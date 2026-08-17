OLAYLAR

986 - Bizans ve Bulgar kuvvetleri arasında Trajan Boğazı Muharebesi gerçekleşti.

1668 - Samsun'da Ladik Gölü merkezli 8.0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depremi, batıda Bolu'dan en doğuda Erzincan'a kadar geniş çapta hasara neden oldu ve 8.000 kişi öldü. Türkiye'de kaydedilen en şiddetli depremdir.

1914 - I. Dünya Savaşı: Rus Orduları Doğu Prusya'ya girdi.

1915 - Çanakkale Savaşları'nda Kireçtepe Muharebesi'ni Osmanlı Devleti kazandı.

1945 - Endonezya, Hollanda'dan bağımsızlığını ilan etti.

1949 - Karlıova'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki 1949 Karlıova depreminde 450 kişi öldü, 1.500'ü aşkın ev yıkıldı.

1969 - ABD'deki Camille Kasırgası'nda 248 kişi öldü.

1978 - İran'da devrim ile sonuçlanacak olan Şah rejimi karşıtı protestolar başladı.

1988 - Düzenlenen bir suikast sonucu Ziya ül Hak öldürüldü.

1996 - Rusya ile Çeçenistan arasında Birinci Çeçen Savaşı için resmî olarak ateşkes antlaşması imzalandı.

1999 - Gölcük, Kocaeli merkezli 7.8 büyüklüğündeki Marmara depreminde, resmi rakamlara göre 18.373 kişi öldü. Depremde ülkenin can damarı sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut ve işyeri sayısı 245 bini aştı.

2015 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Erawan Tapınağı'na bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 20 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

2017 - Barselona'da bir minibüsün yayaları ezdiği saldırıda 13 kişi öldü.

DOĞUMLAR

1601 - Pierre de Fermat, Fransız hukukçu ve matematikçi (ö. 1665)

1603 - Lennart Torstensson, Ortala Kontu ve Virestad Baronu. İsveçli bir Mareşal ve askeri mühendisti (ö. 1651)

1629 - III. Jan Sobieski, Lehistan (Polonya) Kralı (ö. 1696)

1786 - Davy Crockett, Amerikalı halk kahramanı, politikacı ve asker (ö. 1836)

1798 - Thomas Hodgkin, İngiliz doktor (ö. 1866)

1801 - Fredrika Bremer, İsveçli yazar ve feminist (ö. 1865)

1840 - Wilfrid Scawen Blunt, İngiliz şair ve yazar (ö. 1922)

1864 - Hüseyin Rahmi Gürpınar, Türk yazar (ö. 1944)

1882 - Samuel Goldwyn, Polonyalı film yapımcısı (ö. 1974)

1887 - I. Karl, Avusturya'nın son imparatoru, Macaristan'ın son kralı, Bohemya Krallığı'nın son kralı (ö. 1922)

1887 - Marcus Garvey, Jamaikalı Siyah önder (ö. 1940)

1888 - Monty Woolley, Amerikalı aktör (ö. 1963)

1893 - Mae West, Amerikalı sinema oyuncusu ve yazar (ö. 1980)

1896 - Leslie Groves, Amerikan Ordusunun mühendisi (ö. 1970)

1909 - Cahit Uçuk, Türk hikâye ve roman yazarı (Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından) (ö. 2004)

1911 - Mikhail Botvinnik, Sovyet Dünya Satranç Şampiyonu (ö. 1995)

1920 - Maureen O'Hara, İrlanda kökenli Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2015)

1922 - Rudolf Haag, Alman teorik fizikçi (ö. 2016)

1922 - Paul Wiens, Alman yazar, senarist, şair ve çevirmen (ö. 1982)

1923 - Larry Rivers, Amerikalı ressam, müzisyen, film yapımcısı ve aktör (ö. 2002)

1926 - Armando Bortolaso, İtalyan Roma Katolik piskopos (ö. 2019)

1926 - Jiang Zemin, Çinli politikacıdır (ö. 2022)

1929 - Gary Powers, Amerikalı pilot (Sovyet toprakları üzerinde düşürülen U-2 casus uçağının pilotu) (ö. 1977)

1930 - Ted Hughes, İngiliz yazar, şair ve çocuk edebiyatçısı (ö. 1998)

1932 - Jean-Jacques Sempé, Bordeaux, Fransız karikatürist, çizer (ö. 2022)

1932 - V. S. Naipaul, Trinidad ve Tobago asıllı Britanyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2018)

1934 - Aka Gündüz Kutbay, Türk ney ustası (ö. 1979)

1936 - Margaret Hamilton, Amerikalı bilgisayar bilimci, sistem mühendisi ve iş insanı

1936 - Seamus Mallon, Kuzey İrlandalı Gal futbolu oyuncusu ve siyasetçi (ö. 2020)

1941 - Lothar Bisky, Alman politikacı (ö. 2013)

1941 - Ferdi Özbeğen, Türk piyanist ve şarkıcı (ö. 2013)

1942 - Müslüm Magomayev, Azeri opera şarkıcısı (ö. 2008)

1943 - Robert de Niro, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1944 - Larry Ellison, Amerikalı iş insanı ve Oracle'ın kurucusu

1946 - Martha Coolidge, Amerikalı film yönetmeni

1946 - Patrick Manning, Trinidad ve Tobagolu siyasetçi (ö. 2016)

1947 - Muhammed Abdülaziz, Batı Sahralı siyasetçi (ö. 2016)

1949 - Julian Fellowes, İngiliz aktör, roman yazarı, film yönetmeni ve senaryo yazarı

1951 - Richard Hunt, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 1992)

1952 - Nelson Piquet, Brezilyalı Formula 1 pilotu

1953 - Herta Müller, Romanya doğumlu roman yazarı ve şair

1954 - Hamdi Akın, Türk iş insanı

1954 - Eric Johnson, Amerikalı rock gitarist

1958 - Belinda Carlisle, Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı, besteci ve yazar

1959 - Jonathan Franzen, Amerikalı yazar

1960 - Stephan Eicher, İsviçreli şarkıcı

1960 - Sean Penn, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1968 - Helen McCrory, İngiliz oyuncu (ö. 2021)

1968 - Anja Fichtel, Alman eskrimci

1968 - Andriy Kuzmenko, Ukraynalı şarkıcı (ö. 2015)

1969 - Donnie Wahlberg, Amerikalı oyuncu

1970 - Andrus Kivirähk, Eston yazar

1971Uhm Jung-hwa, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı

Ed Motta, Brezilyalı müzisyen

1973 - Ayşegül Ünsal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1976 - Olena Krasovska, Ukraynalı atlet

1977 - William Gallas, Fransız eski futbolcu

1977 - Thierry Henry, Fransız futbolcu

1977 - Tarja Turunen, Fin soprano

1978 - Sagopa Kajmer, Türk rap müzisyeni

1980 - Daniel Güiza, İspanyol futbolcu

1980 - Jan Kromkamp, Hollandalı millî futbolcu

1982 - Melissa Anderson, Amerikalı kadın güreşçi ve menajer

1982 - Phil Jagielka, İngiliz millî futbolcu

1982 - Mark Salling, Amerikalı oyuncu ve müzisyen (ö. 2018)

1984 - Daniel Brown, Amerikalı basketbolcu

1984 - Oksana Domnina, Rus buz patenci

1986 - Marcus Berg, İsveçli eski millî futbolcudur

1986 - Rudy Gay, Profesyonel Amerikalı basketbolcu

1987Marc Wilson, İrlandalı milli futbolcu

Ri Kwang-Hyok, Kuzey Koreli millî futbolcu

1988 - Cihatçı John, IŞİD'li cellat (ö. 2015)

1988 - Erika Toda, Japon oyuncu

1989 - Farah Zeynep Abdullah, Türk oyuncu

1990 - Rachel Hurd-Wood, İngiliz oyuncu

1991 - Austin Butler, Amerikalı oyuncu

1992 - Paige, İngiliz profesyonel güreşçi

1993 - Ederson, Brezilyalı millî futbolcu

1993 - Sarah Sjöström, İsveçli yüzücüdür

1993 - Diyorbek Urozboev, Özbek judocu

1994 - Vladimir Maslennikov, Rus atıcı

1995 - Gracie Gold, Amerikalı buz patenci

1998Nilsu Berfin Aktaş, Türk oyuncu

Ilinca Băcilă, Rumen şarkıcı

1999 - Ismail Jakobs, Senegalli milli futbolcu

2000 - Lil Pump, Amerikalı rapçi ve söz yazarı

2003 - Rayan Cherki, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

1304 - Go-Fukakusa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 89. imparatoru (d. 1243)

1324 - İrini, III. Andronikos'un ilk eşi ve Bizans İmparatoriçesi ancak kocası tek başına imparator olmadan önce ölmüştür (d. 1293)

1474 - Veli Mahmud Paşa, Osmanlı Sadrazamı ve devlet adamı (d. 1420)

1676 - Jakob von Grimmelshausen, Alman yazar (d. 1621)

1786 - II. Friedrich, Prusya Kralı (d. 1712)

1834 - Hüseyin Kaptan Gradaşçeviç, Bosnalı komutan (d. 1802)

1838 - Lorenzo Da Ponte, Venedikli opera yazarı ve şair (d. 1749)

1850 - José de San Martín, Güney Amerikalı devrimci (d. 1778)

1900 - Raimundo Andueza Palacio, Venezuelalı avukat, gazeteci ve politikacı (d. 1846)

1908 - Radoje Domanović, Sırp yazar, gazeteci ve öğretmen (d. 1873)

1918 - Moisei Uritski, Rus Bolşevik lider (d. 1873)

1935 - Charlotte Perkins Gilman, Amerikalı yazar, kadın hareketi öncüsü ve feminist teorisyen (d. 1860)

Diamando Kumbaki (1926-1944)

1944 - Diamando Kumbaki, Yunan partizan ve aktivist (II. Dünya Savaşı sırasında Mihver Devletleri'ne karşı savaşan Yunan Direnişi partizanı) (d. 1926)

1955 - Fernand Léger, Fransız heykeltıraş (d. 1881)

1959 - Ernst Jaeckh, Alman yazar ve akademisyen (d. 1875)

1966 - Ken Miles, İngiliz spor otomobil yarış mühendisi ve sürücüsü (d. 1918)

1968 - Necmettin Halil Onan, Türk şair (d. 1902)

1969 - Ludwig Mies van der Rohe, Alman mimar (d. 1886)

1969 - Otto Stern, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1888)

1971 - Âşık Beyhani, Türk halk şairi (d. 1933)

1971 - Wilhelm List, Almanya'nın subayı ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmareşal'i (d. 1880)

1973 - Conrad Aiken, Amerikalı şair, öykü yazarı, romancı ve eleştirmen (d. 1889)

1978 - Ahmet Kireççi, Türk güreşçi (1948 Londra Olimpiyat Oyunları şampiyonu) (d. 1914)

1987 - Clarence Brown, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1890)

1987 - Rudolf Hess, Alman siyasetçi ve Adolf Hitler'in NSDAP'deki Vekili (d. 1894)

1988 - Muhammed Ziya ül Hak, Pakistan'ın 6. Başkanı (d. 1924)

1998 - Władysław Komar, Polonyalı gülle atıcı (d. 1940)

1998 - Tadeusz Ślusarski, Polonyalı sırıkla atlayıcı (d. 1950)

1999 - Ziya Taşkent, Türk bestekâr ve ses sanatçısı (d. 1932)

2010 - Francesco Cossiga, İtalyan politikacı (d. 1928)

2015 - Yvonne Craig, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

2016 - Arthur Hiller, Kanadalı televizyon ve film yönetmeni (d. 1923)

2017 - Sonny Landham, Amerikalı oyuncu, dublör ve siyasetçi (d. 1941)

2017 - Paulo Silvino, Brezilyalı komedyen, Tv sunucusu, besteci ve aktör (d. 1939)

2017 - Fedva Süleyman, Suriyeli oyuncu, dublaj sanatçısı ve aktivist (d. 1970)

2018 - Leonard Boswell, Amerikalı siyasetçi (d. 1934)

2018 - Ezzatolah Entezami, İranlı oyuncu (d. 1924)

2019 - Cedric Benson, Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1982)

2019 - Jacques Diouf, Senegalli diplomat ve siyasetçi (d. 1938)

2019 - Şemsettin Ünlü, Türk şair, roman yazarı ve çevirmen (d. 1928)

2020 - Elsimar Coutinho, Brezilyalı bilim insanı, profesör, jinekolog ve televizyoncu (d. 1930)

2020 - Chaim Dov Keller, Haredi haham, Talmudik bilim insanı (d. 1930)

2021 - Kazenambo Kazenambo, Namibyalı siyasetçi (d. 1963)

2021 - Thierry Liagre, Fransız oyuncudur (d. 1951)

2021 - Eddie Paskey, Amerikalı aktör (d. 1939)

2024 - Aydemir Akbaş, Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu (d. 1936)

2024 - Tuncay Akça, Türk oyuncu (d. 1963)

2025 - Terence Stamp, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1939)