OLAYLAR

1777 - Yıldızları ve şeritleri olan ilk ABD bayrağı, Kongre tarafından Amerika Birleşik Devletleri bayrağı olarak kabul edildi. (Önceki bayrakta yıldızların olduğu bölümde İngiltere bayrağının renkleri bulunuyordu)

1789 - Darıdan damıtılarak yapılan ilk viski, Amerikalı din adamı vaiz Elijah Craig tarafından üretildi. Bu tür viskiye Bourbon adı verildi, çünkü bu din adamı Kentucky'nin Bourbon ilçesinde yaşıyordu.

1830 - Fransa, Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı: İlk adımda Sidi Ferruch şehrine 34000 asker çıkardı.

1839 - Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

1846 - Meksika-Amerika Savaşı sırasında Kaliforniya Cumhuriyeti, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.

1900 - Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1909 - Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan "İçtimaatı Umumiye Kanunu" kabul edildi.

1925 - Göztepe SK kuruldu.

1926 - Brezilya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı.

1935 - Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu.

1935 - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.

1935 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1937 - Hatay Devleti'nin bağımsızlığı, TBMM'de onaylandı.

1940 - Alman Birlikleri Paris’e girdi.

1949 - Vietnam Devleti kuruldu.

1951 - İlk ticari bilgisayar olan UNIVAC I tanıtıldı ve ilk makine "ABD Nüfus Müdürlüğü"ne tahsis edildi. (İkincisini Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri alacaktır.)

1952 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus'un omurgası kızağa kondu.

1964 - Nelson Mandela, ömür boyu hapse mahkûm edildi.

1966 - Vatikan, "index librorum prohibitum" adı verilen yasaklı kitaplar listesini yürürlükten kaldırdığını duyurdu. Liste, ilk kez 1557'de oluşturulmuştu.

1977 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Hükûmet kurma görevini CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi.

1982 - Arjantin güçleri, Falkland Adaları'nda Birleşik Krallık birliklerine teslim oldu.

1985 - Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Schengen Antlaşması'nı imzaladılar.

1989 - Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve kampanyası yasaklandı.

2000 - İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan iadesi kararlaştırılan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye getirildi.

2001 - Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996'da oluşturdukları "Şanghay Beşlisi" adlı yapılanmaya, Özbekistan'ın da katılmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü kuruldu.

2014 - Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir İlyuşin İl-76 nakliye uçağı, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleri tarafından vuruldu. Uçağın düşmesi sonucunda 49 kişi öldü.

2018 - 21. FIFA Dünya Kupası organizasyonu olan 2018 Dünya Kupası başladı.

DOĞUMLAR

1521 - Takiyüddin, Türk hezârfen, gök bilimci, mühendis ve matematikçi (ö. 1585)

1529 - II. Ferdinand, Avusturya dükü (ö. 1595)

1736 - Charles Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (ö. 1806)

1811 - Harriet Beecher Stowe, Amerikalı yazar (ö. 1896)

1823 - Pyotr Lavrov, Rus sosyalist düşünür (ö. 1900)

1827 - Charles Gumery, Fransız heykeltıraş (ö. 1871)

1832 - Nikolaus August Otto, Alman makine mühendisi (ö. 1891)

1864 - Alois Alzheimer, Alman sinir hastalıkları uzmanı (ö. 1915)

1868 - Karl Landsteiner, Avusturya kökenli Amerikalı immünolog ve patolog (ö. 1943)

1881 - Kaptanzade Ali Rıza Bey, Türk söz yazarı ve besteci ("Yıldızların Altında" ve "Efem" şarkılarının) (ö. 1934)

1895 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (ö. 1930)

1899 - Selim Sarper, Türk siyasetçi (ö. 1968)

1910 - William Hanna, Amerikalı prodüktör (ö. 2001)

1917 - Lise Nørgaard, Danimarkalı gazeteci, yazar ve senarist (ö. 2023)

1928 - Ernesto Che Guevara, Arjantinli devrimci (ö. 1967)

1933 - Jerzy Kosiński, Polonya asıllı Amerikalı yazar (ö. 1991)

1934 - Mieke Telkamp, Hollandalı şarkıcı (ö. 2016)

1945 - Coşkun Göğen, Türk sinema oyuncusu

1946 - Donald Trump, Amerikalı iş insanı, siyasetçi, yönetici ve yazar

1949 - Alan White, İngiliz müzisyen (ö. 2022)

1955 - Perihan Savaş, Türk oyuncu

1958 - Olaf Scholz, Alman siyasetçi ve şansölyesi

1959 - Marcus Miller, Amerikalı bas gitarcı ve caz müzisyeni

1961 - Boy George, İrlanda asıllı İngiliz pop müzik sanatçısı besteci ve söz yazarı

1966 - Traylor Howard, Amerikalı oyuncu

1966 - Eva Lind, Avusturyalı soprano

1967 - Adem İmdat Kesici, Türk araştırmacı yazar ve halk şairi (ö. 2025)

1969 - Michael Gerber, Amerikalı yazar

1969 - Steffi Graf, Alman tenisçi

1970 - Thomas Mack Lauderdale, daha çok kendi kurduğu grubu Pink Martini ile bilinen Amerikalı piyanist

1970 - Ray Luzier, Alman müzisyen

1970 - İlgar Memmedov, Azeri Politikacı

1971 - Alfred Freddy Krupa, Hırvat ressam

1972 - Matthias Ettrich, Alman bilgisayar mühendisi

1973 - Ceca, Sırp şarkıcı

1974 - Chloe Black, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1976 - Igor Lukšić, Karadağlı siyasetçi

1976 - Massimo Oddo, İtalyan futbolcu (Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan)

1977 - Consequence, Amerikalı rapçi

1977 - Duncan Oughton, Yeni Zelandalı millî futbolcu ve teknik direktör

1978 - Diablo Cody, Amerikalı senaryo yazarı ve Oscar Ödülü sahibi

1978 - Nikola Vujčić, Hırvat millî eski basketbolcu

1981 - Elano Blumer, Brezilyalı futbolcu

1981 - Özgür Çelik, Türk siyasetçi

1982 - Lang Lang, Çinli konser piyanisti

1983 - Louis Garrel, Fransız oyuncu

1983 - Şebnem Kimyacıoğlu, Türk millî eski basketbolcu ve avukat

1983 - James Moga, Güney Sudanlı millî futbolcu

1984 - Siobhán Donaghy, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Zuzana Smatanová, Slovak pop-rock şarkıcısı

1985 - Gundars Celitans, Leton voleybolcu

1985 - Marvin Compper, Alman eski futbolcu

1987 - Mohamed Diamé, Senegalli millî futbolcu

1988 - Victoire Du Bois, Fransız oyuncu

1988 - Kevin McHale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1988 - Lucca Staiger, Alman profesyonel basketbolcu

1989 - Lucy Hale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1989 - Madison Ivy, Alman kökenli Amerikalı çıplak model ve porno yıldızı

1989 - Cory Higgins, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Joao Rojas, Ekvadorlu futbolcu

1990 - Regina Todorenko, Rus ve Ukraynalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu.

1991 - André Carrillo, Perulu millî futbolcu

1991 - Kostas Manolas, Yunan millî futbolcu

1992 - Ben Halloran, Avustralyalı millî futbolcu

1992 - Daryl Sabara, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1993 - Gunna, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1994 - Metin Sevinç, Türk oyuncu

1998 - Hachim Mastour, İtalya doğumlu Fas asıllı futbolcu

1999 - Chou Tzu-yu, Güney Kore merkezli Tayvanlı şarkıcı

2000 - RJ Barrett, Kanadalı profesyonel basketbol oyuncusu

2005 - Ata Berk Mutlu, Türk oyuncu

ÖLÜMLER

767 - Ebû Hanîfe, Hanefi mezhebinin kurucusu (d. 699)

847 - I. Methodios, 4 Mart 843 ile 14 Haziran 847 tarihleri arasında Rum Ortodoks patriği

1642 - Saskia van Uylenburgh, Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in eşi (d. 1612)

1746 - Colin Maclaurin, İskoçyalı matematikçi (d. 1698)

1837 - Giacomo Leopardi, İtalyan şair, düşünür, deneme yazarı ve dilbilimci (d. 1798)

1868 - Aleksandr Ostrovski, Rus gerçekçiliğinin en büyük temsilcilerinden oyun yazarı (d. 1823)

1883 - Edward FitzGerald, İngiliz şair ve yazar (d. 1809)

1914 - Adlai Stevenson I, 23. Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısıdır (d. 1835)

1920 - Max Weber, Alman sosyolog (d. 1864)

1923 - Aleksandar Stamboliyski, Bulgar Halk Çiftçi Birliği'nin başkanı (d. 1879)

1926 - Mary Cassatt, Amerikalı ressam (d. 1844)

1928 - Emmeline Pankhurst, İngiliz kadın hakları savunucusu (d. 1858)

1936 - Gilbert Keith Chesterton, İngiliz yazar (d. 1874)

1946 - John Logie Baird, İskoç mühendis (d. 1888)

1946 - Jorge Ubico, Guatemala eski devlet başkanı (d. 1878)

1968 - Salvatore Quasimodo, İtalyan yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1901)

1972 - Dündar Taşer, Türk asker, 27 Mayıs darbecisi ve Millî Birlik Komitesi üyesi (d. 1925)

1976 - Knud, X. Christian ve Mecklenburg Düşesi Alexandrine'nin küçük oğlu (d. 1900)

1979 - Ahmed Zahir, Afgan şarkıcı-şarkı yazarı (d. 1946)

1986 - Jorge Luis Borges, Arjantinli şair (d. 1899)

1986 - Alan Jay Lerner, Amerikalı söz yazarı (d. 1918)

1989 - Christopher Bernau, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

1991 - Peggy Ashcroft, İngiliz aktris ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1907)

1994 - Ahmet Kostarika, Türk sinema oyuncusu (d. 1927)

1994 - Henry Mancini, Amerikalı besteci ve aranjör (d. 1924)

1995 - Roger Zelazny, Polonyalı-Amerikalı yazar (d. 1937)

2000 - Attilio Bertolucci, İtalyan şair ve yazar (d. 1911)

2007 - Kurt Waldheim, Avusturyalı politikacı ve devlet adamı (d. 1918)

2008 - Avni Anıl, Türk bestekâr (d. 1928)

2011 - Milivoj Ašner, Hırvatistan Bağımsız Devleti'nde polis şefi (d. 1913)

2013 - Dennis Burkley, Amerikalı oyuncu (d. 1945)

2013 - Ethem Sarısülük, Ankaralı kaynak işçisi (d. 1986)

2014 - Alex Chandre de Oliveira, Brezilyalı eski futbolcu (d. 1977)

2015 - Zito, Brezilyalı eski millî futbolcu (d. 1932)

2016 - Ann Morgan Guilbert, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (d. 1928)

2017 - Luis Abanto Morales, Perulu şarkıcı ve müzisyen (d. 1923)

2018 - Stanislav Govoruchin, Sovyet-Rus film yönetmeni, aktör ve senarist (d. 1936)

2018 - Ettore Romoli, İtalyan siyasetçi (d. 1938)

2019 - Roger Béteille, Fransız uçak mühendisi (d. 1921)

2019 - Ergün Uçucu, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1940)

2020 - Elsa Joubert, Güney Afrikalı "Sestigers Afrikaans" lehçesinde yazan yazar (d. 1922)

2020 - Noel Kelly, Avustralyalı eski ragbi birliği oyuncusu ve antrenör (d. 1936)

2020 - Pierre Lumbi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti politikacısı (d. 1950)

2020 - Aarón Padilla Gutiérrez, Meksikalı millî futbolcu (d. 1942)

2020 - Sushant Singh Rajput, Hint aktör, dansçı ve hayırsever (d. 1986)

2020 - Haroldo Rodas, Guatemalalı ekonomist, politikacı ve diplomat (d. 1946)

2020 - Raj Mohan Vohra, Hindistan Ordusu Generali (d. 1932)

2020 - Tevfik el-Yasiri, Iraklı askeri subay ve politikacı (d. ?)

2021 - Lisa Banes, Amerikalı aktris (d. 1955)

2021 - Gündoğdu Duran, Türk besteci ve güfte yazarı (d. 1937)

2021 - Mburumba Kerina, Namibyalı siyasetçi, çiftçi, akademisyen ve yazar (d. 1932)

2021 - Dinah Shearing, Avustralyalı aktris (d. 1926)

2021 - Selçuk Tekay, Türk besteci ve keman sanatçısı (d. 1953)

2022 - Gabino Díaz Merchán, İspanyol Roma Katolik başpiskopos, ilahiyatçı ve filozof (d. 1926)

2022 - Hermann Fillitz, Avusturyalı sanat tarihçisi (d. 1924)

2022 - Joel Whitburn, Amerikalı yazar ve müzik tarihçisi (d. 1939)