Bogert Warner, Amerikalı yazar (d. 1819)

1890 - Władysław (Ladislaus) Taczanowski, Polonyalı ornitoloji ve zooloji uzmanı bilim insanı (d. 1819)

1893 - Jules Ferry, Fransa eski Başbakanı (d. 1832)

1911 - Paul Arbaud, Fransız kitap koleksiyoncusu ve hayırsever (d. 1832)

1917 - Franz Brentano, Alman psikolog ve filozof (d. 1838)

1922 - Gördesli Makbule, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlarla savaşırken 20 yaşında ölen Türk kadını (d. 1902)

1926 - Aleksey Brusilov, I. Dünya Savaşı sırasında Rus komutan (d. 1853)

1927 - Victorine Louise Meurent, Fransız ressam ve ressam modeli (d. 1844)

1937 - Joseph Austen Chamberlain, İngiliz siyasetçi - 1925 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür (d. 1863)

1949 - Alexandra Ekster, Rus-Fransız tiyatro tasarımcısı, ressam (d. 1882)

1952 - Ali Rıza Özdarende Türk politikacı ve din adamı (d. 1876)

1956 - Irène Joliot-Curie, Fransız bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1897)

1974 - Louis Kahn, Amerikalı mimar (d. 1901)

1976 - Luchino Visconti, İtalyan sinemacı (d. 1906)

1978 - Ceyhun Atuf Kansu, Türk şair (d. 1919)

1988 - Nikolas Asimos, Yunan besteci (d. 1949)

1993 - Helen Hayes, Amerikalı oyuncu (d. 1900)

1995 - Ruşen Cevadov, Azeri asker ve siyasetçi (d. 1951)

2001 - Angel Mojsovski, Makedon komünist aktivist, Yugoslavya Cephesi'nde savaşan asker, Halk Kahramanı Nişanı sahibi (d. 1923)

2005 - George Kennan, Amerikalı diplomat (d. 1904)

2006 - İstemihan Taviloğlu, Türk besteci (d. 1945)

2007 - John Backus, Amerikalı matematikçi (d. 1924)

2011 - Michael Gough, Britanyalı karakter oyuncusu (d. 1916)

2011 - Ferlin Husky, (doğum adıyla: Terry Preston ya da Simon Crum), Amerikalı country müzisyeni (d. 1925)

2012 - III. Şenuda, Mısırlı hristiyan ortodoks din adamı (d. 1923)

2013 - Olivier Metzner, Fransız ceza avukatı (d. 1949)

2014 - Mareike Carrière, Alman oyuncu, sunucu ve çevirmen (d. 1954)

2014 - Muhammed Salah Cedidi, Tunuslu millî futbolcudur (d. 1938)

2014 - L'Wren Scott, Amerikalı stilist ve moda tasarımcısı (d. 1964)

2015 - Ashley Adams, Avustralyalı atıcı (d. 1955)

2015 - Guido Zappa, İtalyan bir matematikçi (d. 1915)

2016 - Ralph David Abernathy III, Amerikalı siyasetçi ve iş insanı (d. 1959)

2016 - Shozo Awazu, Japon dövüş ve judo ustası (d. 1923)

2016 - Aluf Meir Dagan, İsrailli asker ve siyaset adamı (d. 1945)

2016 - Paul Daniels, İngiliz illüzyonist ve televiyoncu (d. 1938)

2016 - Larry Drake, Amerikalı oyuncudur (d. 1949)

2016 - Léonie Geisendorf, Polonya doğumlu İsveçli mimardır (d. 1914)

2016 - Zoltán Kamondi, Macar film yönetmeni, oyuncu, yapımcı ve senarist (d. 1960)

2016 - Marian Kociniak, Polonyalı aktör (d. 1936)

2016 - Solomon Marcus, Romanyalı semiyotikçi, matematikçi ve seçkin akademisyen (d. 1925)

2017 - Robert Day, İngiliz film yönetmenidir (d. 1922)

2017 - Auntie Fee, Amerikalı You Tube ünlüsü kadın sunucu, oyuncu ve yemek uzmanıdır (d. 1957)

2017 - Lawrence Montaigne, Amerikalı oyuncu, yazar, dansçı ve dublördür (d. 1931)

2017 - Laurynas Stankevičius, Eski Litvanya başbakanı ve siyasetçi (d. 1935)

2017 - Derek Walcott, Saint Lucialı şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1930)

2018 - Geneviève Fontanel, Fransız kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936)

2018 - Mike Allan MacDonald, Kanadalı stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1954)

2018 - Zdeněk Mahler, Çek yazar, müzikolog, pedagog ve senarist (d. 1928)

2019 - Ken Bald, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (d. 1920)

2019 - Ulf Bengtsson, İsveçli profesyonel masa tenisi oyuncusudur (d. 1960)

2019 - Bill Burlison, Amerikalı siyasetçi (d. 1931)

2019 - René Fontès, Fransız spor yöneticisi ve siyasetçi (d. 1941)

2020 - Michael Broadbent, İngiliz şarap eleştirmeni, iş insanı ve yazar (d. 1927)

2020 - Manuel Serifo Nhamadjo, bir Gine-Bissau'lu politikacı (d.1958)

2020 - Stephen Schwartz, Amerikalı patolog (d. 1942)

2020 - Lyle Waggoner, Amerikalı oyuncu, manken ve heykeltıraş (d. 1935)

2020 - Betty Williams, Kuzey İrlandalı barış gönüllüsü ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1943)

2021 - Helenês Cândido, Brezilyalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1935)

2021 - Xosé Ramón Barreiro Fernández, İspanyol tarihçi (d. 1936)

2021 - Ayla Karaca, gerçek adı ile Atina Miloharakti, Türkiye Rumu oyuncu (d. 1933)

2021 - John Magufuli, Tanzanyalı öğretim görevlisi ve siyasetçi (d. 1959)

2022 - Peter Bowles, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936)

2022 - Oksana Şvets, Ukraynalı oyuncu (d. 1955)

2023 - Adrian Duivestein, Hollandalı siyasetçi ve eğitimci (d. 1950)

2023 - Lance Reddick, Amerikalı tiyatro, film ve televizyon oyuncusu (d. 1962)

2023 - Guy Troy, Amerikalı bir modern pentatletti (d. 1923)

2023 - Dubravka Ugrešić, Hırvat yazar (d. 1949)

2024 - Ali Sirmen, Türk hukukçu, gazeteci, yazar, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1939)

2025 - César di Candia, Uruguaylı gazeteci ve yazar (d. 1929)

2025 - Branislava Peruničić, Bosnalı akademisyen ve mühendis (d. 1936)